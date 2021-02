Стоит отметить, что акселераторы и инкубаторы развиваются не только на базе университетов. Международный акселератор от Tech Garden нацелен на стартапы, которые в будущем смогут работать на экспорт. Приоритетные направления — умный город, финтех, добыча и переработка, новые материалы, энергетика, финансовые технологии, индустрия 4.0. Программу запустили при поддержке Министерства Индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Одна из ее особенностей — детальная «прокачка» технологической части продукта стартапа.Tech Garden — ускоренная программа поиска, оценки, обучения и развития инновационных проектов, направленная на усовершенствование бизнес-процессов промышленных предприятий Казахстана. Эксперты отбирают перспективные для производства инновационные решения и проводят программу акселерации для выбранных стартап-команд. В результате финального демо-дня предприятие выбирает технологическое решение для пилотного внедрения.«В 2018-2019 годах были проведены три волны акселерационной программы. Заявки на участие в ней подали более 2,5 тысяч стартапов из Казахстана, России, Беларуси, Украины, Кыргызстана, Болгарии, Польши, США, Норвегии. В результате тщательного экспертного отбора 96 стартапов получили инвестиции на общую сумму в $2,6 млн», — поделилась с RB.RU Татьяна Напольская, представитель Tech Garden.Частный инкубатор MOST за последние пять лет оказал поддержку более 6 тысячам предпринимателей, провел множество акселерационных программ, инвест-сессий и хакатонов. Most является официальным представителем международного акселератора Techstars в Казахстане. За прошлый год инкубатор привлек около 130 млн тенге в качестве инвестиций на развитие казахстанских стартапов. Сейчас при инкубаторе создается собственный венчурный фонд Most Venture Fund 1.«MOST сделал многое для развития среды. Мне кажется, это отличная площадка для тех, кто только начинает знакомиться с миром стартапов», — отмечает Алена Ткаченко, соосновательница одного из самых известных казахстанских стартапов Nommi. Ее команда разработала гаджет, который позволяет не переплачивать за интернет в роуминге. Это персональный карманный роутер, который работает в 150 странах и сочетает в себе Wi-Fi, LTE и виртуальную сим-карту.