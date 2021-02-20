Умный подход
к безопасности: как камеры Axis защищают людей и бизнес
к безопасности: как камеры Axis защищают людей и бизнес
Партнерский материал
Мир постоянно меняется, и нам приходится отвечать на его новые вызовы. А параллельно бороться и с теми проблемами, которые будут существовать всегда. Для таких задач нужна система безопасности, надежно справляющаяся с обычными ситуациями и способная адаптироваться к нестандартным.
Рассказываем о том, как системы наблюдения Axis защищают разные отрасли бизнеса.
Рассказываем о том, как системы наблюдения Axis защищают разные отрасли бизнеса.
Кейсы и решения
Если вы хотите усовершенствовать свой подход к безопасности бизнеса, обратитесь за консультацией к экспертам компании Axis.
Axis Communications – шведская компания-производитель сетевых технoлoгий. Разрабатывает и изготавливает сетевые камеры, аудиоустройства, системы контроля доступа, аналитики и носимые камеры.
Axis Communications – шведская компания-производитель сетевых технoлoгий. Разрабатывает и изготавливает сетевые камеры, аудиоустройства, системы контроля доступа, аналитики и носимые камеры.
RB.RU, 2021
Евгения Хрисанфова
Умный подход к безопасности: как камеры Axis защищают людей и бизнесЕвгения Хрисанфова