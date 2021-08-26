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RB.RU собирает проекты для добавления на карту FinTech

Новости
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор рубрики «‎Технологии»

Елена Черкас

RB.RU ищет инновационные проекты в сфере финансовых технологий для добавления на карту FinTech, партнером карты выступает банк ВТБ. Заявки принимаем до 26 сентября включительно.

RB.RU собирает проекты для добавления на карту FinTech

Если ваша компания работает на российском рынке FinTech, заполните небольшую Google-форму по ссылке.

Чтобы попасть на карту, компании должны:

  • иметь готовый продукт и продажи или пилот с корпоративным заказчиком (стадия развития — не ниже MVP);
  • работать на российском рынке; в команде также должен быть хотя бы один фаундер из России;
  • регулярно обновлять сайт и соцсети;
  • развивать технологии в финансах;

 

О карте

Первая версия интерактивной карты финтех-рынка была опубликована на RB.RU в марте 2016 года. С тех пор проект регулярно обновлялся, и в 2018 году доработанная версия карты включала более 300 игроков из 17 категорий.

Сегодня мы решили пересмотреть сегментацию карты и обновить данные о компаниях-участниках. Наша цель — наиболее полно отразить ситуацию на российском рынке FinTech и выпустить продукт, который будет полезен стартапам, корпорациям, инвесторам и всем, кому интересны финансовые технологии. 

Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты EdTech, TravelTech, AI, FoodTech, AgroTech и других технологичных рынков, можно здесь.

Обложка: Drodorie/Shutterstock

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