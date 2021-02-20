По данным министерства здравоохранения России, чаще всего люди заражаются COVID-19 именно в общественном транспорте. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чаще всего причиной заражения становится отсутствие средств защиты у пассажиров. И хотя формально проезд без средств защиты запрещен, водители и контролеры физически не могут проверить их наличие у всех пассажиров.