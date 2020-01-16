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Куда идти с идеей стартапа:
кто поможет превратить её в действующий бизнес?
кто поможет превратить её в действующий бизнес?
16 января 2020
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Стартап начинается с хорошей идеи, но её наличие не делает человека предпринимателем. А уж привлечь инвестиции с голой идеей практически невозможно — единицы готовы заходить в проект на такой ранней стадии, большинство ждёт по крайней мере первых продаж или прототипа, если у вас действительно уникальное решение. Инвестору нет смысла вкладывать деньги в команду и продукт, которые ещё не доказали свою состоятельность. Исключение — когда у предпринимателя за спиной есть примеры успешных стартапов.
Зато новичкам доступны стартап-школы, бизнес-инкубаторы, преакселераторы, онлайн-курсы, хакатоны и конкурсы. Они помогут проанализировать рынок, составить бизнес-план, найти команду, позволят получить обратную связь от экспертов, разобраться в бизнес-моделях, создать MVP и в конце концов превратить голую идею в потенциально перспективный проект.
Зато новичкам доступны стартап-школы, бизнес-инкубаторы, преакселераторы, онлайн-курсы, хакатоны и конкурсы. Они помогут проанализировать рынок, составить бизнес-план, найти команду, позволят получить обратную связь от экспертов, разобраться в бизнес-моделях, создать MVP и в конце концов превратить голую идею в потенциально перспективный проект.
Мы составили список для тех, кто только-только вступил на путь предпринимательства и хочет прокачать свои скиллы. Благодарим за помощь в его подготовке «Физтех.Старт», iDealMachine, GenerationS и всех, кто работает с
начинающими стартаперами.
начинающими стартаперами.
Акселераторы, бизнес-инкубаторы и стартап-школы
Город: любой
Стоимость: бесплатно
Для кого: Интернет- и mobile-проекты
Зачем: подготовиться к подаче заявки на получение инвестиций; понять, как инвесторы оценивают стартап; выявить слабые места проекта с точки зрения инвестора
Формат: ФРИИ предлагает участникам онлайн-курса изучить материалы по 6 темам: команда, рынок, конкуренты, продукт, продвижение и экономика. По каждой из тем доступны видео с мнениями, инструкциями, требованиями и критериями отбора проектов инвесторами; текстовые кейсы с разбором ошибок и рекомендациями; а также список вопросов, ответы на которые нужны инвестору для оценки вашего проекта. В процессе итоговой Skype-консультации представитель ФРИИ ответит на вопросы участника, оценит шансы стартапа на получение инвестиций и поможет составить план на ближайшее время. Программу уже завершили более 7 500 проектов. Рекомендация эксперта «Преакселератора» может помочь участнику попасть в «Мастерскую старта продаж» ФРИИ.
Стоимость: бесплатно
Для кого: Интернет- и mobile-проекты
Зачем: подготовиться к подаче заявки на получение инвестиций; понять, как инвесторы оценивают стартап; выявить слабые места проекта с точки зрения инвестора
Формат: ФРИИ предлагает участникам онлайн-курса изучить материалы по 6 темам: команда, рынок, конкуренты, продукт, продвижение и экономика. По каждой из тем доступны видео с мнениями, инструкциями, требованиями и критериями отбора проектов инвесторами; текстовые кейсы с разбором ошибок и рекомендациями; а также список вопросов, ответы на которые нужны инвестору для оценки вашего проекта. В процессе итоговой Skype-консультации представитель ФРИИ ответит на вопросы участника, оценит шансы стартапа на получение инвестиций и поможет составить план на ближайшее время. Программу уже завершили более 7 500 проектов. Рекомендация эксперта «Преакселератора» может помочь участнику попасть в «Мастерскую старта продаж» ФРИИ.
Город: любой
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты; начинающие предприниматели, продакт-менеджеры и студенты
Зачем: сформировать бизнес-модель стартапа, просчитать экономику продукта, узнать основы венчурной индустрии
Формат: онлайн-платформа для развития навыков, необходимых для проверки идей и быстрого запуска стартапов. Стартап-школа представляет собой онлайн-курс из 10 уроков длиной от 3 до 8 часов: введение, бизнес-модель, методология, команда, целевая аудитория, юнит-экономика, рынок, MVP, маркетинг, продажи и инвестиции. Участники курса изучат основы стартап-методологии, анализа рынка и customer development, создания прототипов и MVP, научатся считать юнит-экономику продукта, строить финансовые модели и искать точки безубыточности и роста, оценивать размер рынка, а также создавать инвестиционные презентации и искать инвесторов для своего стартапа.
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты; начинающие предприниматели, продакт-менеджеры и студенты
Зачем: сформировать бизнес-модель стартапа, просчитать экономику продукта, узнать основы венчурной индустрии
Формат: онлайн-платформа для развития навыков, необходимых для проверки идей и быстрого запуска стартапов. Стартап-школа представляет собой онлайн-курс из 10 уроков длиной от 3 до 8 часов: введение, бизнес-модель, методология, команда, целевая аудитория, юнит-экономика, рынок, MVP, маркетинг, продажи и инвестиции. Участники курса изучат основы стартап-методологии, анализа рынка и customer development, создания прототипов и MVP, научатся считать юнит-экономику продукта, строить финансовые модели и искать точки безубыточности и роста, оценивать размер рынка, а также создавать инвестиционные презентации и искать инвесторов для своего стартапа.
Город: любой
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: узнать, как и с чего начать свой бизнес
Формат: двухмесячный цикл образовательных онлайн-лекций и удаленная акселерация стартапов. Темы: как находить крутые идеи, как понять, какая годная; как перестать бояться делать ошибки, находить клиентов, формировать команду, выходить на мировые рынки. Участники получат обратную связь от наставников, менторов, инвесторов и пользователей, смогут привлечь инвестиции, стать зрелыми для акселераторов, познакомиться c коллегами из других стартапов, попрактиковаться в общении и питчинге и найти крупного заказчика вроде Skyeng и «ВкусВилл». По итогам программы участники презентуют свой проект на демо-дне.
В деятельность школы вовлечено 150+ человек pro bono, включая 20 менторов и трекеров, которые работают со стартапами. Отдельно от акселерационной программы Russol проводит образовательные лекции и встречи. В школе больше 80 спикеров из РФ, Украины, Германии.
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: узнать, как и с чего начать свой бизнес
Формат: двухмесячный цикл образовательных онлайн-лекций и удаленная акселерация стартапов. Темы: как находить крутые идеи, как понять, какая годная; как перестать бояться делать ошибки, находить клиентов, формировать команду, выходить на мировые рынки. Участники получат обратную связь от наставников, менторов, инвесторов и пользователей, смогут привлечь инвестиции, стать зрелыми для акселераторов, познакомиться c коллегами из других стартапов, попрактиковаться в общении и питчинге и найти крупного заказчика вроде Skyeng и «ВкусВилл». По итогам программы участники презентуют свой проект на демо-дне.
В деятельность школы вовлечено 150+ человек pro bono, включая 20 менторов и трекеров, которые работают со стартапами. Отдельно от акселерационной программы Russol проводит образовательные лекции и встречи. В школе больше 80 спикеров из РФ, Украины, Германии.
(совместная инициатива акселератора Startech.vc и бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ)
Город: любой
Стоимость: 40 тысяч рублей
Для кого: победителей УМНИКа
Зачем: определить клиентский сегмент для продукта, сформулировать ценностное предложение, посчитать рынок, провести анализ конкурентов, протестировать продукт, смоделировать его экономику, разработать финансовый план
Формат: заочная 7-недельная программа, в ходе которой участники проработают бизнес-план проекта для дальнейшего участия в программе «СТАРТ», а также получат сертификат, необходимый для отчетности перед «Фондом содействия инновациям». Успешные выпускники программы смогут получить инвестиции и возможность выхода на иностранные рынки.
Работа по проекту выстраивается недельными спринтами. За каждым проектом закрепляется бизнес-наставник (трекер), который консультирует команду, помогает с постановкой планов по проекту и фокусировкой. Проектам предоставляется доступ к онлайн-курсу, который включает в себя темы: исследование потребителей, формирование ценностного предложения, определение бизнес-модели, быстрое прототипирование, валидация ценности продукта, расчет рынка и экономики продукта, венчурные инвестиции. Преакселератор предоставляет отраслевую экспертизу по запросу и устраивает регулярные нетворкинговые мероприятия для участников из Москвы. Проекты, успешно прошедшие Преакселератор, выступают на демо-дне перед венчурными инвесторами и экспертами и получают возможность привлечь инвестиции от партнеров бизнес-инкубатора.
Город: любой
Стоимость: 40 тысяч рублей
Для кого: победителей УМНИКа
Зачем: определить клиентский сегмент для продукта, сформулировать ценностное предложение, посчитать рынок, провести анализ конкурентов, протестировать продукт, смоделировать его экономику, разработать финансовый план
Формат: заочная 7-недельная программа, в ходе которой участники проработают бизнес-план проекта для дальнейшего участия в программе «СТАРТ», а также получат сертификат, необходимый для отчетности перед «Фондом содействия инновациям». Успешные выпускники программы смогут получить инвестиции и возможность выхода на иностранные рынки.
Работа по проекту выстраивается недельными спринтами. За каждым проектом закрепляется бизнес-наставник (трекер), который консультирует команду, помогает с постановкой планов по проекту и фокусировкой. Проектам предоставляется доступ к онлайн-курсу, который включает в себя темы: исследование потребителей, формирование ценностного предложения, определение бизнес-модели, быстрое прототипирование, валидация ценности продукта, расчет рынка и экономики продукта, венчурные инвестиции. Преакселератор предоставляет отраслевую экспертизу по запросу и устраивает регулярные нетворкинговые мероприятия для участников из Москвы. Проекты, успешно прошедшие Преакселератор, выступают на демо-дне перед венчурными инвесторами и экспертами и получают возможность привлечь инвестиции от партнеров бизнес-инкубатора.
Город: любой
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: научиться создавать и упаковывать продукт для продажи, находить свою ЦА и рынки сбыта, делать презентации и выстраивать эффективную коммуникацию
Формат: онлайн-курс с практическими заданиями, а также встречи с экспертами и поддержка от опытных трекеров. В программу курса входит несколько основных блоков: принципы развития успешного стартапа, создание бизнес-модели, customer discovery, создание MVP, маркетинговая стратегия, финансовая модель стартапа, верификация потребителей и успешная презентация. В программе в основном участвуют студенты университета ИТМО, однако есть предприниматели и из других вузов.
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: научиться создавать и упаковывать продукт для продажи, находить свою ЦА и рынки сбыта, делать презентации и выстраивать эффективную коммуникацию
Формат: онлайн-курс с практическими заданиями, а также встречи с экспертами и поддержка от опытных трекеров. В программу курса входит несколько основных блоков: принципы развития успешного стартапа, создание бизнес-модели, customer discovery, создание MVP, маркетинговая стратегия, финансовая модель стартапа, верификация потребителей и успешная презентация. В программе в основном участвуют студенты университета ИТМО, однако есть предприниматели и из других вузов.
Город: любой
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: научиться создавать технологичный стартап с нуля и привлекать инвестиции
Формат: образовательный проект, который объясняет правила работы на венчурном рынке. Онлайн-курс обучения состоит из онлайн-лекций, занятий в очной форме и финального конкурса. Студенты могут консультироваться с наставниками по любым вопросам реализации и развития стартапа. Основная часть онлайн-обучения проходит по свободному графику, а офлайн-лекции и консультации проводятся на базе местного технопарка или бизнес-инкубатора. По окончанию курса финалисты получают сертификат и возможность представить проект инвесторам. Методологами и авторами курса являются действующие предприниматели, инвесторы, преподаватели вузов и сотрудники инновационных центров.
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: научиться создавать технологичный стартап с нуля и привлекать инвестиции
Формат: образовательный проект, который объясняет правила работы на венчурном рынке. Онлайн-курс обучения состоит из онлайн-лекций, занятий в очной форме и финального конкурса. Студенты могут консультироваться с наставниками по любым вопросам реализации и развития стартапа. Основная часть онлайн-обучения проходит по свободному графику, а офлайн-лекции и консультации проводятся на базе местного технопарка или бизнес-инкубатора. По окончанию курса финалисты получают сертификат и возможность представить проект инвесторам. Методологами и авторами курса являются действующие предприниматели, инвесторы, преподаватели вузов и сотрудники инновационных центров.
Город: обычно — Москва или Санкт-Петербург, но возможны другие города в зависимости от запросов заказчика
Стоимость: бесплатно (необходимо пройти отбор)
Для кого: в зависимости от заказчика
Зачем: превратить идею проекта в работающий бизнес с налаженной системой продаж, оптимальной монетизацией и сходимостью экономики; получить обратную связь от экспертов; познакомиться с профильными для проекта инвесторами и стратегическими партнёрами; подготовить дальнейший план развития
Формат: работа с проектами со стадии идеи и первых продаж в контексте отбора проектов для корпоративных партнеров и проведения корпоративных акселераций. iDealMachine выступили оператором корпоративных акселерационных программ для Кировского завода, Центра мобильных технологий Сколково, Университета ИТМО, Israel Experience (дочерняя компания еврейского агентства «Сохнут»), колледжа Tel-Ran.
Программа базируется на итерационном подходе к развитию бизнеса: команды еженедельно проверяют максимальное количество гипотез, чтобы подтвердить свои предположения конкретными фактами и «живыми» деньгами от реальных клиентов. Набор проектов длится 2-3 месяца и состоит из заполнения заявки, презентационного дня, индивидуальных встреч с экспертами и финального отбора в программу. Полный цикл корпоративной акселерационной сессии длится 4,5 месяца и включает в себя два этапа: iDM Launcher и основная акселерационная программа.
iDM Launcher занимает месяц, в течение программы команда проводит 10 рабочих дней на площадке iDealMachine и под руководством ведущих тестирует выбранную бизнес-модель. Дополнительно проводится анализ команды проекта на совместимость и умение работать и добиваться цели. Длительность основной акселерационной программы — 3 месяца. Образовательно-консалтинговая часть включает в себя лекции, мастер-классы, экспертные консультации, тренинги, менторские сессии по таким направлениям, как продажи, маркетинг и PR, рынок и стратегия, команда, продукт, финансы и экономика, soft skills; трекинговая часть — еженедельные трекшн-митинги и индивидуальное общение команды с трекером.
Стоимость: бесплатно (необходимо пройти отбор)
Для кого: в зависимости от заказчика
Зачем: превратить идею проекта в работающий бизнес с налаженной системой продаж, оптимальной монетизацией и сходимостью экономики; получить обратную связь от экспертов; познакомиться с профильными для проекта инвесторами и стратегическими партнёрами; подготовить дальнейший план развития
Формат: работа с проектами со стадии идеи и первых продаж в контексте отбора проектов для корпоративных партнеров и проведения корпоративных акселераций. iDealMachine выступили оператором корпоративных акселерационных программ для Кировского завода, Центра мобильных технологий Сколково, Университета ИТМО, Israel Experience (дочерняя компания еврейского агентства «Сохнут»), колледжа Tel-Ran.
Программа базируется на итерационном подходе к развитию бизнеса: команды еженедельно проверяют максимальное количество гипотез, чтобы подтвердить свои предположения конкретными фактами и «живыми» деньгами от реальных клиентов. Набор проектов длится 2-3 месяца и состоит из заполнения заявки, презентационного дня, индивидуальных встреч с экспертами и финального отбора в программу. Полный цикл корпоративной акселерационной сессии длится 4,5 месяца и включает в себя два этапа: iDM Launcher и основная акселерационная программа.
iDM Launcher занимает месяц, в течение программы команда проводит 10 рабочих дней на площадке iDealMachine и под руководством ведущих тестирует выбранную бизнес-модель. Дополнительно проводится анализ команды проекта на совместимость и умение работать и добиваться цели. Длительность основной акселерационной программы — 3 месяца. Образовательно-консалтинговая часть включает в себя лекции, мастер-классы, экспертные консультации, тренинги, менторские сессии по таким направлениям, как продажи, маркетинг и PR, рынок и стратегия, команда, продукт, финансы и экономика, soft skills; трекинговая часть — еженедельные трекшн-митинги и индивидуальное общение команды с трекером.
Город: по всей России, демо-дни в том числе в ЕС и странах СНГ
Стоимость: бесплатно (необходимо пройти отбор)
Для кого: в зависимости от программы. Если корпорация готова рассмотреть проекты на стадии идеи, важно наличие обоснования привлекательности этой идеи для заказчика
Зачем: упаковать проект и получить его оценку, запустить пилот с корпорацией, привлечь инвестиции (ценностное предложение зависит от задач и возможностей корпоративного заказчика)
Формат: после подачи заявки проект оценивают бизнес-эксперт и научно-технологический эксперт. Очный отбор проходит 2 дня. В первый день команды дорабатывают свои презентации и предложение для компании, во второй — презентуют продукты и технологии перед жюри, которое состоит из представителей со стороны корпоративного заказчика. Выбранные стартапы проходят акселерационную программу, которая сфокусирована на «упаковке» проекта (маркетинг, продажи, бизнес- и финансовое моделирование). Участники получают доступ к инфраструктуре партнера для быстрого прототипирования. Выпускники акселерационных программ становятся частью сообщества GENSFamily, могут обмениваться опытом с 500+ выпускниками GenerationS, посещать образовательные мероприятия, искать сотрудников и партнёров.
С 2013 года в отборах GenerationS приняли участие более 16 000 команд. У акселератора 60+ корпоративных партнёров, 250+ экосистемных партнёров и более 1500 экспертов и менторов.
Стоимость: бесплатно (необходимо пройти отбор)
Для кого: в зависимости от программы. Если корпорация готова рассмотреть проекты на стадии идеи, важно наличие обоснования привлекательности этой идеи для заказчика
Зачем: упаковать проект и получить его оценку, запустить пилот с корпорацией, привлечь инвестиции (ценностное предложение зависит от задач и возможностей корпоративного заказчика)
Формат: после подачи заявки проект оценивают бизнес-эксперт и научно-технологический эксперт. Очный отбор проходит 2 дня. В первый день команды дорабатывают свои презентации и предложение для компании, во второй — презентуют продукты и технологии перед жюри, которое состоит из представителей со стороны корпоративного заказчика. Выбранные стартапы проходят акселерационную программу, которая сфокусирована на «упаковке» проекта (маркетинг, продажи, бизнес- и финансовое моделирование). Участники получают доступ к инфраструктуре партнера для быстрого прототипирования. Выпускники акселерационных программ становятся частью сообщества GENSFamily, могут обмениваться опытом с 500+ выпускниками GenerationS, посещать образовательные мероприятия, искать сотрудников и партнёров.
С 2013 года в отборах GenerationS приняли участие более 16 000 команд. У акселератора 60+ корпоративных партнёров, 250+ экосистемных партнёров и более 1500 экспертов и менторов.
Город: Нью-Йорк
Стоимость: 3-8% доля в проекте
Для кого: технологические проекты с высоким потенциалом выхода на рынок США. Фокус на стартапах ранних стадий, особый интерес к deeptech
Зачем: команда акселератора помогает с культурной адаптацией и нетворкингом, задействует широкую сеть контактов с американскими корпорациями и фондами. Позволяет сделать первые шаги на рынке США с минимальными рисками, сэкономить время и совершить меньше ошибок. Более 50% проектов создают первый трекшен в США за время прохождения программы, а лучшие команды получают инвестиции от Starta Ventures и сети инвесторов фонда.
Формат: отбор в акселератор идет постоянно, но наиболее активен дважды в год накануне подготовки к запуску очередного батча. Подать заявку можно через сайт Starta Ventures или, в периоды отбора перед стартом нового батча, через специальную форму на сервисе f6s (обращайте внимание на дедлайн). Вопросы и заявки можно адресовать напрямую партнерам и скаутам группы через почту и лично на деловых мероприятиях. В процессе отбора команды проходят онлайн-преакселератор.
Сама программа проходит в Нью-Йорке — три месяца в очной форме и три месяца онлайн-поддержки, необходимой проектам, чтобы развить и закрепить первые достижения на новом рынке. Основатели проектов тестируют свои бизнес-гипотезы, проводят customer development при поддержке менторов и экспертов, изучают принципы фандрайзинга, маркетинга и продаж. Закреплённые за каждым стартапом эдвайзеры проектов — entrepreneur in residence — помогают сформировать стратегию выхода на рынок, найти прямые контакты с целевой аудиторией, доработать бизнес-модель. Акселератор помогает с релокацией в Нью-Йорк. Проекты получают скидки и возможность бесплатного использования некоторых сервисов — облачных хранилищ, маркетинговых инструментов и так далее. В ходе очной программы акселератор организует воркшопы с экспертами, питч-контесты и другие мероприятия на своей площадке. По итогам очной части программы проекты представляют себя аудитории инвесторов на демо-дне в Нью-Йорке.
Стоимость: 3-8% доля в проекте
Для кого: технологические проекты с высоким потенциалом выхода на рынок США. Фокус на стартапах ранних стадий, особый интерес к deeptech
Зачем: команда акселератора помогает с культурной адаптацией и нетворкингом, задействует широкую сеть контактов с американскими корпорациями и фондами. Позволяет сделать первые шаги на рынке США с минимальными рисками, сэкономить время и совершить меньше ошибок. Более 50% проектов создают первый трекшен в США за время прохождения программы, а лучшие команды получают инвестиции от Starta Ventures и сети инвесторов фонда.
Формат: отбор в акселератор идет постоянно, но наиболее активен дважды в год накануне подготовки к запуску очередного батча. Подать заявку можно через сайт Starta Ventures или, в периоды отбора перед стартом нового батча, через специальную форму на сервисе f6s (обращайте внимание на дедлайн). Вопросы и заявки можно адресовать напрямую партнерам и скаутам группы через почту и лично на деловых мероприятиях. В процессе отбора команды проходят онлайн-преакселератор.
Сама программа проходит в Нью-Йорке — три месяца в очной форме и три месяца онлайн-поддержки, необходимой проектам, чтобы развить и закрепить первые достижения на новом рынке. Основатели проектов тестируют свои бизнес-гипотезы, проводят customer development при поддержке менторов и экспертов, изучают принципы фандрайзинга, маркетинга и продаж. Закреплённые за каждым стартапом эдвайзеры проектов — entrepreneur in residence — помогают сформировать стратегию выхода на рынок, найти прямые контакты с целевой аудиторией, доработать бизнес-модель. Акселератор помогает с релокацией в Нью-Йорк. Проекты получают скидки и возможность бесплатного использования некоторых сервисов — облачных хранилищ, маркетинговых инструментов и так далее. В ходе очной программы акселератор организует воркшопы с экспертами, питч-контесты и другие мероприятия на своей площадке. По итогам очной части программы проекты представляют себя аудитории инвесторов на демо-дне в Нью-Йорке.
А также
SKL Tech
Технопарк Сколково
Программа «Ты — Инноватор»
Стартап-школа МБМ
Бизнес-инкубатор ФУ «Чапай Хаб» (с онлайн-программой акселерации)
Бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана
Бизнес-инкубатор РЭУ
Бизнес-инкубатор МГУ
Бизнес-инкубатор ИТ-парка в Казани
Бизнес-инкубатор Академпарка в Новосибирске
Акселератор УРФУ
Акселератор «Большая разведка.Томск»
Центр по развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге
Технопарк Санкт-Петербурга
Startup Junior (для предпринимателей до 18 лет)
И другие технопарки
Технопарк Сколково
Программа «Ты — Инноватор»
Стартап-школа МБМ
Бизнес-инкубатор ФУ «Чапай Хаб» (с онлайн-программой акселерации)
Бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана
Бизнес-инкубатор РЭУ
Бизнес-инкубатор МГУ
Бизнес-инкубатор ИТ-парка в Казани
Бизнес-инкубатор Академпарка в Новосибирске
Акселератор УРФУ
Акселератор «Большая разведка.Томск»
Центр по развитию предпринимательства в Санкт-Петербурге
Технопарк Санкт-Петербурга
Startup Junior (для предпринимателей до 18 лет)
И другие технопарки
Мероприятия и хакатоны
Город: проводились в Москве, Санкт-Петербурге
Стоимость: 1700-2500 рублей
Для кого: для всех желающих создать стартап с нуля
Зачем: научиться тестировать и запускать проекты, собрать команду, получить обратную связь от экспертов
Формат: мероприятие длится три дня и включает в себя практические воркшопы по созданию бизнеса от известных спикеров и поддержку менторов (от серийных предпринимателей, специалистов по бизнес-моделированию и юридическим вопросам, опытных CTO до бизнес-ангелов и игроков венчурного рынка). В первый день каждый участник может представить свою идею со сцены в течение минуты. После голосования и отбора вокруг самых интересных идей формируются команды. Во второй день участники начинают развивать идеи под руководством менторов и посещают воркшопы по построению бизнеса. На третий день команды завершают работу над проектами, готовят финальный питч и проводят презентацию для жюри. Победители получают призы.
Стоимость: 1700-2500 рублей
Для кого: для всех желающих создать стартап с нуля
Зачем: научиться тестировать и запускать проекты, собрать команду, получить обратную связь от экспертов
Формат: мероприятие длится три дня и включает в себя практические воркшопы по созданию бизнеса от известных спикеров и поддержку менторов (от серийных предпринимателей, специалистов по бизнес-моделированию и юридическим вопросам, опытных CTO до бизнес-ангелов и игроков венчурного рынка). В первый день каждый участник может представить свою идею со сцены в течение минуты. После голосования и отбора вокруг самых интересных идей формируются команды. Во второй день участники начинают развивать идеи под руководством менторов и посещают воркшопы по построению бизнеса. На третий день команды завершают работу над проектами, готовят финальный питч и проводят презентацию для жюри. Победители получают призы.
А также
Мероприятия и хакатоны площадки #tceh
Мероприятия YellowDoor
Мероприятия StartupSamara
Хакатоны от Phystech.Genesis с треком «Своя задача»
Хакатоны от Data Souls
Хакатоны Russian Hackers
Хакатон Hack.Moscow
Startup-Hackathon в технопарке Сколково
Консультации Аркадия Морейниса
HSE Pizza Pitch
Мастер-классы Bigtime ventures
Рабочие выходные Harvest от ФРИИ
Мероприятия StartupGrind
Бизнес-уикенд
Мероприятия YellowDoor
Мероприятия StartupSamara
Хакатоны от Phystech.Genesis с треком «Своя задача»
Хакатоны от Data Souls
Хакатоны Russian Hackers
Хакатон Hack.Moscow
Startup-Hackathon в технопарке Сколково
Консультации Аркадия Морейниса
HSE Pizza Pitch
Мастер-классы Bigtime ventures
Рабочие выходные Harvest от ФРИИ
Мероприятия StartupGrind
Бизнес-уикенд
Другие мероприятия ищите в календаре Rusbase. Следите за хакатонами, которые организует команда Rusbase&Spinon, на сайте Tech Days Russia.
Конкурсы
Город: Пермь
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты на стадиях от идеи и НИОКР до прототипа и продаж
Зачем: доработать проект; получить обратную связь от экспертов, предприятий и инвесторов; подготовить проект к участию в федеральных конкурсах и программах поддержки; привлечь инвестиции и гранты; обучиться технологическому предпринимательству
Формат: конкурс-акселератор, предоставляющий комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных и технологических стартапов. Проводится с 2010 года, в 2015 году стал региональным партнером акселератора GenerationS. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 880 инновационных проектов. Генеральными партнерами «Большой разведки» выступают АО «РВК», ИЦ «Сколково», АО «ОДК», ПАО «СИБУР», ООО «Камкабель», Росмолодежь.
Для участия в программе нужно отправить заявку и пройти первый тур конкурса. Акселерация проектов проходит по трекам НТИ: TechNet, Mining&Energy, IT & Robotics, Chemical, GreenTech, SmartCity, в каждом треке есть несколько направлений. В рамках образовательной программы команды прорабатывают продукт и бизнес-концепцию, оформляют проект, ищут партнёров и заказчиков, готовят презентацию. Победители конкурса смогут получить грант на развитие проекта (грантовый фонд 800+ тысяч рублей).
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты на стадиях от идеи и НИОКР до прототипа и продаж
Зачем: доработать проект; получить обратную связь от экспертов, предприятий и инвесторов; подготовить проект к участию в федеральных конкурсах и программах поддержки; привлечь инвестиции и гранты; обучиться технологическому предпринимательству
Формат: конкурс-акселератор, предоставляющий комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных и технологических стартапов. Проводится с 2010 года, в 2015 году стал региональным партнером акселератора GenerationS. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 880 инновационных проектов. Генеральными партнерами «Большой разведки» выступают АО «РВК», ИЦ «Сколково», АО «ОДК», ПАО «СИБУР», ООО «Камкабель», Росмолодежь.
Для участия в программе нужно отправить заявку и пройти первый тур конкурса. Акселерация проектов проходит по трекам НТИ: TechNet, Mining&Energy, IT & Robotics, Chemical, GreenTech, SmartCity, в каждом треке есть несколько направлений. В рамках образовательной программы команды прорабатывают продукт и бизнес-концепцию, оформляют проект, ищут партнёров и заказчиков, готовят презентацию. Победители конкурса смогут получить грант на развитие проекта (грантовый фонд 800+ тысяч рублей).
А также
«Разведка Боем» (при участии акселератора «Большая разведка», ФРИИ, ВШЭ и Венчурного фонда Пермского края)
УМНИК
Startup Village
Конкурсы Сколково
Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»
Microsoft Imagine Cup
Inradel
УМНИК
Startup Village
Конкурсы Сколково
Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»
Microsoft Imagine Cup
Inradel
Онлайн-курсы
Город: Москва (можно онлайн)
Стоимость: 230 000 рублей (или 60 000 рублей за модуль)
Для кого: IT-предпринимателей и топ-менеджеров
Зачем: курс по развитию бизнеса для основателей и СЕО технологических стартапов. Будет полезен в том числе тем, у кого есть бизнес-идея, но не хватает опыта, знаний и знакомств, чтобы запустить успешный проект.
Формат: в основе курса — образовательная программа «Акселератора ФРИИ», которую за 6 лет прошли 500+ стартапов. В программе — 80 часов теории, практики и нетворкинга от экспертов акселератора. Это 5 образовательных модулей по 2 дня каждый, которые пройдут в формате мастер-классов и семинаров. Студенты последовательно изучают ключевые инструменты CEO стартапа: методики для развития бизнеса, customer development, продажи сложных услуг и решений, юнит-экономику и привлечение инвестиций, HR.
Стоимость: 230 000 рублей (или 60 000 рублей за модуль)
Для кого: IT-предпринимателей и топ-менеджеров
Зачем: курс по развитию бизнеса для основателей и СЕО технологических стартапов. Будет полезен в том числе тем, у кого есть бизнес-идея, но не хватает опыта, знаний и знакомств, чтобы запустить успешный проект.
Формат: в основе курса — образовательная программа «Акселератора ФРИИ», которую за 6 лет прошли 500+ стартапов. В программе — 80 часов теории, практики и нетворкинга от экспертов акселератора. Это 5 образовательных модулей по 2 дня каждый, которые пройдут в формате мастер-классов и семинаров. Студенты последовательно изучают ключевые инструменты CEO стартапа: методики для развития бизнеса, customer development, продажи сложных услуг и решений, юнит-экономику и привлечение инвестиций, HR.
Город: любой
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: научиться создавать стартапы, получить необходимые методики и инструменты для дальнейшей работы
Формат: 8-недельный онлайн-курс на английском. Основные темы (по неделям):
Стоимость: бесплатно
Для кого: технологические проекты
Зачем: научиться создавать стартапы, получить необходимые методики и инструменты для дальнейшей работы
Формат: 8-недельный онлайн-курс на английском. Основные темы (по неделям):
- как оценить идею стартапа и спланировать MVP;
- как говорить с пользователями и запускаться;
- как устанавливать цену и цели;
- как расти и увеличивать конверсию;
- как управлять финансами и какие есть способы финансирования проекта;
- как выстраивать работу в команде и расставлять приоритеты;
- как делать пивот и питчить;
- как быть лидером, выстраивать корпоративную культуру и уходить из операционки.
А также
Онлайн-школа Vector, «Как найти бизнес идею»
Онлайн-школа Vector, «Финансовая грамотность для предпринимателей»
Нетология, «Финансы для предпринимателя»
Курсы от «Деловой среды», обучающего проекта Сбербанка
Бизнес класс от Google и Сбербанка
«Антистартап.Взгляд инвестора» от Аркадия Морейниса
How to build a startup, Steve Blank
Coursera, курс «Интернет-предпринимательство« от МФТИ и ФРИИ
Coursera, специализация «Искусство ведения бизнеса» от СПбГУ
Coursera, специализация «Предпринимательство: запуск инновационного бизнеса» от University of Maryland
Coursera, специализация «Предпринимательство» от Wharton Online
Coursera, специализация «Как начать свой бизнес» от Michigan State University
Онлайн-школа Vector, «Финансовая грамотность для предпринимателей»
Нетология, «Финансы для предпринимателя»
Курсы от «Деловой среды», обучающего проекта Сбербанка
Бизнес класс от Google и Сбербанка
«Антистартап.Взгляд инвестора» от Аркадия Морейниса
How to build a startup, Steve Blank
Coursera, курс «Интернет-предпринимательство« от МФТИ и ФРИИ
Coursera, специализация «Искусство ведения бизнеса» от СПбГУ
Coursera, специализация «Предпринимательство: запуск инновационного бизнеса» от University of Maryland
Coursera, специализация «Предпринимательство» от Wharton Online
Coursera, специализация «Как начать свой бизнес» от Michigan State University
Советы экспертов
Татьяна Любимова
CEO Particle
«Боюсь показаться банальной, но я бы посоветовала отправиться за вдохновением к клиенту. Пока есть только идея и не потрачены деньги на разработку, есть хороший шанс сделать с нуля прототип продукта на деньги заказчика. Важно не попасть в ловушку "work for hire", когда стартап превращается в стороннюю разработку, а IP оказывается у клиента. Но даже если так случилось на старте, всегда можно сделать пивот и заключить новый контракт.
В основе любого стартапа лежит продажа. Неважно, нужны ли реальные сейлз-менеджеры для продвижения продукта или это open-source-разработка, как Nginx. Но тот факт, что технология подхватывается рынком — результат правильно сформулированной ценности. На каждом раунде финансирования придётся продавать долю своей компании, а значит, объяснять, что же в ней такого привлекательного для клиентов/юзеров. Чем больше вы про них знаете, тем понятнее будет ваш рассказ инвестору. Любой ментор или эдвайзер будет делиться своим личным опытом. Чем больше знаний у основателя о продукте, рынке и ценности, которую создаёт его стартап, тем эффективнее будет взаимодействие.
Акселераторы очень помогают на старте компании, но нужно понимать, что они как высшее образование — его не "дают", его "получают". И то, что именно получит основатель от акселератора, зависит от его личных усилий и умения применять теоретические знания на практике».
В основе любого стартапа лежит продажа. Неважно, нужны ли реальные сейлз-менеджеры для продвижения продукта или это open-source-разработка, как Nginx. Но тот факт, что технология подхватывается рынком — результат правильно сформулированной ценности. На каждом раунде финансирования придётся продавать долю своей компании, а значит, объяснять, что же в ней такого привлекательного для клиентов/юзеров. Чем больше вы про них знаете, тем понятнее будет ваш рассказ инвестору. Любой ментор или эдвайзер будет делиться своим личным опытом. Чем больше знаний у основателя о продукте, рынке и ценности, которую создаёт его стартап, тем эффективнее будет взаимодействие.
Акселераторы очень помогают на старте компании, но нужно понимать, что они как высшее образование — его не "дают", его "получают". И то, что именно получит основатель от акселератора, зависит от его личных усилий и умения применять теоретические знания на практике».
Михаил Беляндинов
Сооснователь и исполнительный директор BestDoctor
«Первый этап самый сложный, потому что он требует больших внутренних усилий, выхода из зоны комфорта. Именно в этот момент становится понятно, насколько у тебя хватает честолюбия, силы духа и мотивации подняться со стула. И не просто подняться, а сломать этот стул и выбросить, отрезав пути к отступлению.
За последний год ко мне приходило человек 10-15, каждый из которых был очень "заряжен" идеей и собирался запускать стартап. Я всегда даю им один совет: как можно раньше начать продавать, неважно, насколько готов продукт. В B2B это совсем просто, потому что на первых этапах часто достаточно подготовить хорошую продающую презентацию. В B2C тоже понятно: запускаешь лендинг, привлекаешь трафик и анализируешь спрос. В процессе вы поймете, чего вам не хватает, куда двигаться дальше.
Обычно на этапе идеи есть 1-2 рискованных предположения, которые нужно как можно скорее проверить. В нашем случае их было два: что клиенты устали от устаревшего сервиса ДМС и что клиники захотят с нами работать. Мы начали проверять это сразу, как только сформулировали идею. Ездили в клиники, встречались с представителями компаний. Очень быстро обе гипотезы подтвердились, и мы приступили к работе. Только после этого мы начали делать продукт и вкладывать деньги.
Довольно быстро поняли, что нужно решить проблему с налоговыми льготами для клиентов, стали заниматься этим вопросом, разобрались. По мере роста проблемы возникают сами собой, вы начинаете их решать и растете, это становится постоянным циклом. Именно поэтому первый шаг самый сложный — запустить цикл и наладить кэш флоу. Тут главное иметь мужество и не терять время».
За последний год ко мне приходило человек 10-15, каждый из которых был очень "заряжен" идеей и собирался запускать стартап. Я всегда даю им один совет: как можно раньше начать продавать, неважно, насколько готов продукт. В B2B это совсем просто, потому что на первых этапах часто достаточно подготовить хорошую продающую презентацию. В B2C тоже понятно: запускаешь лендинг, привлекаешь трафик и анализируешь спрос. В процессе вы поймете, чего вам не хватает, куда двигаться дальше.
Обычно на этапе идеи есть 1-2 рискованных предположения, которые нужно как можно скорее проверить. В нашем случае их было два: что клиенты устали от устаревшего сервиса ДМС и что клиники захотят с нами работать. Мы начали проверять это сразу, как только сформулировали идею. Ездили в клиники, встречались с представителями компаний. Очень быстро обе гипотезы подтвердились, и мы приступили к работе. Только после этого мы начали делать продукт и вкладывать деньги.
Довольно быстро поняли, что нужно решить проблему с налоговыми льготами для клиентов, стали заниматься этим вопросом, разобрались. По мере роста проблемы возникают сами собой, вы начинаете их решать и растете, это становится постоянным циклом. Именно поэтому первый шаг самый сложный — запустить цикл и наладить кэш флоу. Тут главное иметь мужество и не терять время».
Если вы знаете о возможностях для начинающих предпринимателей, которые не упомянуты в этой статье, пишите на [email protected]
Татьяна Петрущенкова