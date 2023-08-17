Правильный вендор: что нужно знать при выборе разработчика ПО

Сегодня сложно представить бизнес, который не использует в работе цифровые продукты. На рынке представлено множество решений для разных задач, и любая компания так или иначе сталкивается со сложностью выбора. И выбирать нужно не столько продукт, сколько вендора, который его создает. Вместе с группой ЛАНИТ подготовили исчерпывающий гайд, который поможет разобраться в этом вопросе.