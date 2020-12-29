Конкурс #выживуттолькоайтишники

Привет! Для участия нужно сделать 3 шага:



1. Создать коллаж «набор для выживания в 2021 году», который будет состоять максимум из 5-ти предметов.



2. Оформить свой набор в любом графическом редакторе или использовать наш готовый шаблон.



3. Опубликовать работу в социальной сети с #выживуттолькоайтишники



4. Заполнить заявку на сайте и указать там ссылку на публикацию.



А вот пример: