КАРТА РОССИЙСКОГО РЫНКА FINTECH
Интерактивный гид по стартапам, которые разрабатывают технологичные финансовые продукты для компаний, банков и конечных пользователей. Карта включает более 250 проектов из 21 категории, а также содержит актуальную информацию о профильных корпоративных акселераторах.
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Открытые инновации в банках
Корпоративные акселераторы, лаборатории инноваций и программы по работе со стартапами
работа со стартапами
Какие направления интересны: machine learning, скоринг, персонализация, повышение лояльности клиентов, оптимизация внутренних процессов.
Банк предоставит финансирование для пилота и выделит ИТ-ресурсы.
Банк предоставит финансирование для пилота и выделит ИТ-ресурсы.
Какие направления интересны: розничный бизнес, корпоративный бизнес, инвестиционный бизнес.
Банк предлагает экспертизу, финансирование, каналы продаж и доступ к собственной инфрструктуре.
Банк предлагает экспертизу, финансирование, каналы продаж и доступ к собственной инфрструктуре.
Программа пилотирования технологических решений с бизнес-подразделениями банка. Какие направления интересны: привлечение, активация и удержание клиентов в цифровых каналах; сервисы для корпоративных клиентов, небанковские b2c-сервисы и др.
Банк предлагает возможность провести оплачиваемый пилот за 3-6 месяцев, доступ к базе банка из 15 млн клиентов.
Банк предлагает возможность провести оплачиваемый пилот за 3-6 месяцев, доступ к базе банка из 15 млн клиентов.
Какие направления интересны: клиентский сервис, HR, обработка клиентских данных, облачные и SaaS продукты, электронный документооборот, ИБ, маркетинг.
Стартапам доступна программа запуска пилота с возможностью интегрировать продукт в бизнес Газпромбанка.
Стартапам доступна программа запуска пилота с возможностью интегрировать продукт в бизнес Газпромбанка.
Какие направления интересны: ML/AI, blockchain, решения для платежных систем, Open API, розничный бизнес. Условия: опыт реализации задач по направлению работы акселератора.
Победители акселератора получат возможность запустить оплачиваемые пилотные проекты стоимостью до 1 млн рублей и масштабировать решение на всю структуру компании.
Победители акселератора получат возможность запустить оплачиваемые пилотные проекты стоимостью до 1 млн рублей и масштабировать решение на всю структуру компании.
Какие проекты интересны: привлечение клиентов и продаж, оптимизация внутренних процессов, обслуживание клиентов.
Стартап сможет запустить пилотный проект за три месяца, получит обратную связь, проверит гипотезы на реальных клиентах и привлечет финансирование до 1,5 млн рублей.
Стартап сможет запустить пилотный проект за три месяца, получит обратную связь, проверит гипотезы на реальных клиентах и привлечет финансирование до 1,5 млн рублей.
Какие направления интересны: механики лидогенерации ипотечных заявок, оптимизация банковских процессов и B2B-инструменты в сфере недвижимости.
Проекты должны иметь готовый продукт, понятную гипотезу и квалифицированную команду, готовую к масштабированию.
Банк поможет в финансировании пилота, масштабировании бизнеса, предоставит доступ к каналам продаж и возможность получить инвестиции.
Проекты должны иметь готовый продукт, понятную гипотезу и квалифицированную команду, готовую к масштабированию.
Банк поможет в финансировании пилота, масштабировании бизнеса, предоставит доступ к каналам продаж и возможность получить инвестиции.
Лаборатория инноваций для стартапов
Какие направления интересны: развитие мобильного приложения, безбумажные технологии, небанковские сервисы для физлиц и предпринимателей.
Требования к стартапам: зарегистрированное российское юридическое лицо (не ИП), резидент крупных площадок (Сколково, ФРИИ и пр.), не менее 2 реализованных кейсов в крупных компаниях, наличие референс-писем с предыдущих проектов и демо-версии решения.
Требования к стартапам: зарегистрированное российское юридическое лицо (не ИП), резидент крупных площадок (Сколково, ФРИИ и пр.), не менее 2 реализованных кейсов в крупных компаниях, наличие референс-писем с предыдущих проектов и демо-версии решения.
Какие направления интересны: клиентский сервис, трансформация внутренних процессов, инновационные решения в области агротехнологий.
Успешные проекты получат возможность развивать свое решение по контракту с банком, интеграцию с экосистемой РСХБ, менторскую и PR-поддержку, а также консультации по получению инвестиций, налоговых льгот и грантов.
Успешные проекты получат возможность развивать свое решение по контракту с банком, интеграцию с экосистемой РСХБ, менторскую и PR-поддержку, а также консультации по получению инвестиций, налоговых льгот и грантов.
Какие направления интересны: маркетинг, автоматизация, карты и геолокация, образование, HR, медицина, спорт, анализ данных, «умный» дом, транспорт, VR и AR.
Требования: стартапы с юридическим лицом, MVP и первыми продажами, руководители которых знают английский язык.
Стартап получит возможность интеграции в экосистему компании, доступ к партнерам, инвестициями от Fort Ross Seed Fund и других фондов, а также шанс быстро запустить совместный проект без прохождения буткемпа и акселератора.
Требования: стартапы с юридическим лицом, MVP и первыми продажами, руководители которых знают английский язык.
Стартап получит возможность интеграции в экосистему компании, доступ к партнерам, инвестициями от Fort Ross Seed Fund и других фондов, а также шанс быстро запустить совместный проект без прохождения буткемпа и акселератора.
Поддержка в роли финтех-провайдера, доступ к технологиям Machine Learning. Поддержка экспертов и доступ к каналам продаж.
Какие направления интересны: лидогенерация, увеличение LTV клиентов, транзакционные сервисы, e-commerce.
Стартап получит возможность запустить пилот и масштабировать бизнес.
Стартап получит возможность запустить пилот и масштабировать бизнес.
Основное внимание банк уделяет инвестициям на ранних этапах в финтех и связанные с ними технологии в Центральной и Восточной Европе.
Стартап получит возможность привлечь финансирование до 3 млн евро.
Стартап получит возможность привлечь финансирование до 3 млн евро.
Какие направления интересны: маркетинг, розничный и корпоративный бизнес, операционный центр.
Требования: технологические компании, резиденты РФ с опытом пилотирования и/или продуктивного внедрения своей технологии в банках или других крупных компаниях России.
Банк проводит отбор и проверку гипотез под потребности бизнес-заказчиков с перспективой масштабной покупки услуги/продукта, который предлагает стартап.
Требования: технологические компании, резиденты РФ с опытом пилотирования и/или продуктивного внедрения своей технологии в банках или других крупных компаниях России.
Банк проводит отбор и проверку гипотез под потребности бизнес-заказчиков с перспективой масштабной покупки услуги/продукта, который предлагает стартап.
Какие направления интересны: сервисы и продукты для клиентов-физлиц, которые можно органично сочетать банковскими продуктами. Требования: MVP и опыт пилотов, юрлицо или ИП.
Запуск планируется на 2022 год.
Запуск планируется на 2022 год.
Корпоративный акселератор
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RB.RU при поддержке банка ВТБ публикует карту российского FinTech-рынка — интерактивный гид по компаниям, создающим технологичные финансовые продукты для бизнеса, банков и конечных пользователей.
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Карта регулярно обновляется. Если вы хотите предложить проект, пишите на [email protected]
По вопросам партнерства — [email protected]
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
Авторы: Елена Черкас, Полина Соломенцева, Наталия Рябцева,
Виталий Антропов
Виталий Антропов
Наталия Рябцева
Открытые инновации в банкахНаталия Рябцева