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Медицинские услуги
Кейсы компании Axis в сфере здравоохранения
1
Воровство контролируемых препаратов и личных вещей
Фото: Unsplash
Кража контролируемых препаратов — одна из главных проблем, с которой сталкивается руководство медицинских учреждений. В первую очередь злоумышленников привлекают опиаты и психоактивные вещества, а кражами могут заниматься как родственники пациентов, так и обслуживающий персонал, а также непосредственно врачи. Так, в Канаде, по данным Journal of Hospital Medicine, c 2015 года количество краж опиатов из больниц увеличивается в два раза каждый год.
Но пропадают из больниц не только лекарственные препараты: и пациенты, и персонал могут остаться без личных вещей, денег или оборудования. Так, по данным медицинского издания Advisory Board, в 2020-м пациенты нередко похищали из больниц недорогие, но нужные предметы: маски, перчатки и санитайзер.
Но пропадают из больниц не только лекарственные препараты: и пациенты, и персонал могут остаться без личных вещей, денег или оборудования. Так, по данным медицинского издания Advisory Board, в 2020-м пациенты нередко похищали из больниц недорогие, но нужные предметы: маски, перчатки и санитайзер.
Решение
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Правильно организованное видеонаблюдение и контроль доступа помогают обезопасить имущество больницы и пациентов, а также контролировать доступ к регулируемым препаратам.
Дверные контроллеры Axis регулируют доступ по разным факторам: даже базовая модель A1001 поставляется в комплекте с решением Axis Entry Manager и может учитывать такие параметры, как PIN-код, номер телефона, отпечаток пальца и многое другое. Если же возможностей Entry Manager будет недостаточно, контроллер можно сочетать с другими решениями благодаря открытым стандартам. Контроллер A1601 предназначен для более крупных систем (в том числе с несколькими объектами) и может быть дополнен необходимым ПО, которое обеспечит дополнительную безопасность.
Если в учреждении используются карты для доступа, то дверные контроллеры можно дополнить считывателем карт. Более крупным учреждениям стоит задуматься о системе, сочетающей контроллеры с видеонаблюдением и системой оповещений. Управлять ей можно с помощью специальной системы Axis Camera Station. Она позволяет записывать и удалять видео, переключаться между камерами, делать оповещения (если подключены громкоговорители). Кроме того, дополнительно систему можно усилить с помощью сетевых домофонов Axis, которые также могут быть интегрированы в общую систему наблюдения.
Правильно организованное видеонаблюдение и контроль доступа помогают обезопасить имущество больницы и пациентов, а также контролировать доступ к регулируемым препаратам.
Дверные контроллеры Axis регулируют доступ по разным факторам: даже базовая модель A1001 поставляется в комплекте с решением Axis Entry Manager и может учитывать такие параметры, как PIN-код, номер телефона, отпечаток пальца и многое другое. Если же возможностей Entry Manager будет недостаточно, контроллер можно сочетать с другими решениями благодаря открытым стандартам. Контроллер A1601 предназначен для более крупных систем (в том числе с несколькими объектами) и может быть дополнен необходимым ПО, которое обеспечит дополнительную безопасность.
Если в учреждении используются карты для доступа, то дверные контроллеры можно дополнить считывателем карт. Более крупным учреждениям стоит задуматься о системе, сочетающей контроллеры с видеонаблюдением и системой оповещений. Управлять ей можно с помощью специальной системы Axis Camera Station. Она позволяет записывать и удалять видео, переключаться между камерами, делать оповещения (если подключены громкоговорители). Кроме того, дополнительно систему можно усилить с помощью сетевых домофонов Axis, которые также могут быть интегрированы в общую систему наблюдения.
2
Нарушение приватности и врачебной тайны
Установка систем наблюдения делает клиники безопасными и удобными. Но она же может привести к нарушению одного из ключевых принципов медицинской этики — врачебной тайны. Раскрытие личности пациента и причины его визита грозит серьезным штрафом, административным и уголовным наказанием.
Усугубляет проблему приватности и то, что клиники часто подвергаются хакерским атакам (по этому показателю их опережают только правительственные организации), из-за чего данные пациентов могут оказаться у злоумышленников. Так, в России в 2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала целую серию атак на медучреждения в южных регионах России. Так как больницы собирают очень подробную информацию о своих пациентах, доступ к их базам данных стоит больших денег на чёрном рынке.
Усугубляет проблему приватности и то, что клиники часто подвергаются хакерским атакам (по этому показателю их опережают только правительственные организации), из-за чего данные пациентов могут оказаться у злоумышленников. Так, в России в 2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала целую серию атак на медучреждения в южных регионах России. Так как больницы собирают очень подробную информацию о своих пациентах, доступ к их базам данных стоит больших денег на чёрном рынке.
Решение
Фото: Andrei_R / Shutterstock
Решения Axis имеют защиту от взлома, благодаря которому злоумышленники не смогут получить доступ к системе наблюдения клиники. Но для дополнительной защиты приватности можно воспользоваться решением Axis Live Privacy Shield. Это технология маскирования, которая позволяет вести наблюдение, и в то же время обеспечивать неприкосновенность частной жизни. Технология распознает движущиеся объекты в кадре, сопоставляя их с неподвижным фоном, после чего «маскирует» перемещающиеся фигуры с помощью заливки цветом, «мозаики» или других эффектов, интенсивность которых можно настроить в приложении. При необходимости маскировать можно только отдельные зоны, а также иметь неотредактированный видеопоток, доступный только уполномоченным лицам. Axis Live Privacy Shield работает совместно с камерами Axis и не требует дополнительного сервера.
Решения Axis имеют защиту от взлома, благодаря которому злоумышленники не смогут получить доступ к системе наблюдения клиники. Но для дополнительной защиты приватности можно воспользоваться решением Axis Live Privacy Shield. Это технология маскирования, которая позволяет вести наблюдение, и в то же время обеспечивать неприкосновенность частной жизни. Технология распознает движущиеся объекты в кадре, сопоставляя их с неподвижным фоном, после чего «маскирует» перемещающиеся фигуры с помощью заливки цветом, «мозаики» или других эффектов, интенсивность которых можно настроить в приложении. При необходимости маскировать можно только отдельные зоны, а также иметь неотредактированный видеопоток, доступный только уполномоченным лицам. Axis Live Privacy Shield работает совместно с камерами Axis и не требует дополнительного сервера.
3
Стресс и дискомфорт пациентов и посетителей
Фото: Unsplash
Визит в больницы и поликлиники часто сопряжен со стрессом даже для тех, кто не является пациентом. Более того, шумная обстановка может усилить волнения, что неблагоприятно скажется на здоровье пациента. Улучшить самочувствие и снизить тревогу может прослушивание музыки. Согласно обзорному исследованию International Journal of Nursing Studies, успокаивающие мелодии и звуки снижают уровень тревоги и артериальное давление. Здесь могут помочь музыка в холле или палатах. Но также должна быть возможность делать оперативные оповещения и выбирать те зоны, в которых будет играть музыка, и те, в которых будет царить тишина.
Решение
Axis предлагает несколько моделей сетевых громкоговорителей: как миниатюрных для офисных помещений, так и крупных уличных. Все они без искажений передают человеческую речь и не требуют дополнительной настройки. Управлять аудиосистемой можно с помощью приложения Axis Audio Manager Pro — оно предустановлено на всех громкоговорителях. Менять настройки звука с помощью приложения можно в реальном времени. Делать объявления можно с помощью микрофонного пульта Axis 2N SIP Mic: он позволяет обращаться в режиме реального времени, транслируя обращения в одну или несколько зон.
Евгения Хрисанфова
Медицинские услугиЕвгения Хрисанфова