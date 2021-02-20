Ритейл и HoReCa

Ношение масок или соблюдение социальной дистанции выходят на первый план, но традиционные проблемы, связанные с человеческим фактором, никуда не исчезли и по-прежнему требуют решения.



Пьяные или просто буйные посетители в ресторанах и барах могут вести себя некорректно: устраивать драки, мешать другим посетителям или шуметь.

Ущерб от шоплифтинга изучен куда лучше: по данным американской организации по борьбе с воровством из магазинов, ежедневно в стране совершается до полумиллиона краж, а ежегодные потери от них достигают $50 млрд. При этом заядлые шоплифтеры признаются, что за руку их ловят лишь в одном случае из ста.

