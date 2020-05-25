Rusbase & GETT
Анатолий Сморгонский: «Трансформация в Gett началась еще до кризиса»
25 мая 2020
Новый CEO Gett в России вступил в должность в конце 2019 года. Если учесть, что в январе бизнес-жизнь замирает, а уже в марте Россия столкнулась с вызовом пандемии, миссия по выведению компании в прибыль казалась на первый взгляд невыполнимой. Но команда с ней справилась.
О том, какие корпоративные принципы и менеджерские решения помогли быстро перестроить бизнес с учетом текущей ситуации — в интервью Анатолия Сморгонского, генерального директора Gett в России.
Анатолий Сморгонский, генеральный директор Gett в России
— Анатолий, вы проработали много лет в телеком-отрасли. Как стали СЕО в Gett?
Мы давно дружим с Дэйвом Вайсэром. Еще лет 8 назад, на РИФе в «Лесных далях», обсуждали его новый сервис для заказа такси. Поэтому можно сказать, что Gett появился буквально на моих глазах. В прошлом году в сентябре мы в очередной раз встретились. Я как раз закрыл сделку по продаже некоторых активов; узнав, что у меня высвободилось время, Дэйв предложил мне стать CEO Gett в России, чтобы провести трансформацию и усилить позиции на российском рынке.
Мы давно дружим с Дэйвом Вайсэром. Еще лет 8 назад, на РИФе в «Лесных далях», обсуждали его новый сервис для заказа такси. Поэтому можно сказать, что Gett появился буквально на моих глазах. В прошлом году в сентябре мы в очередной раз встретились. Я как раз закрыл сделку по продаже некоторых активов; узнав, что у меня высвободилось время, Дэйв предложил мне стать CEO Gett в России, чтобы провести трансформацию и усилить позиции на российском рынке.
Дэйв Вайсэр и Анатолий Сморгонский на РИФ в «Лесных далях»
«Это был необычный подарок на Новый Год: хорошая позиция в интересном и сложном бизнесе, ну, и конечно, серьезный челлендж сразу в первом квартале 2020 года»
Дэйв дал мне большие полномочия, поставив перед амбициозной задачей: в сжатые сроки повысить прибыльность российского подразделения. Он использует интересный подход в отношении развития сотрудников, процитирую: «У меня одна задача — чтобы ты был успешным в своей роли».
В Gett мне сделали уникальный в моей карьере пятинедельный онбординг. В период погружения в бизнес я не принимал никаких решений, изучая все аспекты работы такси на собственном опыте: поработал водителем эконом-класса, сотрудником большинства подразделений Gett: B2B, маркетинг, HR, MarketPlace, финансы. Благодаря рекомендациям российских и глобальных коллег Gett удалось быстро понять текущую ситуацию и оперативно принять организационные и кадровые решения, которые дали нам возможность достичь целей — даже несмотря на разразившийся коронавирус.
В Gett мне сделали уникальный в моей карьере пятинедельный онбординг. В период погружения в бизнес я не принимал никаких решений, изучая все аспекты работы такси на собственном опыте: поработал водителем эконом-класса, сотрудником большинства подразделений Gett: B2B, маркетинг, HR, MarketPlace, финансы. Благодаря рекомендациям российских и глобальных коллег Gett удалось быстро понять текущую ситуацию и оперативно принять организационные и кадровые решения, которые дали нам возможность достичь целей — даже несмотря на разразившийся коронавирус.
— В январе 2020 года сообщалось, что Gett впервые получил операционную прибыль на всех своих рынках. По информации от одного из акционеров Gett, март стал лучшим месяцем за всю историю российского офиса. За счет чего удалось добиться таких результатов?
Вообще такие комментарии дают Дэйв и глобальный офис. Но, видимо, на нашем рынке все со всеми знакомы и ничего не скроешь. Gett в России действительно достиг хороших результатов. Мы четко следовали глобальной бизнес-стратегии Gett, нацеленной на развитие Gett как SaaS-платформы. А фокус локальных операций в России — развитие корпоративного сегмента такси и доставки (B2B) и прибыльность B2C-операций. Для соответствия этим приоритетам потребовалась глубокая структурная трансформация компании, пересмотр бизнес-процессов и перестройка ключевых подразделений.
Вообще такие комментарии дают Дэйв и глобальный офис. Но, видимо, на нашем рынке все со всеми знакомы и ничего не скроешь. Gett в России действительно достиг хороших результатов. Мы четко следовали глобальной бизнес-стратегии Gett, нацеленной на развитие Gett как SaaS-платформы. А фокус локальных операций в России — развитие корпоративного сегмента такси и доставки (B2B) и прибыльность B2C-операций. Для соответствия этим приоритетам потребовалась глубокая структурная трансформация компании, пересмотр бизнес-процессов и перестройка ключевых подразделений.
«Самая страшная проблема стартапов — масштабирование при отрицательной юнит-экономике. Поэтому мы прежде всего должны были выправить юнит-экономику»
Благодаря качественному погружению во все процессы в Gett, еженедельной поддержке Дэйва и коллег, а также моему предыдущему опыту по выведению бизнеса в прибыль в телекоме (как оказалось, эти бизнесы в чем-то похожи), развитию и масштабированию новых направлений в Теле2, запуску MVNO в Yota, работе в «Билайн ТВ» и других проектах, мы достигли отличного результата, обеспечивающего выполнение поставленных целей.
— Расскажите, пожалуйста, про основные изменения в компании.
Я сторонник более плоских структур, поэтому сократил количество уровней управления с 6 до 4. В первую очередь вывели в прямое подчинение СЕО направления, которые непосредственно отвечают за генерацию выручки. Так сформировался Revenue Stream, в который вошли MarketPlace: команда, которая отвечает за баланс спроса и предложения, гибкое реагирование и ценообразование (это некий более сложный аналог управления массовым сегментом); подразделение B2B — самое большое подразделение в структуре Gett, основная функция которого — продажи и аккаунт-менеджмент; небольшой по численности, но очень эффективный сегмент Gett Premium, а также более автономный, но быстрорастущий сервис доставки Gett Delivery. Отдельный фокус — работа с другими агрегаторами. Эти направления стали внутренними бизнес-заказчиками для всех остальных подразделений.
Я сторонник более плоских структур, поэтому сократил количество уровней управления с 6 до 4. В первую очередь вывели в прямое подчинение СЕО направления, которые непосредственно отвечают за генерацию выручки. Так сформировался Revenue Stream, в который вошли MarketPlace: команда, которая отвечает за баланс спроса и предложения, гибкое реагирование и ценообразование (это некий более сложный аналог управления массовым сегментом); подразделение B2B — самое большое подразделение в структуре Gett, основная функция которого — продажи и аккаунт-менеджмент; небольшой по численности, но очень эффективный сегмент Gett Premium, а также более автономный, но быстрорастущий сервис доставки Gett Delivery. Отдельный фокус — работа с другими агрегаторами. Эти направления стали внутренними бизнес-заказчиками для всех остальных подразделений.
«Вторым важным шагом была смена маркетинговой стратегии. От прямого маркетинга — рекламы и медийной рекламы — мы перешли к партнерской модели: коллаборациям с другими игроками рынка»
Для быстрого выполнения целей эффективно было развивать и реструктурировать команду тех амбициозных молодых ребят, которая работала в Gett до меня, — команду, которая выросла в том числе благодаря корпоративной культуре и ценностям Gett. Я привел совсем немного новых людей. Например, меняя маркетинговую стратегию, частью которой стал PR, который мы перевели in-house, отказавшись от большинства внешних поставщиков, консультантов и агентств, я пригласил присоединиться к команде Екатерину Шумову. За 2-3 месяца ей удалось кратно увеличить присутствие Gett в медиа, переориентировать маркетинг на «партнерский», запустив несколько успешных кампаний при минимальном или нулевом бюджете.
Третья важная функция в компании — направление Back-office & Operations, куда входят финансовый блок, взаимодействие с таксопарками, поддержка клиентов и водителей. Это направление согласился возглавить Тимур Аляутдинов, чему я был очень рад: мы долго работали вместе в «Вымпелкоме», многолетняя сыгранность позволила нам с ним без лишней притирки приступить к работе, быстро оптимизировать все показатели и сильно улучшить эффективность операций.
HR играет важную роль в развитии любой компании. Коллеги посоветовали опытного HR-директора Ольгу Добрякову, которая стала моим советником по вопросам HR-трансформации. Благодаря ей мы отказались от ненужных костов в области найма и хантинговых агентств, провели реструктуризацию и теперь все ключевые позиции закрываем благодаря нетворкингу нашей команды. Почти все важные роли заняли ребята, которые работали в компании несколько лет: их повысили в должности и, несмотря на кризис, пересмотрели мотивацию в сторону увеличения — уже сейчас видно, какой прекрасный результат они дают.
Мы пересмотрели мотивационную схему для всей компании. Особенно важным это было для B2B как для одного из стратегически важных направлений: раньше мотивация была привязана преимущественно к количеству поездок, сейчас добавили требование, чтобы каждый клиент был прибыльным. Это ориентирует команду продаж на выручку и маржинальность, а не просто на число новых клиентов и количество поездок. Не все аккаунт-менеджеры смогли перестроиться под новые правила, но лучшие остались с нами. Направление B2B-продаж продолжает расти: даже сейчас, в пандемию, нанимаем новых людей.
HR играет важную роль в развитии любой компании. Коллеги посоветовали опытного HR-директора Ольгу Добрякову, которая стала моим советником по вопросам HR-трансформации. Благодаря ей мы отказались от ненужных костов в области найма и хантинговых агентств, провели реструктуризацию и теперь все ключевые позиции закрываем благодаря нетворкингу нашей команды. Почти все важные роли заняли ребята, которые работали в компании несколько лет: их повысили в должности и, несмотря на кризис, пересмотрели мотивацию в сторону увеличения — уже сейчас видно, какой прекрасный результат они дают.
Мы пересмотрели мотивационную схему для всей компании. Особенно важным это было для B2B как для одного из стратегически важных направлений: раньше мотивация была привязана преимущественно к количеству поездок, сейчас добавили требование, чтобы каждый клиент был прибыльным. Это ориентирует команду продаж на выручку и маржинальность, а не просто на число новых клиентов и количество поездок. Не все аккаунт-менеджеры смогли перестроиться под новые правила, но лучшие остались с нами. Направление B2B-продаж продолжает расти: даже сейчас, в пандемию, нанимаем новых людей.
«На фоне коронавируса особенно хорошо сыграло еще одно нововведение — кросс-апсейл клиентов разных направлений: если раньше отделы корпоративных перевозок и корпоративной доставки работали порознь, то теперь, с каким бы запросом ни пришел клиент изначально, мы обязательно обсудим с ним и корпоративное такси, и работу с Gett Delivery»
— Каковы сейчас сильные стороны Gett? И над чем еще предстоит поработать?
Если кратко, то большая сила Gett — в его ценностях, заложенных основателем Дэйвом Вайсэром: be humble, be positive, be pros и gett things done, которые привлекают соответствующих людей. Это особенно ярко проявилось в пандемию. Несмотря на «каникулы» и выходные, вся команда продолжает эффективно работать. Благодаря технологиям и процессам, существующим в Gett с момента основания, мы смогли перейти на работу из дома в один день и даже, можно сказать, в один час, совершенно не меняя привычный распорядок.
Для работы в Gett нужны две составляющие: соответствие корпоративной культуре и профессионализм. Поэтому ты всегда чувствуешь плечо коллег, даже если подолгу не видишься с ними в офисе.
Гибкость позволила нам моментально перестроиться и среагировать на коронавирусные вызовы. В ответ на резкое снижение заказов такси на 80% мы сразу переориентировали подключенных к сервису Gett водителей на доставку.
Премиум-клиентам, которые привыкли к индивидуальному подходу, предложили новую услугу Gett Premium Delivery: по сути, это батлер, человек с безупречными манерами в костюме с иголочки, который помогает даже с деликатными поручениями, чтобы наши клиенты не нарушали режим самоизоляции.
В CRM-направлении удалось выстроить систему коммуникации с клиентами в B2B и B2C-сегменте, водителями, клиентами и курьерами Gett Delivery. Это позволяет следить за происходящим в «поле» в режиме реального времени, проводить опросы, оперативно сообщать о важных новостях (например, о введении режима цифровых пропусков) и измерять эффективность наших действий. Благодаря этому мы стали использовать приемы ситуативного маркетинга, контент для которого тоже производится внутри компании или создается нашими клиентами и водителями. Приятно видеть, что людям это нравится, они охотно делятся нашими шутками в соцсетях.
Если кратко, то большая сила Gett — в его ценностях, заложенных основателем Дэйвом Вайсэром: be humble, be positive, be pros и gett things done, которые привлекают соответствующих людей. Это особенно ярко проявилось в пандемию. Несмотря на «каникулы» и выходные, вся команда продолжает эффективно работать. Благодаря технологиям и процессам, существующим в Gett с момента основания, мы смогли перейти на работу из дома в один день и даже, можно сказать, в один час, совершенно не меняя привычный распорядок.
Для работы в Gett нужны две составляющие: соответствие корпоративной культуре и профессионализм. Поэтому ты всегда чувствуешь плечо коллег, даже если подолгу не видишься с ними в офисе.
Гибкость позволила нам моментально перестроиться и среагировать на коронавирусные вызовы. В ответ на резкое снижение заказов такси на 80% мы сразу переориентировали подключенных к сервису Gett водителей на доставку.
Премиум-клиентам, которые привыкли к индивидуальному подходу, предложили новую услугу Gett Premium Delivery: по сути, это батлер, человек с безупречными манерами в костюме с иголочки, который помогает даже с деликатными поручениями, чтобы наши клиенты не нарушали режим самоизоляции.
В CRM-направлении удалось выстроить систему коммуникации с клиентами в B2B и B2C-сегменте, водителями, клиентами и курьерами Gett Delivery. Это позволяет следить за происходящим в «поле» в режиме реального времени, проводить опросы, оперативно сообщать о важных новостях (например, о введении режима цифровых пропусков) и измерять эффективность наших действий. Благодаря этому мы стали использовать приемы ситуативного маркетинга, контент для которого тоже производится внутри компании или создается нашими клиентами и водителями. Приятно видеть, что людям это нравится, они охотно делятся нашими шутками в соцсетях.
«Дэйв убежден, что важно обращаться к аудитории напрямую, через лидеров мнений, которые разделяют ценности бренда. И я полностью с ним согласен, поэтому мы сотрудничаем с Юрием Дудем, Ильей Варламовым, Ириной Хакамадой и считаем, что это очень хороший способ донести наши ценности — комфорт и безопасность — до клиентов и водителей»
В коронавирус оба эти понятия обрели новый смысл. Чтобы обеспечить безопасность водителей и пассажиров, мы раздаем бесплатные противовирусные наборы — маски, перчатки, санитайзеры, а также организовали пункты дезинфекции автомобилей. Находим любые возможности, чтобы помочь тем, кому сейчас особенно нелегко: например, бесплатно возим персонал детских хосписов, врачей партнерских клиник и выздоровевших пациентов из Коммунарки, запустили проект #друзьяпокрови с The Village и НМИЦ гематологии для восполнения недостатка донорской крови в больницах, доставляем защитные маски, которые шьет центр помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом».
Сделали большой упор на GR — взаимодействие с государственными органами, от полиции до Дептранса. Мы поддерживаем тесный контакт с регуляторами на всех уровнях, что в период коронавируса помогло действовать на опережение.
Мы вступили в АКИТ, благодаря этому оперативно оформили пропуска на всех сотрудников и помогли таксопаркам получить пропуска для водителей. Сотрудничаем с Оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и помогаем изолировать потенциально зараженных водителей и пассажиров. Узнав о том, что водители такси будут проверять электронные пропуска пассажиров, мы еще до появления разъяснений Дептранса добавили в приложение для вызова такси специальное поле валидации кода, став первым и единственным сервисом, который не взвалил на водителей еще и самостоятельное решение этой проблемы. А несколько дней назад мы возобновили работу премиум-класса такси черного цвета как наиболее безопасного вида транспорта.
Сделали большой упор на GR — взаимодействие с государственными органами, от полиции до Дептранса. Мы поддерживаем тесный контакт с регуляторами на всех уровнях, что в период коронавируса помогло действовать на опережение.
Мы вступили в АКИТ, благодаря этому оперативно оформили пропуска на всех сотрудников и помогли таксопаркам получить пропуска для водителей. Сотрудничаем с Оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и помогаем изолировать потенциально зараженных водителей и пассажиров. Узнав о том, что водители такси будут проверять электронные пропуска пассажиров, мы еще до появления разъяснений Дептранса добавили в приложение для вызова такси специальное поле валидации кода, став первым и единственным сервисом, который не взвалил на водителей еще и самостоятельное решение этой проблемы. А несколько дней назад мы возобновили работу премиум-класса такси черного цвета как наиболее безопасного вида транспорта.
— Если раньше такси-сервисы — и ИТ-компании в целом — конкурировали фактически ценой, затем квалифицированными водителями, то сейчас они конкурируют своими экосистемами, предлагая разные услуги и возможности. Что из себя представляет экосистема Gett — какое у нее ядро и что вокруг?
Действительно, многие сделали фокус на создание экосистем и так называемых супераппов. Мы как сервис такси и доставки общаемся с экосистемами о нашей представленности в них.
Действительно, многие сделали фокус на создание экосистем и так называемых супераппов. Мы как сервис такси и доставки общаемся с экосистемами о нашей представленности в них.
«Глобально, Gett — это единая SaaS-платформа решений для бизнеса: все, что связано с перевозкой людей и транспортировкой товаров»
Она агрегирует различные флиты (например, Lyft, «Ситимобил», ряд других) в разных странах, чтобы обеспечить максимальную гибкость для наших клиентов как в такси, так и в доставке. С помощью облачного решения Gett сможет объединить ряд поставщиков на одной платформе бронирования и создаст единую точку входа для B2B-клиентов, решив сразу все их проблемы. Ядром компании останутся наши ценности: комфорт, безопасность и качество сервиса. Мы продолжим тщательно отбирать водителей и обеспечивать высокий уровень услуги.
Локальный фокус — максимальное удобство, качество и прибыльность услуг перевозки и доставки как в корпоративном, так и в массовом сегменте. Мы активно развиваем отношения с партнерами: сотрудничаем с Tele2, Visa, Yota, «Открытие-Брокер» и даже поддержали онлайн-премьеру нового отечественного фильма «Спутник». В день премьеры батлеры Gett Premium Delivery доставили более 200 кинонаборов российским селебрити. Скоро специальные предложения от Gett появятся в приложениях и экосистемах новых партнеров.
Локальный фокус — максимальное удобство, качество и прибыльность услуг перевозки и доставки как в корпоративном, так и в массовом сегменте. Мы активно развиваем отношения с партнерами: сотрудничаем с Tele2, Visa, Yota, «Открытие-Брокер» и даже поддержали онлайн-премьеру нового отечественного фильма «Спутник». В день премьеры батлеры Gett Premium Delivery доставили более 200 кинонаборов российским селебрити. Скоро специальные предложения от Gett появятся в приложениях и экосистемах новых партнеров.
— В чем главное отличие экосистемы Gett от конкурентов?
Наше главное отличие — это многообразие опций и гибкость во всем, что касается перевозок. За счет этого получается находить подход к каждому корпоративному клиенту и быстро реагировать на изменение условий. Мы можем быстро подключать к SaaS-платформе как новых перевозчиков, так и существующих транспортных партнеров наших B2B-клиентов, объединяя их в едином интерфейсе. При необходимости услуги такси и доставки для конкретного партнера можно быстро масштабировать.
Например, в начале апреля к нам обратились две крупные службы доставки интернет-заказов, которые столкнулись с необходимостью наладить доставку из постаматов. Раньше покупатели забирали посылки самостоятельно, но в карантин это перестало быть удобным. Благодаря слаженной работе команды Gett Delivery мы всего за несколько дней прошли путь от идеи до внедрения новой функции в приложение и теперь доставляем покупателям заказы PickPoint и BoxBerry.
Если говорить о решениях для бизнеса в целом, то у нас хорошо проработан личный кабинет бизнес-клиентов. В нем можно устанавливать количество поездок в месяц, ограничения для сотрудников в зависимости от должности и других аспектов, следить за поездками в режиме реального времени, выгружать отчеты. Все это — в один клик, без обращения к менеджеру.
Наше главное отличие — это многообразие опций и гибкость во всем, что касается перевозок. За счет этого получается находить подход к каждому корпоративному клиенту и быстро реагировать на изменение условий. Мы можем быстро подключать к SaaS-платформе как новых перевозчиков, так и существующих транспортных партнеров наших B2B-клиентов, объединяя их в едином интерфейсе. При необходимости услуги такси и доставки для конкретного партнера можно быстро масштабировать.
Например, в начале апреля к нам обратились две крупные службы доставки интернет-заказов, которые столкнулись с необходимостью наладить доставку из постаматов. Раньше покупатели забирали посылки самостоятельно, но в карантин это перестало быть удобным. Благодаря слаженной работе команды Gett Delivery мы всего за несколько дней прошли путь от идеи до внедрения новой функции в приложение и теперь доставляем покупателям заказы PickPoint и BoxBerry.
Если говорить о решениях для бизнеса в целом, то у нас хорошо проработан личный кабинет бизнес-клиентов. В нем можно устанавливать количество поездок в месяц, ограничения для сотрудников в зависимости от должности и других аспектов, следить за поездками в режиме реального времени, выгружать отчеты. Все это — в один клик, без обращения к менеджеру.
— Какие еще технологии позволяют Gett лучше понять клиента и работать на опережение?
Главная технология Gett — нейросети в головах наших сотрудников. У нас самая молодая команда, большинству нет и 35. Мы умеем действовать быстро и выжимать максимум из доступных ресурсов.
Но и нейросети в классическом понимании у нас присутствуют. Прямо сейчас мы в ускоренном режиме разворачиваем новый сервис в Gett Delivery. Он использует накопленные компанией большие данные о перемещении курьеров и такси по городу, чтобы строить оптимальные маршруты на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Это значительно снизит среднюю стоимость доставки.
Gett — единственный агрегатор, у которого есть программа лояльности. Наша система поощрений постоянных клиентов проста: чем больше ты заказываешь такси и доставку в Gett, тем больше баллов получаешь, повышая статус, чем выше статус — тем выше скидки на следующие заказы. То есть преданные бренду клиенты получают скидки и лучших водителей, а Gett повышает лояльность клиентов и стимулирует повторные поездки.
Чтобы сделать бонусную программу интереснее, мы развиваем партнерство с другими сервисами: интегрировались в программу лояльности Tele2, плотно сотрудничаем с Visa — если раньше давали скидку при оплате премиальными картами на поездки с Gett Premium, то сейчас включили в программу и сервис Gett Delivery, предлагая скидку при оплате любой картой Visa. Реагируем на внешние события — например, в коронавирусные каникулы начисляли баллы тем, кто остается дома.
Главная технология Gett — нейросети в головах наших сотрудников. У нас самая молодая команда, большинству нет и 35. Мы умеем действовать быстро и выжимать максимум из доступных ресурсов.
Но и нейросети в классическом понимании у нас присутствуют. Прямо сейчас мы в ускоренном режиме разворачиваем новый сервис в Gett Delivery. Он использует накопленные компанией большие данные о перемещении курьеров и такси по городу, чтобы строить оптимальные маршруты на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Это значительно снизит среднюю стоимость доставки.
Gett — единственный агрегатор, у которого есть программа лояльности. Наша система поощрений постоянных клиентов проста: чем больше ты заказываешь такси и доставку в Gett, тем больше баллов получаешь, повышая статус, чем выше статус — тем выше скидки на следующие заказы. То есть преданные бренду клиенты получают скидки и лучших водителей, а Gett повышает лояльность клиентов и стимулирует повторные поездки.
Чтобы сделать бонусную программу интереснее, мы развиваем партнерство с другими сервисами: интегрировались в программу лояльности Tele2, плотно сотрудничаем с Visa — если раньше давали скидку при оплате премиальными картами на поездки с Gett Premium, то сейчас включили в программу и сервис Gett Delivery, предлагая скидку при оплате любой картой Visa. Реагируем на внешние события — например, в коронавирусные каникулы начисляли баллы тем, кто остается дома.
— Как изменился пользователь в России и чем он отличается от клиентов на других рынках Gett? Есть ли направления, где его еще можно удивить?
Кроме России, Gett работает на рынках Великобритании и Израиля, поэтому нам есть с чем сравнивать. Россия — сложный и продвинутый рынок с сильными игроками. Кроме местных агрегаторов такси тут очень развиты каршеринг и общественный транспорт — с ними мы тоже конкурируем за искушенных российских пользователей. Особенно требовательна к сервису Москва, на которую приходится большая часть поездок.
Чтобы конкурировать, нужно адаптироваться под каждого, поэтому такого количества классов, как в российском приложении Gett, нет больше нигде. Минивэны, детский тариф, «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», премиум-классы, несколько вариантов доставки, отдельный класс для пользователей Visa.
В B2B эпидемия сильно изменила способы потребления даже самых консервативных пользователей: торговым сетям, ресторанам и кафе остро потребовались услуги службы доставки. С момента введения режима самоизоляции в Москве Gett Delivery вырос в пять раз, мы доставляем из таких сетей, как «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», X5 Retail Group, «Гиперглобус» и другие. B2B-сегмент российского Gett за счет активного притока новых клиентов показывает вдвое лучшую динамику, чем B2B-сегмент Gett в других странах.
Кроме России, Gett работает на рынках Великобритании и Израиля, поэтому нам есть с чем сравнивать. Россия — сложный и продвинутый рынок с сильными игроками. Кроме местных агрегаторов такси тут очень развиты каршеринг и общественный транспорт — с ними мы тоже конкурируем за искушенных российских пользователей. Особенно требовательна к сервису Москва, на которую приходится большая часть поездок.
Чтобы конкурировать, нужно адаптироваться под каждого, поэтому такого количества классов, как в российском приложении Gett, нет больше нигде. Минивэны, детский тариф, «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+», премиум-классы, несколько вариантов доставки, отдельный класс для пользователей Visa.
В B2B эпидемия сильно изменила способы потребления даже самых консервативных пользователей: торговым сетям, ресторанам и кафе остро потребовались услуги службы доставки. С момента введения режима самоизоляции в Москве Gett Delivery вырос в пять раз, мы доставляем из таких сетей, как «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», X5 Retail Group, «Гиперглобус» и другие. B2B-сегмент российского Gett за счет активного притока новых клиентов показывает вдвое лучшую динамику, чем B2B-сегмент Gett в других странах.
— Как вам помогает телеком-прошлое? Как минимум, уже заметны партнерства с операторами Yota и Tele2. СМИ писали об идее создать «виртуальный такси-агрегатор» — фактически по принципу MVNO...
Телеком всегда был кузницей кадров: отсюда сильные управленцы уходили в банки, в IT, в ритейл и в другие динамично развивающиеся отрасли. Поэтому сейчас в лидерах многих топовых компаний — мои бывшие коллеги и друзья. Безусловно, сложившиеся личные отношения помогают быстрее налаживать связи, обсуждать партнерства и находить интересные проекты.
Телеком всегда был кузницей кадров: отсюда сильные управленцы уходили в банки, в IT, в ритейл и в другие динамично развивающиеся отрасли. Поэтому сейчас в лидерах многих топовых компаний — мои бывшие коллеги и друзья. Безусловно, сложившиеся личные отношения помогают быстрее налаживать связи, обсуждать партнерства и находить интересные проекты.
«Что касается идеи виртуального агрегатора такси — я уже неоднократно убеждался, что модели из одной отрасли могут неожиданно хорошо работать в другой. Мне нравится экспериментировать с такими решениями»
— Когда ожидается закрытие сделки с «Ситимобил»? Что от нее выиграет Gett, а что ваш потенциальный партнер?
Сейчас идет пилотный проект, мы тестируем географию, работу с B2B-сегментом и надежность IT-системы. Пока экономика на спаде и поездок немного, есть время в спокойном режиме отладить все шероховатости и подготовить продукт для масштабного запуска. Как только карантин снимут, партнерство заработает в полном объеме.
Особенность российского рынка — широкая география. Страна у нас ну очень большая! Чтобы бизнес Gett продолжил расти, предоставляя сервис неизменно высокого качества, мы адаптировали под отрасль такси модель MVNO, хорошо знакомую мне по телекому, когда один мобильный оператор разрешает другому пользоваться своей инфраструктурой. Партнером в эконом-сегменте мы выбрали «Ситимобил»: он лидирует на рынке такси в массовом сегменте с большим количеством водителей и пользователей, активно развивается в регионах. Но в корпоративных заказах Gett есть много нюансов — например, платные дороги, парковки, время ожидания клиента. Юнит-экономика проекта хорошо масштабируется, поэтому, как только карантин будет снят, эффект от партнерства станет заметен более явно.
Модель ride sharing мы тестируем еще с рядом партнеров, стараясь обеспечить оптимальное покрытие и высокое качество услуг, так как в регионах есть и другие сильные локальные игроки. При такой модели Gett может стать агрегатором агрегаторов.
Очевидно, что перемещение между странами откроется еще не скоро, так как выход из карантина происходит неравномерно. Поэтому люди будут больше путешествовать внутри страны, и это даст толчок для развития внутреннего туризма, начиная от очевидно курортных зон — Краснодарский край, Крым — до менее популярных, но не менее интересных направлений, которых в нашей стране множество.
Сейчас идет пилотный проект, мы тестируем географию, работу с B2B-сегментом и надежность IT-системы. Пока экономика на спаде и поездок немного, есть время в спокойном режиме отладить все шероховатости и подготовить продукт для масштабного запуска. Как только карантин снимут, партнерство заработает в полном объеме.
Особенность российского рынка — широкая география. Страна у нас ну очень большая! Чтобы бизнес Gett продолжил расти, предоставляя сервис неизменно высокого качества, мы адаптировали под отрасль такси модель MVNO, хорошо знакомую мне по телекому, когда один мобильный оператор разрешает другому пользоваться своей инфраструктурой. Партнером в эконом-сегменте мы выбрали «Ситимобил»: он лидирует на рынке такси в массовом сегменте с большим количеством водителей и пользователей, активно развивается в регионах. Но в корпоративных заказах Gett есть много нюансов — например, платные дороги, парковки, время ожидания клиента. Юнит-экономика проекта хорошо масштабируется, поэтому, как только карантин будет снят, эффект от партнерства станет заметен более явно.
Модель ride sharing мы тестируем еще с рядом партнеров, стараясь обеспечить оптимальное покрытие и высокое качество услуг, так как в регионах есть и другие сильные локальные игроки. При такой модели Gett может стать агрегатором агрегаторов.
Очевидно, что перемещение между странами откроется еще не скоро, так как выход из карантина происходит неравномерно. Поэтому люди будут больше путешествовать внутри страны, и это даст толчок для развития внутреннего туризма, начиная от очевидно курортных зон — Краснодарский край, Крым — до менее популярных, но не менее интересных направлений, которых в нашей стране множество.
«Поэтому, на мой взгляд, может быть популярно партнерство с авиа- и ж/д-компаниями, когда клиент сможет на одной платформе заказать такси, билеты на поезд и «бесшовно» добраться из одного города в другой. Мы будем всячески развивать эту инфраструктуру»
— Доставка резко выросла с введением самоизоляции. Какие категории товаров наиболее интересны пользователям и где выше спрос — в эконом-сегменте или премиальном?
Доставка продолжает расти. Недавно мы подключили сразу пять новых городов — Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару и Красноярск. Запустили партнерство с «М.Видео»: теперь товары из этой сети вам привезут не на следующий день, а за два часа. Наверное, за время, пока выходит наше интервью, мы запустим еще какие-нибудь города или подключим новых партнеров.
Естественно, в рамках эпидемии товарами первой необходимости становятся лекарства и продукты питания. Выше всего сейчас спрос на готовую еду из ресторанов и продукты из супермаркетов, на инвентарь и одежду из спортивных магазинов.
Спрос во всех ценовых сегментах кратно вырос, средние чеки заказов магазинов-партнеров выросли до 10 раз. Поменялись привычки: потребители заказывают продукты на длительный период, так как многие уехали за город. Поэтому и доставлять приходится на более дальние расстояния. Учитывая рост среднего чека из магазинов и ресторанов, стоимость доставки сейчас играет незначительную роль в структуре расходов среднего москвича.
С учетом того, что пробок сейчас нет, мы легко расширили географию доставки. Я вижу это и по динамике заказов в собственном винном баре и магазине My Big Love, которому «повезло» открыться прямо перед карантином: в первые две недели марта мы начали работу в режиме запуска для близких к проекту людей, а на следующей неделе уже ввели самоизоляцию, и мы включили режим доставки. Благодаря моему IT-бэкграунду с момента открытия заработал официальный сайт, мобильное приложение и электронное меню на iPad. С началом карантина мы быстро доработали корзину, онлайн-платежи и заключили партнерство с Gett Delivery. Очень удобный сервис, сам пользуюсь! Что важно — мы тот сервис, который доставляет день в день.
— Доставка останется столь востребованной после эпидемии?
На мой взгляд, привычки потребителей сильно изменятся. Любимые места откроются, скорее всего, нескоро, судя по порядку, озвученному Роспотребнадзором, поэтому мы еще долго будем пользоваться удобным и безопасным сервисом бесконтактной доставки. Падение спроса на доставку будет, но не в разы. Привычка покупать в онлайне сформируется даже у консервативных пользователей, которые раньше в принципе этого не делали.
Доставка продолжает расти. Недавно мы подключили сразу пять новых городов — Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару и Красноярск. Запустили партнерство с «М.Видео»: теперь товары из этой сети вам привезут не на следующий день, а за два часа. Наверное, за время, пока выходит наше интервью, мы запустим еще какие-нибудь города или подключим новых партнеров.
Естественно, в рамках эпидемии товарами первой необходимости становятся лекарства и продукты питания. Выше всего сейчас спрос на готовую еду из ресторанов и продукты из супермаркетов, на инвентарь и одежду из спортивных магазинов.
Спрос во всех ценовых сегментах кратно вырос, средние чеки заказов магазинов-партнеров выросли до 10 раз. Поменялись привычки: потребители заказывают продукты на длительный период, так как многие уехали за город. Поэтому и доставлять приходится на более дальние расстояния. Учитывая рост среднего чека из магазинов и ресторанов, стоимость доставки сейчас играет незначительную роль в структуре расходов среднего москвича.
С учетом того, что пробок сейчас нет, мы легко расширили географию доставки. Я вижу это и по динамике заказов в собственном винном баре и магазине My Big Love, которому «повезло» открыться прямо перед карантином: в первые две недели марта мы начали работу в режиме запуска для близких к проекту людей, а на следующей неделе уже ввели самоизоляцию, и мы включили режим доставки. Благодаря моему IT-бэкграунду с момента открытия заработал официальный сайт, мобильное приложение и электронное меню на iPad. С началом карантина мы быстро доработали корзину, онлайн-платежи и заключили партнерство с Gett Delivery. Очень удобный сервис, сам пользуюсь! Что важно — мы тот сервис, который доставляет день в день.
— Доставка останется столь востребованной после эпидемии?
На мой взгляд, привычки потребителей сильно изменятся. Любимые места откроются, скорее всего, нескоро, судя по порядку, озвученному Роспотребнадзором, поэтому мы еще долго будем пользоваться удобным и безопасным сервисом бесконтактной доставки. Падение спроса на доставку будет, но не в разы. Привычка покупать в онлайне сформируется даже у консервативных пользователей, которые раньше в принципе этого не делали.
«Судя по зарубежному опыту, сейчас даже пафосные мишленовские рестораны, которые утверждали, что никогда не будут привозить свои блюда на дом, все-таки начали доставлять, адаптируя свою высокую кухню или предлагая готовые наборы ингредиентов для домашнего приготовления»
Многие компании поймут, что неважно, где работает команда, большинство сократит расходы на аренду офисов или полностью от них откажется. Сотрудники будут проводить больше времени дома, работать удаленно и продолжать заказывать доставку на дом.
Если говорить о такси, то после снятия требований по изоляции спрос будет расти постепенно и зависеть от региона и класса, потому что эпидемиологическая ситуация разная — главы регионов самостоятельно принимают решение о снятии или продления карантина. По нашим оценкам, в среднем с момента снятия ограничительных мер потребуется около трех месяцев для восстановления до уровня, соответствующего общему снижению доходов населения (15–20%). В дальнейшем спрос будет восстанавливаться параллельно с экономикой страны и будет зависеть от покупательной способности населения.
Если говорить о такси, то после снятия требований по изоляции спрос будет расти постепенно и зависеть от региона и класса, потому что эпидемиологическая ситуация разная — главы регионов самостоятельно принимают решение о снятии или продления карантина. По нашим оценкам, в среднем с момента снятия ограничительных мер потребуется около трех месяцев для восстановления до уровня, соответствующего общему снижению доходов населения (15–20%). В дальнейшем спрос будет восстанавливаться параллельно с экономикой страны и будет зависеть от покупательной способности населения.
— Для вас кризис — вызов или действительно новая возможность для роста бизнеса?
Есть люди, которые в критической ситуации цепенеют, так как не знают, что им делать дальше. На мой взгляд, это не те люди, которые могут занимать должность СЕО, всегда связанную с повышенным стрессом и ответственностью.
Для антикризисного менеджера, особенно на позиции СЕО, важно эффективно действовать как в режиме peace time, так и в war time. Мое поколение уже несколько раз проходило через кризисные периоды, поэтому этот кризис я воспринимаю как очередной, но имеющий исторические масштабы. Благодаря опыту антикризисного менеджмента в различных проектах у меня и у членов моей команды выработался отличный набор соответствующих навыков. Правда, работать в эпидемию нам еще ни разу не доводилось.
Есть люди, которые в критической ситуации цепенеют, так как не знают, что им делать дальше. На мой взгляд, это не те люди, которые могут занимать должность СЕО, всегда связанную с повышенным стрессом и ответственностью.
Для антикризисного менеджера, особенно на позиции СЕО, важно эффективно действовать как в режиме peace time, так и в war time. Мое поколение уже несколько раз проходило через кризисные периоды, поэтому этот кризис я воспринимаю как очередной, но имеющий исторические масштабы. Благодаря опыту антикризисного менеджмента в различных проектах у меня и у членов моей команды выработался отличный набор соответствующих навыков. Правда, работать в эпидемию нам еще ни разу не доводилось.
«Опасность кризиса в том, что даже сделав все правильно, все равно можно не спасти бизнес — просто не хватит возможностей. Но кризис — это всегда шанс: можно сбросить все лишнее, стать легче, быстрее. Трансформация в Gett началась еще до кризиса, поэтому он не только не помешал, но и помог нам обновиться»
— Что сейчас нужно сделать Gett, и вообще частному бизнесу, чтобы не только сохранить аудиторию, но и расширить ее?
Cмотрите не на прибыль, а на cash flow — реальный свободный денежный поток. Именно он сейчас — важный показатель для бизнеса. Это реальные деньги после выплаты долгов и оплаты расходов, которые остаются в компании. Cash flow дает понимание, можно ли расширять свое дело дальше.
И Gett, и остальным бизнесам необходимо вести переговоры с партнерами по реструктуризации и сокращению платежей, договариваться о скидках. Мы сейчас задаемся вопросом, а нужен ли Gett офис. Ведем переговоры по сокращению наших затрат — открыто и предсказуемо.
Мы очень удачно успели перевести наш маркетинг с классической модели на партнерскую. Это мой совет и другим отраслям. Давайте посмотрим, как мы все можем друг другу помочь, покупать у своих.
Я предлагаю смотреть на эпидемию как на возможность. Коронавирус сильно толкнул все отрасли в онлайн, от продаж и до хантинга людей.
Cмотрите не на прибыль, а на cash flow — реальный свободный денежный поток. Именно он сейчас — важный показатель для бизнеса. Это реальные деньги после выплаты долгов и оплаты расходов, которые остаются в компании. Cash flow дает понимание, можно ли расширять свое дело дальше.
И Gett, и остальным бизнесам необходимо вести переговоры с партнерами по реструктуризации и сокращению платежей, договариваться о скидках. Мы сейчас задаемся вопросом, а нужен ли Gett офис. Ведем переговоры по сокращению наших затрат — открыто и предсказуемо.
Мы очень удачно успели перевести наш маркетинг с классической модели на партнерскую. Это мой совет и другим отраслям. Давайте посмотрим, как мы все можем друг другу помочь, покупать у своих.
Я предлагаю смотреть на эпидемию как на возможность. Коронавирус сильно толкнул все отрасли в онлайн, от продаж и до хантинга людей.
«Любой бизнес, особенно высокотехнологичный — это прежде всего люди. Маленькие и большие компании должны задуматься, как им сохранить свой главный ресурс — лучшие кадры, которые после окончания пандемии будут восстанавливать бизнес и двигать его вперед»
Конечно, сейчас появились новые возможности: работодатели поняли, что сотрудники могут эффективно работать из любой точки мира и можно нанимать лучших людей, не обращая внимания на то, сидит ли сотрудник в Лондоне или во Владивостоке.
Что касается сохранения и расширения аудитории Gett — мы совместили сервис такси, который, с моей точки зрения, самый безопасный транспорт, но менее востребованный, с сервисом доставки для тех же самых пользователей, который сейчас востребован сильно. Эти люди останутся с нами в будущем и станут использовать оба сервиса в зависимости от того, как будут развиваться события с карантином. Сейчас 90% нашей клиентской базы пользуется доставкой. Разумеется, после карантина баланс и распределение спроса будут другими.
Мы надеемся, что бизнес такси восстановится до 80-85% от прежнего уровня к декабрю 2020 года. При этом мы не могли предсказать, что в 2020 году так вырастет бизнес Gett Delivery, поэтому бизнес-план доставки будет сильно перевыполнен. Рассчитываю, что коронавирус и в дальнейшем не помешает продуктивной работе команды. Мы просто не можем позволить себе не работать: мы — сервис, который поддерживает жизненно важные отрасли, заботится о тех, кто дома, помогает врачам, донорам и всем, кто сейчас на передовой.
Что касается сохранения и расширения аудитории Gett — мы совместили сервис такси, который, с моей точки зрения, самый безопасный транспорт, но менее востребованный, с сервисом доставки для тех же самых пользователей, который сейчас востребован сильно. Эти люди останутся с нами в будущем и станут использовать оба сервиса в зависимости от того, как будут развиваться события с карантином. Сейчас 90% нашей клиентской базы пользуется доставкой. Разумеется, после карантина баланс и распределение спроса будут другими.
Мы надеемся, что бизнес такси восстановится до 80-85% от прежнего уровня к декабрю 2020 года. При этом мы не могли предсказать, что в 2020 году так вырастет бизнес Gett Delivery, поэтому бизнес-план доставки будет сильно перевыполнен. Рассчитываю, что коронавирус и в дальнейшем не помешает продуктивной работе команды. Мы просто не можем позволить себе не работать: мы — сервис, который поддерживает жизненно важные отрасли, заботится о тех, кто дома, помогает врачам, донорам и всем, кто сейчас на передовой.
Фото в материале предоставлены пресс-службой Gett.
© Rusbase, 2020
© Rusbase, 2020
Никита Стаценко