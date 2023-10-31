rb.ru
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RB.RU
Меню-гамбургер
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 300 проектов из 25 категорий, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.

КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH

— системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финуслуг. Для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка работает Акселератор ВТБ
Партнер карты FinTech Банк ВТБ
стартапов в базе
>2600
пилотных проектов состоялось
>90
решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке или на пути к этому
40+
Импортозамещение — компании, входящие в Реестр отечественного ПО
73
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ Банков
59
Организации, работающие с финтех-стартапами
17
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
158
Онлайн-кассы, мобильные терминалы и эквайринг
Прочие финтех-сервисы для бизнеса
Сервисы для бухгалтерии и финансового учета
Работа с самозанятыми и массовые выплаты
Решения для запуска программ лояльности
Решения для бесконтактного приема чаевых
Необанки
Альтернативные источники финансирования
Онлайн-кредитование и факторинг
ЦФА
Необанки
Альтернативные источники финансирования
Работа с самозанятыми и массовые выплаты
Прочие финтех-сервисы для бизнеса
Онлайн-кассы, мобильные терминалы и эквайринг
Сервисы для бухгалтерии и финансового учета
Решения для запуска программ лояльности
Решения для бесконтактного приема чаевых
Онлайн-кредитование и факторинг
ЦФА
Онлайн-кассы и мобильные терминалы
Оборудование для онлайн- и офлайн-торговли
Сервис для приема платежей в интернете
Unitpay
Онлайн-касса и эквайринг
2can
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Дримкас
Сервис приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц
Инвойсбокс
Онлайн-касса, сервис эквайринга и чаевых
МультиКасса
Онлайн-касса для интернет-магазина
Онлайн-чеки
Кассовая программа для пунктов выдачи заказов
Продуман
Онлайн-касса, магазин приложений для управления бизнесом и процессинговая платформа
Эвотор
Сервис для приема платежей в интернете и офлайне
Юкасса
Сервис для приема платежей без покупки и аренды онлайн кассы
ArsenalPay
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
CloudKassir
Сервис приема онлайн-платежей и эквайринга
CloudPayments
Сервис аренды облачной кассы по подписке
E-com kassa
Онлайн-касса и эквайринг
LifePay
Платформа эквайринговых сервисов и мобильный банкинг
Mobicash
Сервис аренды облачной кассы для онлайн-торговли
Orange data
Сервис приема платежей для бизнеса на сайтах, в соцсетях и приложениях
PayAnyWay
Онлайн-касса и эквайринг
PayOnline
Онлайн-касса и эквайринг
Payselection
Интернет-эквайринг на сайтах и в приложениях
Payture
Сервис приема платежей на площадках «Aвито» и «Юла»
Pikassa
Сервис для приема платежей на сайте со встроенной онлайн-кассой
Prodamus
Cервис для приема платежей на сайте и в мессенджерах с онлайн-кассой
Robokassa
Сервис приема безналичной оплаты на автоматах самообслуживания
Smartvend
Онлайн-касса и интернет-сервис автоматизации торговли и учета для ритейла
Subtotal
Сервис приема онлайн-платежей
Uniteller
Сервис приема онлайн-платежей для компаний и самозанятых
Sigma
Сервис приема онлайн-платежей
Wallet one
Сервисы для бухгалтерии и финансового учета
Онлайн-бухгалтерия и аутсорc
Сервис досрочной выплаты зарплаты
Деньги Вперед
Сервис досрочной выплаты зарплаты
PayDay
Сервис аутсорсинга бухгалтерии
Кнопка
Онлайн‑бухгалтерия
Контур.Бухгалтерия
Контур. Бухгалтерия
Онлайн-бухгалтерия
Контур.Эльба
Сервис автоматизированного выставления счетов и других продуктов для работы с финансами
КУБ24
Онлайн-бухгалтерия
Мое дело
Онлайн-бухгалтерия
Небо
Сервис для оформления банковских гарантий, факторинга, кредитов и других финансовых продуктов
Финакс
Решение для финансового учета и планирования с интеграцией 1С
Финансист
Сервис аутсорсинга бухгалтерии
Фингуру
Решение для финансового учета и планирования
Финолог
Аутсорсинг налогового и финансового учета
Чёрная Бухгалтерия
Сервис для подключения бухгалтерии в интерфейсе своего банка для ИП и ООО
Buhteam
Мультибанк для корпоративного казначейства
CorpBank
Платформа для автоматического расчета финмоделей
Metadoor
Сервис безопасных сделок
MoneyMoo
Решение для финансового учета и планирования
Seeneco
Работа с самозанятыми и массовые выплаты
Платформы для учета и управления работой с самозанятыми, а также финансовые инструменты
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Биржа аутсорсинга
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Мои самозанятые
Сервис финансового учёта для фрилансеров и самозанятых
Adesk
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Наймикс
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Подработка
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Рокет Ворк
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Самозанятые
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Цифровая HR платформа
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
ЯЗАНЯТ
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Employ 24
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Jump.Finance
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Qugo
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
SOL
Платформа по автоматизации работы с самозанятыми и выплатам
Solar Staff
Необанки
Сервисы банковских услуг в цифровом формате
Банк для бизнеса и партнеров Ozon
Озон Банк
Банк для бизнеса
Blanc
Банк для бизнеса
Банк 131
Банк для бизнеса
Дело
Банк для бизнеса
Точка
Банк для ИП
Хайс
Решения для запуска программ лояльности
Сервисы для интеграции скидочных и других программ лояльности клиентов
Платформа для запуска программ лояльности
MyESL
Платформа для запуска программ лояльности
Русбонус
Платформа для запуска программ лояльности
Boomerangme
Сервис для запуска партнерских программ
Pay2U
Платформа для запуска программ лояльности
GetMeBack
Решения для быстрого запуска системы лояльности
RapidSoſt
Сервис для запуска программ лояльности
Samosale
Платформа для запуска программ лояльности
Lymax
Платформа для запуска программ лояльности
CX Platform
Платформа для запуска программ лояльности
1С-Рарус: Система управления лояльностью
Платформа для запуска программ лояльности
Teyca
Платформа для запуска программ лояльности
MindBox