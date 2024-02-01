Подкасты с победителями премии RB Digital Awards 2024

Все что вы хотите знать о создании лучших ИТ проектов страны
Подкасты с победителями премии
12 февраля
на церемонии будут объявлены победители премии по цифровой трансформации.
Мы подарим возможность победителям премии рассказать о себе и своих кейсах широкой аудитории
Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить выпуски!
Эксклюзивные интервью, которые уже вышли на канале
коротко о канале Kotelov digital finance
Валерий Котелов — автор YouTube-канала диджитал-интегратора KOTELOV
Искусственный интеллект в промышленности
Алексей Тестин — директор центра развития цифровых технологии «Норникель»
Про факторинг простыми словами
Олег Санников — директор департамента операционной трансформации Совкомбанк Факторинг
Наталия Рябцева
Подкасты с победителями премии RB Digital Awards 2024Наталия Рябцева