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5 лет realme: путь от стартапа из шести человек до глобального лидера на рынке смартфонов

Рынок смартфонов — высококонкурентная среда, где очень тяжело пробиться новым игрокам. Однако такие истории успеха есть. Одна из них принадлежит бренду из Китая realme, которому в этом году исполнилось пять лет. Рассказываем, с чего компания начинала, какой путь прошла и чего добилась к текущему моменту.
Как появилась realme
История realme берет начало в 2018 году. Первым смартфоном бренда стал realme 1 с шестидюймовым дисплеем, процессором MediaTek и одной камерой. Стоила модель чуть больше $ 100.

realme 1 предназначался для индийского рынка и выделялся на фоне конкурентов броским дизайном. За первый месяц было продано более 400 тысяч устройств на площадке Amazon India, а к концу 2018 года счетчик проданных смартфонов бренда перевалил за 15 млн.

Официальным днем рождения realme считается 4 мая 2018 года. В Китае эта дата празднуется как День молодежи, что перекликается с позиционированием бренда. Слоган компании Dare to Leap («Меняй стандарты») отражает тягу к переменам и инновациям, а также стремление к индивидуальности.



Кто основатель бренда
Основатель realme — Скай Ли, бывший вице-президент компании OPPO — производителя потребительской электроники премиум-класса. Он родился в городе Лэшань провинции Сычуань в ноябре 1975 года. Окончил Нанкинский университет аэронавтики и космонавтики.
Долгое время Скай Ли отвечал за выход продукции OPPO на международные рынки. Под его руководством компания вошла в тройку лидеров по продажам во многих странах.

30 июля 2018 года Скай Ли объявил об уходе со своего поста в OPPO и основании нового бренда, ориентированного на прогрессивную молодую аудиторию.

Как компания покорила глобальный рынок смартфонов
Уже в первый год существования realme вышла на шесть рынков: в Индию, Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Филиппины и Таиланд. А в 2019 году компания запустила продажи смартфонов в Пакистане, Египте, Мьянме, Сингапуре, Китае и России.

В 2020 году realme четыре раза подряд признавалась самой быстрорастущей компанией, а также получила прозвище «популяризатор 5G». Бренд делал ставку на продвижение через интернет, благодаря чему завоевал внушительные доли на разных рынках.

Так, в Индии realme добилась ежеквартального роста в 302%, что позволило бренду занять четвертое место по продажам в стране. Компания также вошла в пятерку самых продаваемых в Австралии, Сингапуре, Индонезии, Вьетнаме и других странах. Всего по миру к концу 2020 года насчитывалось 68 тысяч точек офлайн-продаж.

Бизнес-издание Fast company включило realme в список «50 самых инновационных китайских компаний 2020». А аналитическое агентство Counterpoint признало бренд самым быстрорастущим и присвоил ему седьмое место на мировом рынке.

За три года realme, начав со стартапа из шести человек, вошла в пятерку лучших в 30 странах. Также бренд быстрее всех продал 100 млн смартфонов, а в 2023 году владельцами устройств realme стали более 160 млн человек по всему миру.







Какие инновации представила
Бренд одним из первых начал продвигать сети пятого поколения в смартфонах. В январе 2020 года была представлена первая модель с их поддержкой — realme X50 5G. Смартфон поддерживал автономную и неавтономную сетевые архитектуры SA и NSA и работал на всех основных частотных полосах 5G, включая n1, n41, n78 и n79.

Стабильное подключение к сети было одним из приоритетов компании. В дальнейшем инженеры realme разработали матричную систему антенной решетки с применением первого сверхширокополосного переключателя HyperSmart, который задействовал 12 круговых антенн со всех сторон смартфона. Анализируя силу сигнала на каждой антенне, устройство выбирало лучший.

Первой моделью с новой конструкцией антенн стала realme GT2 Pro, выпущенная в 2022 году. Впрочем, это была не единственная фишка смартфона. Специально для него realme в партнерстве с химической компанией Sabic разработала особый экологически чистый материал для задней крышки, тактильно напоминающий бумагу. При его производстве используются опавшие листья и переработанная целлюлоза.

Наконец, realme является одним из лидеров по части технологии быстрой зарядки, о чем заявляет исследование Counterpoint. В 2020 году компания представила стандарт SuperDart Charge с мощностью зарядки в 65 Вт. Он позволял зарядить батарею с 0 до 100% за 34 минуты. А выпущенный в 2023 году Realme GT3 поддерживал зарядку мощностью 240 Вт, заряжающую аккумулятор менее чем за 10 минут.





Какие устройства бренда самые популярные
Самыми продаваемыми смартфонами realme из года в год становятся модели начального ценового сегмента. Неудивительно, ведь именно на него бренд изначально делал ставку. По данным портала GSMArena на август 2023 года, первое место по популярности принадлежит модели realme C53. Ее отличиями стали аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, большой экран диагональю 6,74″ и цена в $ 130.

Также за последнюю пару лет набрала популярность номерная серия realme, относящаяся к среднему ценовому сегменту. Продажи моделей realme 10 и realme 11 исчисляются в десятках миллионов устройств.

Что интересного у realme вышло в 2023 году
realme GT3
realme 11 Pro и 11 Pro+
realme С53
realme Buds 5 Air pro
История бренда в России
13 июня 2019 года realme официально пришла в Россию. Первыми доступными устройствами стали смартфоны realme 3 и 3 Pro. В 2020 году бренд запустил продажи девяти новых моделей смартфонов в разных ценовых сегментах.

Как и в других странах, компания быстро завоевывала популярность: в ноябре 2020 года она вошла в топ-пять по продажам на российском рынке. При этом за весь 2020 год продажи выросли на 1179%. Также бренд привез в Россию беспроводные наушники, планшеты, ноутбуки, умные часы, телевизоры и гаджеты для умного дома.

Летом 2023 года realme вошла в топ-два по продажам в России, уступив лишь Xiaomi. На 2023 год в России насчитывается 8 млн пользователей смартфонами бренда.
История бренда в России
13 июня 2019 года realme официально пришла в Россию. Первыми доступными устройствами стали смартфоны realme 3 и 3 Pro. В 2020 году бренд запустил продажи девяти новых моделей смартфонов в разных ценовых сегментах.

Как и в других странах, компания быстро завоевывала популярность: в ноябре 2020 года она вошла в топ-пять по продажам на российском рынке. При этом за весь 2020 год продажи выросли на 1179%. Также бренд привез в Россию беспроводные наушники, планшеты, ноутбуки, умные часы, телевизоры и гаджеты для умного дома.

Летом 2023 года realme вошла в топ-два по продажам в России, уступив лишь Xiaomi. На 2023 год в России насчитывается 8 млн пользователей смартфонами бренда.
В чем секрет успеха бренда
Компания была пронизана духом стартапа, люди реально хотели перевернуть рынок, сделать всемирный бренд для молодежи. Была молодая команда, которая знала свою аудиторию, благодаря этому появлялись яркие коллаборации, дизайны, инновации. Плюс стремительная стратегия развития, когда в месяц открывали по три-четыре офиса в новых странах.

realme одной из первых увидела перспективы 5G и предложила на развивающихся рынках самые доступные смартфоны с его поддержкой. В начале развития компания сделала ставку на огромный индийский рынок — и не прогадала: Индия — одна из самых быстрорастущих экономик мира, плюс там преобладает молодое поколение, которое понимает и разделяет ценности бренда.

Стремительному росту также помогли яркие модели и коллаборации. Так, в коллаборации с дизайнером Наото Фукасавой была выпущена знаковая линейка смартфонов realme GT Master Edition с необычным дизайном задней крышки. Она даже получила престижную награду iF Design Award 2021.



В каких нишах realme видит перспективы развития
Бренд заработал титул популяризатора 5G, поэтому будет появляться все больше продуктов с его поддержкой. Также realme первой в мире показала быструю беспроводную зарядку (MagDart), самую быструю зарядку в мире (240 Вт в realme GT3) — представители компании ранее заявляли, что до 90% устройств realme в 2023 году будут оснащены быстрыми зарядками.

Кроме того, в ближайшие пять лет компания инвестирует $ 1,5 млрд в разработки в шести основных областях: дисплеи, изображения, игры, зарядки, микросхемы и дизайн.

Как российский realme взаимодействует с потребителями
В России проходят офлайн-встречи, также устраиваются ивенты и конкурсы для фанатов. Их зовут на закрытые презентации. В стране открыты фан-клубы во множестве городов — от Калининграда до Владивостока, а на форуме компании realme Community зарегистрированы уже 300 тысяч россиян.

Также недавно в realme анонсировали, что техподдержка стала круглосуточной, чтобы пользователи всегда могли получить помощь.

В августе realme запустила по всему миру новые продукты в рамках пятилетия. Также бренд провел ежегодный фан-фест, а в дальнейшем российский офис планирует завозить новые продукты, в том числе в рамках экосистемы realme, углублять присутствие в рознице, открывать фан-клубы в разных городах и дальше предлагать продукцию, отвечающую потребностям российских пользователей.
Какие планы у российского подразделения
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© RB.RU, 2023
Автор: Артем Багдасаров
Фото: Realme

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Наталия Рябцева
5 лет realme