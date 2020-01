Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Китае

“

Китай — это кроваво красный лавовый океан, в котором плавают акулы и водится Ктулху. Ноунейм-заведения и бренды закрываются и умирают пачками, надеясь на пресловутый «гигантский рынок». Сделайте ваше домашнее задание перед выходом на рынок: изучите конкурентов и отзывы о них на китайских ресурсах (Dianping, Taobao), купите их образцы, пообщайтесь с сотрудниками, подружитесь с собственниками. When in Rome — do as the Romans do. Не изобретайте колёс, а лучше воспользуйтесь second-mover advantage — сначала повторите то, что работает.