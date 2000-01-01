Rusbase представляет первый рейтинг самых успешных предпринимателей в сфере доставки. Основным критерием в рейтинге снова выступает выручка компании. На этот раз в рейтинг вошли 30 самых сильных игроков.
Поскольку этот год, большая часть которого прошла под девизом «останься дома», серьезно повлиял на рынок доставки, на этот раз RB расширяет свой традиционный формат рейтинга самых успешных предпринимателей в современных областях бизнеса: помимо «Топ-30 самых успешных предпринимателей в сфере доставки» по итогам 2019 года, мы составили также «Рейтинг самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки».
Подробнее о методике составления рейтинга см. здесь. О том, как устроен рынок доставки в России, и изменениях во время пандемии — здесь.
Условные обозначения отраслей в рейтинге:
— логистический оператор — глобус;
— экспресс-доставка — конверт;
— интернет и пункты выдачи заказов — тележка;
— грузоперевозки — грузовик.
Леонид Гольдорт
СДЭК
9,5 млрд *
СДЭК («Служба доставки Экспресс-Курьер») был основан Леонидом Гольдортом с группой предпринимателей в 2000 году в Новосибирске. Примечательно, что история компании начиналась с интернет-торговли — бизнес создавался как курьерская служба онлайн-магазина Korzina.ru. Тем не менее, уже через год СДЭК стал самостоятельной курьерской службой, выйдя на рынок Москвы, а еще через два года — Санкт-Петербурга. Сегодня она обрабатывает более 150 тыс. отправлений в день и работает с 36 тыс. населенными пунктами России. Одно из основных достижений компании — развитие сети франшизы, под ее брендом работают более 2000 ПВЗ в 20 странах.
По данным системы Контур.Фокус, 56% ООО «СДЭК-Глобал» сегодня принадлежит Леониду Гольдорту и 44% — Вячеславу Пиксаеву. Выручка компании за 2019 год составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль — 183 млн рублей.
Сергей Егоров, директор по развитию СДЭК: «Раньше фокус логистических компаний был на доставке: из точки А в точку В. Сейчас развиваются омниканальные направления: постаматы, новые виды пунктов выдачи. А также сервисы для e-commerce: маркетплейс, mail forwarding, фулфилмент. Разумеется, мы видим себя в лидерах. Но это не просто амбиции, а ежедневный труд: укрепляем позиции, расширяем сервисы, заботимся об аудитории. Идём к тому, чтобы быть не только российским лидером, но и международной компанией, популярной во всех странах».
Алексей Струлистов
«Курьер Сервис Экспресс»
7,2 млрд *
Компания «Курьер Сервис Экспресс» (КСЭ) была основана Алексеем Струлистовым в 1997 году. Сегодня компания доставляет более 10 млн отправлений в год. КСЭ также развивает сеть ПВЗ, и до конца 2020 года обещала расширить ее до 5000 пунктов.
Формально КСЭ — это десятки юридических лиц (основная часть на 100% принадлежит Алексею Струлистову), суммарная выручка которых составляет около 7,2 млрд руб. за 2019 год.
Алексей Струлистов известен также как путешественник и рыбак. В частности, он занимается туристическим проектом Yokanga (река в Мурманской области) и является членом наблюдательного совета ассоциации «Русский лосось».
Алексей Максимчук
Major Express
4,8 млрд *
Major Express — одна из «таинственных» крупных курьерских компаний, крайне редко упоминаемая в прессе. Известно, что она была основана 19 августа 2003 года в Москве, и сегодня работает в 6,7 тыс. городов и населенных пунктов на всей территории РФ, являясь одним из крупнейших логистических операторов страны.
Информация ни о собственниках, ни об инвесторах проекта не раскрывается. По данным системы «Контур.Фокус», 80% ООО «Мэйджор Экспресс» сегодня принадлежит Алексею Максимчуку и 20% — Михаилу Цветаеву. Выручка компании за 2019 год составила 4,8 млрд рублей, чистая прибыль — 569,2 млн рублей.
Алексей Максимчук также является председателем совета директоров международной логистической компании M9 Logistics, зарегистрированной в Великобритании.
Матвей Козловский
B2CPL
3,2 млрд
Проработав 5 лет на рынке e-commerce и сервисов для компаний каталожной торговли, в 2008 году Матвей Козловский стал соучредителем B2CPL — службы доставки и комплексных услуг для интернет-магазинов (доставка, сеть ПВЗ, фулфилмент, call-центр). Сегодня компания работает в 78 регионах России и имеет сеть пунктов самовывоза в 77 городах. Среди клиентов — МТС, Л'Этуаль, KupiVip. В команде B2CPL — 250 человек.
Точный состав владельцев компании не называется, известно только, что одним из них остается Матвей Козловский.
B2CPL занимает первое место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Матвей Козловский: «В пик пандемии мы показывали почти трехкратный рост к прошлому году. Даже после отмены ограничений заметно, что много заказов “вымыло” из офлайна в онлайн-торговлю. По итогам 2020 ожидаем рост в 2,5 раза к прошлому году».
Константин Астафьев
Boxberry
3 млрд *
В 1993 году предприниматель из Караганды Константин Астафьев вместе с партнерами основал «Урал-Пресс», службу подписки и доставки периодических изданий для юридических лиц. В 2011 году на его базе был запущен проект Boxberry — служба доставки посылок интернет-магазинов, которая сегодня работает также в странах Европы и США. По итогам 2019 года компания включала 3500 отделений в 588 городах России.
Boxberry управляет несколькими юридическими лицами, суммарная выручка которых в 2019 году составила не менее 3 млрд рублей.
Boxberry: «У нас никогда не было огромных инвестиций, мы рассчитывали только на собственные возможности и всегда находили наиболее оптимальные пути для развития. На 2020 год наша программа минимум — выполнить бюджетные планы, программа максимум — заработать больше запланированного. Пандемия заставила рынок стремительно меняться, и сейчас с уверенностью можно сказать, что эти изменения благоприятно отразились на развитии онлайн-торговли и рынка доставки. Наша цель — стать коммерческим перевозчиком №1 в России, продолжать активно внедрять в работу передовые технологии и сохранять при этом высокое качество сервиса, оставаться компанией, готовой к партнерству и любого рода коллаборациям».
Николай Верховцев
Vezu
2,7 млрд *
Группа компаний «Везу» работает в транспортно-логистической отрасли, основная специализация — автомобильные грузоперевозки. Основана в 1995 году, и сегодня осуществляет более 5000 доставок в день. Среди клиентов ГК «Везу» — сети IKEA, METRO, Leroy Merlin, «Эльдорадо» и другие. Филиальная сеть компании охватывает большинство крупных городов России, среди которых Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Калининград.
По данным системы «Контур.Фокус», суммарная выручка двух основных юридических лиц компании — ООО «Везу» и ООО «Везу.ру» — за 2019 год составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — менее 1 млн рублей. Бенефициарами являются Николай Верховцев и Денис Бородинов.
Иван Матвеев
IML
2,676 млрд
Компания IML (ранее IM Logistics) была основана Иваном Матвеевым в 2007 году для оказания услуг по доставке для e-commerce. Известна тем, что первой запустила курьерскую доставку Москва — Санкт-Петербург за один день. Сегодня работает более чем с тысячей населенных пунктов России.
В 2013 году Иван Матвеев был вынужден продать IML из-за долгов примерно в 500 млн рублей. 100% компании получил неназванный инвестиционный фонд (современный состав владельцев по-прежнему не называется). Основными условиями Матвеева при продаже были сохранение команды и признание долгов. После передачи дел Иван Матвеев покинул компанию, однако в 2019 году вернулся в нее на должность операционного директора. С июня 2020 года является операционным директором сортировочного центра «Север».
Несмотря на то, что обязательным условием вхождения в Рейтинг самых успешных предпринимателей является сохранение доли в компании, RB решил в данном случае сделать исключение, отдавая должное предпринимателям, готовым ради спасения бизнеса даже с ним расстаться.
IML занимает второе место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Елена Шутюк, генеральный директор федеральной логистической компании IML: «К маю этого года электронная коммерция многократно превзошла ожидаемые темпы развития. В этот период количество заказов достигало рекордных значений. Мы уже “размялись” перед сезоном и ожидаем, что рост числа заказов и выручки будет выше прогнозируемого. Мы планируем и дальше развиваться в своей нише, чтобы оставаться на верхних позициях рейтинга».
Надежда Романова
PickPoint
2,611 млрд
Постаматы PickPoint — это терминалы для выдачи товаров, купленных в интернет-магазине. Для получения заказа в постамате нужно ввести код, который приходит клиентам на мобильный телефон или e-mail. Идея создать постаматы пришла Надежде Романовой, коммерческому директору компании «СПСР Экспресс». На выставке в Германии она увидела терминалы для выдачи посылок, и 29 ноября 2010 года в Москве установили первый постамат PickPoint.
Первоначальные инвестиции в $10 млн рублей были от акционеров «СПСР Экспресс» — венчурных фондов и нескольких частных инвесторов. Сейчас, по словам представителей PickPoint, компания принадлежит Elbrus Capital, GeoPost и частным инвесторам.
Также к компании подключены классические пункты выдачи заказов — их число на август 2020 года достигло 2500. Сеть постаматов насчитывает 7000 ящиков. Штат — 440 сотрудников. В планах PickPoint — стать партнерами всех компаний с оборудованием и сделать объединенную сеть постаматов доступной для всех игроков рынка e-commerce.
PickPoint занимает третье место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Надежда Романова, CEO PickPoint: «До конца года сценарий развития рынка e-com может поменяться несколько раз. Сейчас мы растем и работаем с перевыполнением плана на 2020-й. Происходит это за счет двух факторов: с одной стороны, офлайн-ритейлеры частично или полностью закрывают свои сети и переходят на онлайн-площадки продаж. С другой стороны, в онлайн пришли и остались здесь новые покупатели. Теперь все будет зависеть от покупательной способности россиян, от скорости восстановления и сохранения рабочих мест».
Сергей Рожко
«Вестовой»
1,252 млрд *
Курьерская служба «Вестовой» была создана в 2012 году, сегодня три ее основных направления деятельности — это доставка для интернет-магазинов, доставка документов и грузов и аренда курьеров. Услугами компании также пользуются физические лица.
Доставку для интернет-магазинов компания осуществляет по всей России, работая в том числе через ПВЗ партнеров («Боксберри» и «Гермес»). «Вестовой» известен также как партнер OZON по доставке на дом лекарств.
Сергей Рожко является совладельцем и генеральным директором компании. По данным системы «Контур.Фокус», сегодня ему принадлежит 20% ООО «Вестовой». Выручка компании за 2019 год составила 1,25 млрд рублей, чистая прибыль — 7,9 млн рублей.
Сергей Быков
City Express
900 млн
История City Express началась в 1993 году. Сергей Быков и Петер Борен вложили собственные средства и основали небольшую курьерскую службу в Москве. Сегодня компания доставляет любые отправления по всему миру, а сеть состоит из 80 филиалов по России. Каждый день курьеры City Express доставляют больше 7000 заказов. Штат компании превышает 600 человек.
По словам представителя City Express, компания принадлежит двум физическим лицам. По данным «Контур.Фокус», 100%-м владельцем City Express является Сергей Быков.
Алексей Кичатов, генеральный директор City Express: «Вести бизнес в России в целом всегда сложно. Кризисы — начиная с 1998 года — и нестабильная экономическая ситуация вносили коррективы в наши планы, приходилось искать новые пути развития и оптимизировать бизнес-процессы. В связи с пандемией российский бизнес, несомненно, пострадал. Многие наши клиенты испытывали и продолжают испытывать трудности, что не могло не отразиться и на нас тоже. Поэтому в текущей ситуации хорошим результатом было бы достижение показателей 2019 года. В наших планах — занимать прочное место среди топ-10 курьерских компаний на рынке».
Михаил Александровский
Dostavista
685 млн
До открытия сервиса срочной доставки Михаил Александровский владел медийным агентством Total View, которое в 2013 году закупило для клиентов рекламы более чем на 1 млрд рублей. В 2012 году предприниматель создал курьерский сервис Dostavista, идея которого в том, чтобы все желающие регистрировались в приложении и доставляли заказы по пути на работу или учебу, в удобное для них время.
С тех пор компания появилась в 11 странах мира и привлекла более $20 млн инвестиций. Нынешний состав собственников Александровский не раскрывает, но известно, что среди инвесторов сервиса — фонды Vostok New Ventures, Flashpoint, AddVenture и FJ Labs. В компании сегодня работает около 400 человек.
Dostavista занимает пятое место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Михаил Александровский: «Мы ожидаем двукратного роста относительно результатов по количеству выполненных заказов 2019 года. Также планируем стать одним из крупнейших игроков на рынке экспресс-доставки в будущем».
Дмитрий Шашкин
«Стриж»
573,9 млн *
Владимир Сметанин и Дмитрий Шашкин основали компанию «Стриж», придя из интернет-торговли. Владимир Сметанин был совладельцем ЗАО «Градиент», инвестировавшего в интернет-магазин подарков «Пум-Пу.Ру», Дмитрий Шашкин — руководителем интернет-магазина техники MallStreet. «Стриж» доставляет интернет-заказы, по собственным словам, «от скрепок до мраморных ванн», но на рынке компания известна прежде всего как служба доставки габаритных грузов. География: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Стриж» за 2019 год составила 573,9 млн рублей, чистая прибыль — 2,1 млн рублей.
«Стриж»: «Москва и Санкт-Петербург — ключевые регионы продаж интернет-магазинов, на которые приходится львиная доля рынка e-commerce. Именно поэтому мы работаем в этих регионах, делая акцент на высокий уровень сервиса».
Роман Каплин
DostavkaGuru
436 млн
История DostavkaGuru началась со службы доставки интернет-магазина, которую в 2014 году Роман Каплин преобразовал в отдельную компанию DostavkaGuru. Сервис занимается экспресс-доставкой, в том числе и ночной, а также доставляет крупногабаритные товары и документы.
Каплин не привлекал сторонних инвесторов и сегодня остается генеральным директором и 100%-м владельцем DostavkaGuru. В компании трудятся 500 человек.
Роман Каплин: «Безусловно, в ближайшие годы активно будет развиваться курьерская доставка в регионах, в т.ч. удаленных, причем в первую очередь не в сроках, а в сервисной части. В крупнейших городах сервис будет расти в сторону расширения спектра услуг. Все чаще будут предлагаться услуги 3PL/4PL-операторов, то есть будет расширяться функциональность аутсорсинговых услуг — включать в себя прием платежей, фулфилмент, разработку сайтов, PR и маркетинг в рамках одного оператора. Горизонты роста компании еще впереди».
Всеволод Беркин
«Фокс-Экспресс»
307,9 млн *
Основная специализация «Фокс-Экспресс» — доставка документов. Компания известна как аккредитованный оператор курьерской доставки сервисно-визовых центров VFS Global на территории России. С 2011 года она осуществляет документообмен между всеми СВЦ на территории России, а также курьерскую доставку готовых паспортов. Компания также работает с доставкой для интернет-магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и 15 крупных городах России.
По данным системы «Контур.Фокус», главе компании Всеволоду Беркину принадлежит 33% ООО «Фокс-Экспресс», его партнеру Сергею Конкину — 67%. Выручка компании за 2019 год составила 307,9 млн рублей, чистая прибыль — 23,7 млн рублей.
Денис Водянников
Logsis
300 млн *
Компания Logsis Дениса Водянникова — логистический оператор для e-commerce. До недавнего времени ее система доставки охватывала Москву и Московскую область, летом 2020 года компания открыла представительство и склад в Санкт-Петербурге.
Среди клиентов Logsis: «Детский мир», магазин электроники «Чип и Дип», «Султанна Французова», хобби-гипермаркет «Леонардо» По данным сайта компании, за 2019 год компания обработала 990 тыс. отправлений. В Logsis работают 250 человек.
Алексей Вайсберг, директор по развитию Logsis: «В этом году мы ожидаем рост сопоставимой выручки на уровне 100%. Треть обусловлена “сезонным” спросом во время пандемии, вторая треть — новые привлеченные клиенты: “Детский мир”, “220 Вольт”, “Республика”, “Акушерство”, “Леонардо” и т.д. и развитие существующей клиентской базы. Третья треть — это новые сервисы: открытие филиала в Санкт-Петербурге, полноценная работа с крупногабаритом, обеспечение федерального покрытия. Сегодня мы доставляем по всей РФ, при этом в МСК, МО, СПб, ЛО и ряде близлежащих областей ЦФО осуществляем доставку next day в 4-часовые интервалы».
Андрей Елисеев
«Подорожник»
237,5 млн *
Транспортная компания «Подорожник», основателем, генеральным директором и владельцем которой является Андрей Елисеев, работает с 2004 года. «Подорожник» занимается грузоперевозками, переездами, а также работает с интернет-магазинами. Компания известна как партнер по доставке сетей “Леруа Мерлен”, Decathlon, ИКЕА и пр. В 2019 году компания запустила пилотный проект по доставке заказов из ИКЕА Белая дача и Химки на электромобилях.
По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Транспортное Агентство Подорожник» по-прежнему на 100% принадлежит Андрею Елисееву. Выручка компании за 2019 год составила 237,5 млн рублей (рост с 2015 года примерно в 8 раз), чистая прибыль — 20,9 млн рублей.
Геннадий Картошкин
«ЗЕСТ Экспресс»
298,1 млн *
«ЗЕСТ Экспресс» открылся в 1996 году как небольшая курьерская служба. Сегодня компания предоставляет услуги переездов, хранения товаров, логистического аутсорсинга, курьерской доставки и доставки для интернет-магазинов по России.
По официальной информации, 100% компании принадлежит Геннадию Картошкину, который в 2014-2016 гг. также возглавлял службу «Ру-Доставка», ранее носившую юридическое название «ЗЕСТ-Экспресс+». Тем не менее, сегодня связи между учредителями двух компаний не прослеживаются и приведена выручка только ООО «ЗЕСТ Экспресс» — 298,1 млн рублей за 2019 год. Чистый убыток компании составил 81 тыс. рублей.
Глеб Никулин
TopDelivery
208,8 млн *
Работая руководителем интернет-магазина при книжном издательстве, Глеб Никулин со школьным другом Кириллом Ягодкиным в 2011 году основал TopDelivery. Компания оказывает услуги доставки заказов для интернет-магазинов в 70 регионах России с примеркой, частичным выкупом, смс- и онлайн-трекингом посылок. Информация о заказах находится в самостоятельно разработанном IT-решении. Среди клиентов — СТОКМАНН, KupiVip, Top Shop, «Красный Куб».
Известно, что впоследствии в TopDelivery инвестировал фонд Impulse VC, но в 2019 году продал долю фулфилмент-оператору «Бета Про». Нынешний состав собственников Глеб Никулин не раскрывает.
Глеб Никулин: «Службы доставки делятся на массовый недорогой сегмент и сегмент сервисов с дополнительными опциями для доставки более дорогого товара. Мы видим свое развитие во втором сегменте со специализацией на курьерской доставке, которая востребована у людей, готовых в пользу удобства получения заказа заплатить больше».
Евгений Нижеметов
Express.ru
178 млн *
Express.ru занимается экспресс-доставкой по России и миру, а также грузоперевозками. Работает в 11 тыс. населенных пунктов, имеет больше 50 офисов, развивает франчайзинговую сеть.
По данным «Контур.Фокус», единственным владельцем компании является Евгений Нижеметов, он же — её руководитель. Фигура непубличная. Суммарная выручка принадлежащих ему ООО «ЭТР», ООО «Центр Экспресс» и ООО «Экспресс» за 2019 год составила 178 млн рублей. Чистая прибыль — около 10 млн рублей.
Сергей Павлюченко
«Главпункт»
173,5 млн *
Сеть пунктов самовывоза заказов «Главпункт» была открыта в 2012 году. Компания предоставляет услуги самовывоза товаров, заказанных через интернет, из собственных и партнерских пунктов выдачи, а также занимается курьерской доставкой по всей России. Сегодня с «Главпунктом» сотрудничают около 2000 интернет-магазинов.
По официальным данным, по 36% компании принадлежат Сергею Павлюченко и Альбине Михайловской, 14,4% — Андрею Пузырёву, 8,9% — Антону Киселёву, ещё 4,8% — Александру Горлову. За 2019 год выручка юрлица компании ООО «Единая сеть выдачи» составила 148,2 млн руб., чистая прибыль — 28,6 млн руб.
Анар Ашуров
Bringo
150 млн *
Компания Bringo появилась в начале 2013 года, предложив рынку приложение, скачав которое, любой человек мог стать курьером. Изначально инновационная идея, основанная на краудфандинге, не нашла понимания: заказов от интернет-магазинов, на которые рассчитывала компания, поступало в шесть-семь раз меньше, чем ожидалось. В итоге компания вложила дополнительные средства в переформатирование сервиса, чтобы интегрировать компании, занимающиеся экспресс-доставкой, и работать совместно. Сегодня в базе Bringo около 2000 активных курьеров, с ней работают Tele2, «Азбука вкуса» и пр.
Главным основателем Bringo считается Марк Капчиц. Первое юридическое лицо компании ООО «Бринго» принадлежало ему на 10%, и по 30% контролировали его партнеры Анар Ашуров, Ровшан Ашуров и Альберт Нисанов. В 2018 году прежнее юрлицо было ликвидировано, нынешнее — «Бринго Технолоджи» — на 100% принадлежит Анару Ашурову. Последний является непубличной фигурой, известно только, что он выпускник швейцарского колледжа Alpin Beau Soleil.
Выручка приведена на основании оценок участников рынка.
Максим Жестовский
Grastin
150 млн *
Курьерская служба Grastin была основана в 2012 году братьями Максимом и Андреем Жестовскими. У компании 51 собственный пункт выдачи и еще примерно 200 партнерских. В Grastin около 500 сотрудников.
В этом году прежнее юридическое лицо компании «Клео.Логистик» было ликвидировано, право на товарный знак переведено на имя Андрея Жестовского. Тем не менее, информации о смене собственника компании озвучено не было, и мы продолжаем считать Максима Жестовского ее совладельцем. Выручка оценена участниками рынка.
Александр Бушуев
Dalli
128 млн
Служба доставки Dalli Service, основателем которой является Александр Бушуев, осуществляет курьерскую экспресс-доставку по Москве, Санкт-Петербургу и областям и работает с 2013 года. Среди клиентов — МТС, «Детский
Мир», «Леонардо», TOY.RU, Henderson.
Сегодня в компании работает 76 человек. При этом одна половина компании по-прежнему принадлежит Александру Бушуеву, а другая — Юрию Козлову. По итогам 2020-го года учредители ожидают двукратный рост.
Dalli занимает четвертое место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Александр Бушуев: «С приходом мобильных приложений, современного такси получатель хочет видеть весь путь своего заказа и точное время вручения у себя под рукой в любой момент времени, теперь это касается и курьерской доставки. В планах Dalli Service — стать одним из лидеров по сегменту курьерской доставки в городах-столицах, а также в прилегающих областях».
Игорь Баранов
«Курьер Транс Сервис»
100 млн *
«Курьер Транс Сервис» (КТС) — петербургская компания, основанная в 2007 году. Занимается оперативной доставкой корреспонденции, посылок, бандеролей, а также товаров, заказанных через интернет-магазины по России и зарубежью. Основные направления — Москва и Санкт-Петербург.
От имени КТС работают три юридических лица (все три называются ООО «КТС»), одно на 100% принадлежит Игорю Баранову, второе — Валентине Барановой и третье — Владимиру Назарову. По информации участников рынка, владельцем «Курьер Транс Сервис» является именно Игорь Баранов, который также занимает пост генерального директора в двух из них.
Михаил Сысоев
Dostavka-Club
78,1 млн *
Сервис Dostavka-Club основали Михаил Сысоев и Бахтияр Курбанниязов в 2014 году. Тогда это был офис площадью 82 м², который служил и складом, и пунктом самовывоза. Сегодня компания обслуживает 300 интернет-магазинов, имеет склады в Санкт-Петербурге и Москве площадью более 500 м², а штат насчитывает 200 сотрудников. Также Dostavka-Club работает в Нижнем Новгороде и Казани.
Сегодня, согласно данным «Контур.Фокус», Михаил Сысоев и Бахтияр Курбанниязов остаются владельцами Dostavka-Club в равных долях. Выручка ООО «Доставка клаб» за 2019 год составила 78,1 млн руб., чистая прибыль — 5,9 млн руб.
Юлия Михайлова
«Забери-Товар»
71 млн
В 2012 году Юлия Михайлова, имея опыт управления собственным интернет-магазином, вместе с партнерами основала первый пункт выдачи заказов «Забери-Товар». Сервис доставляет товары из интернет-магазинов и от физических лиц по всей России, а также имеет 17 пунктов самовывоза в Москве и 40 — в Санкт-Петербурге. Сегодня Юлии принадлежит 12,5% компании, еще 12,5% — Татьяне Тарарыкиной, а оставшиеся 75% — у Андрея Попова.
Юлия Михайлова: «В Санкт-Петербурге мы занимаем одну из лидирующих позиций по количеству собственных пунктов выдачи. Планируем выйти на такие же позиции в Москве, а далее и по России».
Виталий Андреев
«Курьерист»
63,2 млн
Об основателе доставки «Курьерист» Виталии Андрееве известно немного — предприниматель запустил три бизнеса в сфере телеком-услуг, а также получил управленческий опыт в компаниях «Гарант», МТС, MIRAX.
«Курьерист» Андреев основал в 2014 году. Основное направление компании — курьерская доставка товаров в формате «день в день» по Москве и Подмосковью. Сегодня ему принадлежит 90%, ещё 10% — Василию Яценко. В компании трудится около 200 человек.
Виталий Андреев: «Спрос на услуги курьерских служб будет активно расти, усиливая конкуренцию в этой области. Это заставит курьерские службы становиться более гибкими и вводить новые сервисы, объединяясь или поглощая для этого успешных игроков в своих областях — срочная и крупногабаритная доставка, доставка в отделённые районы».
Гамлет Хдрян
«Интеграл»
48,9 млн *
Курьерская служба доставки для интернет-магазинов «ИНТЕГРАЛ», основателем и генеральным директором которой является Гамлет Хдрян, была открыта в 2012 году. С основания компания доставляет заказы по Москве и Московской области, а благодаря партнерам охватывает и всю Россию. Среди услуг компании — доставка день в день, примерка и частичный выкуп, возврат и обмен, фулфилмент полного цикла, возврат денежных средств next day и пр.
Гамлет Хдрян остается единственным владельцем компании.
Тигран Арутюнов, руководитель рекламного отдела КС «ИНТЕГРАЛ»: «В период пандемии наблюдался высокий спрос на курьерскую доставку, объем доставок увеличился в два раза. Скоро сезон, и с учетом текущих объемов он должен быть жарким. 2020 год для нас обещает быть процентов на 35 выше показателей 2019-го. Мы не отступим от своих основных целей и принципов: не упуская технологичность, оставим живое общение и индивидуальный подход. Будем локальной доставкой по Москве и Санкт-Петербургу и агрегатором по России. И совсем в будущем планируем расти из локальной доставки в федеральную, постепенно расширяя географию доставки».
Дмитрий Петров
«Пешкарики»
37,8 млн *
Основатель «Пешкариков» Дмитрий Петров в бизнесе — не новичок. У него было несколько интернет-магазинов, которые продавали запчасти для скутеров, сувениры и другие мелочи. Крупные сервисы доставки компанию с маленьким оборотом игнорировали, поэтому в 2014 году Дмитрий вместе с партнером Владимиром Суховым на сайте интернет-магазина разработал внутреннюю программу подбора курьеров. За 3-4 месяца курьеры стали регистрироваться в системе самостоятельно. Так в конце 2014 года появилась система краудсорсинговой доставки для интернет-магазинов и частных лиц «Пешкарики». Вложения в проект составили около 5 млн рублей.
Сегодня компания работает в 7 крупных городах России. Судя по данным «Контур.Фокус», Петров остается 100%-м владельцем компании.
Николай Хорт
Take’N’Go
32,3 млн
До Take’N’Go основатель Николай Хорт работал в компании Ernst & Young, во внутреннем аудите МТС, МГТС и Avito, а также получил международную бухгалтерскую сертификацию АССА. Кроме того, инвестировал в клининговую компанию.
В 2016 году к знакомому, с которым учился Николай, обратился люксембургский фонд 2be.lu с идеей «BlaBlaCar в курьерской доставке», где люди по пути помогают отвезти посылки в другой город. Идею немного переработали и вложили больше $1 млн — так появился Take’N’Go. Это IT-платформа быстрой курьерской доставки, где интернет-магазины и частные лица размещают заказы, а курьеры, зарегистрировавшиеся на платформе, их выполняют.
В команде постоянно трудится больше 15 сотрудников, а также к платформе подключено около 10 тысяч курьеров. Точная структура нынешних собственников компании не раскрывается. По данным «Контур.Фокус», 100% компании принадлежит АО «НЖЕ ИНДАСТРИ» из Люксембурга.
Николай Хорт: «Ожидаем на нашем рынке формирование 2-4 крупных игроков, как это произошло на рынках доставки еды, такси, каршеринга. В большинстве случаев сервис должен стать для заказчика аутсорсинговым, так как магазинам сложно и дорого содержать свой штат курьеров».
Леонид Гольдорт
СДЭК
9,5 млрд *
СДЭК («Служба доставки Экспресс-Курьер») был основан Леонидом Гольдортом с группой предпринимателей в 2000 году в Новосибирске. Примечательно, что история компании начиналась с интернет-торговли — бизнес создавался как курьерская служба онлайн-магазина Korzina.ru. Тем не менее, уже через год СДЭК стал самостоятельной курьерской службой, выйдя на рынок Москвы, а еще через два года — Санкт-Петербурга. Сегодня она обрабатывает более 150 тыс. отправлений в день и работает с 36 тыс. населенными пунктами России. Одно из основных достижений компании — развитие сети франшизы, под ее брендом работают более 2000 ПВЗ в 20 странах.
По данным системы Контур.Фокус, 56% ООО «СДЭК-Глобал» сегодня принадлежит Леониду Гольдорту и 44% — Вячеславу Пиксаеву. Выручка компании за 2019 год составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль — 183 млн рублей.
Сергей Егоров, директор по развитию СДЭК: «Раньше фокус логистических компаний был на доставке: из точки А в точку В. Сейчас развиваются омниканальные направления: постаматы, новые виды пунктов выдачи. А также сервисы для e-commerce: маркетплейс, mail forwarding, фулфилмент. Разумеется, мы видим себя в лидерах. Но это не просто амбиции, а ежедневный труд: укрепляем позиции, расширяем сервисы, заботимся об аудитории. Идём к тому, чтобы быть не только российским лидером, но и международной компанией, популярной во всех странах».
Алексей Струлистов
«Курьер Сервис Экспресс»
7,2 млрд *
Компания «Курьер Сервис Экспресс» (КСЭ) была основана Алексеем Струлистовым в 1997 году. Сегодня компания доставляет более 10 млн отправлений в год. КСЭ также развивает сеть ПВЗ, и до конца 2020 года обещала расширить ее до 5000 пунктов.
Формально КСЭ — это десятки юридических лиц (основная часть на 100% принадлежит Алексею Струлистову), суммарная выручка которых составляет около 7,2 млрд руб. за 2019 год.
Алексей Струлистов известен также как путешественник и рыбак. В частности, он занимается туристическим проектом Yokanga (река в Мурманской области) и является членом наблюдательного совета ассоциации «Русский лосось».
Алексей Максимчук
Major Express
4,8 млрд *
Major Express — одна из «таинственных» крупных курьерских компаний, крайне редко упоминаемая в прессе. Известно, что она была основана 19 августа 2003 года в Москве, и сегодня работает в 6,7 тыс. городов и населенных пунктов на всей территории РФ, являясь одним из крупнейших логистических операторов страны.
Информация ни о собственниках, ни об инвесторах проекта не раскрывается. По данным системы «Контур.Фокус», 80% ООО «Мэйджор Экспресс» сегодня принадлежит Алексею Максимчуку и 20% — Михаилу Цветаеву. Выручка компании за 2019 год составила 4,8 млрд рублей, чистая прибыль — 569,2 млн рублей.
Алексей Максимчук также является председателем совета директоров международной логистической компании M9 Logistics, зарегистрированной в Великобритании.
Матвей Козловский
B2CPL
3,2 млрд
Проработав 5 лет на рынке e-commerce и сервисов для компаний каталожной торговли, в 2008 году Матвей Козловский стал соучредителем B2CPL — службы доставки и комплексных услуг для интернет-магазинов (доставка, сеть ПВЗ, фулфилмент, call-центр). Сегодня компания работает в 78 регионах России и имеет сеть пунктов самовывоза в 77 городах. Среди клиентов — МТС, Л'Этуаль, KupiVip. В команде B2CPL — 250 человек.
Точный состав владельцев компании не называется, известно только, что одним из них остается Матвей Козловский.
B2CPL занимает первое место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Матвей Козловский: «В пик пандемии мы показывали почти трехкратный рост к прошлому году. Даже после отмены ограничений заметно, что много заказов “вымыло” из офлайна в онлайн-торговлю. По итогам 2020 ожидаем рост в 2,5 раза к прошлому году».
Константин Астафьев
Boxberry
3 млрд *
В 1993 году предприниматель из Караганды Константин Астафьев вместе с партнерами основал «Урал-Пресс», службу подписки и доставки периодических изданий для юридических лиц. В 2011 году на его базе был запущен проект Boxberry — служба доставки посылок интернет-магазинов, которая сегодня работает также в странах Европы и США. По итогам 2019 года компания включала 3500 отделений в 588 городах России.
Boxberry управляет несколькими юридическими лицами, суммарная выручка которых в 2019 году составила не менее 3 млрд рублей.
Boxberry: «У нас никогда не было огромных инвестиций, мы рассчитывали только на собственные возможности и всегда находили наиболее оптимальные пути для развития. На 2020 год наша программа минимум — выполнить бюджетные планы, программа максимум — заработать больше запланированного. Пандемия заставила рынок стремительно меняться, и сейчас с уверенностью можно сказать, что эти изменения благоприятно отразились на развитии онлайн-торговли и рынка доставки. Наша цель — стать коммерческим перевозчиком №1 в России, продолжать активно внедрять в работу передовые технологии и сохранять при этом высокое качество сервиса, оставаться компанией, готовой к партнерству и любого рода коллаборациям».
Николай Верховцев
Vezu
2,7 млрд *
Группа компаний «Везу» работает в транспортно-логистической отрасли, основная специализация — автомобильные грузоперевозки. Основана в 1995 году, и сегодня осуществляет более 5000 доставок в день. Среди клиентов ГК «Везу» — сети IKEA, METRO, Leroy Merlin, «Эльдорадо» и другие. Филиальная сеть компании охватывает большинство крупных городов России, среди которых Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Калининград.
По данным системы «Контур.Фокус», суммарная выручка двух основных юридических лиц компании — ООО «Везу» и ООО «Везу.ру» — за 2019 год составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — менее 1 млн рублей. Бенефициарами являются Николай Верховцев и Денис Бородинов.
Иван Матвеев
IML
2,676 млрд
Компания IML (ранее IM Logistics) была основана Иваном Матвеевым в 2007 году для оказания услуг по доставке для e-commerce. Известна тем, что первой запустила курьерскую доставку Москва — Санкт-Петербург за один день. Сегодня работает более чем с тысячей населенных пунктов России.
В 2013 году Иван Матвеев был вынужден продать IML из-за долгов примерно в 500 млн рублей. 100% компании получил неназванный инвестиционный фонд (современный состав владельцев по-прежнему не называется). Основными условиями Матвеева при продаже были сохранение команды и признание долгов. После передачи дел Иван Матвеев покинул компанию, однако в 2019 году вернулся в нее на должность операционного директора. С июня 2020 года является операционным директором сортировочного центра «Север».
Несмотря на то, что обязательным условием вхождения в Рейтинг самых успешных предпринимателей является сохранение доли в компании, RB решил в данном случае сделать исключение, отдавая должное предпринимателям, готовым ради спасения бизнеса даже с ним расстаться.
IML занимает второе место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Елена Шутюк, генеральный директор федеральной логистической компании IML: «К маю этого года электронная коммерция многократно превзошла ожидаемые темпы развития. В этот период количество заказов достигало рекордных значений. Мы уже “размялись” перед сезоном и ожидаем, что рост числа заказов и выручки будет выше прогнозируемого. Мы планируем и дальше развиваться в своей нише, чтобы оставаться на верхних позициях рейтинга».
Надежда Романова
PickPoint
2,611 млрд
Постаматы PickPoint — это терминалы для выдачи товаров, купленных в интернет-магазине. Для получения заказа в постамате нужно ввести код, который приходит клиентам на мобильный телефон или e-mail. Идея создать постаматы пришла Надежде Романовой, коммерческому директору компании «СПСР Экспресс». На выставке в Германии она увидела терминалы для выдачи посылок, и 29 ноября 2010 года в Москве установили первый постамат PickPoint.
Первоначальные инвестиции в $10 млн рублей были от акционеров «СПСР Экспресс» — венчурных фондов и нескольких частных инвесторов. Сейчас, по словам представителей PickPoint, компания принадлежит Elbrus Capital, GeoPost и частным инвесторам.
Также к компании подключены классические пункты выдачи заказов — их число на август 2020 года достигло 2500. Сеть постаматов насчитывает 7000 ящиков. Штат — 440 сотрудников. В планах PickPoint — стать партнерами всех компаний с оборудованием и сделать объединенную сеть постаматов доступной для всех игроков рынка e-commerce.
PickPoint занимает третье место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Надежда Романова, CEO PickPoint: «До конца года сценарий развития рынка e-com может поменяться несколько раз. Сейчас мы растем и работаем с перевыполнением плана на 2020-й. Происходит это за счет двух факторов: с одной стороны, офлайн-ритейлеры частично или полностью закрывают свои сети и переходят на онлайн-площадки продаж. С другой стороны, в онлайн пришли и остались здесь новые покупатели. Теперь все будет зависеть от покупательной способности россиян, от скорости восстановления и сохранения рабочих мест».
Сергей Рожко
«Вестовой»
1,252 млрд *
Курьерская служба «Вестовой» была создана в 2012 году, сегодня три ее основных направления деятельности — это доставка для интернет-магазинов, доставка документов и грузов и аренда курьеров. Услугами компании также пользуются физические лица.
Доставку для интернет-магазинов компания осуществляет по всей России, работая в том числе через ПВЗ партнеров («Боксберри» и «Гермес»). «Вестовой» известен также как партнер OZON по доставке на дом лекарств.
Сергей Рожко является совладельцем и генеральным директором компании. По данным системы «Контур.Фокус», сегодня ему принадлежит 20% ООО «Вестовой». Выручка компании за 2019 год составила 1,25 млрд рублей, чистая прибыль — 7,9 млн рублей.
Сергей Быков
City Express
900 млн
История City Express началась в 1993 году. Сергей Быков и Петер Борен вложили собственные средства и основали небольшую курьерскую службу в Москве. Сегодня компания доставляет любые отправления по всему миру, а сеть состоит из 80 филиалов по России. Каждый день курьеры City Express доставляют больше 7000 заказов. Штат компании превышает 600 человек.
По словам представителя City Express, компания принадлежит двум физическим лицам. По данным «Контур.Фокус», 100%-м владельцем City Express является Сергей Быков.
Алексей Кичатов, генеральный директор City Express: «Вести бизнес в России в целом всегда сложно. Кризисы — начиная с 1998 года — и нестабильная экономическая ситуация вносили коррективы в наши планы, приходилось искать новые пути развития и оптимизировать бизнес-процессы. В связи с пандемией российский бизнес, несомненно, пострадал. Многие наши клиенты испытывали и продолжают испытывать трудности, что не могло не отразиться и на нас тоже. Поэтому в текущей ситуации хорошим результатом было бы достижение показателей 2019 года. В наших планах — занимать прочное место среди топ-10 курьерских компаний на рынке».
Михаил Александровский
Dostavista
685 млн
До открытия сервиса срочной доставки Михаил Александровский владел медийным агентством Total View, которое в 2013 году закупило для клиентов рекламы более чем на 1 млрд рублей. В 2012 году предприниматель создал курьерский сервис Dostavista, идея которого в том, чтобы все желающие регистрировались в приложении и доставляли заказы по пути на работу или учебу, в удобное для них время.
С тех пор компания появилась в 11 странах мира и привлекла более $20 млн инвестиций. Нынешний состав собственников Александровский не раскрывает, но известно, что среди инвесторов сервиса — фонды Vostok New Ventures, Flashpoint, AddVenture и FJ Labs. В компании сегодня работает около 400 человек.
Dostavista занимает пятое место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Михаил Александровский: «Мы ожидаем двукратного роста относительно результатов по количеству выполненных заказов 2019 года. Также планируем стать одним из крупнейших игроков на рынке экспресс-доставки в будущем».
Дмитрий Шашкин
«Стриж»
573,9 млн *
Владимир Сметанин и Дмитрий Шашкин основали компанию «Стриж», придя из интернет-торговли. Владимир Сметанин был совладельцем ЗАО «Градиент», инвестировавшего в интернет-магазин подарков «Пум-Пу.Ру», Дмитрий Шашкин — руководителем интернет-магазина техники MallStreet. «Стриж» доставляет интернет-заказы, по собственным словам, «от скрепок до мраморных ванн», но на рынке компания известна прежде всего как служба доставки габаритных грузов. География: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
По данным системы «Контур.Фокус», выручка ООО «Стриж» за 2019 год составила 573,9 млн рублей, чистая прибыль — 2,1 млн рублей.
«Стриж»: «Москва и Санкт-Петербург — ключевые регионы продаж интернет-магазинов, на которые приходится львиная доля рынка e-commerce. Именно поэтому мы работаем в этих регионах, делая акцент на высокий уровень сервиса».
Роман Каплин
DostavkaGuru
436 млн
История DostavkaGuru началась со службы доставки интернет-магазина, которую в 2014 году Роман Каплин преобразовал в отдельную компанию DostavkaGuru. Сервис занимается экспресс-доставкой, в том числе и ночной, а также доставляет крупногабаритные товары и документы.
Каплин не привлекал сторонних инвесторов и сегодня остается генеральным директором и 100%-м владельцем DostavkaGuru. В компании трудятся 500 человек.
Роман Каплин: «Безусловно, в ближайшие годы активно будет развиваться курьерская доставка в регионах, в т.ч. удаленных, причем в первую очередь не в сроках, а в сервисной части. В крупнейших городах сервис будет расти в сторону расширения спектра услуг. Все чаще будут предлагаться услуги 3PL/4PL-операторов, то есть будет расширяться функциональность аутсорсинговых услуг — включать в себя прием платежей, фулфилмент, разработку сайтов, PR и маркетинг в рамках одного оператора. Горизонты роста компании еще впереди».
Всеволод Беркин
«Фокс-Экспресс»
307,9 млн *
Основная специализация «Фокс-Экспресс» — доставка документов. Компания известна как аккредитованный оператор курьерской доставки сервисно-визовых центров VFS Global на территории России. С 2011 года она осуществляет документообмен между всеми СВЦ на территории России, а также курьерскую доставку готовых паспортов. Компания также работает с доставкой для интернет-магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и 15 крупных городах России.
По данным системы «Контур.Фокус», главе компании Всеволоду Беркину принадлежит 33% ООО «Фокс-Экспресс», его партнеру Сергею Конкину — 67%. Выручка компании за 2019 год составила 307,9 млн рублей, чистая прибыль — 23,7 млн рублей.
Денис Водянников
Logsis
300 млн *
Компания Logsis Дениса Водянникова — логистический оператор для e-commerce. До недавнего времени ее система доставки охватывала Москву и Московскую область, летом 2020 года компания открыла представительство и склад в Санкт-Петербурге.
Среди клиентов Logsis: «Детский мир», магазин электроники «Чип и Дип», «Султанна Французова», хобби-гипермаркет «Леонардо» По данным сайта компании, за 2019 год компания обработала 990 тыс. отправлений. В Logsis работают 250 человек.
Алексей Вайсберг, директор по развитию Logsis: «В этом году мы ожидаем рост сопоставимой выручки на уровне 100%. Треть обусловлена “сезонным” спросом во время пандемии, вторая треть — новые привлеченные клиенты: “Детский мир”, “220 Вольт”, “Республика”, “Акушерство”, “Леонардо” и т.д. и развитие существующей клиентской базы. Третья треть — это новые сервисы: открытие филиала в Санкт-Петербурге, полноценная работа с крупногабаритом, обеспечение федерального покрытия. Сегодня мы доставляем по всей РФ, при этом в МСК, МО, СПб, ЛО и ряде близлежащих областей ЦФО осуществляем доставку next day в 4-часовые интервалы».
Андрей Елисеев
«Подорожник»
237,5 млн *
Транспортная компания «Подорожник», основателем, генеральным директором и владельцем которой является Андрей Елисеев, работает с 2004 года. «Подорожник» занимается грузоперевозками, переездами, а также работает с интернет-магазинами. Компания известна как партнер по доставке сетей “Леруа Мерлен”, Decathlon, ИКЕА и пр. В 2019 году компания запустила пилотный проект по доставке заказов из ИКЕА Белая дача и Химки на электромобилях.
По данным системы «Контур.Фокус», ООО «Транспортное Агентство Подорожник» по-прежнему на 100% принадлежит Андрею Елисееву. Выручка компании за 2019 год составила 237,5 млн рублей (рост с 2015 года примерно в 8 раз), чистая прибыль — 20,9 млн рублей.
Геннадий Картошкин
«ЗЕСТ Экспресс»
298,1 млн *
«ЗЕСТ Экспресс» открылся в 1996 году как небольшая курьерская служба. Сегодня компания предоставляет услуги переездов, хранения товаров, логистического аутсорсинга, курьерской доставки и доставки для интернет-магазинов по России.
По официальной информации, 100% компании принадлежит Геннадию Картошкину, который в 2014-2016 гг. также возглавлял службу «Ру-Доставка», ранее носившую юридическое название «ЗЕСТ-Экспресс+». Тем не менее, сегодня связи между учредителями двух компаний не прослеживаются и приведена выручка только ООО «ЗЕСТ Экспресс» — 298,1 млн рублей за 2019 год. Чистый убыток компании составил 81 тыс. рублей.
Глеб Никулин
TopDelivery
208,8 млн *
Работая руководителем интернет-магазина при книжном издательстве, Глеб Никулин со школьным другом Кириллом Ягодкиным в 2011 году основал TopDelivery. Компания оказывает услуги доставки заказов для интернет-магазинов в 70 регионах России с примеркой, частичным выкупом, смс- и онлайн-трекингом посылок. Информация о заказах находится в самостоятельно разработанном IT-решении. Среди клиентов — СТОКМАНН, KupiVip, Top Shop, «Красный Куб».
Известно, что впоследствии в TopDelivery инвестировал фонд Impulse VC, но в 2019 году продал долю фулфилмент-оператору «Бета Про». Нынешний состав собственников Глеб Никулин не раскрывает.
Глеб Никулин: «Службы доставки делятся на массовый недорогой сегмент и сегмент сервисов с дополнительными опциями для доставки более дорогого товара. Мы видим свое развитие во втором сегменте со специализацией на курьерской доставке, которая востребована у людей, готовых в пользу удобства получения заказа заплатить больше».
Евгений Нижеметов
Express.ru
178 млн *
Express.ru занимается экспресс-доставкой по России и миру, а также грузоперевозками. Работает в 11 тыс. населенных пунктов, имеет больше 50 офисов, развивает франчайзинговую сеть.
По данным «Контур.Фокус», единственным владельцем компании является Евгений Нижеметов, он же — её руководитель. Фигура непубличная. Суммарная выручка принадлежащих ему ООО «ЭТР», ООО «Центр Экспресс» и ООО «Экспресс» за 2019 год составила 178 млн рублей. Чистая прибыль — около 10 млн рублей.
Сергей Павлюченко
«Главпункт»
173,5 млн *
Сеть пунктов самовывоза заказов «Главпункт» была открыта в 2012 году. Компания предоставляет услуги самовывоза товаров, заказанных через интернет, из собственных и партнерских пунктов выдачи, а также занимается курьерской доставкой по всей России. Сегодня с «Главпунктом» сотрудничают около 2000 интернет-магазинов.
По официальным данным, по 36% компании принадлежат Сергею Павлюченко и Альбине Михайловской, 14,4% — Андрею Пузырёву, 8,9% — Антону Киселёву, ещё 4,8% — Александру Горлову. За 2019 год выручка юрлица компании ООО «Единая сеть выдачи» составила 148,2 млн руб., чистая прибыль — 28,6 млн руб.
Анар Ашуров
Bringo
150 млн *
Компания Bringo появилась в начале 2013 года, предложив рынку приложение, скачав которое, любой человек мог стать курьером. Изначально инновационная идея, основанная на краудфандинге, не нашла понимания: заказов от интернет-магазинов, на которые рассчитывала компания, поступало в шесть-семь раз меньше, чем ожидалось. В итоге компания вложила дополнительные средства в переформатирование сервиса, чтобы интегрировать компании, занимающиеся экспресс-доставкой, и работать совместно. Сегодня в базе Bringo около 2000 активных курьеров, с ней работают Tele2, «Азбука вкуса» и пр.
Главным основателем Bringo считается Марк Капчиц. Первое юридическое лицо компании ООО «Бринго» принадлежало ему на 10%, и по 30% контролировали его партнеры Анар Ашуров, Ровшан Ашуров и Альберт Нисанов. В 2018 году прежнее юрлицо было ликвидировано, нынешнее — «Бринго Технолоджи» — на 100% принадлежит Анару Ашурову. Последний является непубличной фигурой, известно только, что он выпускник швейцарского колледжа Alpin Beau Soleil.
Выручка приведена на основании оценок участников рынка.
Максим Жестовский
Grastin
150 млн *
Курьерская служба Grastin была основана в 2012 году братьями Максимом и Андреем Жестовскими. У компании 51 собственный пункт выдачи и еще примерно 200 партнерских. В Grastin около 500 сотрудников.
В этом году прежнее юридическое лицо компании «Клео.Логистик» было ликвидировано, право на товарный знак переведено на имя Андрея Жестовского. Тем не менее, информации о смене собственника компании озвучено не было, и мы продолжаем считать Максима Жестовского ее совладельцем. Выручка оценена участниками рынка.
Александр Бушуев
Dalli
128 млн
Служба доставки Dalli Service, основателем которой является Александр Бушуев, осуществляет курьерскую экспресс-доставку по Москве, Санкт-Петербургу и областям и работает с 2013 года. Среди клиентов — МТС, «Детский
Мир», «Леонардо», TOY.RU, Henderson.
Сегодня в компании работает 76 человек. При этом одна половина компании по-прежнему принадлежит Александру Бушуеву, а другая — Юрию Козлову. По итогам 2020-го года учредители ожидают двукратный рост.
Dalli занимает четвертое место в «Рейтинге самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки» Rusbase.
Александр Бушуев: «С приходом мобильных приложений, современного такси получатель хочет видеть весь путь своего заказа и точное время вручения у себя под рукой в любой момент времени, теперь это касается и курьерской доставки. В планах Dalli Service — стать одним из лидеров по сегменту курьерской доставки в городах-столицах, а также в прилегающих областях».
Игорь Баранов
«Курьер Транс Сервис»
100 млн *
«Курьер Транс Сервис» (КТС) — петербургская компания, основанная в 2007 году. Занимается оперативной доставкой корреспонденции, посылок, бандеролей, а также товаров, заказанных через интернет-магазины по России и зарубежью. Основные направления — Москва и Санкт-Петербург.
От имени КТС работают три юридических лица (все три называются ООО «КТС»), одно на 100% принадлежит Игорю Баранову, второе — Валентине Барановой и третье — Владимиру Назарову. По информации участников рынка, владельцем «Курьер Транс Сервис» является именно Игорь Баранов, который также занимает пост генерального директора в двух из них.