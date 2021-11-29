КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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Учет и анализ инвестиций
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Программы и карты лояльности
Кэшбэк-сервисы
Криптовалютные сервисы
Переводы и счета
Рассрочка, ипотека и другие финансовые продукты
Агрегаторы инвестиционных рекомендаций, образовательные и информационно-аналитические сервисы
Учет и анализ инвестиций
Invest Planner
Сервис учета и анализа инвестиций
Risk monitoring
Мониторинг котировок акций
Сервис учета и анализа инвестиций
Intel invest
Black terminal
Информационно-аналитическая платформа для инвесторов
Онлайн-сервис по обучению инвестированию
Logos Freedom
FinanceMarker
Сервис учета и анализа инвестиций
Сервис автоматической подготовки 3-НДФЛ для инвесторов и трейдеров
НДФЛ Гуру
Cbonds
Информационно-аналитическая платформа для инвесторов
Агрегатор инвестиционных рекомендаций
ИнвестИдеи
ITI Global
Агрегатор инвестиционных рекомендаций
Агрегатор инвестиционных рекомендаций
RUSETFS
Conomy
Агрегатор инвестиционных рекомендаций
Агрегатор инвестиционных продуктов
Винвестор
BeatMarket
Агрегатор инвестиционных рекомендаций
Информационно-аналитическая платформа и социальная сеть для инвесторов
TradingView
Инструменты для учета расходов и планирования бюджета
Управление личными финансами
Сервис финансового планирования и виртуальная карта
CoinKeeper
WhiteSwan. finance
Сервис финансового планирования
1Money
Сервис финансового планирования
EasyFinance.ru
Сервис финансового планирования
Сервис финансового планирования
Keepsoft
Дзен Мани
Сервис финансового планирования
Сервис для автоматизации накоплений
Grows.ai
Сервис финансового планирования
Alzex Finance
Сервис финансового планирования
Moneyon
Менеджер платных подписок
SubsCrab
Учет расходов по QR-кодам на чеках
Чекгуру
Оформление налогового вычета
НДФЛка
Агрегатор финансовых инструментов
Zaimoteka
Проверка своей кредитной истории
My Credit Info
Менеджеры дисконтных карт и агрегаторы программ лояльности
Программы и карты лояльности
Агрегатор программ лояльности
Кошелёк
Агрегатор программ лояльности
PinBonus
Агрегатор программ лояльности
Stocard
Платформа программ лояльности и персональных предложений
BenefittY
Сервис для оплаты товаров и услуг лайками из социальных сетей
Twindo
Сервис подписки на скидки и бонусы
Огонь
Сервисы для получения кэшбэка за покупки
Кэшбэк-сервисы
Кэшбэк-сервис
Qrooto
Кэшбэк-сервис
letyshops
Кэшбэк-сервис
Копикот
Кэшбэк-сервис
Cash4brands
Кэшбэк-сервис
Скрепка
Кэшбэк-сервис
Мегабонус
Кэшбэк-сервис
Smarty.sale
Кэшбэк-сервис
Zozi
Кэшбэк-сервис для оплаты лекарственных товаров
PharmIQ
Кэшбек-сервис
Backit
Инструменты для инвестиций в криптовалюты, криптокошельки и обменные сервисы
Криптовалютные сервисы
Криптовалютный кошелек и децентрализованная биржа
Waves Platform
Криптовалютный кошелек
Tizer
Криптовалютный кошелек
Button Wallet
Криптовалютный счет
Aximetria
Платформа для инвестиций в криптовалюты
Tokenbox
Сервис трекинга и аналитики торговых счетов
TRADELINK
Сервис для обмена криптовалюты
Quickex
Платформа для хранения и управления криптоактивами
cracc
Краудфандинговая блокчейн-площадка
BitRussia
Электронные кошельки и инструменты для проведения переводов
Переводы и счета
Электронный кошелек
Qiwi Кошелек
ЮMoney
Электронный кошелек
Сервис денежных переводов
Koronapay
RuRu
Сервис денежных переводов
Чарджбэк-сервис
Cosmovisa
Плати Голосом
Сервис для проведения платежей через голосовых ассистентов
Сервис для оплаты и администрирования таможенных платежей
PAYHD
Сервис приема и оформления регулярных платежей
А3
Сервис международных денежных переводов
Zamzam
Сервисы для покупки товаров в рассрочку, а также инструменты для работы с кредитами и ипотекой
Рассрочка, ипотека и другие финансовые продукты
Сервис для покупки товаров в рассрочку
Мокка
life
Сервис для покупки товаров в рассрочку
Сервис для покупки товаров в рассрочку
Tasana
Lendsbay
Приложение для p2p-кредитования
Онлайн-рефинансирование ипотеки
Refin.Online
Инстатека
Онлайн-рефинансирование ипотеки
Сервис для финансирования судебных споров
Platforma
NUUM
Необанк для геймеров
Сервис оплаты покупок в рассрочку
Shookru
InsurTech
Профильные решения
Страховые сервисы
Инструменты для цифровизации страхования
Профильные решения
Автоматизация ДМС и автострахования
MainsLab
Сервис для запуска личного кабинета менеджера и клиента
A1 Platform
Цифровой ассистантский сервис для страховых компаний
Insurion
Онлайн-конструктор удаленных осмотров
Viewapp
Разработчик white-label продуктов для страховых компаний
Oval
Решения для конечных пользователей
Страховые сервисы
Сервис корпоративного медицинского обслуживания
BestDoctor
Автострахование по запросу
Simble
Сервис автоматической выплаты компенсаций за задержку или отмену рейса
Compensair
Сервис корпоративного страхования
Inapp
Онлайн-сервис спортивного страхования