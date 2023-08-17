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Как выбрать вендора ПО, чтобы не провалить внедрение софта

Внедряя ПО, бизнес стремится работать эффективнее. Однако результат будет противоположным, если не учесть важные нюансы при выборе софта и партнера по внедрению. Спросили у представителей компаний, входящих в группу ЛАНИТ, которые разрабатывают отечественные программные продукты для бизнеса, на что обратить внимание в этом сложном процессе и как предупредить возможные риски.

Почему важно вдумчиво подойти к выбору вендора
Почему важно вдумчиво подойти к выбору вендора
Когда перед ИТ-директором встает задача внедрить в компании новый программный продукт или найти замену старому, на первый взгляд кажется, что выбор ПО можно сделать, сравнив возможности представленных на рынке решений. Только вот любой софт в своем сегменте имеет схожий функционал: все CRM-системы (Customer Relationship Management) так или иначе структурируют знания бизнеса о клиентах и коммуникации с ними, а все ECM-решения (Enterprise Content Management) предназначены для того, чтобы компания смогла отладить работу со всем багажом неструктурированной информации: документами, чертежами, сканами, сообщениями электронной почты и прочим.

Значит, при выборе ПО нужно отталкиваться не столько от самого решения, сколько обращать внимание на нюансы. И важность их очень высока, потому что ошибки выбора могут не только повлиять на судьбу проекта, но и отразиться на финансовом результате компании и в целом на устойчивости бизнеса. Вот несколько наиболее распространенных рисков.
Потеря времени и денег — наиболее частое следствие ошибок на этапе выбора продукта и команды внедрения. Риски будут усиливаться, когда проект привязан к основным задачам бизнеса и сезонным циклам.
«Неправильный выбор вендора грозит не только потерянными инвестициями. Давайте разберем на примере ритейла. На период с октября по декабрь приходится пик продаж в этом сегменте. И допустим, компания N хочет запустить софт, чтобы получить максимум выручки в эти месяцы. Задача проекта — повлиять на процесс продаж. Компания заказывает проект, но к сентябрю он так и не запускается. Итог — минус инвестиции в неудавшийся проект, упущенная выгода и демотивация команды. А это уже критично для бизнеса», — рассказывает Максим Рябов, генеральный директор и сооснователь ИТ-вендора Goodt.
Остановка основного бизнес-процесса компании в результате сорванного проекта — еще один риск, по словам эксперта: «Пока будет идти восстановление и наладка, клиенты и партнеры могут начать думать о расторжении контракта».

Снижение конкурентоспособности компании и потеря доли рынка. Среди неочевидных на первый взгляд последствий ошибок, но не менее значимых. «Пока заказчик ПО тратит время на „разборки“ с вендором или некомпетентным интегратором — партнером вендора по внедрению продукта — конкуренты пользуются ситуацией: уводят клиентов и потихоньку завоевывают рынок», — отмечает Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM, ЛАНИТ.

Потеря гибкости. «Необходимо также учитывать, что при выборе платформы для автоматизации бизнес-процессов, по сути, заказчик выбирает правила игры как минимум на ближайшие пять лет», — рассказывает Максим Рябов. И, если компания выбрала решение, которое сегодня ее устраивает, а возможностей развития у него недостаточно, в перспективе ей будет сложно перестроиться и адаптироваться к изменениям.

Важно отметить, что причин неудачи на проекте может быть великое множество. Нередко к провалу приводит сразу целый комплекс недоработок — и на стороне вендора, и на стороне партнера, занимающегося внедрением, и на стороне заказчика, который, согласно своей роли, должен грамотно ставить конкретные цели, управлять рисками и в идеале искать и согласовывать компромиссные варианты. Тем не менее правильный продукт от надежного вендора — основа основ, поэтому эксперты ЛАНИТ приводят ключевые критерии выбора.
На что обратить особенное внимание —
7 элементов, влияющих на выбор
На что обратить особенное внимание— 7 элементов, влияющих на выбор
Как предупредить возможные риски    на старте работ — 5 шагов
Как предупредить возможные риски на старте работ — 5 шагов
Описанные выше критерии помогут компании минимизировать риски на стадии выбора вендора ПО и партнера по внедрению. Чтобы дальнейшая работа на проекте пошла слаженно, эксперты ЛАНИТ рекомендуют выполнить следующие шаги.
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©RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская

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Наталия Рябцева
Как выбрать вендора ПО, чтобы не провалить внедрение софта