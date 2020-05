Анатолий Сморгонский: «Трансформация в Gett началась еще до кризиса»

— Каковы сейчас сильные стороны Gett? И над чем еще предстоит поработать?



Если кратко, то большая сила Gett — в его ценностях, заложенных основателем Дэйвом Вайсэром: be humble , be positive, be pros и gett things done, которые привлекают соответствующих людей. Это особенно ярко проявилось в пандемию. Несмотря на «каникулы» и выходные, вся команда продолжает эффективно работать. Благодаря технологиям и процессам, существующим в Gett с момента основания, мы смогли перейти на работу из дома в один день и даже, можно сказать, в один час, совершенно не меняя привычный распорядок.



Для работы в Gett нужны две составляющие: соответствие корпоративной культуре и профессионализм. Поэтому ты всегда чувствуешь плечо коллег, даже если подолгу не видишься с ними в офисе.



Гибкость позволила нам моментально перестроиться и среагировать на коронавирусные вызовы. В ответ на резкое снижение заказов такси на 80% мы сразу переориентировали подключенных к сервису Gett водителей на доставку.



Премиум-клиентам, которые привыкли к индивидуальному подходу, предложили новую услугу Gett Premium Delivery: по сути, это батлер, человек с безупречными манерами в костюме с иголочки, который помогает даже с деликатными поручениями, чтобы наши клиенты не нарушали режим самоизоляции.



В CRM-направлении удалось выстроить систему коммуникации с клиентами в B2B и B2C-сегменте, водителями, клиентами и курьерами Gett Delivery. Это позволяет следить за происходящим в «поле» в режиме реального времени, проводить опросы, оперативно сообщать о важных новостях (например, о введении режима цифровых пропусков) и измерять эффективность наших действий. Благодаря этому мы стали использовать приемы ситуативного маркетинга, контент для которого тоже производится внутри компании или создается нашими клиентами и водителями. Приятно видеть, что людям это нравится, они охотно делятся нашими шутками в соцсетях.