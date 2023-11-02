Подкаст Тариф без связи

Через музыку мы хотим рассказать об известных людях с новой стороны: узнаем, что они скачивают себе в самолет, что слушают за рулем, что включают, когда хотят остаться одни или поработать, пригласить к себе гостей, зарядиться энергией, наоборот, расслабиться. Каждый трек — своя история, которая как-то связана с важным эпизодом в жизни известного человека.