Пока корпорации и госучреждения продолжают укреплять свои компьютерные системы на случай кибератаки, важно помнить, что угрозой для безопасности могут быть и сами сотрудники. Тот же Эдвард Сноуден, который скопировал и опубликовал секретную информацию Агентства национальной безопасности США, – наглядная тому иллюстрация.



В опросе The Wall Street Journal (WSJ) среди руководителей служб кибербезопасности (в нём приняли участие почти 400 компаний) 67% заявили, что их беспокоят злонамеренные сотрудники. Это значительно меньше, чем доля тех, кто рассматривал как угрозу киберпреступников (88%), но больше, чем тех, кто беспокоился о так называемых хактивистах и хакерах, работающих на государства (63% и 60% соответственно).



Традиционно основным способом защиты организаций от инсайдерских атак была проверка кандидата службой безопасности. Однако подобную оценку уже работающих сотрудников обычно не проводят. По данным WSJ, 76% внутренних злоумышленников не устроились работать в компанию с намерением что-то украсть, а приняли решение пойти на преступление уже во время работы: из-за ухудшения материального положения, негативного опыта работы, алкогольной или наркотической зависимости, плохого менеджмента и так далее.

