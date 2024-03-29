Корпоративные коммуникации в 2024 году:

«Мы работаем вместе»: что участники рынка думают о состоянии индустрии

Павел Калякин

генеральный директор «МойОфис»

На мероприятии состоялась оживленная дискуссия. Актуальные для рынка темы обсудили Анна Кузякина, коммерческий директор DION, Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис», Михаил Садиров, директор по развитию SMART technologies, Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО «Ростелеком», Виктория Хаба, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус», и Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».



Открыла дискуссию своим ответом на вопрос о том, как сейчас строится кооперация с другими участниками, коммерческий директор DION Анна Кузякина.



«Заменить ушедших западных игроков сложно, — подчеркнула она. — А заказчик и его потребности стоят во главе угла, по этой причине бо́льшая часть вендоров на рынке выбрали путь кооперации и интеграции — партнерство и поиск совместных решений помогают нам двигаться к удовлетворению пожеланий клиентов».

По мнению Павла Калякина, на текущий момент на российском рынке происходит взаимная конвергенция, рынок весьма конкурентен. «Заказчикам требуется комплексное решение в составе экосистемы, способное предложить помимо наличия базовых функций мессенджера еще и широкие возможности интеграции с другими корпоративными приложениями. Поэтому производителям ПО важно уделить большое внимание технологиям межпрограммного взаимодействия и развитию технологических партнерств», — считает он.

Антон Шмаков

технический директор «Группы Астра»

Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра», считает, что для существования единой платформы всех имеющихся решений в сфере корпоративных коммуникаций необходима подпитывающая ее экосистема.



«Мы разрабатываем системное ПО, при этом открыты рынку с точки зрения поддержки программных решений и прикладных компонентов. Это реализуется в рамках технологических партнерств, например, с DION», — рассказал он.



Спикер отметил также, что сейчас уходит время даже уникальных самостоятельных решений, а рынку необходимо объединение в большие и сложные структуры — пользователю нужна возможность работать с максимальным количеством сервисов в едином окне.

Михаил Садиров

директор по развитию SMART technologies

Анна отметила, что существует еще одна тенденция: клиенты, переходя на отечественный софт, ожидают увидеть ровно то же качество, которое было у западных решений.



«В этом отношении потребитель в хорошем смысле избалован пользовательским опытом и впечатлениями от работы с ПО. Поэтому клиенты переходят на отечественные решения легко, но при этом с четко обозначенными требованиями, — говорит она. — И это в определенной степени положительная тенденция, потому что формирует качественный продукт на рынке».

Анна Кузякина

коммерческий директор DION

Что касается перспектив развития рынка, тренды сейчас наблюдаются довольно разнонаправленные, отмечает Анна Кузякина. «Если говорить непосредственно про унифицированные коммуникации (UC), то сфера уходит в цифровизацию и автоматизацию. Это видно и по историческим трендам: сначала были отдельно почта, телефония и документы. Сейчас они органично объединились, появились UC. Следующий тренд — новый этап развития UC: приложения внутри компании будут развиваться в сторону интеграции с бизнес-процессами организации», — объясняет она.



Спикер подчеркнула также, что сейчас отмечается тренд на то, что люди не хотят жёстко разделять частные и рабочие системы для общения — например, создавать отдельные адресные книги, приложения.



«Возможно, в какой‑то обозримой перспективе это перерастёт в полноценный тренд на то, что приложение должно быть одно. Например, с системами разделения доступа, — предполагает Анна.

— Есть вероятность, что появится тенденция на развитие цифровизации и геймификации: цифровые аватары, цифровые двойники предприятий. Однако неизвестно, приживётся ли все это: могут повлиять как опасения людей, так и этические вопросы».



Ещё один актуальный по мнению Анны Кузякиной тренд на рынке — интеграции с ML (Machine Learning).



«Сейчас мы собрали на дискуссию представителей разных компаний, вендоров, и красной нитью через весь разговор проходила мысль о том, что работаем мы вместе. Это радует, и, надеюсь, такой тренд останется с нами и в дальнейшем», — заключила в финале дискуссии Анна.

Александр Ткаченко

директор департамента по развитию интеграционных решений ПАО «Ростелеком»

Виктория Хаба

вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус»

Виктория Хаба, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом группы компаний «Аквариус», также убеждена, что для существования единой платформы всех имеющихся решений в сфере корпоративных коммуникаций необходима поддерживающая ее экосистема. И здесь нужно понимать, что важным аспектом эффективного функционирования такой экосистемы выступает не только программное обеспечение, но и hardware-составляющая.



«Являясь производителем и поставщиком компьютерной техники, мы сталкиваемся с определенного рода вызовами, которые могут серьезно повлиять на развитие сервисных решений и качество корпоративных коммуникаций в будущем. Одним из таких вызовов является нехватка квалифицированных кадров, специализирующихся в области радиоэлектроники и производства железа. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности „Аквариус“ является работа с молодыми специалистами», — отметила она.

Александр Ткаченко, директор департамента по развитию интеграционных решений «Ростелеком», утверждает, что за последние годы значительно изменилась бизнес-среда: экономика потребления трансформируется в экономику доверия, и российские компании способствуют этому.



«Наша задача — создать ту самую экономику доверия к российскому ПО, которое может сдвинуть с места настороженность пользователей и в какой-то степени компенсировать нехватку функционала на текущий момент, — отмечает он. — Более чем уверен, что российские решения выйдут на необходимый для нашей страны уровень».