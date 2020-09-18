Если человек, который предлагает деньги, не знаком с рынком прямых и венчурных инвестиций ни в теории, пройдя специализированные образовательные программы, ни на практике, инвестировав до этого в стартапы, нужно быть предельно осторожным. Эти инвесторы часто морально не готовы к неожиданностям и рискам таких инвестиций и самое главное — не знают, как эти риски снижать.



Вместо того, чтобы диверсифицировать портфель и инвестировать в 10 стартапов небольшими суммами, выбирать комфортную для себя стадию или соинвестировать с профессионалами, они вкладывают в один стартап и сразу большие суммы, пытаясь получить максимальную долю. А диверсификация рисков для них может заключаться в постоянном контроле и попытке сделать что-то в компании «своими руками». Если стартап погибнет (по данным Startup Genome, это происходит более чем с 90% стартапов), такой инвестор будет к этому не готов.



О последствиях неготовности отдельного инвестора можно только гадать. Но что происходит, если стартап не погибает, а хорошо развивается? Однажды довольный инвестор вдруг узнает, что прибыли и дивидендов не будет, стартап нацелен на рост любой ценой и предприниматель мечтает о каком-то единороге. Это момент искреннего удивления. Но эту ситуацию большинство инвесторов-новичков еще могут пережить.



Чего они пережить не могут, так это момента, когда наступает долгожданное внимание рынка и предложение раунда от венчурного фонда. «Что значит меня размоют на этом раунде инвестиций? Вы меня кинуть хотите?», — типичная фраза, которую слышат предприниматели после того, как взяли деньги от инвесторов, вкладывающих в стартапы в первый раз.

