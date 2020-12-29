RB.RU и ВТБ проводят новогодний конкурс для IT-специалистов всех направлений!
Весь 2020 год IT-специалисты создавали продукты и сервисы, приложения и услуги, которые позволяли вести и сохранять привычную жизнь в условиях пандемии. Мы хотим узнать у айтишников, что им нужно для комфортной жизни в новом 2021 году.
Условия конкурса
Айтишник
Привет, а что нужно делать для участия в конкурсе?
Привет! Для участия нужно сделать 3 шага:
1. Создать коллаж «набор для выживания в 2021 году», который будет состоять максимум из 5-ти предметов.
2. Оформить свой набор в любом графическом редакторе или использовать наш готовый шаблон.
3. Опубликовать работу в социальной сети с #выживуттолькоайтишники
4. Заполнить заявку на сайте и указать там ссылку на публикацию.
А вот пример:
1. Создать коллаж «набор для выживания в 2021 году», который будет состоять максимум из 5-ти предметов.
2. Оформить свой набор в любом графическом редакторе или использовать наш готовый шаблон.
3. Опубликовать работу в социальной сети с #выживуттолькоайтишники
4. Заполнить заявку на сайте и указать там ссылку на публикацию.
А вот пример:
Команда ВТБ
Айтишник
Круто! Уже собрал свой набор:) А когда конец конкурса?
Заявки принимаются до 30 января 2021 года. Итоги подводим 5 февраля. Удачи!
Команда ВТБ
Еще 50 участников получат фирменные худи #выживуттолькоайтишники
IPHONE 12
APPLE WATCH 6
AIRPODS 2
P.S.: Пост должен быть доступен на момент подведения итогов конкурса. Поэтому никаких Stories:)
Если у вас остались вопросы, то напишите нам на [email protected] с темой письма «Конкурс #выживуттолькоайтишники»
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Анна Харалгина
Конкурс #выживуттолькоайтишникиАнна Харалгина