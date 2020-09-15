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ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ FORTINET
IT-безопасность для компаний
Rusbase поговорил со специалистами компании Fortinet и узнал, какие тенденции в области кибербезопасности формируются прямо сейчас, что изменилось из-за пандемии коронавируса и отличается ли подход к безопасности российских компаний от зарубежных
Евгения Хрисанфова