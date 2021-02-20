Партнерский материал
Критическая инфраструктура
Кейсы компании Axis для защиты оборудования и объектов
1
Мониторинг технических прoцессoв
Многие предприятия критической инфраструктуры работают с устаревшей аппаратурой, которая часто выходит из строя или работает с перебоями. Как сообщает Росстат, степень износа фондов в области добычи полезных ископаемых составляет 57,8%. Для обеспечения электричеством и водоснабжения эти цифры чуть ниже — 44% и 40% соответственно.
От работы предприятий жизнеобеспечения зависят районы и целые города. Именно поэтому важно, чтобы аппаратура работала равномерно и плавно, а любые аномалии должны своевременно фиксироваться.
От работы предприятий жизнеобеспечения зависят районы и целые города. Именно поэтому важно, чтобы аппаратура работала равномерно и плавно, а любые аномалии должны своевременно фиксироваться.
Решение
Чтобы обеспечить стабильную работу оборудования, недостаточно просто наблюдать за ним по видеокамере. Тепловизор будет эффективнее: он поможет заметить перегрев или охлаждение оборудования, утечки газа, топлива или охлаждающей жидкости — все то, что не сразу можно разглядеть на обычном видео. Камеры серии Axis Q87 могут одновременно показывать как стандартное, так и тепловизионное изображение, и приспособлены к работе в помещении и снаружи. Они выдерживают сильный ветер, экстремальные температуры (от -55 до +55℃), а также поворачиваются по разным осям.
Чтобы получать самые точные данные о состоянии оборудования, систему наблюдения можно интегрировать с пакетом программ, осуществляющих диспетчерское управление и сбор данных (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA). Камеры Axis, дополненные аналитическими решениями на борту, позволят внимательно отслеживать весь процесс работы предприятия и оптимизировать его. Дополнительного ПО при этом не потребуется — камеры с открытыми стандартами могут быть интегрированы в уже существующие системы.
Чтобы получать самые точные данные о состоянии оборудования, систему наблюдения можно интегрировать с пакетом программ, осуществляющих диспетчерское управление и сбор данных (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA). Камеры Axis, дополненные аналитическими решениями на борту, позволят внимательно отслеживать весь процесс работы предприятия и оптимизировать его. Дополнительного ПО при этом не потребуется — камеры с открытыми стандартами могут быть интегрированы в уже существующие системы.
2
Незаконные проникновения на территорию,
теракты и саботаж
теракты и саботаж
Фото: Unsplash
Многие предприятия критической инфраструктуры часто находятся в промзонах или малонаселенных районах — это облегчает проникновение злоумышленников на территорию. Однако важная роль, которую эти предприятия играют в жизни множества людей, и наличие на них опасных веществ делает их мишенью для террористов и саботажа.
Решение
Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке.
Комплексное решение Axis Perimeter Defender быстро вычисляет злоумышленников на территории предприятия. В комплект входят камеры, аналитика, радар и другие элементы. Perimeter Defender отличает территорию предприятия от прилегающей территории, распознаёт посторонних людей и несанкционированный транспорт на территории. При этом алгоритм адаптируется к работе в условиях разного освещения и распознает разные сценарии проникновения на территорию, а также другую подозрительную активность.
Чтобы безошибочно определить появление злоумышленников, систему можно дополнить радаром AXIS D2110-VE. Он сократит количество ложных срабатываний из-за реакции камер на порывы ветра, случайные блики света и так далее, и поможет определить, в каком именно направлении двигается замеченный объект. Если на территории действительно находится нарушитель, его перемещения можно проследить с помощью поворотной камеры.
Получив оповещение от системы, охрана может тут же принять необходимые меры: например, заблокировать все входы, если на них установлены контроллеры, обратиться в правоохранительные органы и дать сигнал тревоги на территории предприятия. В случае, если злоумышленникам все же удалось попасть на территорию предприятия, охрана может задержать их в одном из помещений, закрыв двери с помощью контроллеров, и дождаться прибытия полиции.
Комплексное решение Axis Perimeter Defender быстро вычисляет злоумышленников на территории предприятия. В комплект входят камеры, аналитика, радар и другие элементы. Perimeter Defender отличает территорию предприятия от прилегающей территории, распознаёт посторонних людей и несанкционированный транспорт на территории. При этом алгоритм адаптируется к работе в условиях разного освещения и распознает разные сценарии проникновения на территорию, а также другую подозрительную активность.
Чтобы безошибочно определить появление злоумышленников, систему можно дополнить радаром AXIS D2110-VE. Он сократит количество ложных срабатываний из-за реакции камер на порывы ветра, случайные блики света и так далее, и поможет определить, в каком именно направлении двигается замеченный объект. Если на территории действительно находится нарушитель, его перемещения можно проследить с помощью поворотной камеры.
Получив оповещение от системы, охрана может тут же принять необходимые меры: например, заблокировать все входы, если на них установлены контроллеры, обратиться в правоохранительные органы и дать сигнал тревоги на территории предприятия. В случае, если злоумышленникам все же удалось попасть на территорию предприятия, охрана может задержать их в одном из помещений, закрыв двери с помощью контроллеров, и дождаться прибытия полиции.
3
Экстремальные погодные условия
Фото: Unsplash
Часть предприятий критической инфраструктуры в России расположена за полярным кругом. Из-за низких температур люди не всегда могут присутствовать на объекте — при этом оборудование должно продолжать работать, даже когда охраны и сотрудников рядом нет. При аварии может произойти утечка опасных веществ, из-за которой нахождение людей на объекте будет недопустимо.
Решение
Позиционируемые камеры Axis серий Q86 и Q87 оснащены обогревателем, который не дает им выйти из строя при сильных морозах. Обогреватель включается автоматически при низких температурах и ветре, а в обычном режиме не используется для экономии электроэнергии. Также Axis предлагает и другие варианты камер в прочном корпусе: AXIS Q3517-SLVE, Q6055-S, а также серия взрывозащищенного оборудования в прочных корпусах.
Система Axis Camera Station позволяет наблюдать за объектом, не присутствуя на нем физически. В режиме удаленного доступа делать это можно и с экрана смартфона.
Система Axis Camera Station позволяет наблюдать за объектом, не присутствуя на нем физически. В режиме удаленного доступа делать это можно и с экрана смартфона.
Евгения Хрисанфова
Критическая инфраструктураЕвгения Хрисанфова