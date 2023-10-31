Решения для банков | FinTech Map

Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 300 проектов из 25 категорий, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
— системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финуслуг. Для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка работает Акселератор ВТБ
Партнер карты FinTech Банк ВТБ
стартапов в базе
>2600
пилотных проектов состоялось
>90
решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке или на пути к этому
40+
Импортозамещение — компании, входящие в Реестр отечественного ПО
Решения для скоринга
Инструменты для автоматизированной оценки заемщиков
Информационная безопасность и идентификация
Разработчики решений для защиты данных и систем
Разработчик решений для предотвращения мошенничества
Разработчик антифрод-решений для бизнеса
Адаптивная кросс‑канальная система противодействия мошенничеству
Сервис для защиты онлайн- и мобильных сервисов от фишинга и воздействия вредоносного ПО
Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа
Сервис распознавания документов и технология проверки подлинности паспортов граждан стран СНГ
Биометрические решения
Сервисы и разработчики инструментов для биометрической идентификации пользователей
Система биометрической идентификации и верификации, распознавание речи
Система бесконтактного распознавания отпечатков пальцев
Система управления данными для верификации и идентификации лиц
Разработчик решений на основе технологии распознавания лиц
решения для автоматизации и цифровизации
Сервисы и разработчики инструментов для оптимизации бизнес-процессов в банках
Платформа для автоматизации банковских бизнес-процессов
Разработчик платформы для построения банковской экосистемы
Разработчик облачных микросервисов для розничных банков
Сервис для подключения бухгалтерии в интерфейсе своего банка для ИП и ООО
Разработчик решений по работе с данными и персонализации клиентского сервиса для банков
Разработчик Big Data для банков
Экосистема для продаж, маркетплейс приложений для банков
Разработчик решений для автоматизации кредитного цикла, управления проблемными активами и других
Решение для дистанционного банковского обслуживания клиентов
Разработчик ПО для систем дистанционного банковского обслуживания клиентов
Система управления очередью
Разработчик профильных ИТ-решений для финансовых организаций
Геймификация
Разработчики игровых механик для банков
Разработчик приложений и сервисов с игровыми механиками
Разработчик приложений и сервисов с игровыми механиками
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ИНН: 7702070139
erid: 4CQwVszH9pUnKAbZsLa
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ИНН: 7702070139
erid: 4CQwVszH9pUnKAbZsLa
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Наталия Рябцева
Решения для банков | FinTech MapНаталия Рябцева