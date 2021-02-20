Критическая инфраструктура

Часть предприятий критической инфраструктуры в России расположена за полярным кругом. Из-за низких температур люди не всегда могут присутствовать на объекте — при этом оборудование должно продолжать работать, даже когда охраны и сотрудников рядом нет. При аварии может произойти утечка опасных веществ, из-за которой нахождение людей на объекте будет недопустимо.