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Rusbase
Куда идти с идеей стартапа:
кто поможет превратить её в действующий бизнес?


16 января 2020




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Стартап начинается с хорошей идеи, но её наличие не делает человека предпринимателем. А уж привлечь инвестиции с голой идеей практически невозможно — единицы готовы заходить в проект на такой ранней стадии, большинство ждёт по крайней мере первых продаж или прототипа, если у вас действительно уникальное решение. Инвестору нет смысла вкладывать деньги в команду и продукт, которые ещё не доказали свою состоятельность. Исключение — когда у предпринимателя за спиной есть примеры успешных стартапов.

Зато новичкам доступны стартап-школы, бизнес-инкубаторы, преакселераторы, онлайн-курсы, хакатоны и конкурсы. Они помогут проанализировать рынок, составить бизнес-план, найти команду, позволят получить обратную связь от экспертов, разобраться в бизнес-моделях, создать MVP и в конце концов превратить голую идею в потенциально перспективный проект.
Мы составили список для тех, кто только-только вступил на путь предпринимательства и хочет прокачать свои скиллы. Благодарим за помощь в его подготовке «Физтех.Старт», iDealMachine, GenerationS и всех, кто работает с
начинающими стартаперами.
Акселераторы, бизнес-инкубаторы и стартап-школы
Преакселератор ФРИИ
Город: любой

Стоимость: бесплатно

Для кого: Интернет- и mobile-проекты

Зачем: подготовиться к подаче заявки на получение инвестиций; понять, как инвесторы оценивают стартап; выявить слабые места проекта с точки зрения инвестора

Формат: ФРИИ предлагает участникам онлайн-курса изучить материалы по 6 темам: команда, рынок, конкуренты, продукт, продвижение и экономика. По каждой из тем доступны видео с мнениями, инструкциями, требованиями и критериями отбора проектов инвесторами; текстовые кейсы с разбором ошибок и рекомендациями; а также список вопросов, ответы на которые нужны инвестору для оценки вашего проекта. В процессе итоговой Skype-консультации представитель ФРИИ ответит на вопросы участника, оценит шансы стартапа на получение инвестиций и поможет составить план на ближайшее время. Программу уже завершили более 7 500 проектов. Рекомендация эксперта «Преакселератора» может помочь участнику попасть в «Мастерскую старта продаж» ФРИИ.
Стартап-школа HSE Inc и «Билайн Бизнес»
Город: любой

Стоимость: бесплатно

Для кого: технологические проекты; начинающие предприниматели, продакт-менеджеры и студенты

Зачем: сформировать бизнес-модель стартапа, просчитать экономику продукта, узнать основы венчурной индустрии

Формат: онлайн-платформа для развития навыков, необходимых для проверки идей и быстрого запуска стартапов. Стартап-школа представляет собой онлайн-курс из 10 уроков длиной от 3 до 8 часов: введение, бизнес-модель, методология, команда, целевая аудитория, юнит-экономика, рынок, MVP, маркетинг, продажи и инвестиции. Участники курса изучат основы стартап-методологии, анализа рынка и customer development, создания прототипов и MVP, научатся считать юнит-экономику продукта, строить финансовые модели и искать точки безубыточности и роста, оценивать размер рынка, а также создавать инвестиционные презентации и искать инвесторов для своего стартапа.
Онлайн-школа стартапов Russol
Город: любой

Стоимость: бесплатно

Для кого: технологические проекты

Зачем: узнать, как и с чего начать свой бизнес

Формат: двухмесячный цикл образовательных онлайн-лекций и удаленная акселерация стартапов. Темы: как находить крутые идеи, как понять, какая годная; как перестать бояться делать ошибки, находить клиентов, формировать команду, выходить на мировые рынки. Участники получат обратную связь от наставников, менторов, инвесторов и пользователей, смогут привлечь инвестиции, стать зрелыми для акселераторов, познакомиться c коллегами из других стартапов, попрактиковаться в общении и питчинге и найти крупного заказчика вроде Skyeng и «ВкусВилл». По итогам программы участники презентуют свой проект на демо-дне.

В деятельность школы вовлечено 150+ человек pro bono, включая 20 менторов и трекеров, которые работают со стартапами. Отдельно от акселерационной программы Russol проводит образовательные лекции и встречи. В школе больше 80 спикеров из РФ, Украины, Германии.
Преакселератор для победителей программы УМНИК
(совместная инициатива акселератора Startech.vc и бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ)

Город: любой

Стоимость: 40 тысяч рублей

Для кого: победителей УМНИКа

Зачем: определить клиентский сегмент для продукта, сформулировать ценностное предложение, посчитать рынок, провести анализ конкурентов, протестировать продукт, смоделировать его экономику, разработать финансовый план

Формат: заочная 7-недельная программа, в ходе которой участники проработают бизнес-план проекта для дальнейшего участия в программе «СТАРТ», а также получат сертификат, необходимый для отчетности перед «Фондом содействия инновациям». Успешные выпускники программы смогут получить инвестиции и возможность выхода на иностранные рынки.

Работа по проекту выстраивается недельными спринтами. За каждым проектом закрепляется бизнес-наставник (трекер), который консультирует команду, помогает с постановкой планов по проекту и фокусировкой. Проектам предоставляется доступ к онлайн-курсу, который включает в себя темы: исследование потребителей, формирование ценностного предложения, определение бизнес-модели, быстрое прототипирование, валидация ценности продукта, расчет рынка и экономики продукта, венчурные инвестиции. Преакселератор предоставляет отраслевую экспертизу по запросу и устраивает регулярные нетворкинговые мероприятия для участников из Москвы. Проекты, успешно прошедшие Преакселератор, выступают на демо-дне перед венчурными инвесторами и экспертами и получают возможность привлечь инвестиции от партнеров бизнес-инкубатора.
Преакселератор ИТМО
Город: любой

Стоимость: бесплатно

Для кого: технологические проекты

Зачем: научиться создавать и упаковывать продукт для продажи, находить свою ЦА и рынки сбыта, делать презентации и выстраивать эффективную коммуникацию

Формат: онлайн-курс с практическими заданиями, а также встречи с экспертами и поддержка от опытных трекеров. В программу курса входит несколько основных блоков: принципы развития успешного стартапа, создание бизнес-модели, customer discovery, создание MVP, маркетинговая стратегия, финансовая модель стартапа, верификация потребителей и успешная презентация. В программе в основном участвуют студенты университета ИТМО, однако есть предприниматели и из других вузов.
Венчурный Акселератор
Город: любой

Стоимость: бесплатно

Для кого: технологические проекты

Зачем: научиться создавать технологичный стартап с нуля и привлекать инвестиции

Формат: образовательный проект, который объясняет правила работы на венчурном рынке. Онлайн-курс обучения состоит из онлайн-лекций, занятий в очной форме и финального конкурса. Студенты могут консультироваться с наставниками по любым вопросам реализации и развития стартапа. Основная часть онлайн-обучения проходит по свободному графику, а офлайн-лекции и консультации проводятся на базе местного технопарка или бизнес-инкубатора. По окончанию курса финалисты получают сертификат и возможность представить проект инвесторам. Методологами и авторами курса являются действующие предприниматели, инвесторы, преподаватели вузов и сотрудники инновационных центров.
iDealMachine
Город: обычно — Москва или Санкт-Петербург, но возможны другие города в зависимости от запросов заказчика

Стоимость: бесплатно (необходимо пройти отбор)

Для кого: в зависимости от заказчика

Зачем: превратить идею проекта в работающий бизнес с налаженной системой продаж, оптимальной монетизацией и сходимостью экономики; получить обратную связь от экспертов; познакомиться с профильными для проекта инвесторами и стратегическими партнёрами; подготовить дальнейший план развития

Формат: работа с проектами со стадии идеи и первых продаж в контексте отбора проектов для корпоративных партнеров и проведения корпоративных акселераций. iDealMachine выступили оператором корпоративных акселерационных программ для Кировского завода, Центра мобильных технологий Сколково, Университета ИТМО, Israel Experience (дочерняя компания еврейского агентства «Сохнут»), колледжа Tel-Ran.

Программа базируется на итерационном подходе к развитию бизнеса: команды еженедельно проверяют максимальное количество гипотез, чтобы подтвердить свои предположения конкретными фактами и «живыми» деньгами от реальных клиентов. Набор проектов длится 2-3 месяца и состоит из заполнения заявки, презентационного дня, индивидуальных встреч с экспертами и финального отбора в программу. Полный цикл корпоративной акселерационной сессии длится 4,5 месяца и включает в себя два этапа: iDM Launcher и основная акселерационная программа.

iDM Launcher занимает месяц, в течение программы команда проводит 10 рабочих дней на площадке iDealMachine и под руководством ведущих тестирует выбранную бизнес-модель. Дополнительно проводится анализ команды проекта на совместимость и умение работать и добиваться цели. Длительность основной акселерационной программы — 3 месяца. Образовательно-консалтинговая часть включает в себя лекции, мастер-классы, экспертные консультации, тренинги, менторские сессии по таким направлениям, как продажи, маркетинг и PR, рынок и стратегия, команда, продукт, финансы и экономика, soft skills; трекинговая часть — еженедельные трекшн-митинги и индивидуальное общение команды с трекером.
GenerationS
Город: по всей России, демо-дни в том числе в ЕС и странах СНГ

Стоимость: бесплатно (необходимо пройти отбор)

Для кого: в зависимости от программы. Если корпорация готова рассмотреть проекты на стадии идеи, важно наличие обоснования привлекательности этой идеи для заказчика

Зачем: упаковать проект и получить его оценку, запустить пилот с корпорацией, привлечь инвестиции (ценностное предложение зависит от задач и возможностей корпоративного заказчика)

Формат: после подачи заявки проект оценивают бизнес-эксперт и научно-технологический эксперт. Очный отбор проходит 2 дня. В первый день команды дорабатывают свои презентации и предложение для компании, во второй — презентуют продукты и технологии перед жюри, которое состоит из представителей со стороны корпоративного заказчика. Выбранные стартапы проходят акселерационную программу, которая сфокусирована на «упаковке» проекта (маркетинг, продажи, бизнес- и финансовое моделирование). Участники получают доступ к инфраструктуре партнера для быстрого прототипирования. Выпускники акселерационных программ становятся частью сообщества GENSFamily, могут обмениваться опытом с 500+ выпускниками GenerationS, посещать образовательные мероприятия, искать сотрудников и партнёров.

С 2013 года в отборах GenerationS приняли участие более 16 000 команд. У акселератора 60+ корпоративных партнёров, 250+ экосистемных партнёров и более 1500 экспертов и менторов.
Starta Ventures
Город: Нью-Йорк

Стоимость: 3-8% доля в проекте

Для кого: технологические проекты с высоким потенциалом выхода на рынок США. Фокус на стартапах ранних стадий, особый интерес к deeptech

Зачем: команда акселератора помогает с культурной адаптацией и нетворкингом, задействует широкую сеть контактов с американскими корпорациями и фондами. Позволяет сделать первые шаги на рынке США с минимальными рисками, сэкономить время и совершить меньше ошибок. Более 50% проектов создают первый трекшен в США за время прохождения программы, а лучшие команды получают инвестиции от Starta Ventures и сети инвесторов фонда.

Формат: отбор в акселератор идет постоянно, но наиболее активен дважды в год накануне подготовки к запуску очередного батча. Подать заявку можно через сайт Starta Ventures или, в периоды отбора перед стартом нового батча, через специальную форму на сервисе f6s (обращайте внимание на дедлайн). Вопросы и заявки можно адресовать напрямую партнерам и скаутам группы через почту и лично на деловых мероприятиях. В процессе отбора команды проходят онлайн-преакселератор.

Сама программа проходит в Нью-Йорке — три месяца в очной форме и три месяца онлайн-поддержки, необходимой проектам, чтобы развить и закрепить первые достижения на новом рынке. Основатели проектов тестируют свои бизнес-гипотезы, проводят customer development при поддержке менторов и экспертов, изучают принципы фандрайзинга, маркетинга и продаж. Закреплённые за каждым стартапом эдвайзеры проектов — entrepreneur in residence — помогают сформировать стратегию выхода на рынок, найти прямые контакты с целевой аудиторией, доработать бизнес-модель. Акселератор помогает с релокацией в Нью-Йорк. Проекты получают скидки и возможность бесплатного использования некоторых сервисов — облачных хранилищ, маркетинговых инструментов и так далее. В ходе очной программы акселератор организует воркшопы с экспертами, питч-контесты и другие мероприятия на своей площадке. По итогам очной части программы проекты представляют себя аудитории инвесторов на демо-дне в Нью-Йорке.

Мероприятия и хакатоны
Techstars Startup Weekend
Город: проводились в Москве, Санкт-Петербурге

Стоимость: 1700-2500 рублей

Для кого: для всех желающих создать стартап с нуля

Зачем: научиться тестировать и запускать проекты, собрать команду, получить обратную связь от экспертов

Формат: мероприятие длится три дня и включает в себя практические воркшопы по созданию бизнеса от известных спикеров и поддержку менторов (от серийных предпринимателей, специалистов по бизнес-моделированию и юридическим вопросам, опытных CTO до бизнес-ангелов и игроков венчурного рынка). В первый день каждый участник может представить свою идею со сцены в течение минуты. После голосования и отбора вокруг самых интересных идей формируются команды. Во второй день участники начинают развивать идеи под руководством менторов и посещают воркшопы по построению бизнеса. На третий день команды завершают работу над проектами, готовят финальный питч и проводят презентацию для жюри. Победители получают призы.
Другие мероприятия ищите в календаре Rusbase. Следите за хакатонами, которые организует команда Rusbase&Spinon, на сайте Tech Days Russia.
Конкурсы
Большая разведка
Город: Пермь

Стоимость: бесплатно

Для кого: технологические проекты на стадиях от идеи и НИОКР до прототипа и продаж

Зачем: доработать проект; получить обратную связь от экспертов, предприятий и инвесторов; подготовить проект к участию в федеральных конкурсах и программах поддержки; привлечь инвестиции и гранты; обучиться технологическому предпринимательству

Формат: конкурс-акселератор, предоставляющий комплекс мероприятий по проектному обучению, привлечению и развитию инновационных и технологических стартапов. Проводится с 2010 года, в 2015 году стал региональным партнером акселератора GenerationS. За время проведения конкурса в нем приняло участие более 880 инновационных проектов. Генеральными партнерами «Большой разведки» выступают АО «РВК», ИЦ «Сколково», АО «ОДК», ПАО «СИБУР», ООО «Камкабель», Росмолодежь.

Для участия в программе нужно отправить заявку и пройти первый тур конкурса. Акселерация проектов проходит по трекам НТИ: TechNet, Mining&Energy, IT & Robotics, Chemical, GreenTech, SmartCity, в каждом треке есть несколько направлений. В рамках образовательной программы команды прорабатывают продукт и бизнес-концепцию, оформляют проект, ищут партнёров и заказчиков, готовят презентацию. Победители конкурса смогут получить грант на развитие проекта (грантовый фонд 800+ тысяч рублей).
А также
«Разведка Боем» (при участии акселератора «Большая разведка», ФРИИ, ВШЭ и Венчурного фонда Пермского края)
УМНИК
Startup Village
Конкурсы Сколково
Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»
Microsoft Imagine Cup
Inradel
Другие конкурсы ищите в разделе Chance на Rusbase.
Онлайн-курсы
Курс ФРИИ «Управление бизнесом в IT»
Город: Москва (можно онлайн)

Стоимость: 230 000 рублей (или 60 000 рублей за модуль)

Для кого: IT-предпринимателей и топ-менеджеров

Зачем: курс по развитию бизнеса для основателей и СЕО технологических стартапов. Будет полезен в том числе тем, у кого есть бизнес-идея, но не хватает опыта, знаний и знакомств, чтобы запустить успешный проект.

Формат: в основе курса — образовательная программа «Акселератора ФРИИ», которую за 6 лет прошли 500+ стартапов. В программе — 80 часов теории, практики и нетворкинга от экспертов акселератора. Это 5 образовательных модулей по 2 дня каждый, которые пройдут в формате мастер-классов и семинаров. Студенты последовательно изучают ключевые инструменты CEO стартапа: методики для развития бизнеса, customer development, продажи сложных услуг и решений, юнит-экономику и привлечение инвестиций, HR.
Startup School Y Combinator
Город: любой

Стоимость: бесплатно

Для кого: технологические проекты

Зачем: научиться создавать стартапы, получить необходимые методики и инструменты для дальнейшей работы

Формат: 8-недельный онлайн-курс на английском. Основные темы (по неделям):

  1. как оценить идею стартапа и спланировать MVP;
  2. как говорить с пользователями и запускаться;
  3. как устанавливать цену и цели;
  4. как расти и увеличивать конверсию;
  5. как управлять финансами и какие есть способы финансирования проекта;
  6. как выстраивать работу в команде и расставлять приоритеты;
  7. как делать пивот и питчить;
  8. как быть лидером, выстраивать корпоративную культуру и уходить из операционки.
Проекты в стартап-школе также могут участвовать в еженедельных виртуальных групповых сессиях и получают доступ к комьюнити основателей по всему миру через форум. Чтобы успешно завершить курс, участнику необходимо сдать хотя бы 6 из 8 еженедельных апдейтов и посетить 2 из 4 сессий. По окончании курса предприниматель получит подтверждение от Y Combinator о прохождении стартап-школы.
Советы экспертов
Татьяна Любимова
CEO Particle
«Боюсь показаться банальной, но я бы посоветовала отправиться за вдохновением к клиенту. Пока есть только идея и не потрачены деньги на разработку, есть хороший шанс сделать с нуля прототип продукта на деньги заказчика. Важно не попасть в ловушку "work for hire", когда стартап превращается в стороннюю разработку, а IP оказывается у клиента. Но даже если так случилось на старте, всегда можно сделать пивот и заключить новый контракт.

В основе любого стартапа лежит продажа. Неважно, нужны ли реальные сейлз-менеджеры для продвижения продукта или это open-source-разработка, как Nginx. Но тот факт, что технология подхватывается рынком — результат правильно сформулированной ценности. На каждом раунде финансирования придётся продавать долю своей компании, а значит, объяснять, что же в ней такого привлекательного для клиентов/юзеров. Чем больше вы про них знаете, тем понятнее будет ваш рассказ инвестору. Любой ментор или эдвайзер будет делиться своим личным опытом. Чем больше знаний у основателя о продукте, рынке и ценности, которую создаёт его стартап, тем эффективнее будет взаимодействие.

Акселераторы очень помогают на старте компании, но нужно понимать, что они как высшее образование — его не "дают", его "получают". И то, что именно получит основатель от акселератора, зависит от его личных усилий и умения применять теоретические знания на практике».
Михаил Беляндинов
Сооснователь и исполнительный директор BestDoctor
«Первый этап самый сложный, потому что он требует больших внутренних усилий, выхода из зоны комфорта. Именно в этот момент становится понятно, насколько у тебя хватает честолюбия, силы духа и мотивации подняться со стула. И не просто подняться, а сломать этот стул и выбросить, отрезав пути к отступлению.

За последний год ко мне приходило человек 10-15, каждый из которых был очень "заряжен" идеей и собирался запускать стартап. Я всегда даю им один совет: как можно раньше начать продавать, неважно, насколько готов продукт. В B2B это совсем просто, потому что на первых этапах часто достаточно подготовить хорошую продающую презентацию. В B2C тоже понятно: запускаешь лендинг, привлекаешь трафик и анализируешь спрос. В процессе вы поймете, чего вам не хватает, куда двигаться дальше.

Обычно на этапе идеи есть 1-2 рискованных предположения, которые нужно как можно скорее проверить. В нашем случае их было два: что клиенты устали от устаревшего сервиса ДМС и что клиники захотят с нами работать. Мы начали проверять это сразу, как только сформулировали идею. Ездили в клиники, встречались с представителями компаний. Очень быстро обе гипотезы подтвердились, и мы приступили к работе. Только после этого мы начали делать продукт и вкладывать деньги.

Довольно быстро поняли, что нужно решить проблему с налоговыми льготами для клиентов, стали заниматься этим вопросом, разобрались. По мере роста проблемы возникают сами собой, вы начинаете их решать и растете, это становится постоянным циклом. Именно поэтому первый шаг самый сложный — запустить цикл и наладить кэш флоу. Тут главное иметь мужество и не терять время».
Если вы знаете о возможностях для начинающих предпринимателей, которые не упомянуты в этой статье, пишите на [email protected]
©Rusbase, 2020

Автор: Татьяна Петрущенкова
Фото на обложке: Shutterstock, GaudiLab


Татьяна Петрущенкова