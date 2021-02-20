Промышленность

Даже самые лучшие меры предосторожности не всегда могут предотвратить трагедию. Иногда события развиваются слишком быстро, и ни автоматические системы, ни люди не успевают отреагировать. А иногда причиной аварии становятся природные явления, остановить которые невозможно. В таких случаях важно как можно быстрее устранить последствия и помочь пострадавшим. А в более долгосрочной перспективе — как можно точнее установить причину инцидента.