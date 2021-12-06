RB.RU представляет обновленную карту российского рынка FinTech

RB.RU при поддержке банка ВТБ публикует карту российского FinTech-рынка — интерактивный гид по компаниям, создающим технологичные финансовые продукты для бизнеса, банков и конечных пользователей.

Первая версия российской финтех-карты была выпущена RB.RU в марте 2016 года. В новой итерации карты редакция пересмотрела сегментацию и обновила данные о компаниях-участниках.

Цель проекта — наиболее четко воспроизвести картину российского рынка FinTech и выпустить продукт, который будет полезен стартапам, банкам, корпорациям из других отраслей, инвесторам и всем, кому интересны финансовые технологии.

«Банк ВТБ на протяжении многих лет активно сотрудничает с финтех-стартапами, и нас очень радует стремительный рост независимого финтеха, — отмечает Наталия Дегтярева, директор Акселератора стартапов банка ВТБ. — Это развивает конкурентную среду и создает новые стимулы для традиционных банков выводить на рынок инновационные продукты и сервисы для клиентов. Мы верим, что понимание целостной картины игроков этой ниши полезно всем участникам рынка: крупным компаниям это поможет выстраивать новые партнерства с финтех-стартапами, инвесторам — найти новые перспективные компании для инвестиций, стартапам — лучше понимать потребности рынка и ставить новые цели по развитию».

На карту попали стартапы с готовым продуктом (не ниже MVP), работающие на российском рынке, а также имеющие в команде хотя бы одного основателя из России. Компании разделены по четырем основным направлениям — личные финансы, решения для бизнеса, решения для банков и InsurTech — с подкатегориями внутри.

В отдельном разделе опубликованы корпоративные стартап-инициативы российских банков с информацией о формате работы, актуальных запросах и контактами.

Финтех-наблюдения

«Согласно исследованию EY, Россия входит в тройку государств-лидеров с наибольшим проникновением финтех-услуг в жизнь людей и бизнеса. Также Fintech называют одной из сфер, интересных для венчурных инвесторов в ближайшие 10 лет», — отмечает Владислав Здоренко, сооснователь венчурной компании Startech.vc.

FinTech сегодня — одна из самых быстроразвивающихся отраслей, в том числе в России. Финансовая вертикаль традиционно востребована бизнесом и клиентами, тесно связана с потребностями e-commerce-сегмента, а также чутко реагирует на технологические инновации и потребительские тренды.

В отчете Frank RG, Dsight и Visa о российском рынке платежных продуктов эксперты среди ключевых финтех-трендов выделяют партнерские продукты в RetailTech, биометрию, встроенные финансы, услуги и продукты по подписке, а также необанкинг и PFM-сервисы.

Карта RB.RU подкрепляет наблюдения аналитиков и наглядно отражает текущий статус отечественного финтех-рынка — с его тенденциями и спецификой:

за последние годы заметно выросла доля решений в области личных финансов: моментальные переводы и рассрочки, работа с финансовой грамотностью и вложениями

банками активно пилотируется биометрия в разных модальностях — лицо, отпечатки пальцев, вены ладоней, радужка глаза

введение в российском законодательстве самозанятости породило волну решений по массовым выплатам

российские цифровые банки работают преимущественно для МСБ — конкурировать с банками в розничном сегменте сложно с учетом их экосистемной направленности и возможностей

пандемия заметно раскрутила тренд на бесконтактные чаевые с QR-кодами

стабилен сегмент, предлагающий решения для банков, компании из него активно выходят за рубеж

актуальны решения на стыке ритейла и банковских продуктов

криптопроекты родом из РФ традиционно работают сразу на весь мир

банки продолжают поглощать востребованные финтех-решения с рынка

Денис Ефремов, принципал фонда Fort Ross Ventures, автор телеграм-канала proVenture: «Если посмотреть на карту, то прирост новых игроков за последние годы выглядит скромным. В России независимым финтех-компаниям сложно конкурировать с технологически развитыми банками, учитывая их огромный ресурс в виде капитала. Зато появляются проекты в области страхования, что радует.

При этом могу отметить значительное количество глобальных финтех-проектов с сильными русскоговорящими основателями. Например, целая когорта проектов в области банков для малого бизнеса — Anna Money в Великобритании, Monite и Finom в Германии. Интересно будет наблюдать, как запустится Arival в США».

«Стоит ожидать увеличения числа игроков в e-commerce сегменте, весьма сильного развития d2c и, разумеется, не стоит забывать про рынок аналитики данных — пандемия выступила драйвером развития этого рынка, а прибыль участников отрасли достигла 24,9 млрд рублей.

Мы ежедневно оставляем огромное количество “цифровых следов”, которые являются ничем иным, как информацией, а информация в наши дни — один из самых ходовых товаров», — добавляет Александр Попов, эксперт и автор телеграм-канала Finveritas.

Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]