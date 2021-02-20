Партнерский материал
Транспорт
Кейсы компании Axis для перевозчиков
1
Несоблюдение пассажирами мер безопасности
во время пандемии
во время пандемии
По данным министерства здравоохранения России, чаще всего люди заражаются COVID-19 именно в общественном транспорте. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чаще всего причиной заражения становится отсутствие средств защиты у пассажиров. И хотя формально проезд без средств защиты запрещен, водители и контролеры физически не могут проверить их наличие у всех пассажиров.
Решение
Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке.
Камеры Axis cерии P39 сертифицированы для работы в транспорте — они устойчивы к повреждениям, работают даже при вибрации, толчках и ударах. Камеры позволяют получить детализированное изображение даже в условиях плохой освещённости или при слишком ярком свете. Для более незаметной установки подойдут более миниатюрные камеры серии F и FA. Решения, разработанные совместно с партнерами Axis, позволяют распознавать средства защиты или их отсутствие у пассажиров — так водитель или контролёр смогут точно определить нарушителей, обратиться к ним по громкой связи или принять другие меры.
Камеры Axis cерии P39 сертифицированы для работы в транспорте — они устойчивы к повреждениям, работают даже при вибрации, толчках и ударах. Камеры позволяют получить детализированное изображение даже в условиях плохой освещённости или при слишком ярком свете. Для более незаметной установки подойдут более миниатюрные камеры серии F и FA. Решения, разработанные совместно с партнерами Axis, позволяют распознавать средства защиты или их отсутствие у пассажиров — так водитель или контролёр смогут точно определить нарушителей, обратиться к ним по громкой связи или принять другие меры.
2
Конфликты на транспорте
Согласно данным МВД, количество преступлений во всех видах общественного транспорта постепенно снижается, но он по-прежнему привлекает преступников. Самыми частыми нарушениями остаются кражи, грабежи и совершения насильственных действий. Зачастую преступления происходят либо в часы пик, либо, наоборот, в темное время суток (особенно когда речь касается вандализма), и не всегда получается установить как обстоятельства преступления, так и внешний вид злоумышленников.
Решение
Такие модели, как AXIS Q6010-E Network Camera и AXIS Q6135-LE, позволяют покрыть максимально большую площадь с минимальным количеством оборудования и подходят для вокзалов и станций метро. Они позволят отслеживать нарушителей порядка с помощью PTZ-технологии. Оба устройства могут работать как при ярком свете, так и в темное время суток. Наконец, аналитика на борту AXIS Q6135-LE позволяет обнаружить подозрительное поведение и принять необходимые действия.
Подключение к системе громкоговорителя позволит службе безопасности оперативно отреагировать на происходящее — предупредить пассажиров о столпотворении или инциденте или обратиться напрямую к нарушителю. Зачастую уже этого достаточно для того, чтобы тот прекратил свои действия: зная, что за ним наблюдают, человек ведет себя иначе. Затраты на установку громкоговорителей невелики, однако они помогают сделать поездки гораздо безопаснее.
Громкоговоритель AXIS C1310-E обеспечивает громкую и внятную передачу речи, и работает даже в шумных локациях как в режиме реального времени, так и с уже записанными сообщениями.
Подключение к системе громкоговорителя позволит службе безопасности оперативно отреагировать на происходящее — предупредить пассажиров о столпотворении или инциденте или обратиться напрямую к нарушителю. Зачастую уже этого достаточно для того, чтобы тот прекратил свои действия: зная, что за ним наблюдают, человек ведет себя иначе. Затраты на установку громкоговорителей невелики, однако они помогают сделать поездки гораздо безопаснее.
Громкоговоритель AXIS C1310-E обеспечивает громкую и внятную передачу речи, и работает даже в шумных локациях как в режиме реального времени, так и с уже записанными сообщениями.
3
Пробки, аварии и затрудненное движение на перекрестках
Фото: Unsplash
Загруженность дорог зависит от множества факторов — для того, чтобы понять, как образуются пробки, ученые составляют сложные математические модели. Важную роль в состоянии дорог играют перекрёстки и установленные на них светофоры — поэтому возможность регулировать их работу в зависимости от количества машин и других факторов крайне необходима. В Москве для таких задач используют несколько различных способов — преимущественно это установленные в дорожном покрытии индукционные петли, которые подают сигнал о переключении светофора, когда по ним проезжает машина. Однако у этого метода есть свои недостатки: на загруженных дорогах индукционные петли часто оказываются бесполезны.
Другая проблема — ДТП, ежегодно уносящие тысячи жизней. В России за 2019 год жертвами ДТП стали 16,9 тысячи человек, пострадали в них 210,8 тысячи. Своевременное распознавание и реакция на аварии помогает спасать людей.
Другая проблема — ДТП, ежегодно уносящие тысячи жизней. В России за 2019 год жертвами ДТП стали 16,9 тысячи человек, пострадали в них 210,8 тысячи. Своевременное распознавание и реакция на аварии помогает спасать людей.
Решение
Сегодня в Санкт-Петербурге уже работает система, в которой задействованы камеры Axis совместно с партнерским ПО компании Citilog. Эта система использует искусственный интеллект, работающий непосредственно на борту камеры. Это решение более быстрое и экономичное, чем традиционная передача данных на сервер.
Камера просматривает не только пространство непосредственно рядом со светофором, но и за 100 метров до него. Завидев приближающийся автомобиль, она передает об этом сигнал, в результате чего светофор переключается. И наоборот, при интенсивном движении система распределяет работу светофоров так, чтобы минимизировать заторы. Систему также могут регулировать и операторы, дополнительно управляющие работой светофора.
Нейросеть Citilog распознает не только автомобили, но и пешеходов на переходе, а также ДТП — после этого она автоматически оповещает о происшествии, благодаря чему оказать помощь пострадавшим можно быстрее. Нейронные сети работают очень точно и исключают 98% ложных срабатываний.
Для того, чтобы правильно распознавать объекты, камера должна быть оснащена подходящей аналитикой. AXIS Q1615 MkIII оснащена процессором и элементом искусственного интеллекта. Такие вычислительные мощности идеально подходят для различного рода аналитики: например, для определения типа автомобиля при несанкционированной парковке.
Камера просматривает не только пространство непосредственно рядом со светофором, но и за 100 метров до него. Завидев приближающийся автомобиль, она передает об этом сигнал, в результате чего светофор переключается. И наоборот, при интенсивном движении система распределяет работу светофоров так, чтобы минимизировать заторы. Систему также могут регулировать и операторы, дополнительно управляющие работой светофора.
Нейросеть Citilog распознает не только автомобили, но и пешеходов на переходе, а также ДТП — после этого она автоматически оповещает о происшествии, благодаря чему оказать помощь пострадавшим можно быстрее. Нейронные сети работают очень точно и исключают 98% ложных срабатываний.
Для того, чтобы правильно распознавать объекты, камера должна быть оснащена подходящей аналитикой. AXIS Q1615 MkIII оснащена процессором и элементом искусственного интеллекта. Такие вычислительные мощности идеально подходят для различного рода аналитики: например, для определения типа автомобиля при несанкционированной парковке.
4
Срывы сроков доставки и логистики
Службы доставки и логистики сейчас переживают бум: во время самоизоляции они получили статус «основного работника», а после снятия ограничений многие предпочли не возвращаться в розничные магазины, а продолжать пользоваться их услугами. Чтобы справиться со стремительно растущим спросом, отрасли необходима автоматизация, эффективное распределение товаров на складе и оперативная реакция на инциденты. Если задержка товара произошла, то видео поможет установить ее причину.
Решение
Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке.
Чтобы точно фиксировать работу персонала и перемещение товара, подходят разные типы камер. Но ключевым будет наличие у них коридорного формата: он облегчает наблюдение за складскими помещениями. Такой тип съемки позволяет установить одну камеру вместо нескольких, сэкономив средства.
Аналитические решения помогут лучше отслеживать происходящее на складе: благодаря использованию открытых стандартов, подобрать необходимое приложение для работы с камерами Axis легко. Так, DHL, одна из крупнейших логистических компаний в мире, использовала камеры Axis, чтобы наладить наблюдение за перемещением товара на своих складах и офисах в России. А тайской SiS Distribution правильно подобранная система наблюдения помогла устранить воровство на складах и оперативно устанавливать причину повреждения товара, быстро разрешая споры с клиентами.
Чтобы точно фиксировать работу персонала и перемещение товара, подходят разные типы камер. Но ключевым будет наличие у них коридорного формата: он облегчает наблюдение за складскими помещениями. Такой тип съемки позволяет установить одну камеру вместо нескольких, сэкономив средства.
Аналитические решения помогут лучше отслеживать происходящее на складе: благодаря использованию открытых стандартов, подобрать необходимое приложение для работы с камерами Axis легко. Так, DHL, одна из крупнейших логистических компаний в мире, использовала камеры Axis, чтобы наладить наблюдение за перемещением товара на своих складах и офисах в России. А тайской SiS Distribution правильно подобранная система наблюдения помогла устранить воровство на складах и оперативно устанавливать причину повреждения товара, быстро разрешая споры с клиентами.
Евгения Хрисанфова
ТранспортЕвгения Хрисанфова