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КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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RB.RU представляет обновленную карту российского рынка FinTech
RB.RU при поддержке банка ВТБ публикует карту российского FinTech-рынка — интерактивный гид по компаниям, создающим технологичные финансовые продукты для бизнеса, банков и конечных пользователей.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ
© RB.RU 2021
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева,
Виталий Антропов

Наталия Рябцева
InsurTech