СДЭК («Служба доставки Экспресс-Курьер») был основан Леонидом Гольдортом с группой предпринимателей в 2000 году в Новосибирске. Примечательно, что история компании начиналась с интернет-торговли — бизнес создавался как курьерская служба онлайн-магазина Korzina.ru. Тем не менее, уже через год СДЭК стал самостоятельной курьерской службой, выйдя на рынок Москвы, а еще через два года — Санкт-Петербурга. Сегодня она обрабатывает более 150 тыс. отправлений в день и работает с 36 тыс. населенными пунктами России. Одно из основных достижений компании — развитие сети франшизы, под ее брендом работают более 2000 ПВЗ в 20 странах.

По данным системы Контур.Фокус, 56% ООО «СДЭК-Глобал» сегодня принадлежит Леониду Гольдорту и 44% — Вячеславу Пиксаеву. Выручка компании за 2019 год составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль — 183 млн рублей.

Сергей Егоров, директор по развитию СДЭК: «Раньше фокус логистических компаний был на доставке: из точки А в точку В. Сейчас развиваются омниканальные направления: постаматы, новые виды пунктов выдачи. А также сервисы для e-commerce: маркетплейс, mail forwarding, фулфилмент. Разумеется, мы видим себя в лидерах. Но это не просто амбиции, а ежедневный труд: укрепляем позиции, расширяем сервисы, заботимся об аудитории. Идём к тому, чтобы быть не только российским лидером, но и международной компанией, популярной во всех странах».