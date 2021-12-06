Открытые инновации в банках

Какие направления интересны: клиентский сервис, трансформация внутренних процессов, инновационные решения в области агротехнологий. Успешные проекты получат возможность развивать свое решение по контракту с банком, интеграцию с экосистемой РСХБ, менторскую и PR-поддержку, а также консультации по получению инвестиций, налоговых льгот и грантов.

Какие направления интересны: маркетинг, автоматизация, карты и геолокация, образование, HR, медицина, спорт, анализ данных, «умный» дом, транспорт, VR и AR.



Требования: стартапы с юридическим лицом, MVP и первыми продажами, руководители которых знают английский язык.



Стартап получит возможность интеграции в экосистему компании, доступ к партнерам, инвестициями от Fort Ross Seed Fund и других фондов, а также шанс быстро запустить совместный проект без прохождения буткемпа и акселератора.