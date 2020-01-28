Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Китае

Участие в локальных выставках и конференциях — это реальный способ расширить рынок сбыта, найти новых партнеров, изучить их возможности и стиль работы.



Производственные мощности Китая географически распределена по кластерам. Если хотите увидеть все возможности китайской промышленности, то рекомендую Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу, которая проходит дважды в год. На ней представлены все производители.



Если интерес сосредоточен на современных технологиях и высокотехнологичной продукции, то это однозначно Greater Bay Area — вокруг города Шэньчжэнь. Сейчас это место называют второй Силиконовой долиной. Здесь сосредоточено производство всех видов электроники, включая мобильные телефоны, умные колонки, оборудование для умного дома, а сейчас активно развивается и разработка ПО.



Китай понимает, что во многих странах R&D сильнее, чем у них. Поэтому готов платить за технологии и решения из любых отраслей. Их сильная сторона в том, что они могут взять технологию, увидеть её суть и реализовать в конкретном продукте.



В Шэньчжэне работают десятки акселераторов и фондов, которые собирают качественные технологические стартапы на начальных этапах, порой даже без MVP. Им достаточно того, что у команды есть понятная технология с возможностью практического применения. На первом этапе команда может находится у себя в стране. Но если доказывает, что технология работает, то китайские партнеры готовы платить больше и переводить компанию в Китай. Уже есть примеры из России, которые успешно развиваются в Шэньчжэне и других городах.



Поэтому hardware-стартапам рекомендую искать и участвовать в мероприятиях именно в этом регионе. Специализированных выставок и конференций очень много. Можно выбрать по теме и времени поездки.

