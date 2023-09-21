5 лет realme

13 июня 2019 года realme официально пришла в Россию. Первыми доступными устройствами стали смартфоны realme 3 и 3 Pro. В 2020 году бренд запустил продажи девяти новых моделей смартфонов в разных ценовых сегментах.

Как и в других странах, компания быстро завоевывала популярность: в ноябре 2020 года она вошла в топ-пять по продажам на российском рынке. При этом за весь 2020 год продажи выросли на 1179%. Также бренд привез в Россию беспроводные наушники, планшеты, ноутбуки, умные часы, телевизоры и гаджеты для умного дома.

Летом 2023 года realme вошла в топ-два по продажам в России, уступив лишь Xiaomi. На 2023 год в России насчитывается 8 млн пользователей смартфонами бренда.