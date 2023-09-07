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RB.RU собирает заявки для новой карты стартапов в области FinTech

Новости
Денис Кумакшев
Денис Кумакшев

Редактор-аналитик

Денис Кумакшев

RB.RU ищет проекты в области финансовых технологий для новой карты FinTech, которая выходит при поддержке банка ВТБ. Заявки принимаются до 30 сентября.

RB.RU собирает заявки для новой карты стартапов в области FinTech

Если ваша компания работает на российском рынке FinTech, то заполните простую форму по ссылке

Чтобы попасть на карту, проект должен соответствовать критериям:

  • Готовность продукта — не ниже стадии MVP.
  • Наличие технологии в области FinTech.
  • Деятельность компании должна осуществляться на российском рынке.
  • В команде также должен быть хотя бы один учредитель из России.
  • Регулярное обновление веб-сайта и социальных медиа.

Партнер карты FinTech Банк ВТБ — системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финансовых услуг. Акселератор ВТБ — единое окно для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка. 

В базе Акселератора ВТБ сейчас 2,6 тыс. стартапов. За три года работы реализовано более 90 пилотных проектов, 40+ решений планируются или перешли в промышленную эксплуатацию в банке, что составляет более 30% и превышает среднерыночный уровень.

 

О карте


Первую версию интерактивной карты российского финтех-рынка RB.RU представил в марте 2016 года, игроков рынка впервые поделили на 17 категорий. Самыми активными направлениями на рынке стали онлайн-кредитование, решения для банков, платежи. 

Большое обновление проект получил в 2018 году — выросло число участников, а сама карта впервые стала интерактивной. На рынке развивались необанки и сервисы для онлайн-бухгалтерии, что также получило отражение в новой версии карты.

Сектор финансовых технологий активно рос, и в 2021 году RB.RU совместно с ВТБ представили финтех-карту, которая впервые на рынке была разделена по потребностям клиентов сегмента. Разработчики, представленные на карте, предлагают сервисы для банков, бизнеса и конечных пользователей. Направления проектов были кардинально переработаны в соответствии с актуальным состоянием отрасли. Итоговая версия карты включала более 250 проектов из 21 категории, а также содержала актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.

Сегодня RB.RU вновь актуализирует сегментацию карты и обновляет данные о компаниях. В этом году на карте впервые будут представлены такие направления как: исламский банкинг, компании, работающие в сфере цифровых финансовых активов, и гибридные продукты, направленные на увеличение прибыли. Отдельной категорией стали BNPL-сервисы, предоставляющие возможность рассрочки при покупке товаров. 

Основная цель проекта — создать четкое описание российского рынка финансовых технологий. Продукт нацелен быть полезным для стартапов, банков и корпораций из различных отраслей, а также для инвесторов и всех, кто интересуется этой областью.

Согласно исследованию Smart Ranking, только за прошлый год объем рынка вырос более чем на треть. Несмотря на глобальное снижение инвестиций, сектор получил значительный прирост выручки, особенно в области платежных систем и бухгалтерии. Отсюда вытекают главные тренды 2023 года на встроенные платежи и технологии для разработки приложений.

Фото на обложке: Yellow duck/Depositphotos

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