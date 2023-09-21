5 лет realme: путь от стартапа из шести человек до глобального лидера на рынке смартфонов
realme 1 предназначался для индийского рынка и выделялся на фоне конкурентов броским дизайном. За первый месяц было продано более 400 тысяч устройств на площадке Amazon India, а к концу 2018 года счетчик проданных смартфонов бренда перевалил за 15 млн.
Официальным днем рождения realme считается 4 мая 2018 года. В Китае эта дата празднуется как День молодежи, что перекликается с позиционированием бренда. Слоган компании Dare to Leap («Меняй стандарты») отражает тягу к переменам и инновациям, а также стремление к индивидуальности.
30 июля 2018 года Скай Ли объявил об уходе со своего поста в OPPO и основании нового бренда, ориентированного на прогрессивную молодую аудиторию.
В 2020 году realme четыре раза подряд признавалась самой быстрорастущей компанией, а также получила прозвище «популяризатор 5G». Бренд делал ставку на продвижение через интернет, благодаря чему завоевал внушительные доли на разных рынках.
Так, в Индии realme добилась ежеквартального роста в 302%, что позволило бренду занять четвертое место по продажам в стране. Компания также вошла в пятерку самых продаваемых в Австралии, Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме и других странах. Всего по миру к концу 2020 года насчитывалось 68 тысяч точек офлайн-продаж.
Бизнес-издание Fast company включило realme в список «50 самых инновационных китайских компаний 2020». А аналитическое агентство Counterpoint признало бренд самым быстрорастущим и присвоил ему седьмое место на мировом рынке.
За три года realme, начав со стартапа из шести человек, вошла в пятерку лучших в 30 странах. Также бренд быстрее всех продал 100 млн смартфонов, а в 2023 году владельцами устройств realme стали более 160 млн человек по всему миру.
Стабильное подключение к сети было одним из приоритетов компании. В дальнейшем инженеры realme разработали матричную систему антенной решетки с применением первого сверхширокополосного переключателя HyperSmart, который задействовал 12 круговых антенн со всех сторон смартфона. Анализируя силу сигнала на каждой антенне, устройство выбирало лучший.
Первой моделью с новой конструкцией антенн стала realme GT2 Pro, выпущенная в 2022 году. Впрочем, это была не единственная фишка смартфона. Специально для него realme в партнерстве с химической компанией Sabic разработала особый экологически чистый материал для задней крышки, тактильно напоминающий бумагу. При его производстве используются опавшие листья и переработанная целлюлоза.
Наконец, realme является одним из лидеров по части технологии быстрой зарядки, о чем заявляет исследование Counterpoint. В 2020 году компания представила стандарт SuperDart Charge с мощностью зарядки в 65 Вт. Он позволял зарядить батарею с 0 до 100% за 34 минуты. А выпущенный в 2023 году Realme GT3 поддерживал зарядку мощностью 240 Вт, заряжающую аккумулятор менее чем за 10 минут.
Также за последнюю пару лет набрала популярность номерная серия realme, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Продажи моделей realme 10 и realme 11 исчисляются в десятках миллионов устройств.
Первый смартфон с быстрой зарядкой мощностью 240 Вт. Благодаря инновационному блоку питания новинка заряжается до 100% менее чем за 10 минут. При этом ресурс батареи достигает 1600 циклов зарядки, так что беспокоиться о преждевременной деградации не стоит.
Главной особенностью в дизайне смартфона стало прозрачное окно в задней крышке, через которое можно увидеть плашку процессора, NFC-чипсет и инновационный пульсирующий интерфейс с С-образной RGB-подсветкой.
Новинка получила AMOLED экран диагональю 6,74″ и разрешением 2772×1240 точек. Цветовой охват достигает 100% DCI-P3, что позволяет отображать до одного миллиарда цветов. Пиковая яркость достигает 1400 нит, что не только обеспечивает хорошую читаемость на солнце, но также позволяет корректно отображать HDR-видео.
За производительность смартфона отвечает SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Также модель оснащена 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ в топовой версии.
Блок камер включает в себя три модуля: основной на 50 Мп, широкоугольный на 8 Мп и микроскоп на 2 Мп.
Новинки выделяются дизайном, за который отвечал бывший дизайнер GUCCI, аксессуаров Chanel и Bulgari Маттео Менотто.
Задняя крышка выполнена из экокожи с декоративной прострочкой по центру. Блок камер сделан круглым, чтобы аккуратно вписаться в дизайн смартфонов. Модель realme 11 Pro доступна в бежевом и черном цветах, а 11 Pro+ получит еще и зеленую версию.
В комплекте с realme 11 Pro+ поставляется зарядное устройство SUPERVOOC мощностью 100 Вт. Батарея емкостью 5000 мА*ч полностью заряжается с 0 до 100% всего за 26 минут. У realme 11 Pro мощность зарядного блока составляет 67 Вт, так что времени на зарядку требуется немногим больше — 50 минут.
Обе новинки оснащены AMOLED дисплеем диагональю 6,7″ и разрешением 2412×1080 точек. За счет тонких рамок полезная площадь составляет 93,65%. Контрастность достигает значения 5 000 000: 1, а цветовой охват соответствует 100% по стандарту DCI-P3. В сочетании с частотой обновления в 120 Гц и пиковой яркостью в 950 нит это обеспечивает насыщенное, контрастное и плавное отображение.
Также в компании разработали алгоритм защиты от случайных прикосновений X-touch. Технология распознает до 11 вариантов прикосновения, минимизируя вероятность случайного нажатия. А сочетание ШИМ-подсветки со сверхвысокой частотой 2160 Гц и фильтра синего света позволяет снизить усталость глаз. Благодаря последнему смартфоны получили сертификацию немецкой лаборатории TUV Rheinland.
Серия realme 11 Pro оснащена чипсетами MediaTek Dimensity 7050 на базе 6-нм техпроцесса. ЦПУ состоит из восьми ядер: двух производительных Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55, работающих на частоте до 2,0 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель Mali-G68. Кроме того, смартфоны оснащены 5G-модемами и поддерживают двухдиапазонный Wi-Fi 6.
Объем оперативной памяти realme 11 Pro+ достигает 12 ГБ, а встроенной — 512 ГБ. Также есть технология преобразования постоянной памяти в виртуальную оперативную, позволяющая расширить ОЗУ до 24 ГБ.
Главной же фишкой моделей стали камеры. У realme 11 Pro основной модуль на 100 Мп поддерживает оптическую стабилизацию изображения. 11 Pro+ оснащен 200-Мп основной камерой с OIS и апертурой 1.7, а также 8-Мп «шириком» и 2-Мп датчиком для макросъемки. Оба смартфона умеют снимать видео 4K с частотой кадров 30 fps.
В основной камере realme 11 Pro+ реализована технология биннинга Tetra2pixel. При ярком свете можно использовать режим 200 Мп с размером пикселя 0,56 мкм, если освещение слабое — режим 50 Мп, при котором четыре пикселя объединяются в один размером 1,12 мкм, а при съемке в темноте оптимальным будет режим 12,5 Мп с объединением 16 пикселей в один размером 2,24 мкм.
Благодаря оптимизированной компоновке толщина смартфона составляет всего 7,49 мм. Задняя панель C53 получила текстуру с эффектом подсвечивания, за счет чего гаджет эффектно смотрится в руке. На выбор доступны черный и золотой цвет.
Главное отличие новинки от конкурентов — технология быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 33 Вт. Она позволяет зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч до 50% всего за 31 минуту. Скорость зарядки в новинке вдвое превышает этот показатель у предыдущей модели — C33. При этом напряжение регулируется таким образом, чтобы батарея не перегревалась и не деградировала.
Смартфон оснащен 6,74-дюймовым IPS-экраном с частотой 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. В верхней части дисплея расположен каплевидный вырез для камеры, вокруг которой есть специальная зона «мини-капсулы» — динамического элемента интерфейса, отображающий уведомления и передающий состояние аккумулятора смартфона с помощью подсветки. С обновлениями будут доступны и другие функции мини-капсулы: объем переданных данных и число пройденных шагов. Мини-капсулу получат все последующие устройства realme C, которые выйдут в 2023 году.
За производительность realme C53 отвечает восьмиядерный чипсет T612 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, а также 6 ГБ оперативной памяти. Последнюю можно расширить до 12 ГБ с помощью виртуальной памяти. Для хранения файлов предусмотрен накопитель емкостью 128 ГБ, при этом смартфон еще поддерживает карты памяти MicroSD объемом до 2 ТБ.
Для подключения к сети в смартфоне установлен 4G-модем, а также двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 ac. Новинка поддерживает одновременную работу двух SIM-карт.
Новинка получила двойную тыльную камеру. Основной модуль располагает разрешением 50 Мп и апертурой f/1,8, вспомогательная черно-белая камера имеет апертуру f/3,0. Разрешение фронтальной камеры смартфона — 8 Мп. Также смартфон умеет записывать видео разрешением Full HD.
Наушники получили систему активного шумоподавления с заявленным снижением шума до 50 дБ и рабочей полосой до 4000 Гц. Также есть режим прозрачности, позволяющий слышать происходящее вокруг.
В каждом наушнике установлено три микрофона, которые захватывают не только голос, но и окружающий шум. Впоследствии встроенный сопроцессор обрабатывает входящий сигнал, обеспечивая четкую передачу речи при разговорах по гарнитуре.
Модель подключается к смартфону по Bluetooth 5.3. Для быстрого сопряжения поддерживается функция Google Fast Pair.
Заявлена сверхнизкая задержка звука (40 мс), что позволяет играть с ними в соревновательные игры. А для передачи аудио без потерь поддерживается аудиокодек LDAC.
За воспроизведение звука отвечает сдвоенный коаксиальный динамик: 11-мм мембрана отыгрывает низкие частоты, 6-мм микропланарный твиттер берет на себя высокочастотный диапазон.
Также предусмотрена защита от влаги по стандарту ipx5. Встроенных аккумуляторов хватает на 40 часов воспроизведения с выключенным шумоподавлением и 11 часов с ANC.
Как и в других странах, компания быстро завоевывала популярность: в ноябре 2020 года она вошла в топ-пять по продажам на российском рынке. При этом за весь 2020 год продажи выросли на 1179%. Также бренд привез в Россию беспроводные наушники, планшеты, ноутбуки, умные часы, телевизоры и гаджеты для умного дома.
Летом 2023 года realme вошла в топ-два по продажам в России, уступив лишь Xiaomi. На 2023 год в России насчитывается 8 млн пользователей смартфонами бренда.
Как и в других странах, компания быстро завоевывала популярность: в ноябре 2020 года она вошла в топ-пять по продажам на российском рынке. При этом за весь 2020 год продажи выросли на 1179%. Также бренд привез в Россию беспроводные наушники, планшеты, ноутбуки, умные часы, телевизоры и гаджеты для умного дома.
Летом 2023 года realme вошла в топ-два по продажам в России, уступив лишь Xiaomi. На 2023 год в России насчитывается 8 млн пользователей смартфонами бренда.
realme одной из первых увидела перспективы 5G и предложила на развивающихся рынках самые доступные смартфоны с его поддержкой. В начале развития компания сделала ставку на огромный индийский рынок — и не прогадала: Индия — одна из самых быстрорастущих экономик мира, плюс там преобладает молодое поколение, которое понимает и разделяет ценности бренда.
Стремительному росту также помогли яркие модели и коллаборации. Так, в коллаборации с дизайнером Наото Фукасавой была выпущена знаковая линейка смартфонов realme GT Master Edition с необычным дизайном задней крышки. Она даже получила престижную награду iF Design Award 2021.
Кроме того, в ближайшие пять лет компания инвестирует $ 1,5 млрд в разработки в шести основных областях: дисплеи, изображения, игры, зарядки, микросхемы и дизайн.
Также недавно в realme анонсировали, что техподдержка стала круглосуточной, чтобы пользователи всегда могли получить помощь.