Внедрение ИИ — это не только про создание контента. Этот этап осваивается довольно быстро, если в команде есть нужные скиллы. Гораздо важнее не застрять здесь, превратив ИИ в ещё одну текучку с бесконечным дообучением моделей и валидацией результатов.



Нужно как можно быстрее перейти на следующую ступень и перестроить весь маркетинговый контур: чтобы классическое машинное обучение вместе с генеративным ИИ пронизывали всю производственную цепочку, а сама цепочка строилась вокруг ai-powered конвейера.



В такой модели люди становятся экспертами в предметной области: обслуживают конвейер, вовремя «меняют запчасти» (модели) и тонко настраивают каждый узел этой мультиагентной системы.

Константин Куликов, директор

по искуственному интеллекту в маркетинге, Альфа-Банк