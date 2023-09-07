RB.RU собирает заявки для новой карты стартапов в области FinTech

RB.RU ищет проекты в области финансовых технологий для новой карты FinTech, которая выходит при поддержке банка ВТБ. Заявки принимаются до 30 сентября.
Если ваша компания работает на российском рынке FinTech, то заполните простую форму по ссылке.
Чтобы попасть на карту, проект должен соответствовать критериям:
- Готовность продукта — не ниже стадии MVP.
- Наличие технологии в области FinTech.
- Деятельность компании должна осуществляться на российском рынке.
- В команде также должен быть хотя бы один учредитель из России.
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Регулярное обновление веб-сайта и социальных медиа.
О карте
Первую версию интерактивной карты российского финтех-рынка RB.RU представил в марте 2016 года, игроков рынка впервые поделили на 17 категорий. Самыми активными направлениями на рынке стали онлайн-кредитование, решения для банков, платежи.
Большое обновление проект получил в 2018 году — выросло число участников, а сама карта впервые стала интерактивной. На рынке развивались необанки и сервисы для онлайн-бухгалтерии, что также получило отражение в новой версии карты.
Сектор финансовых технологий активно рос, и в 2021 году RB.RU совместно с ВТБ представили финтех-карту, которая впервые на рынке была разделена по потребностям клиентов сегмента. Разработчики, представленные на карте, предлагают сервисы для банков, бизнеса и конечных пользователей. Направления проектов были кардинально переработаны в соответствии с актуальным состоянием отрасли. Итоговая версия карты включала более 250 проектов из 21 категории, а также содержала актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
Сегодня RB.RU вновь актуализирует сегментацию карты и обновляет данные о компаниях. В этом году на карте впервые будут представлены такие направления как: исламский банкинг, компании, работающие в сфере цифровых финансовых активов, и гибридные продукты, направленные на увеличение прибыли. Отдельной категорией стали BNPL-сервисы, предоставляющие возможность рассрочки при покупке товаров.
Основная цель проекта — создать четкое описание российского рынка финансовых технологий. Продукт нацелен быть полезным для стартапов, банков и корпораций из различных отраслей, а также для инвесторов и всех, кто интересуется этой областью.
Согласно исследованию Smart Ranking, только за прошлый год объем рынка вырос более чем на треть. Несмотря на глобальное снижение инвестиций, сектор получил значительный прирост выручки, особенно в области платежных систем и бухгалтерии. Отсюда вытекают главные тренды 2023 года на встроенные платежи и технологии для разработки приложений.
Фото на обложке: Yellow duck/Depositphotos
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