РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 300 проектов из 25 категорий, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
— системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финуслуг. Для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка работает Акселератор ВТБ
Партнер карты FinTech Банк ВТБ
стартапов в базе
>2600
пилотных проектов состоялось
>90
решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке или на пути к этому
40+
Импортозамещение — компании, входящие в Реестр отечественного ПО
Онлайн-кассы и мобильные терминалы
Оборудование для онлайн- и офлайн-торговли
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Сервис приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц
Сервис для приема платежей в интернете и офлайне
Сервис для приема платежей без покупки и аренды онлайн кассы
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Сервис приема онлайн-платежей и эквайринга
Платформа эквайринговых сервисов и мобильный банкинг
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Сервис приема онлайн-платежей для компаний и самозанятых
Сервис приема онлайн-платежей
Сервисы для бухгалтерии и финансового учета
Онлайн-бухгалтерия и аутсорc
Онлайн-бухгалтерия
Сервис автоматизированного выставления счетов и других продуктов для работы с финансами
Аутсорсинг налогового и финансового учета
Сервис для подключения бухгалтерии в интерфейсе своего банка для ИП и ООО
Работа с самозанятыми и массовые выплаты
Платформы для учета и управления работой с самозанятыми, а также финансовые инструменты
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Необанки
Сервисы банковских услуг в цифровом формате
Решения для запуска программ лояльности
Сервисы для интеграции скидочных и других программ лояльности клиентов
Платформа для запуска программ лояльности
Платформа для запуска программ лояльности