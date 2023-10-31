Организации, работающие с финтех-стартапами | FinTech Map

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Меню-гамбургер
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 300 проектов из 25 категорий, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.

КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH

— системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финуслуг. Для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка работает Акселератор ВТБ
Партнер карты FinTech Банк ВТБ
стартапов в базе
>2600
пилотных проектов состоялось
>90
решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке или на пути к этому
40+
Импортозамещение — компании, входящие в Реестр отечественного ПО
73
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
РЕШЕНИЯ  ДЛЯ Банков
59
Организации, работающие с финтех-стартапами
17
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
158
Поддержка стартапов на рынке
Открытые инновации в банках
Поддержка стартапов на рынке
Открытые инновации в банках
Открытые инновации в банках
Корпоративные акселераторы, скаутинговые и другие программы в банках
Корпоративный акселератор
Акселератор ВТБ
Образовательная программа с наставником и возможностью получения кредита
Акселератор банка «Центр-инвест»
Корпоративный акселератор
Акселератор Газпромбанка
Корпоративный акселератор
Акселератор РСХБ
Корпоративный акселератор
Бизнес Акселератор «Тинькофф»
Корпоративный акселератор
МКБ Реактор
Корпоративный акселератор
Пилот с «Альфа-банком»
Межбанковский акселератор
ФинтехРус
Корпоративный акселератор
Sber500
Корпоративный акселератор
Startup Lab «АК Барс»
Стартап-студия банка «Уралсиб»
Uralsib.Studio
Поддержка стартапов на рынке
Акселераторы, ассоциации и институты развития индустрии
Акселератор в области финансовых технологий от Ассоциации развития финансовой грамотности
Акселератор АРФГ
Программа для ускоренного развития интернет-бизнеса
Акселератор ФРИИ
Площадка для взаимодействия регулятора с представителями бизнеса для развития цифровых продуктов и сервисов
Ассоциация Финтех
Корпоративный акселератор
Финам Акселератор
Центр инноваций и инвестиций МТС
MTS StartUp Hub
Экосистема для помощи стартапам в исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов
Skolkovo Fintech Hub
Генеральный спонсор — Банк ВТБ

Реклама ПАО БАНК ВТБ
ИНН: 7702070139
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Карта обновляется. Если вы хотите стать участником FINTECH MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
По вопросам партнерства — [email protected]
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
Наталия Рябцева
Организации, работающие с финтех-стартапами | FinTech Map