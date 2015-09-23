«Но на крупных ресурсах этот риск маловероятен. Выше вероятность

того, что какой-то ресурс будет подделан злоумышленниками

и пользователь попадет именно на зловредный сайт и оставит там

свои данные. Поэтому так важно не терять бдительности, следить

за тем, какую информацию вы вводите и разглашаете, и читать новости

о современных методах преступников, чтобы быть подготовленным», – советует эксперт.