Даже когда речь заходит о профессиональных участниках рынка – фондах – есть вещи, на которые основателям стартапа не нужно соглашаться. Пункт No Shop в основных условиях сделки не позволит им общаться с другими инвесторами. При этом это один из двух юридически обязывающих пунктов в списке условий для инвесторов (term sheet), вторым является пункт о конфиденциальности.



Это означает, что вы как стартап даете фонду мощный рычаг воздействия, запрещающий вам общение по привлечению инвестиций с другими участниками рынка, но не обязывающий фонд инвестировать в вас, так как остальные пункты в term sheet не являются юридически обязывающими. Привлечение инвестиций — долгий процесс. После отказа фонда инвестировать вы потратите еще от 6 до 12 месяцев на поиски нового.



Бывает, что отказаться от пункта No Shop нельзя из-за стадии и необходимости дорогой комплексной экспертизы. Фонд не хочет потратить время и деньги на изучение ситуации, а потом узнать, что вы берете деньги у совсем другого инвестора. Поэтому здесь нужен баланс, который заключается в комфортном сроке No Shop: от 30 до 45 дней. Такой срок не выбьет предпринимателей из процесса привлечения инвестиций совсем, но даст гарантии фонду, что в процессе due diligence, на который потрачены деньги, проект не уйдет к другому. Этот и многие другие нюансы мы подробно обсуждаем в рамках инвестиционного режима Стартап Академии СКОЛКОВО.