Партнерский материал
Промышленность
Кейсы компании Axis в сфере промышленной безопасности
1
Несоблюдение техники безопасности
Ежегодно жертвами инцидентов на рабочем месте становятся тысячи людей. По данным Eurostat, в 2018 году на предприятиях в странах EC произошло 3332 инцидента со смертельным исходом, а число происшествий без жертв превысило три миллиона. В России за этот же год, по данным Росстата, при инцидентах на производстве пострадали 23,6 тысячи человек, а погибли 1,9 тысячи.
Многие из инцидентов на промышленных предприятиях происходят по вине самих рабочих: они пренебрегают мерами безопасности либо же прямо нарушают инструкции. К сожалению, руководство, даже если оно присутствует на производстве, банально не может уследить за всеми, а нарушают технику безопасности как новички, так и опытные сотрудники.
Многие из инцидентов на промышленных предприятиях происходят по вине самих рабочих: они пренебрегают мерами безопасности либо же прямо нарушают инструкции. К сожалению, руководство, даже если оно присутствует на производстве, банально не может уследить за всеми, а нарушают технику безопасности как новички, так и опытные сотрудники.
Решение
Начальство не может неотрывно следить за всеми трудящимися на предприятии, но камера всегда на месте. Она не просто записывает: аналитическое ПО Axis расширяет возможности системы. Теперь камера сможет распознать, надета ли на рабочем каска, не подходит ли он слишком близко к станку или другому потенциально опасному оборудованию. Как только нарушение зафиксировано, система оповещает об этом службу безопасности и дает ей возможность обратиться к провинившемуся сотруднику пo громкоговорителю. Или сама включит предупреждение — как голосовое, так и визуальное.
Чтобы избежать «слепых пятен», можно выбрать решения с панорамным обзором помещения. Камеры PTZ позволяют наблюдать за всем происходящем на объекте или участке. При необходимости они могут отслеживать перемещения конкретного объекта или приближать участок изображения для более детального рассмотрения. Так ни камеры, ни охранники не упустят ничего из виду, и смогут оперативно отреагировать на нарушения.
Чтобы избежать «слепых пятен», можно выбрать решения с панорамным обзором помещения. Камеры PTZ позволяют наблюдать за всем происходящем на объекте или участке. При необходимости они могут отслеживать перемещения конкретного объекта или приближать участок изображения для более детального рассмотрения. Так ни камеры, ни охранники не упустят ничего из виду, и смогут оперативно отреагировать на нарушения.
2
Поломки и сбои в работе оборудования
Сбои и поломки — одна из главных проблем любого промышленного производства. Чем оборудование старше, тем больше вероятность, что оно выйдет из строя, а это может привести к аварии на производстве. В России, по данным Росстата, в отдельных отраслях промышленности доля износа основных фондов составляет от 40 до 57%.
Но даже полностью новое оборудование может дать сбой из-за брака, ошибки ПО или хакерской атаки (например, как в случае с вирусом Stuxnet, который сломал иранский аппарат для обогащения урана). Чем раньше сбой будет обнаружен, тем выше шанс минимизировать последствия инцидента.
Но даже полностью новое оборудование может дать сбой из-за брака, ошибки ПО или хакерской атаки (например, как в случае с вирусом Stuxnet, который сломал иранский аппарат для обогащения урана). Чем раньше сбой будет обнаружен, тем выше шанс минимизировать последствия инцидента.
Решение
Камера куда лучше человека справляется с наблюдением, а умную камеру можно научить следить за тем или иным параметром.
Прикладная платформа Axis Camera Application Platform позволяет подключать различные приложения. Например, модули от компании Araani NV позволяют вовремя обнаруживать дым и возгорания. Но если нужного приложения среди готовых нет, можно создать собственное. Это поможет камерам отслеживать разные факторы в работе: например, скорость движения ленты конвейера или положение одного элемента станка относительно другого. Правильно настроенная система сама просигнализирует о нарушениях. А после этого сотрудники могут оперативно устранить проблему или остановить производство до разрешения ситуации.
Кроме того, продукция Axis имеют встроенную защиту от взлома, которая не позволит злоумышленникам получить доступ к камерам и послужит дополнительным слоем защиты.
Прикладная платформа Axis Camera Application Platform позволяет подключать различные приложения. Например, модули от компании Araani NV позволяют вовремя обнаруживать дым и возгорания. Но если нужного приложения среди готовых нет, можно создать собственное. Это поможет камерам отслеживать разные факторы в работе: например, скорость движения ленты конвейера или положение одного элемента станка относительно другого. Правильно настроенная система сама просигнализирует о нарушениях. А после этого сотрудники могут оперативно устранить проблему или остановить производство до разрешения ситуации.
Кроме того, продукция Axis имеют встроенную защиту от взлома, которая не позволит злоумышленникам получить доступ к камерам и послужит дополнительным слоем защиты.
3
ЧП и аварии на производстве
Даже самые лучшие меры предосторожности не всегда могут предотвратить трагедию. Иногда события развиваются слишком быстро, и ни автоматические системы, ни люди не успевают отреагировать. А иногда причиной аварии становятся природные явления, остановить которые невозможно. В таких случаях важно как можно быстрее устранить последствия и помочь пострадавшим. А в более долгосрочной перспективе — как можно точнее установить причину инцидента.
Решение
Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке.
Современные системы наблюдения можно оснастить камерами в устойчивых к повреждениям корпусах. Устройство этих камер не только защищает их от внешнего воздействия, но и гарантирует их безопасность для производства: они не станут причиной сбоя в работе аппаратуры или взрыва на объекте промышленности. После катастрофы отснятый материал может быть использован при поиске пострадавших и при расследовании обстоятельств инцидента.
Камеры Axis не ограничиваются только видимым глазу спектром — у компании есть решения, оснащенные тепловизорами. В этом случае камере не нужен будет источник света, так как реагирует она на тепло от человеческого тела. Обнаружение источников тепла поможет команде спасателей оперативно найти пострадавших и оказать им помощь. Кроме того, камеры помогут спасателям правильно организовать работу на участке и снизить собственные риски.
Наконец, видео в высоком разрешение поможет уже при последующих разбирательствах. Оно может помочь при внутреннем расследовании компании, и как доказательство в судебном процессе.
Современные системы наблюдения можно оснастить камерами в устойчивых к повреждениям корпусах. Устройство этих камер не только защищает их от внешнего воздействия, но и гарантирует их безопасность для производства: они не станут причиной сбоя в работе аппаратуры или взрыва на объекте промышленности. После катастрофы отснятый материал может быть использован при поиске пострадавших и при расследовании обстоятельств инцидента.
Камеры Axis не ограничиваются только видимым глазу спектром — у компании есть решения, оснащенные тепловизорами. В этом случае камере не нужен будет источник света, так как реагирует она на тепло от человеческого тела. Обнаружение источников тепла поможет команде спасателей оперативно найти пострадавших и оказать им помощь. Кроме того, камеры помогут спасателям правильно организовать работу на участке и снизить собственные риски.
Наконец, видео в высоком разрешение поможет уже при последующих разбирательствах. Оно может помочь при внутреннем расследовании компании, и как доказательство в судебном процессе.
Евгения Хрисанфова
ПромышленностьЕвгения Хрисанфова