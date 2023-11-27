Церемония награждения RB Digital Awards 2024

RB DIGITAL
AWARDS 2024
Церемония объявления и награждения пройдет 15 февраля 2024 года в формате закрытого гала-ужина в Москве
О премии
RB Digital Awards ежегодно собирает лучшие кейсы в области цифровой трансформации по 8-ми номинациям. Подать кейс можно на сайте Премии до 1 декабря 2023 года. Победители будут опубликованы на сайте с их согласования.
Церемония объявления и награждения пройдет 15 февраля 2024 года в формате закрытого гала-ужина в Москве. Мы пригласим всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.
Церемония объявления и награждения пройдет 15 февраля 2024 года в формате закрытого гала-ужина в Москве. Мы пригласим всех ключевых игроков в сфере цифровой трансформации.
Как это было
Жюри премии
Организатор премии RB.RU выступает гарантом надежности и прозрачности голосования. Оценивают кейсы практикующие и опытные специалисты — топ-менеджмент российских компаний.
Евгений Николаев
Segezha group
Глеб Чернякин
ПИК
Александр Ложечкин
Райффайзенбанк
Елена Батурова
Россельхозбанк
Александр Пилипчук
Медси
Павел Воронин
МТС
Светлана Потапова
Северсталь Диджитал
Дарий Халитов
Ростелеком
Андрей Пунин
Здравсити
Александр Феденко
Московский Кредитный Банк
Александр Канивец
Самолет
Вадим Щемелинин
СИБУР Диджитал
Роман Тимаев
X5 Group
Игорь Гулянский
ИНЛАЙН ГРУП
Дамир Баттулин
Альфа-Банк
Олег Третьяк
Газпром нефть
Юлия Золотарева
Азбука вкуса
Александр Головин
БКС мир инвестиций
Михаил Шурыгин
EdgeЦентр
Ольга Горкунова
М.Видео-Эльдорадо
Валерия Матюхина
СберТройка
Алексей Парасына
Норникель
Илья Френклах
Ренессанс страхование
Павел Бутенко
Страховая Группа СОГАЗ
Ирина Грачева
Авито
Кира Матвеева
Lamoda
Нина Матвиенко
билайн
Гости Церемонии
От каждой компании, прошедшей в Short-list, на церемонии будут присутствовать руководители и директора по цифровой трансформации и информационным технологиям. Мы хотим чтобы на Церемонии был максимально полезный нетворкинг для каждого.
Участие в церемонии награждения — это возможность не только перенять опыт лидеров цифровой трансформации, но и познакомиться и обменяться актуальными контактами с ведущими игроками индустрии и лицами принимающими решения.
Что вы получите
Количество билетов ограничено: большая часть мест достается номинантам, и есть небольшая часть в открытой продаже (после прохождения модерации).
Дресс-код
ДРЕСС-КОД: BLACK TIE OPTIONAL
Приглашаем вас присоединиться к яркому событию в начале года в вечернем наряде и погрузиться в роскошную атмосферу. Ваш самый величественный наряд идеально подойдет к этому вечеру.
Мужчины в смокингах с черными галстуками-бабочками, лакированных туфлях и соответствующем наборе аксессуаров.
Женщины в вечерних платьях. Элегантность и благородство в каждой детали.
Женщины в вечерних платьях. Элегантность и благородство в каждой детали.
При необходимости мы поделимся подборкой салонов, где можно взять в прокат платье или смокинг (в этом году мы просим строго соблюдать такой дресс-код, так как очень стараемся сделать именно для вас красивый вечер в роскошной атмосфере)
15 февраля 19:00
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦЕРЕМОНИЮ
Стоимость одного пригласительного — 25 000 рублей.
Продажа открыта до 10 февраля. Вы можете оплатить картой или по счету.
После регистрации мы с вами свяжемся по указанному e-mail
Продажа открыта до 10 февраля. Вы можете оплатить картой или по счету.
После регистрации мы с вами свяжемся по указанному e-mail
Мероприятие пройдет при поддержке
Точный адрес мероприятия появится немного позже.
по адресу: г. Москва
Наталия Рябцева
Церемония награждения RB Digital Awards 2024Наталия Рябцева