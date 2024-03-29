Корпоративные коммуникации в 2024 году:
вклад DION и что об этом думают участники рынка
Рынок значительно изменился за последние годы — это естественно затронуло и область корпоративных коммуникаций. Российский вендор программного обеспечения НОТА, который входит в Холдинг Т1, организовал дискуссию, где игроки рынка обсудили, чего уже удалось достичь, куда движется отрасль и насколько она сейчас самостоятельна. В материале делимся самыми интересными моментами мероприятия.
Корпоративные коммуникации — одно из главных направлений для НОТА
Мероприятие открыл Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА. Это крупный вендор отечественного софта, который был анонсирован в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме как часть Холдинга Т1.
«Одно из наших ключевых направлений — корпоративные коммуникации. Оно представлено флагманским продуктом DION, — рассказал Спирин. — Мы считаем, что корпоративные коммуникации сегодня должны быть в зоне внимания любого менеджмента — они затрагивают эффективность всей компании, влияют на ее конкурентоспособность и гибкость».
Кроме того, эта область сильно меняется, подчеркнул спикер. Трансформации начались еще в период пандемии и продолжаются по сей день. Многие практики в области корпоративных коммуникаций только развиваются.
«Одно из наших ключевых направлений — корпоративные коммуникации. Оно представлено флагманским продуктом DION, — рассказал Спирин. — Мы считаем, что корпоративные коммуникации сегодня должны быть в зоне внимания любого менеджмента — они затрагивают эффективность всей компании, влияют на ее конкурентоспособность и гибкость».
Кроме того, эта область сильно меняется, подчеркнул спикер. Трансформации начались еще в период пандемии и продолжаются по сей день. Многие практики в области корпоративных коммуникаций только развиваются.
Антон Спирин
заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА
«Россия столкнулась с рядом технологических вызовов в связи с уходом западных сервисов, — отметил Спирин. — И мы формируем уникальное предложение для рынка»
Объедините все привычные способы общения с платформой DION
DION — это сервис корпоративных унифицированных коммуникаций, в котором объединены мессенджер, ВКС, телефония, трансляции, видеохостинг и система бронирования переговорных комнат. Его представила коммерческий директор Анна Кузякина.
«Объясню термин "сервис унифицированных коммуникаций" на примере. Допустим, нужно пообщаться с коллегой для совместной работы, вы находите его в корпоративной адресной книге. Способы общения бывают совершенно разные: можно написать в почту, мессенджер, позвонить, организовать видеозвонок, можно создать некую группу и поработать совместно, отправить документ в эту группу, отредактировать его… И многое другое. Все это вместе и есть средство унифицированных коммуникаций. То есть все разрешённые и корпоративно приемлемые способы общения внутри организации, собранные в одном месте», — уточнила Анна.
Изначально DION разрабатывали как сервис для видеоконференцсвязи. Однако анализ рынка показал, что ниша, освободившаяся после ухода западных вендоров, значительно шире, чем только ВКС.
«Мы строим платформу, которая предоставляет самостоятельно и через партнерские интеграции бо́льшую часть того, что пользователю привычно», — подчеркнула Анна Кузякина.
Спикер считает, что ВКС и чат — это ключевые составляющие корпоративных коммуникаций. А для полноценного пользовательского опыта в DION включен корпоративный мессенджер и даже видеохостинг (причем это UGC-платформа, где пользователи могут делиться контентом как на YouTube).
«Уже сейчас в сервисе есть чаты как групповые, так и частные, трансляции, система бронирования переговорных и видеохостинг. Функционал будет расширяться: появятся и анонсы, и каналы, чтобы привычный сервис MS Teams или Telegram — кто к чему больше привык — стал доступен внутри DION», — рассказывает Анна.
Спикер считает, что ВКС и чат — это ключевые составляющие корпоративных коммуникаций. А для полноценного пользовательского опыта в DION включен корпоративный мессенджер и даже видеохостинг (причем это UGC-платформа, где пользователи могут делиться контентом как на YouTube).
«Уже сейчас в сервисе есть чаты как групповые, так и частные, трансляции, система бронирования переговорных и видеохостинг. Функционал будет расширяться: появятся и анонсы, и каналы, чтобы привычный сервис MS Teams или Telegram — кто к чему больше привык — стал доступен внутри DION», — рассказывает Анна.
В сервисе также разработана функция обмена файлами, которая дает пользователям возможность совместно редактировать эти файлы через партнерские интеграции с доступными на российском рынке производителями.
Кроме того, клиенты DION могут пользоваться вебинарами: расходиться по сессионным комнатам, устраивать групповые звонки, бронировать переговорные комнаты.
«Мы готовы интегрироваться с тремя оставшимися крупными блоками, — рассказала Анна. — Это редактор файлов, почта, ATS (телефония). Таким образом, через большую часть своего функционала или партнерских интеграций мы реализуем фактически все объединенные коммуникации».
Кроме того, клиенты DION могут пользоваться вебинарами: расходиться по сессионным комнатам, устраивать групповые звонки, бронировать переговорные комнаты.
«Мы готовы интегрироваться с тремя оставшимися крупными блоками, — рассказала Анна. — Это редактор файлов, почта, ATS (телефония). Таким образом, через большую часть своего функционала или партнерских интеграций мы реализуем фактически все объединенные коммуникации».
Анна Кузякина
коммерческий директор DION
«Мы работаем вместе»: что участники рынка думают о состоянии индустрии
Павел Калякин
генеральный директор «МойОфис»
На мероприятии состоялась оживленная дискуссия. Актуальные для рынка темы обсудили Анна Кузякина, коммерческий директор DION, Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис», Михаил Садиров, директор по развитию SMART technologies, Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО «Ростелеком», Виктория Хаба, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус», и Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».
Открыла дискуссию своим ответом на вопрос о том, как сейчас строится кооперация с другими участниками, коммерческий директор DION Анна Кузякина.
«Заменить ушедших западных игроков сложно, — подчеркнула она. — А заказчик и его потребности стоят во главе угла, по этой причине бо́льшая часть вендоров на рынке выбрали путь кооперации и интеграции — партнерство и поиск совместных решений помогают нам двигаться к удовлетворению пожеланий клиентов».
Открыла дискуссию своим ответом на вопрос о том, как сейчас строится кооперация с другими участниками, коммерческий директор DION Анна Кузякина.
«Заменить ушедших западных игроков сложно, — подчеркнула она. — А заказчик и его потребности стоят во главе угла, по этой причине бо́льшая часть вендоров на рынке выбрали путь кооперации и интеграции — партнерство и поиск совместных решений помогают нам двигаться к удовлетворению пожеланий клиентов».
По мнению Павла Калякина, на текущий момент на российском рынке происходит взаимная конвергенция, рынок весьма конкурентен. «Заказчикам требуется комплексное решение в составе экосистемы, способное предложить помимо наличия базовых функций мессенджера еще и широкие возможности интеграции с другими корпоративными приложениями. Поэтому производителям ПО важно уделить большое внимание технологиям межпрограммного взаимодействия и развитию технологических партнерств», — считает он.
Антон Шмаков
технический директор «Группы Астра»
Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра», считает, что для существования единой платформы всех имеющихся решений в сфере корпоративных коммуникаций необходима подпитывающая ее экосистема.
«Мы разрабатываем системное ПО, при этом открыты рынку с точки зрения поддержки программных решений и прикладных компонентов. Это реализуется в рамках технологических партнерств, например, с DION», — рассказал он.
Спикер отметил также, что сейчас уходит время даже уникальных самостоятельных решений, а рынку необходимо объединение в большие и сложные структуры — пользователю нужна возможность работать с максимальным количеством сервисов в едином окне.
«Мы разрабатываем системное ПО, при этом открыты рынку с точки зрения поддержки программных решений и прикладных компонентов. Это реализуется в рамках технологических партнерств, например, с DION», — рассказал он.
Спикер отметил также, что сейчас уходит время даже уникальных самостоятельных решений, а рынку необходимо объединение в большие и сложные структуры — пользователю нужна возможность работать с максимальным количеством сервисов в едином окне.
Михаил Садиров
директор по развитию SMART technologies
Анна отметила, что существует еще одна тенденция: клиенты, переходя на отечественный софт, ожидают увидеть ровно то же качество, которое было у западных решений.
«В этом отношении потребитель в хорошем смысле избалован пользовательским опытом и впечатлениями от работы с ПО. Поэтому клиенты переходят на отечественные решения легко, но при этом с четко обозначенными требованиями, — говорит она. — И это в определенной степени положительная тенденция, потому что формирует качественный продукт на рынке».
«В этом отношении потребитель в хорошем смысле избалован пользовательским опытом и впечатлениями от работы с ПО. Поэтому клиенты переходят на отечественные решения легко, но при этом с четко обозначенными требованиями, — говорит она. — И это в определенной степени положительная тенденция, потому что формирует качественный продукт на рынке».
Анна Кузякина
коммерческий директор DION
Что касается перспектив развития рынка, тренды сейчас наблюдаются довольно разнонаправленные, отмечает Анна Кузякина. «Если говорить непосредственно про унифицированные коммуникации (UC), то сфера уходит в цифровизацию и автоматизацию. Это видно и по историческим трендам: сначала были отдельно почта, телефония и документы. Сейчас они органично объединились, появились UC. Следующий тренд — новый этап развития UC: приложения внутри компании будут развиваться в сторону интеграции с бизнес-процессами организации», — объясняет она.
Спикер подчеркнула также, что сейчас отмечается тренд на то, что люди не хотят жёстко разделять частные и рабочие системы для общения — например, создавать отдельные адресные книги, приложения.
«Возможно, в какой‑то обозримой перспективе это перерастёт в полноценный тренд на то, что приложение должно быть одно. Например, с системами разделения доступа, — предполагает Анна.
Спикер подчеркнула также, что сейчас отмечается тренд на то, что люди не хотят жёстко разделять частные и рабочие системы для общения — например, создавать отдельные адресные книги, приложения.
«Возможно, в какой‑то обозримой перспективе это перерастёт в полноценный тренд на то, что приложение должно быть одно. Например, с системами разделения доступа, — предполагает Анна.
— Есть вероятность, что появится тенденция на развитие цифровизации и геймификации: цифровые аватары, цифровые двойники предприятий. Однако неизвестно, приживётся ли все это: могут повлиять как опасения людей, так и этические вопросы».
Ещё один актуальный по мнению Анны Кузякиной тренд на рынке — интеграции с ML (Machine Learning).
«Сейчас мы собрали на дискуссию представителей разных компаний, вендоров, и красной нитью через весь разговор проходила мысль о том, что работаем мы вместе. Это радует, и, надеюсь, такой тренд останется с нами и в дальнейшем», — заключила в финале дискуссии Анна.
Ещё один актуальный по мнению Анны Кузякиной тренд на рынке — интеграции с ML (Machine Learning).
«Сейчас мы собрали на дискуссию представителей разных компаний, вендоров, и красной нитью через весь разговор проходила мысль о том, что работаем мы вместе. Это радует, и, надеюсь, такой тренд останется с нами и в дальнейшем», — заключила в финале дискуссии Анна.
Александр Ткаченко
директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО «Ростелеком»
Виктория Хаба
вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус»
Виктория Хаба, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус», также убеждена, что для существования единой платформы всех имеющихся решений в сфере корпоративных коммуникаций необходима поддерживающая ее экосистема. И здесь нужно понимать, что важным аспектом эффективного функционирования такой экосистемы выступает не только программное обеспечение, но и hardware-составляющая.
«Являясь производителем и поставщиком компьютерной техники, мы сталкиваемся с определенного рода вызовами, которые могут серьезно повлиять на развитие сервисных решений и качество корпоративных коммуникаций в будущем. Одним из таких вызовов является нехватка квалифицированных кадров, специализирующихся в области радиоэлектроники и производства железа. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности „Аквариус“ является работа с молодыми специалистами», — отметила она.
«Являясь производителем и поставщиком компьютерной техники, мы сталкиваемся с определенного рода вызовами, которые могут серьезно повлиять на развитие сервисных решений и качество корпоративных коммуникаций в будущем. Одним из таких вызовов является нехватка квалифицированных кадров, специализирующихся в области радиоэлектроники и производства железа. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности „Аквариус“ является работа с молодыми специалистами», — отметила она.
Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений «Ростелеком», утверждает, что за последние годы значительно изменилась бизнес-среда: экономика потребления трансформируется в экономику доверия, и российские компании способствуют этому.
«Наша задача — создать ту самую экономику доверия к российскому ПО, которое может сдвинуть с места настороженность пользователей и в какой-то степени компенсировать нехватку функционала на текущий момент, — отмечает он. — Более чем уверен, что российские решения выйдут на необходимый для нашей страны уровень».
«Наша задача — создать ту самую экономику доверия к российскому ПО, которое может сдвинуть с места настороженность пользователей и в какой-то степени компенсировать нехватку функционала на текущий момент, — отмечает он. — Более чем уверен, что российские решения выйдут на необходимый для нашей страны уровень».
Михаил Садиров, директор по развитию SMART technologies, рассказал о позициях ИИ и чат-ботов в сфере корпоративных коммуникаций. Эксперт считает, что «то, что делают современные чат-боты с искусственным интеллектом — это фантастика». На текущим момент существует множество технологий, созданных на основе нейросетей. Например, активное шумоподавление, улучшение качества связи, сбор краткой выжимки разговора, внедрение цифровых аватаров, синхронный перевод. А в будущем, считает Садиров, мы, скорее всего, увидим даже сурдоперевод.
Использование дипфейк-технологий, считает спикер, чревато вечной гонкой. «Впереди будут бежать технологии, которые будут улучшать дипфейки, а следом станут развиваться системы, которые будут их распознавать», — говорит он.
При этом защититься от неправомерного использования можно, считает спикер. Это будет возможно благодаря появлению соответствующих законодательных актов и технологических ограничений, связанных с подтверждением личности, например, биометрии.
Использование дипфейк-технологий, считает спикер, чревато вечной гонкой. «Впереди будут бежать технологии, которые будут улучшать дипфейки, а следом станут развиваться системы, которые будут их распознавать», — говорит он.
При этом защититься от неправомерного использования можно, считает спикер. Это будет возможно благодаря появлению соответствующих законодательных актов и технологических ограничений, связанных с подтверждением личности, например, биометрии.
«Мы работаем вместе»: что участники рынка думают о состоянии индустрии
На мероприятии состоялась оживленная дискуссия. Актуальные для рынка темы обсудили Анна Кузякина, коммерческий директор DION, Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис», Михаил Садиров, директор по развитию SMART technologies, Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО «Ростелеком», Виктория Хаба, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус», и Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».
Открыла дискуссию своим ответом на вопрос о том, как сейчас строится кооперация с другими участниками, коммерческий директор DION Анна Кузякина.
«Заменить ушедших западных игроков сложно, — подчеркнула она. — А заказчик и его потребности стоят во главе угла, по этой причине бо́льшая часть вендоров на рынке выбрали путь кооперации и интеграции — партнерство и поиск совместных решений помогают нам двигаться к удовлетворению пожеланий клиентов».
Открыла дискуссию своим ответом на вопрос о том, как сейчас строится кооперация с другими участниками, коммерческий директор DION Анна Кузякина.
«Заменить ушедших западных игроков сложно, — подчеркнула она. — А заказчик и его потребности стоят во главе угла, по этой причине бо́льшая часть вендоров на рынке выбрали путь кооперации и интеграции — партнерство и поиск совместных решений помогают нам двигаться к удовлетворению пожеланий клиентов».
По мнению Павла Калякина, на текущий момент на российском рынке происходит взаимная конвергенция, рынок весьма конкурентен. «Заказчикам требуется комплексное решение в составе экосистемы, способное предложить помимо наличия базовых функций мессенджера еще и широкие возможности интеграции с другими корпоративными приложениями. Поэтому производителям ПО важно уделить большое внимание технологиям межпрограммного взаимодействия и развитию технологических партнерств», — считает он.
Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра», считает, что для существования единой платформы всех имеющихся решений в сфере корпоративных коммуникаций необходима подпитывающая ее экосистема.
«Мы разрабатываем системное ПО, при этом открыты рынку с точки зрения поддержки программных решений и прикладных компонентов. Это реализуется в рамках технологических партнерств, например, с DION», — рассказал он.
Спикер отметил также, что сейчас уходит время даже уникальных самостоятельных решений, а рынку необходимо объединение в большие и сложные структуры — пользователю нужна возможность работать с максимальным количеством сервисов в едином окне.
«Мы разрабатываем системное ПО, при этом открыты рынку с точки зрения поддержки программных решений и прикладных компонентов. Это реализуется в рамках технологических партнерств, например, с DION», — рассказал он.
Спикер отметил также, что сейчас уходит время даже уникальных самостоятельных решений, а рынку необходимо объединение в большие и сложные структуры — пользователю нужна возможность работать с максимальным количеством сервисов в едином окне.
Анна отметила, что существует еще одна тенденция: клиенты, переходя на отечественный софт, ожидают увидеть ровно то же качество, которое было у западных решений.
«В этом отношении потребитель в хорошем смысле избалован пользовательским опытом и впечатлениями от работы с ПО. Поэтому клиенты переходят на отечественные решения легко, но при этом с четко обозначенными требованиями, — говорит она. — И это в определенной степени положительная тенденция, потому что формирует качественный продукт на рынке».
«В этом отношении потребитель в хорошем смысле избалован пользовательским опытом и впечатлениями от работы с ПО. Поэтому клиенты переходят на отечественные решения легко, но при этом с четко обозначенными требованиями, — говорит она. — И это в определенной степени положительная тенденция, потому что формирует качественный продукт на рынке».
Что касается перспектив развития рынка, тренды сейчас наблюдаются довольно разнонаправленные, отмечает Анна Кузякина. «Если говорить непосредственно про унифицированные коммуникации (UC), то сфера уходит в цифровизацию и автоматизацию. Это видно и по историческим трендам: сначала были отдельно почта, телефония и документы. Сейчас они органично объединились, появились UC. Следующий тренд — новый этап развития UC: приложения внутри компании будут развиваться в сторону интеграции с бизнес-процессами организации», — объясняет она.
Спикер подчеркнула также, что сейчас отмечается тренд на то, что люди не хотят жёстко разделять частные и рабочие системы для общения — например, создавать отдельные адресные книги, приложения.
«Возможно, в какой‑то обозримой перспективе это перерастёт в полноценный тренд на то, что приложение должно быть одно. Например, с системами разделения доступа, — предполагает Анна.
Спикер подчеркнула также, что сейчас отмечается тренд на то, что люди не хотят жёстко разделять частные и рабочие системы для общения — например, создавать отдельные адресные книги, приложения.
«Возможно, в какой‑то обозримой перспективе это перерастёт в полноценный тренд на то, что приложение должно быть одно. Например, с системами разделения доступа, — предполагает Анна.
— Есть вероятность, что появится тенденция на развитие цифровизации и геймификации: цифровые аватары, цифровые двойники предприятий. Однако неизвестно, приживётся ли все это: могут повлиять как опасения людей, так и этические вопросы».
Ещё один актуальный по мнению Анны Кузякиной тренд на рынке — интеграции с ML (Machine Learning).
«Сейчас мы собрали на дискуссию представителей разных компаний, вендоров, и красной нитью через весь разговор проходила мысль о том, что работаем мы вместе. Это радует, и, надеюсь, такой тренд останется с нами и в дальнейшем», — заключила в финале дискуссии Анна.
Ещё один актуальный по мнению Анны Кузякиной тренд на рынке — интеграции с ML (Machine Learning).
«Сейчас мы собрали на дискуссию представителей разных компаний, вендоров, и красной нитью через весь разговор проходила мысль о том, что работаем мы вместе. Это радует, и, надеюсь, такой тренд останется с нами и в дальнейшем», — заключила в финале дискуссии Анна.
Павел Калякин
генеральный директор «МойОфис»
Антон Шмаков
технический директор «Группы Астра»
Михаил Садиров, директор по развитию SMART technologies, рассказал о позициях ИИ и чат-ботов в сфере корпоративных коммуникаций. Эксперт считает, что «то, что делают современные чат-боты с искусственным интеллектом — это фантастика». На текущим момент существует множество технологий, созданных на основе нейросетей. Например, активное шумоподавление, улучшение качества связи, сбор краткой выжимки разговора, внедрение цифровых аватаров, синхронный перевод. А в будущем, считает Садиров, мы, скорее всего, увидим даже сурдоперевод.
Использование дипфейк-технологий, считает спикер, чревато вечной гонкой. «Впереди будут бежать технологии, которые будут улучшать дипфейки, а следом станут развиваться системы, которые будут их распознавать», — говорит он.
При этом защититься от неправомерного использования можно, считает спикер. Это будет возможно благодаря появлению соответствующих законодательных актов и технологических ограничений, связанных с подтверждением личности, например, биометрии.
Использование дипфейк-технологий, считает спикер, чревато вечной гонкой. «Впереди будут бежать технологии, которые будут улучшать дипфейки, а следом станут развиваться системы, которые будут их распознавать», — говорит он.
При этом защититься от неправомерного использования можно, считает спикер. Это будет возможно благодаря появлению соответствующих законодательных актов и технологических ограничений, связанных с подтверждением личности, например, биометрии.
Михаил Садиров
директор по развитию SMART technologies
Анна Кузякина
коммерческий директор DION
Александр Ткаченко
директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО «Ростелеком»
Виктория Хаба
вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус»
Виктория Хаба, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус», также убеждена, что для существования единой платформы всех имеющихся решений в сфере корпоративных коммуникаций необходима поддерживающая ее экосистема. И здесь нужно понимать, что важным аспектом эффективного функционирования такой экосистемы выступает не только программное обеспечение, но и hardware-составляющая.
«Являясь производителем и поставщиком компьютерной техники, мы сталкиваемся с определенного рода вызовами, которые могут серьезно повлиять на развитие сервисных решений и качество корпоративных коммуникаций в будущем. Одним из таких вызовов является нехватка квалифицированных кадров, специализирующихся в области радиоэлектроники и производства железа. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности „Аквариус“ является работа с молодыми специалистами», — отметила она.
«Являясь производителем и поставщиком компьютерной техники, мы сталкиваемся с определенного рода вызовами, которые могут серьезно повлиять на развитие сервисных решений и качество корпоративных коммуникаций в будущем. Одним из таких вызовов является нехватка квалифицированных кадров, специализирующихся в области радиоэлектроники и производства железа. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности „Аквариус“ является работа с молодыми специалистами», — отметила она.
Mobile
Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений «Ростелеком», утверждает, что за последние годы значительно изменилась бизнес-среда: экономика потребления трансформируется в экономику доверия, и российские компании способствуют этому.
«Наша задача — создать ту самую экономику доверия к российскому ПО, которое может сдвинуть с места настороженность пользователей и в какой-то степени компенсировать нехватку функционала на текущий момент, — отмечает он. — Более чем уверен, что российские решения выйдут на необходимый для нашей страны уровень».
«Наша задача — создать ту самую экономику доверия к российскому ПО, которое может сдвинуть с места настороженность пользователей и в какой-то степени компенсировать нехватку функционала на текущий момент, — отмечает он. — Более чем уверен, что российские решения выйдут на необходимый для нашей страны уровень».
Будущее — за человеком и машиной
Завершилась дискуссия блиц-опросом о том, как спикеры видят дальнейшее взаимодействие машины и человека. Мнения, конечно, разделились.
Павел Калякин отметил, что ситуация за последние тридцать лет несильно изменилась: «Еще в студенчестве я занимался нейросетями и могу сказать, что возможности для анализа данных с помощью технологий машинного обучения существовали и ранее, просто сейчас компьютеры стали более мощными и производительными».
А Анна Кузякина, завершившая встречу своим высказыванием, отметила, что использование «машин» человеком — дело хорошее и полезное: «Взаимодействие человека и машины в будущем будет взаимосвязанным. Люди все больше погружаются в виртуальный мир, а машины присутствуют в жизни человека. При этом человек будет искать баланс между контролем за машинами и самостоятельностью машин как квалифицированных помощников. Цифровые технологии должны выполнять свою вспомогательную роль во взаимодействиях, виртуальный мир не должен заменять человеческое общение.
Холдинг Т1 ведет разработки и внедрения наукоемких решений на основе моделей и ИИ для различных отраслей экономики и сфер жизни. Мы видим большие перспективы использования искусственного интеллекта в здравоохранении, например, формирование нового подхода к мониторингу здоровья пациентов, а также обеспечение медицинской безопасности на производствах».
Холдинг Т1 ведет разработки и внедрения наукоемких решений на основе моделей и ИИ для различных отраслей экономики и сфер жизни. Мы видим большие перспективы использования искусственного интеллекта в здравоохранении, например, формирование нового подхода к мониторингу здоровья пациентов, а также обеспечение медицинской безопасности на производствах».
Александр Ткаченко же считает, что диалог человека и машины уже состоялся. «Уверен, что машины будут развивать практически все новые индустрии», — подчеркнул он.
Полная запись дискуссии
Наталия Рябцева
Корпоративные коммуникации в 2024 годуНаталия Рябцева