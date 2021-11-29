КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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Агрегаторы инвестиционных рекомендаций, образовательные и информационно-аналитические сервисы
Учет и анализ инвестиций
Сервис учета и анализа инвестиций
Информационно-аналитическая платформа для инвесторов
Онлайн-сервис по обучению инвестированию
Сервис учета и анализа инвестиций
Инструменты для учета расходов и планирования бюджета
Управление личными финансами
Сервис финансового планирования и виртуальная карта
Сервис финансового планирования
Менеджеры дисконтных карт и агрегаторы программ лояльности
Программы и карты лояльности
Сервисы для получения кэшбэка за покупки
Кэшбэк-сервисы
Инструменты для инвестиций в криптовалюты, криптокошельки и обменные сервисы
Криптовалютные сервисы
Электронные кошельки и инструменты для проведения переводов
Переводы и счета
Сервисы для покупки товаров в рассрочку, а также инструменты для работы с кредитами и ипотекой
Рассрочка, ипотека и другие финансовые продукты
Инструменты для цифровизации страхования
Профильные решения
Автоматизация ДМС и автострахования
Сервис для запуска личного кабинета менеджера и клиента
Решения для конечных пользователей
Страховые сервисы
Сервис автоматической выплаты компенсаций за задержку или отмену рейса
Сервис корпоративного страхования
Онлайн-сервис спортивного страхования