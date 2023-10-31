Организации, работающие с финтех-стартапами | FinTech Map

Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 300 проектов из 25 категорий, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
— системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финуслуг. Для поиска и пилотирования в Банке ВТБ инновационных технологий с открытого рынка работает Акселератор ВТБ
Партнер карты FinTech Банк ВТБ
стартапов в базе
>2600
пилотных проектов состоялось
>90
решений перешли в промышленную эксплуатацию в банке или на пути к этому
40+
Импортозамещение — компании, входящие в Реестр отечественного ПО
Открытые инновации в банках
Корпоративные акселераторы, скаутинговые и другие программы в банках
Корпоративный акселератор
Образовательная программа с наставником и возможностью получения кредита
Поддержка стартапов на рынке
Акселераторы, ассоциации и институты развития индустрии
Акселератор в области финансовых технологий от Ассоциации развития финансовой грамотности
Программа для ускоренного развития интернет-бизнеса
Площадка для взаимодействия регулятора с представителями бизнеса для развития цифровых продуктов и сервисов
Корпоративный акселератор
Центр инноваций и инвестиций МТС
Экосистема для помощи стартапам в исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов
Генеральный спонсор — Банк ВТБ
Реклама ПАО БАНК ВТБ
ИНН: 7702070139
erid: 4CQwVszH9pUnKAbZsLa
Реклама ПАО БАНК ВТБ
ИНН: 7702070139
erid: 4CQwVszH9pUnKAbZsLa
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По вопросам партнерства — [email protected]
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Наталия Рябцева
Организации, работающие с финтех-стартапами | FinTech MapНаталия Рябцева