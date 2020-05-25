Анатолий Сморгонский: «Трансформация в Gett началась еще до кризиса»

— Доставка резко выросла с введением самоизоляции. Какие категории товаров наиболее интересны пользователям и где выше спрос — в эконом-сегменте или премиальном?



Доставка продолжает расти. Недавно мы подключили сразу пять новых городов — Уфу, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару и Красноярск. Запустили партнерство с «М.Видео»: теперь товары из этой сети вам привезут не на следующий день, а за два часа. Наверное, за время, пока выходит наше интервью, мы запустим еще какие-нибудь города или подключим новых партнеров.



Естественно, в рамках эпидемии товарами первой необходимости становятся лекарства и продукты питания. Выше всего сейчас спрос на готовую еду из ресторанов и продукты из супермаркетов, на инвентарь и одежду из спортивных магазинов.



Спрос во всех ценовых сегментах кратно вырос, средние чеки заказов магазинов-партнеров выросли до 10 раз. Поменялись привычки: потребители заказывают продукты на длительный период, так как многие уехали за город. Поэтому и доставлять приходится на более дальние расстояния. Учитывая рост среднего чека из магазинов и ресторанов, стоимость доставки сейчас играет незначительную роль в структуре расходов среднего москвича.



С учетом того, что пробок сейчас нет, мы легко расширили географию доставки. Я вижу это и по динамике заказов в собственном винном баре и магазине My Big Love, которому «повезло» открыться прямо перед карантином: в первые две недели марта мы начали работу в режиме запуска для близких к проекту людей, а на следующей неделе уже ввели самоизоляцию, и мы включили режим доставки. Благодаря моему IT-бэкграунду с момента открытия заработал официальный сайт, мобильное приложение и электронное меню на iPad. С началом карантина мы быстро доработали корзину, онлайн-платежи и заключили партнерство с Gett Delivery. Очень удобный сервис, сам пользуюсь! Что важно — мы тот сервис, который доставляет день в день.



— Доставка останется столь востребованной после эпидемии?



На мой взгляд, привычки потребителей сильно изменятся. Любимые места откроются, скорее всего, нескоро, судя по порядку, озвученному Роспотребнадзором, поэтому мы еще долго будем пользоваться удобным и безопасным сервисом бесконтактной доставки. Падение спроса на доставку будет, но не в разы. Привычка покупать в онлайне сформируется даже у консервативных пользователей, которые раньше в принципе этого не делали.

