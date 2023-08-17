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Сегодня сложно представить бизнес, который не использует в работе цифровые продукты. На рынке представлено множество решений для разных задач, и любая компания так или иначе сталкивается со сложностью выбора. И выбирать нужно не столько продукт, сколько вендора, который его создает. Вместе с группой ЛАНИТ подготовили исчерпывающий гайд, который поможет разобраться в этом вопросе.
Правильный вендор:
что нужно знать при выборе разработчика ПО
Как выбрать вендора ПО, чтобы не провалить внедрение софта
Повысить производительность и лояльность клиентов: какие возможности открывает российское корпоративное ПО
Чек-лист — на что обратить внимание при выборе вендора ПО
что нужно знать при выборе разработчика ПО
Правильный вендор:
Сегодня сложно представить бизнес, который не использует в работе цифровые продукты. На рынке представлено множество решений для разных задач, и любая компания так или иначе сталкивается со сложностью выбора. И выбирать нужно не столько продукт, сколько вендора, который его создает. Вместе с группой ЛАНИТ подготовили исчерпывающий гайд, который поможет разобраться в этом вопросе.
Как выбрать вендора ПО, чтобы не провалить внедрение софта
Повысить производительность и лояльность клиентов: какие возможности открывает российское корпоративное ПО
Чек-лист — на что обратить внимание при выборе вендора ПО
© RB.RU, 2023
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ИНН 7727004113
Токен: 4CQwVszH9pUkK4xGsLy


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Наталия Рябцева
Правильный вендор: что нужно знать при выборе разработчика ПО