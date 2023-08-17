Как выбрать вендора ПО, чтобы не провалить внедрение софта

Остановка основного бизнес-процесса компании в результате сорванного проекта — еще один риск, по словам эксперта: «Пока будет идти восстановление и наладка, клиенты и партнеры могут начать думать о расторжении контракта».



Снижение конкурентоспособности компании и потеря доли рынка. Среди неочевидных на первый взгляд последствий ошибок, но не менее значимых. «Пока заказчик ПО тратит время на „разборки“ с вендором или некомпетентным интегратором — партнером вендора по внедрению продукта — конкуренты пользуются ситуацией: уводят клиентов и потихоньку завоевывают рынок», — отмечает Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM, ЛАНИТ.



Потеря гибкости. «Необходимо также учитывать, что при выборе платформы для автоматизации бизнес-процессов, по сути, заказчик выбирает правила игры как минимум на ближайшие пять лет», — рассказывает Максим Рябов. И, если компания выбрала решение, которое сегодня ее устраивает, а возможностей развития у него недостаточно, в перспективе ей будет сложно перестроиться и адаптироваться к изменениям.



Важно отметить, что причин неудачи на проекте может быть великое множество. Нередко к провалу приводит сразу целый комплекс недоработок — и на стороне вендора, и на стороне партнера, занимающегося внедрением, и на стороне заказчика, который, согласно своей роли, должен грамотно ставить конкретные цели, управлять рисками и в идеале искать и согласовывать компромиссные варианты. Тем не менее правильный продукт от надежного вендора — основа основ, поэтому эксперты ЛАНИТ приводят ключевые критерии выбора.