Рост в 100% — не предел: основные выводы из рейтинга доставщиков Rusbase

Пандемия создала проблемы в международной логистике, снизила спрос на курьерскую доставку в сегменте B2B, но одновременно дала мощный толчок доставке e-commerce. В итоге многие компании, которые не побоялись выйти на этот непростой и конкурентный рынок, сегодня показывают высокие темпы роста. RB провел исследование независимых доставщиков, больше всего нарастивших выручку в первое полугодие 2020, а заодно попытался разобраться в том, кто и сколько зарабатывает на «последней миле».

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Сегодня в центре внимания всего рынка доставки — доставка для e-commerce, которую делят между собой игроки самого разного профиля и масштаба бизнеса. Она показывала высокие результаты роста и до COVID-19: по данным Data Insight, в 2019 интернет-магазины отправили 471 млн посылок, что на 35% больше, чем в 2018-ом. При этом доля доставки самих интернет-магазинов на этом рынке составила 49% (включая Wildberries), еще 20% занимает «Почта России». Таким образом независимым доставщикам остается около 30% рынка, а если вычесть доли игроков, аффилированных с крупными структурами (вроде «Сберлогистики» или 5Post), иностранные компании, то и меньше. При этом рынок это сложный (ни на кого так не жалуются как на курьеров), низкомаржинальный и конкурентный. Тем не менее, пандемия некоторым компаниям дала дополнительный шанс вырваться вперед.

Поскольку этот год, большая часть которого прошла под девизом «останься дома», серьезно повлиял на рынок доставки, на этот раз RB расширил свой традиционный формат рейтинга самых успешных предпринимателей в современных областях бизнеса: помимо «Топ-30 самых успешных предпринимателей в сфере доставки» по итогам 2019 года, мы составили также «Рейтинг самых быстрорастущих компаний 2020 года в сфере доставки».

Основные тренды по итогам исследования:

1. И мелкие, и крупные e-com-доставщики росли больше чем на 100%

Рейтинг роста топ-5 наглядно подтвердил, что доставка для интернет-магазинов является основным драйвером роста. Две из пяти компаний топ-5 называют своей основной специализацией комплексное обслуживание e-com, а три оставшихся специализируются на ее разных сегментах: пункты выдачи заказов (ПВЗ), курьерская доставка и экспресс-доставка день в день. Общий рост суммарной выручки компаний исследуемой группы в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 71,6%, при этом некоторые участники прибавляли больше 100%.

«Пандемия, безусловно, стала драйвером развития служб доставки, сотрудничающих с e-commerce. Например, Ozon в апреле рос в три раза год к году, — говорит Андрей Павлович, директор цепи поставок Ozon. — Следствие этой тенденции мы видим уже сейчас — на рынке появляется множество небольших игроков, что также помогает e-commerce-компаниям расширять географию доставки, поскольку пока на рынке нет логистического сервиса, который позволял бы организовать доставку заказов по всей стране. Еще одна заметная тенденция — развитие логистических сервисов вокруг растущего рынка маркетплейсов».



2. Впереди всех — комплексное обслуживание e-com

Компании, которые занимаются полноценным аутсорсингом для интернет-магазинов, оказывая им все виды сервисов (доставка, фулфилмент, колл-центр), заняли первые два места в топ-5.

Победитель — компания B2CPL — вовсе сделала за первые полгода 2020 свою прошлогоднюю годовую выручку. ««В пик пандемии мы показывали почти трехкратный рост к прошлому году. Даже после отмены ограничений заметно, что много заказов “вымыло” из офлайна в онлайн-торговлю, — говорит Матвей Козловский, CEO и основатель B2CPL. — По итогам 2020 ожидаем рост в 2,5 раза к прошлому году».



Номер два — IML, компания с непростой судьбой, семь лет назад находившаяся на грани банкротства (подробнее об этом — в карточке предпринимателя топ-30). «Мы уже «размялись» перед сезоном и ожидаем, что рост числа заказов и выручки будет выше прогнозируемого, — говорит Елена Шутюк, генеральный директор федеральной логистической компании IML. — Сейчас вырос спрос на сервисы комплексной логистики (фулфилмент), эквайринг и возможность работы с несколькими поставщиками (например, «многоярусное» штрихкодирование для маркетплейсов). С каждым годом у сервисных компаний становится все больше данных для аналитики. Это позволит не только сократить сроки доставки, но и обеспечить персонализацию предложений».



А третьем месте PickPoint, которая перевыполнила свой план 2020 и показала рост на 34,6%, специализируясь на ПВЗ и постаматах, посещаемость которых находилась под вопросом. Тем не менее, пока одни покупатели отказывались от ПВЗ в пользу курьеров, другие — через ПВЗ только открывали для себя онлайн-торговлю.



«С одной стороны, офлайн-ритейлеры частично или полностью закрывают свои сети и переходят на онлайн-площадки продаж, — объясняет Надежда Романова, CEO PickPoint. — То есть у рынка есть что продавать и доставлять. С другой стороны, за время карантина в онлайн пришли и остались здесь новые покупатели». Однако компания более осторожна в прогнозах: «Теперь все будет зависеть от покупательной способности россиян, от скорости восстановления и сохранения рабочих мест», — заключает CEO.



На четвертом месте компания Dalli, основанная в 2013 и показавшая в первом полугодии 2020 года рост почти в 2,5 раза. По словам Александра Бушуева, учредителя компании Dalli Service, компании пришлось долго завоевывать репутацию на рынке. «Далеко не каждый магазин готов доверить своих клиентов и деньги новым игрокам, — продолжает он. — К этому мы шли без малого пять лет, вплоть до 2018 года. По итогам этого года мы ожидаем двукратный рост, видим себя в числе лидеров в сегменте курьерской доставки».



Ну и, наконец, пятое место — Dostavista Михаила Александровского, специализирующаяся на экспресс-доставке через приложение и тоже ожидающая двукратного роста по итогам года. Здесь как раз тот случай, когда бóльшую роль могла сыграть не пандемия, а тренд на цифровизацию и скорость.



«Основные тенденции, очевидно, указывают на цифровизацию и глобализацию рынка, — говорит Михаил Александровский. — А значит, и сервисы доставки будут двигаться в этом направлении, разрабатывая комбинированные решения с целью упростить и ускорить доставку для клиентов».



3. E-com спасет не всех

«Пандемия+доставка» стало формулой успеха не для всех участников рынка. Ряд курьерских компаний, специализирующихся на сегменте B2B (вроде доставки деловой корреспонденции), показали падение, не смогли быстро переориентироваться и теперь рискуют не дождаться возвращения части клиентов.

«В пандемию наблюдалось сильное снижение деловой активности, а соответственно, и спроса на курьерские услуги в сегменте B2B, — говорит Руслан Бец, сооснователь агрегатора служб курьерской доставки для бизнеса Sendit.ru. — В B2C при этом спрос на курьеров рос, так как люди старались меньше общаться, однако не все компании смогли на это быстро среагировать. Сейчас ситуация стабильна, но мы видим, что порядка 15% наших клиентов из категорий малого и среднего бизнеса не проявляют никакой активности, что говорит о том, что не все компании вернутся на рынок».

В итоге даже исторически крупные игроки не ждут от года особо высоких показателей. «В связи с пандемией российский бизнес, несомненно, пострадал, — признает Алексей Кичатов, генеральный директор City Express. — Многие наши клиенты испытывали и продолжают испытывать трудности, что не могло не отразиться и на нас. Поэтому в текущей ситуации хорошим результатом было бы достижение показателей 2019 года».

Что касается крупных многопрофильных логистических компаний, работающих и в B2B, и в B2C, вроде лидера «Рейтинга топ-30» за 2019 год, компании СДЭК, — их настроения находятся где-то посередине. «Прогнозы проблематичны, а ожидания — закончить год в плюсе и со стандартным ростом не менее 40%, — говорит Сергей Егоров, директор по развитию СДЭК. — Из-за пандемии доля онлайна возросла: большинство продавцов, не имевших до этого интернет-магазинов, создали сайты или аккаунты в социальных сетях. Спрос увеличился, но возможности сократились: ограничения движения транспорта, отмена авиарейсов, востребованность курьерской доставки по сравнению с обычной заинтересованностью в получении в пункте выдачи. Все это на фоне роста числа заказов усложнило работу служб доставки».

В итоге можно предположить, что судьба компаний со значительной долей доставки для офисов будет складываться по-разному: кто-то переживет падение выручки и опустится в Рейтинге, кто-то сможет компенсировать часть потерь за счет e-commerce, часть же мелких игроков, не успевших создать базу постоянных клиентов, уйдут с рынка.



4. Возможности: нишевая специализация и регионы

Особое место занимают компании, занимающиеся доставкой крупногабаритных товаров. По данным Data Insight, на них приходится примерно 5% от всего рынка логистики для электронной коммерции по числу заказов (24,07 млн). Этот рынок имеет свою специфику: с одной стороны, компаниям часто приходится развивать дополнительные услуги (подъем, сборка), однако за счет этого они меньше конкурируют с собственной доставкой магазинов. Кроме того, они могут расти вместе с клиентом — к примеру, вслед за ростом сети DIY.

«Компании, которые специализируются на конкретном сегменте, например, доставке крупногабаритных товаров и оказании услуг сборки мебели, продолжат занимать отдельную нишу среди логистических служб, так как смогут предложить более удобные инструменты и решения, а также выгодные цены», — считает Андрей Павлович.

Еще одна возможность — регионы. У федеральных компаний хорошо налажена магистраль, но высокую скорость доставки вне Москвы и крупных городов они могут обеспечить далеко не всегда. Соответственно, есть потребность в местных компаниях, поддерживающих последнюю милю.



5. Ожидания: рост M&A

Главный тренд, который называют сами интернет-магазины, — укрупнение игроков и рост сделок M&A. Как и в других отраслях, если компании вроде Сбербанка или «Яндекса» выходят на какой-то рынок, они автоматически начинают считаться его крупным игроком, потому что могут позволить себе то, чего не могут частные предприниматели. Многие участники рейтинга при опросе называли одним из своих основных конкурентов «Сберлогистику», выручка которой, по данным системы «Контур.Фокус», за неполный 2019 год составила 182,6 млн рублей, а чистый убыток — 203,6 млн.

«Основные тенденции, которые диктует рынок — максимальный сервис за минимальный тариф, что ведет к ужесточению конкуренции между сервисами доставки на фоне снижения прибыли, — говорит Матвей Козловский. — Консолидация (то есть объединение служб доставки между собой или покупка смежными бизнесами — например, фулфилмент-оператором службы доставки) уже реальность рынка последние 2-3 года и, безусловно, тенденция будет продолжаться. Мы внимательно следим за развитием логистики в маркетплейсах, по какому пути она пойдет — по пути собственной доставки, как у Wildberries, или работы с сетью партнеров, как у Goods».

Мнения интернет-магазинов:

Алексей Федоров, совладелец ГК «220 Вольт»

«Пандемия устроила логистическим компаниям внезапный экзамен на прочность и умение выкручиваться из ситуации, когда априори не знаешь правильный ответ. Компании, которые оперативно переформатировали работу, увеличили штат и не потеряли доверие клиентов, в значительной степени укрепили позиции. Оценив успех стартапов, которые за сотни миллионов рублей были куплены Сбербанком и Mail.ru, на рынке активно начали появляться мелкие игроки. Тенденция поглощения продолжится.

Реальная возможность составить конкуренцию таким крупным российским компаниям, как «Деловые Линии» или СДЭК, есть только у компаний с государственным ресурсом или неограниченным капиталом. Наиболее эффективная бизнес-модель — агрегатор логистических компаний, который даст интернет-компаниям возможность быстро подключаться и настраивать логистику. Тот, кто сделает такой агрегатор, выиграет на рынке.

Пандемия стремительно ускорила развитие логистики. Сейчас, когда ограничений практически не осталось, появились избыточные мощности, за счет которых стала возможна доставка за 15 минут. Если бы не самоизоляция, когда бы мы к этому пришли?».

Оксана Любивая, основатель и CEO компании ProStore by Lubivaya

«В силу того, что курьерский рынок — это сервисная, а значит, низкомаржинальная, отрасль, много новых мелких игроков появляться не будет. У них просто нет шансов на фоне крупных компаний, которые могут позволить себе демпинговать. На курьерском рынке, чтобы выжить, нужны большие объемы бизнеса, инвестиции в рост и мощная инфраструктура: филиальная сеть, ИТ-поддержка, развитая транспортная система и т.д. А значит, единственно возможным вектором развития этой индустрии является укрупнение текущих игроков за счет консолидации и поглощения мелких. Тренд на консолидацию усилился в последние годы после выхода на рынок целого ряда непрофильных игроков (начало ему положил альянс ВТБ и «Почты России»).

Сейчас хорошие позиции у таких компаний, как IML, DPD, СДЭК, высокие темпы роста демонстрирует TOP Delivery, но все может поменяться через какое-то время. Рынок продолжает формироваться, и процессы M&A на нем будут только нарастать, поэтому в тройке лидеров легко могут оказаться «Сберлогистика» и Яндекс.Доставка».

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