Подкаст
Тариф Без Связи
Добро пожаловать в новый подкаст RB.RU «Тариф Без связи». Мы приглашаем известных предпринимателей к себе, чтобы поговорить о том, как музыка помогает им в жизни и бизнесе. Мы просим гостя выбрать ситуацию, в которой он окажется без связи (необитаемый остров, полет в самолете, воздушном шаре, на космическом корабле, яхте, в деревне) и любимые треки, которые как-то связаны с гостем, его жизнью и бизнес-проектами.
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Через музыку мы хотим рассказать об известных людях с новой стороны: узнаем, что они скачивают себе в самолет, что слушают за рулем, что включают, когда хотят остаться одни или поработать, пригласить к себе гостей, зарядиться энергией, наоборот, расслабиться. Каждый трек — своя история, которая как-то связана с важным эпизодом в жизни известного человека.
В первом выпуске вы узнаете, какую песню Максим Спиридонов играл на гитаре перед своей командой после успешной продажи своей доли в компании за 4 млрд рублей. И что обычно предприниматель слушает в дороге, когда нужно поднять настроение перед важными переговорами.
Подкаст выходит раз в 2 недели на всех подкаст-платформах:
- Apple Podcasts
- Google Podcasts
- Яндекс.Музыка
- Castbox
- Spotify
- Deezer
Первые сезон состоит из
5
выпусков
И мы уже готовы назвать гостей первых двух эпизодов:
- Выпуск №1
Максим Спиридоновоснователь «Нетологии», бизнес-клуба Reforma, экосистемы Wonder Family, компании «Фоксфорд»
Послушать плейлист героя по ссылке
- Выпуск №2
Илья Чернецкийоснователь Coinkeeper
Имя остальных спикеров держим в секрете!
- Выпуск №3
- Выпуск №4
- Выпуск №5
Подкаст делает команда RB.RU — медиа о бизнесе и карьере в цифровой экономике.
Автор и ведущая подкаста — Анастасия Жигач, журналист [email protected]
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©RB.RU
Наталия Рябцева
Подкаст Тариф без связиНаталия Рябцева