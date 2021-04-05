0.1
RB.RU представляет карту технологичных проектов в индустрии образования. Мы собрали более 200 компаний из сегментов b2c и b2b, а также проанализировали десятки венчурных фондов, акселераторов и частных инвесторов, которые поддерживают EdTech.
EDTECH — КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА
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Компаний
>200
Направление
031
Категорий
009
0.2
B2C
Образовательные продукты для детей дошкольного возраста: подготовка к школе, развивающие приложения и умные игрушки
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
Онлайн-платформы и приложения для детей дошкольного возраста
Общее развитие и подготовка к школе
Умные игрушки
Онлайн-платформа интеллектуального развития и обучения детей
Приложение для развития навыков самостоятельности и управления деньгами
Творческая онлайн академия для детей от двух лет
Онлайн-занятия для подготовке к школе
Онлайн-школа раннего развития
Развитие и обучение детей в игровой форме
Курс подготовки к школе
Образовательная онлайн-платформа для занятий с дошкольниками
Образовательные приложения для дошкольников
Интерактивная игровая среда
0.2
B2C
Образовательные продукты для детей дошкольного возраста: подготовка к школе, развивающие приложения и умные игрушки
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
УМНЫЕ ИГРУШКИ
Книги с допоненной реальностью, AI-игрушки и наборы для экспериментов
Общее развитие и подготовка к школе
Умные игрушки
Книги с дополненной реальностью
Интернет-магазин оживающих книг
Наборы для научных экспериментов
Образовательные игрушки для детей на основе ИИ
0.3
B2C
Образовательные продукты для школьников: цифровые сервисы, онлайн-школы, платформы для
подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам
подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
РАЗРАБОТЧИКИ ПЛАТФОРМ И ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ
Сервисы для дистанционного обуения по школьной программе с выдачей аттестата
государственного образца
государственного образца
Дистанционное обучение
Цифровые сервисы для школьников
Платформы для подготовки к экзаменам
Платформы для подбора репетиторов
Платформы для самостоятельной работы по школьной программе
Обучение программированию
Дополнительное образование
Экосистема для дистанционного обучения
Общеобразовательная онлайн-школа
Онлайн-платформа, позволяющая детям обучаться в школах Великобритании, США и Канады дистанционно
Цифровая онлайн-школа
Домашняя школа и экстернат
0.3
B2C
Образовательные продукты для школьников: цифровые сервисы, онлайн-школы, платформы для
подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам
подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Электронные дневники и другие вспомогательные сервисы для школьников
Дистанционное обучение
Цифровые сервисы для школьников
Платформы для подготовки к экзаменам
Платформы для подбора репетиторов
Платформы для самостоятельной работы по школьной программе
Обучение программированию
Дополнительное образование
Приложение для работы с электронным дневником
Экосистема сервисов для цифрового образования
Цифровая образовательная платформа
Онлайн-сервис профориентации
0.3
B2C
Образовательные продукты для школьников: цифровые сервисы, онлайн-школы, платформы для подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ
Онлайн-школы и сервисы, которые помогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ с преподавателями
Дистанционное обучение
Цифровые сервисы для школьников
Платформы для подготовки к экзаменам
Платформы для подбора репетиторов
Платформы для самостоятельной работы по школьной программе
Обучение программированию
Дополнительное образование
Онлайн-интенсив для подготовки к ЕГЭ
Курсы для подготовки к экзаменам и олимпиадам
Онлайн-школа с собственной интерактивной платформой
Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ
Цифровой образовательный центр
Онлайн-школа от создателей Skyeng
0.3
B2C
Образовательные продукты для школьников: цифровые сервисы, онлайн-школы, платформы для подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОДБОРА РЕПЕТИТОРОВ
Сервисы по подборку репетиторов и платформы для онлайн-занятий
Дистанционное обучение
Цифровые сервисы для школьников
Платформы для подготовки к экзаменам
Платформы для подбора репетиторов
Платформы для самостоятельной работы по школьной программе
Обучение программированию
Дополнительное образование
Сервис онлайн-репетиторов
Платформа для занятий с репетиторами по подписке
Платформа для подбора репетиторов
сервис по подбору репетиторов
Библиотека заданий для учеников младшей школы
0.3
B2C
Образовательные продукты для школьников: цифровые сервисы, онлайн-школы, платформы для подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Сервисы для самопроверки, онлайн-тренажеры и платформы, которые помогут школьнику самостоятельно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ
Дистанционное обучение
Цифровые сервисы для школьников