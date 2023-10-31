Решения для банков | FinTech Map

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RB.RU
Меню-гамбургер
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 300 проектов из 25 категорий, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.

КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH

— системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финуслуг. Для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка работает Акселератор ВТБ
Партнер карты FinTech Банк ВТБ
стартапов в базе
>2600
пилотных проектов состоялось
>90
решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке или на пути к этому
40+
Импортозамещение — компании, входящие в Реестр отечественного ПО
73
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ Банков
59
Организации, работающие с финтех-стартапами
17
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
158
Геймификация
Решения для автоматизации и цифровизации
Решения для скоринга
Биометрические решения
Информационная безопасность и идентификация
Решения для автоматизации и цифровизации
Информационная безопасность и идентификация
Биометрические решения
Геймификация
Решения для скоринга
Решения для скоринга
Инструменты для автоматизированной оценки заемщиков
Автоматизированная оценка заемщиков
Аксиоматика
Автоматизированная оценка заемщиков
СПТНК
Автоматизированная оценка заемщиков
Agredator
Автоматизированная оценка заемщиков
FscoreLab
Автоматизированная оценка заемщиков
Финкарта
Автоматизированная оценка заемщиков
Unirate24
Автоматизация скоринга
Spectrum Data
Автоматизированная оценка заемщиков
MobileScoring
Автоматизированная оценка заемщиков
Скоракс
Разработчик скоринговой модели, которая прогнозирует платежеспособность и потенциальный риск дефолтности компаний
Ivitech
Разработчик решений по скорингу
Credit.Club
Разработчик решений по скорингу
Fenix
Информационная безопасность и идентификация
Разработчики решений для защиты данных и систем
Разработчик решений для предотвращения мошенничества
WhyHappen
Разработчик антифрод-решений для бизнеса
Cybertonica
Адаптивная кросс‑канальная система противодействия мошенничеству
BI.ZONE Fraud Prevention
Сервис для защиты онлайн- и мобильных сервисов от фишинга и воздействия вредоносного ПО
Kaspersky Fraud Prevention
Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа
Мультифакторинг
Сервис распознавания документов и технология проверки подлинности паспортов граждан стран СНГ
Smart Engines
Цифровая платформа со сквозной защитой информации
СинтезМ-LC
Биометрические решения
Сервисы и разработчики инструментов для биометрической идентификации пользователей
Система биометрической идентификации и верификации
Biosmart
Система биометрической идентификации и верификации
Папилон
Система биометрической идентификации и верификации
BSS
Система биометрической идентификации и верификации
Ntech Lab
Система биометрической идентификации и верификации, распознавание речи
АСМ Решения
Система бесконтактного распознавания отпечатков пальцев
Диаметрикс
Система биометрической идентификации и верификации
Sigur
Сервис для приема платежей на основе биометрической идентификации
Sonda
Система управления данными для верификации и идентификации лиц
VisionLabs
Разработчик решений на основе технологии распознавания лиц
Ovision
Сервис доставки финуслуг с удаленной идентификацией
Финдоставка
Решения для речевых технологий
NLab
Биометрическая идентификация для PoS
3Divi
решения для автоматизации и цифровизации
Сервисы и разработчики инструментов для оптимизации бизнес-процессов в банках
Сервис оцифровки документов и распознавания изображений с искусственным интеллектом
Биорг
Сервис автоматической обработки документов с использованием искусственного интеллекта
DreamDocs
Платформа для автоматизации банковских бизнес-процессов
Инновационные финансовые решения
Разработчик платформы для построения банковской экосистемы
Abanking
Открытая банковская платформа с каталогом готовых API-методов
Apibank
Разработчик программных решений для автоматизации основных бизнес-процессов банков, инвестиционных и др. компаний
ARQA
Разработчик облачных микросервисов для розничных банков
BankFuture
Сервис для подключения бухгалтерии в интерфейсе своего банка для ИП и ООО
Buhteam
Разработчик решений по работе с данными и персонализации клиентского сервиса для банков
Cashoff
Разработчик Big Data для банков
Double data
Экосистема для продаж, маркетплейс приложений для банков
Farzoom
Разработчик решений для автоматизации кредитного цикла, управления проблемными активами и других
FIS — Финансовые информационные системы
Решение для дистанционного банковского обслуживания клиентов
Isimplelab
Разработчик ПО для систем дистанционного банковского обслуживания клиентов
MobilPay
Система управления очередью
Q Systems
Разработчик профильных ИТ-решений для финансовых организаций
Right line
Разработчик ML-платформы для банков
Rubbles
Сервис для автоматизации ипотечных процессов
SRG-IT
Платформа таргетированных предложений скидок держателям карт банка
Sweetcard
Геймификация
Разработчики игровых механик для банков
Студия геймификации
Gamification Now!
Студия геймификации
Rev Games
Разработчик игровых решений для бизнеса
Prospect
Студия геймификации
GD Forge
Разработчик приложений и сервисов с игровыми механиками
GameTrek
Разработчик приложений и сервисов с игровыми механиками
Seven Winds
Платформа игровых решений для бизнеса
Hezzl
Геймифицированная платформа мотивации сотрудников и корпоративной коммуникации
Пряники
Генеральный спонсор — Банк ВТБ

Реклама ПАО БАНК ВТБ
ИНН: 7702070139
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Наталия Рябцева
Решения для банков | FinTech Map