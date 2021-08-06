ArtTech — карта российского рынка

Игроки российского рынка, которые используют технологии для создания, продажи и дистрибуции произведений искусства
Разработчики коммерческих арт-инсталляций
Вендор решений для пространств
Разработчики VR-арт объектов
Интегратор интерактивных решений
Онлайн-платформа о современном искусстве и каталог
Вендор интерактивных решений для выставочных пространств
Разработчики интерактивных арт-инсталляций
Разарботчик и интегратор мультимедийных систем
Разработчик концепций шоу и инсталляций
Приложение о культуре и истории России
Мини-игры на тему искусства
Путеводитель по культурным местам и событиям
Викторины по живописи
Prisma
Приложение для обработки фото и видео на основе технологий глубокого машинного обучения и компьютерного зрения
Приложение для обработки фото и видео на основе технологий глубокого машинного обучения и компьютерного зрения
Литература
Кино и сериалы
Музыка
Сервис для просмотра фильмов
Онлайн-кинотеатр
Онлайн-кинотеатр
Онлайн-кинотеатр
Онлайн-кинотеатр
Детский онлайн-кинотеатр
Онлайн-кинотеатр
Видеосервис
Приложение для прослушивания музыки
Сервис для прослушивания музыки
Сервис для прослушивания музыки
Сервис для прослушивания музыки
Сервис для прослушивания музыки
Для фотографа
Для художника
Для писателя
Для музыканта
Для дизайнера
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Виталий Антропов
RB.RU 2021
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
RB.RU 2021
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
Елена Черкас
ArtTech — карта российского рынкаЕлена Черкас