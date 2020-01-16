«Первый этап самый сложный, потому что он требует больших внутренних усилий, выхода из зоны комфорта. Именно в этот момент становится понятно, насколько у тебя хватает честолюбия, силы духа и мотивации подняться со стула. И не просто подняться, а сломать этот стул и выбросить, отрезав пути к отступлению.



За последний год ко мне приходило человек 10-15, каждый из которых был очень "заряжен" идеей и собирался запускать стартап. Я всегда даю им один совет: как можно раньше начать продавать, неважно, насколько готов продукт. В B2B это совсем просто, потому что на первых этапах часто достаточно подготовить хорошую продающую презентацию. В B2C тоже понятно: запускаешь лендинг, привлекаешь трафик и анализируешь спрос. В процессе вы поймете, чего вам не хватает, куда двигаться дальше.



Обычно на этапе идеи есть 1-2 рискованных предположения, которые нужно как можно скорее проверить. В нашем случае их было два: что клиенты устали от устаревшего сервиса ДМС и что клиники захотят с нами работать. Мы начали проверять это сразу, как только сформулировали идею. Ездили в клиники, встречались с представителями компаний. Очень быстро обе гипотезы подтвердились, и мы приступили к работе. Только после этого мы начали делать продукт и вкладывать деньги.



Довольно быстро поняли, что нужно решить проблему с налоговыми льготами для клиентов, стали заниматься этим вопросом, разобрались. По мере роста проблемы возникают сами собой, вы начинаете их решать и растете, это становится постоянным циклом. Именно поэтому первый шаг самый сложный — запустить цикл и наладить кэш флоу. Тут главное иметь мужество и не терять время».

