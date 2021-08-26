RB.RU собирает проекты для добавления на карту FinTech

RB.RU ищет инновационные проекты в сфере финансовых технологий для добавления на карту FinTech, партнером карты выступает банк ВТБ. Заявки принимаем до 26 сентября включительно.

Если ваша компания работает на российском рынке FinTech, заполните небольшую Google-форму по ссылке.

Чтобы попасть на карту, компании должны:

иметь готовый продукт и продажи или пилот с корпоративным заказчиком (стадия развития — не ниже MVP);

работать на российском рынке; в команде также должен быть хотя бы один фаундер из России;

регулярно обновлять сайт и соцсети;

развивать технологии в финансах;

О карте

Первая версия интерактивной карты финтех-рынка была опубликована на RB.RU в марте 2016 года. С тех пор проект регулярно обновлялся, и в 2018 году доработанная версия карты включала более 300 игроков из 17 категорий.

Сегодня мы решили пересмотреть сегментацию карты и обновить данные о компаниях-участниках. Наша цель — наиболее полно отразить ситуацию на российском рынке FinTech и выпустить продукт, который будет полезен стартапам, корпорациям, инвесторам и всем, кому интересны финансовые технологии.

Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты EdTech, TravelTech, AI, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь.

Обложка: Drodorie/Shutterstock