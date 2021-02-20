Партнерский материал
Ритейл и HoReCa
Кейсы компании Axis для ресторанов, гостиниц и магазинов
1
Нарушение мер безопасности посетителями
Фото: Unsplash
В условиях пандемии администрация розничных магазинов, гостиниц и кафе вынуждена внимательно следить не только за количеством человек на территории, но и тем, носят ли они средства защиты. Чтобы продолжить работу, необходимо адаптироваться под новые правила, которые распространяются не только на персонал, но и посетителей.
У строгих требований есть свои основания: по данным администрации Нью-Йорка, рестораны и кафе занимают пятое место по частоте заражения COVID-19 (1,48% от всех зарегистрированных случаев), а гостиницы и магазины — шестое и одиннадцатое (1,06% и 0,51%) соответственно.
С посетителями часто возникают проблемы: многие игнорируют требования носить средства защиты или держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. При этом не все нарушают правила умышленно: человек может забыть надеть маску, заходя с улицы. Поэтому задача сотрудников – оперативно реагировать на нарушения со стороны клиентов и контролировать количество посетителей, ведь в переполненном помещении соблюдать социальную дистанцию попросту невозможно.
У строгих требований есть свои основания: по данным администрации Нью-Йорка, рестораны и кафе занимают пятое место по частоте заражения COVID-19 (1,48% от всех зарегистрированных случаев), а гостиницы и магазины — шестое и одиннадцатое (1,06% и 0,51%) соответственно.
С посетителями часто возникают проблемы: многие игнорируют требования носить средства защиты или держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. При этом не все нарушают правила умышленно: человек может забыть надеть маску, заходя с улицы. Поэтому задача сотрудников – оперативно реагировать на нарушения со стороны клиентов и контролировать количество посетителей, ведь в переполненном помещении соблюдать социальную дистанцию попросту невозможно.
Решение
Фото: estherpoon / Shutterstock
Умные системы наблюдения снимают с человека необходимость подсчитывать количество клиентов. AXIS Occupancy Estimator в режиме реального времени отслеживает, сколько человек заходит в помещение и сколько выходит из него. Достаточно в любое время просто свериться с приложением, чтобы узнать, превышает ли этот показатель норму. Тут же можно задать максимальное количество посетителей: когда помещение будет заполнено, система сама оповестит потенциальных клиентов о том, что сейчас заходить нельзя.
Чтобы обеспечить соблюдение мер защиты, важно качество изображения: чем четче картинка, тем проще понять, надета ли на человеке маска. Хорошее, детализированное изображение можно получить не только с дорогим оборудованием — камеры бюджетной серии Axis M30 обеспечивают и широкий угол обзора, и высокое разрешение — от 720p до 12 мегапикселей в зависимости от модели. В этой же серии есть конфигурации с микрофоном, и модели, работающие в разных условиях освещения.
Умные системы наблюдения снимают с человека необходимость подсчитывать количество клиентов. AXIS Occupancy Estimator в режиме реального времени отслеживает, сколько человек заходит в помещение и сколько выходит из него. Достаточно в любое время просто свериться с приложением, чтобы узнать, превышает ли этот показатель норму. Тут же можно задать максимальное количество посетителей: когда помещение будет заполнено, система сама оповестит потенциальных клиентов о том, что сейчас заходить нельзя.
Чтобы обеспечить соблюдение мер защиты, важно качество изображения: чем четче картинка, тем проще понять, надета ли на человеке маска. Хорошее, детализированное изображение можно получить не только с дорогим оборудованием — камеры бюджетной серии Axis M30 обеспечивают и широкий угол обзора, и высокое разрешение — от 720p до 12 мегапикселей в зависимости от модели. В этой же серии есть конфигурации с микрофоном, и модели, работающие в разных условиях освещения.
2
Нарушение закона и общественного порядка посетителями
Фото: Unsplash
Ношение масок или соблюдение социальной дистанции выходят на первый план, но традиционные проблемы, связанные с человеческим фактором, никуда не исчезли и по-прежнему требуют решения.
Пьяные или просто буйные посетители в ресторанах и барах могут вести себя некорректно: устраивать драки, мешать другим посетителям или шуметь.
Ущерб от шоплифтинга изучен куда лучше: по данным американской организации по борьбе с воровством из магазинов, ежедневно в стране совершается до полумиллиона краж, а ежегодные потери от них достигают $50 млрд. При этом заядлые шоплифтеры признаются, что за руку их ловят лишь в одном случае из ста.
Пьяные или просто буйные посетители в ресторанах и барах могут вести себя некорректно: устраивать драки, мешать другим посетителям или шуметь.
Ущерб от шоплифтинга изучен куда лучше: по данным американской организации по борьбе с воровством из магазинов, ежедневно в стране совершается до полумиллиона краж, а ежегодные потери от них достигают $50 млрд. При этом заядлые шоплифтеры признаются, что за руку их ловят лишь в одном случае из ста.
Решение
Один из простых способов оперативно решить проблему буйных посетителей и драк — системы наблюдения, реагирующие не только на визуальные сигналы, но и на звук. Практически во всех камерах Axis, оснащенных микрофоном, есть детекция шумового порога: когда он превышен, срабатывает сигнализация, и сотрудники могут оперативно среагировать и разрешить конфликт. Для помещений больше подходит купольная M3075-V, но микрофоном оснащены и несколько моделей в линейке M11, предназначенные в первую очередь для наружного наблюдения.
Для борьбы с кражами важно своевременно выявлять тех, кто ведет себя подозрительно — злоумышленники часто заранее выбирают место, в котором собираются совершить кражу, и осматривают его, делая при этом вид, что просто проходят мимо. Одно из решений Axis, приложение AXIS Loitering Guard, позволяет выявлять такое бесцельное блуждание и обращаться к тем, кто ведет себя подозрительно, по громкой связи.
Другой стратегией может стать не столько слежка, сколько ее иллюзия: когда человек считает, что за ним наблюдают, он ведет себя осторожнее и зачастую отказывается от совершения кражи. Программа Axis Face Detector автоматически определяет лица заходящих в магазин и рисует поверх них квадрат. Если этот процесс выводится на монитор перед входом, то посетитель считает, что его «распознали» и «запомнили» — в таких условиях соблазн украсть гораздо меньше.
Для борьбы с кражами важно своевременно выявлять тех, кто ведет себя подозрительно — злоумышленники часто заранее выбирают место, в котором собираются совершить кражу, и осматривают его, делая при этом вид, что просто проходят мимо. Одно из решений Axis, приложение AXIS Loitering Guard, позволяет выявлять такое бесцельное блуждание и обращаться к тем, кто ведет себя подозрительно, по громкой связи.
Другой стратегией может стать не столько слежка, сколько ее иллюзия: когда человек считает, что за ним наблюдают, он ведет себя осторожнее и зачастую отказывается от совершения кражи. Программа Axis Face Detector автоматически определяет лица заходящих в магазин и рисует поверх них квадрат. Если этот процесс выводится на монитор перед входом, то посетитель считает, что его «распознали» и «запомнили» — в таких условиях соблазн украсть гораздо меньше.
3
Недовольство клиентов сервисом
Фото: Unsplash
Даже если визит покупателя в магазин или ресторан обошелся без видимых эксцессов, остается шанс того, что он останется недоволен и больше не вернется. Нерасторопные официанты, невнимательные консультанты или слишком долгая очередь на кассе могут испортить впечатление сильнее, чем соседство с шумными компаниями. Неоптимальное использование площади тоже играет свою роль: если посетитель не может сориентироваться в магазине, это тоже скажется на впечатлении от визита.
Решение
Системы наблюдения и правильно подобранные аналитические модули помогают оптимизировать работу бизнеса. Упомянутый ранее Axis Occupancy Estimator помогает определить, в какие часы больше посетителей (а значит, сколько сотрудников должны работать в зале). Другой инструмент, Axis Queue Monitor, позволяет заранее предсказывать образование очередей на основе количества заходящих в магазин. Наконец, Axis Store Reporter позволяет получать данные из нескольких магазинов или ресторанов сразу и сводить их в единую систему.
Данные видеонаблюдения — крайне полезный источник информации. Приложения, представленные в каталоге Axis Camera Application Platform, могут быть полезны в том числе и для аналитики. Они отслеживают маршруты движения посетителей по магазину и составляют тепловую карту, идентифицируют пол, возраст и даже эмоции покупателей.
Камеры Axis используют открытые стандарты, их легко интегрировать в уже существующую систему аналитики или, если необходимый инструмент отсутствует, создать свой.
Данные видеонаблюдения — крайне полезный источник информации. Приложения, представленные в каталоге Axis Camera Application Platform, могут быть полезны в том числе и для аналитики. Они отслеживают маршруты движения посетителей по магазину и составляют тепловую карту, идентифицируют пол, возраст и даже эмоции покупателей.
Камеры Axis используют открытые стандарты, их легко интегрировать в уже существующую систему аналитики или, если необходимый инструмент отсутствует, создать свой.
Евгения Хрисанфова
Ритейл и HoReCaЕвгения Хрисанфова