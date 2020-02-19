Как обезопасить бизнес от киберпреступников: главные угрозы 2020 года и стратегии защиты от них

Обнаружение внутренних или инсайдерских атак – одна из наиболее сложных задач, потому что регламенты информационной безопасности обычно построены исходя из защиты от внешних угроз. А инсайдер – это сотрудник компании, по умолчанию ему доверяют, он имеет доступ к ресурсам организации, может свободно перемещаться и обмениваться информацией. То есть речь идёт уже не об IT-безопасности, а о физической безопасности.



IT-безопасность построена на автоматизированном обнаружении угроз, что в данном случае может не сработать. Здесь требуется взаимодействие IT-подразделения со службой безопасности компании и регламентация физического доступа сотрудников к тем или иным помещениям в то или иное время. Но все равно это не гарантирует, что угроза будет своевременно обнаружена.



Инсайдерские угрозы могут быть связаны как со злым умыслом, так и со случайными действиями, с человеческой ошибкой. С ненамеренными действиями бороться проще – здесь нужны проработка регламентов, разграничение прав, отлаженность систем идентификации и авторизации. И опять же – принцип минимальной достаточности: сотруднику нужно давать только те права, которые ему нужны для выполнения рабочих обязанностей. С инсайдерами-злоумышленниками бороться гораздо сложнее. Очищать память сотрудников на выходе из компании невозможно (тем более, что сегодня многие сотрудники сидят по домам).



Против инсайдерских атак, помимо регламентов и прав доступа, помогут средства, которые анализируют поведение пользователей – User Experience Behavioral Analytics. Эти решения, построенные на технологиях искусственного интеллекта и способные к обучению на основе статистики, постоянно мониторят активность сотрудников на рабочих местах. Если те отклоняются от заранее заданных сценариев деятельности, то формируются оповещения для службы безопасности, которая может заблокировать то или иное действие.

