Церемония награждения RB Digital Awards 2024

Приглашаем вас присоединиться к яркому событию в начале года в вечернем наряде и погрузиться в роскошную атмосферу. Ваш самый величественный наряд идеально подойдет к этому вечеру.

Мужчины в смокингах с черными галстуками-бабочками, лакированных туфлях и соответствующем наборе аксессуаров. Женщины в вечерних платьях. Элегантность и благородство в каждой детали.

При необходимости мы поделимся подборкой салонов, где можно взять в прокат платье или смокинг (в этом году мы просим строго соблюдать такой дресс-код, так как очень стараемся сделать именно для вас красивый вечер в роскошной атмосфере)