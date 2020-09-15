IT-безопасность для компаний

Rusbase поговорил со специалистами компании Fortinet и узнал, какие тенденции в области кибербезопасности формируются прямо сейчас, что изменилось из-за пандемии коронавируса и отличается ли подход к безопасности российских компаний от зарубежных
Вирусный фон: как хакеры используют пандемию в своих целях, и другие тренды кибербезопасности
Ландшафт кибербезопасности меняется каждый день: в то время как злоумышленники разрабатывают сотни способов атаковать бизнес, специалисты по кибербезопасности находят тысячи стратегий защиты предприятий.
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Евгения Хрисанфова