EDTECH — КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА

0.3

B2C

Образовательные продукты для школьников: цифровые сервисы, онлайн-школы, платформы для подбора репетиторов и приложения для подготовки к экзаменам

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ

Онлайн-школы и сервисы, которые помогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ с преподавателями

Дистанционное обучение

Цифровые сервисы для школьников

Платформы для подготовки к экзаменам

Платформы для подбора репетиторов

Платформы для самостоятельной работы по школьной программе

Обучение программированию

Дополнительное образование

Онлайн-интенсив для подготовки к ЕГЭ

Курсы для подготовки к экзаменам и олимпиадам

Онлайн-школа с собственной интерактивной платформой

Онлайн-школа по подготовке к ЕГЭ

Цифровой образовательный центр