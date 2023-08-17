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Чек-лист — на что обратить внимание при выборе вендора ПО

Эксперты ЛАНИТ дали топ-10 рекомендаций, которые помогут в выборе вендора программного обеспечения.

Условия контракта и возможности для пилотирования
10
Соответствие ПО требованиям к безопасности и стандартам
09
Качественная документация и обучение
08
Стратегия развития продукта
07
Наличие сети профессиональных партнеров
06
Отчуждаемость и возможности кастомизации ПО
05
Наличие у вендора референсных кейсов внедрения
04
Расширяемость и масштабируемость
03
Репутация вендора и надежность ПО
02
Функциональность продукта
01
Условия контракта и возможности для пилотирования
10
Соответствие ПО требованиям к безопасности и стандартам
09
Качественная документация и обучение
08
Стратегия развития продукта
07
Наличие сети профессиональных партнеров
06
Отчуждаемость и возможности кастомизации ПО
05
Наличие у вендора референсных кейсов внедрения
04
Расширяемость и масштабируемость
03
Репутация вендора и надежность ПО
02
Функциональность продукта
01
Функциональность продукта
Проанализируйте рынок, оцените продукты, которые соответствуют потребностям компании: их функциональность, возможности интеграции с другими информационными системами.
№1
Репутация вендора и надежность ПО
Изучите историю развития вендора, его клиентскую базу, отзывы пользователей. Узнайте, как часто выходят обновления продукта и происходит исправление ошибок.
№2
Расширяемость и масштабируемость
Уточните, насколько легко и эффективно программное обеспечение может масштабироваться в соответствии с ростом бизнеса и увеличивать производительность в условиях большой нагрузки. Убедитесь, что оно может поддерживать большое количество пользователей и объем данных.
№3
Наличие у вендора референсных кейсов внедрения
Обратите внимание на экспертизу вендора в вашем сегменте. Наличие успешных проектов внедрения говорит о функциональных возможностях продукта и снижает риск ошибки при выборе ПО. Уточните, использует ли вендор в своих процессах те решения, которые продает.
№4
Отчуждаемость и возможности кастомизации ПО
Проверьте, насколько программное обеспечение вендора позволяет настраивать его под ваши уникальные требования и бизнес-процессы, насколько легко можно вносить изменения в настройки и конфигурацию. В то же время важно, чтобы решение не создавалось в моменте под меняющиеся потребности бизнеса.
№5
Наличие сети профессиональных партнеров
Проверьте, обладает ли вендор развитой партнерской сетью. Это позволит снять с вас нагрузку по обслуживанию и поддержанию софта.
№6
Проанализируйте, насколько активно вендор следит за новыми технологиями и трендами в отрасли, есть ли у компании-разработчика план не только развития функционала решения, но и его «технической начинки»: будет ли меняться интерфейс, появится ли релиз, направленный на ускорение работы, есть ли в планах создание мобильной версии.
Стратегия развития продукта
№7
Исследуйте наличие документации, руководств пользователя, а также обучающих материалов и программ, предоставляемых вендором или партнером. Решение должны сопровождать все необходимые документы, которые позволят легко подготовить новых пользователей к работе с ним и развивать функционал, не нарушая логику работы системы.
Качественная документация и обучение
№8
Обратите внимание, какие меры защиты данных и информации предусмотрены в программном обеспечении, а также насколько программное обеспечение вендора соответствует необходимым стандартам и законодательным требованиям вашей отрасли.
Соответствие ПО требованиям к безопасности и стандартам
№9
Внимательно изучите условия контракта с вендором, включая сроки, условия использования продукта, права собственности на данные и другие важные аспекты. Узнайте, можно ли провести пилот ПО и провести выборочные нагрузочные тесты для того, чтобы оценить производительность решения.
Условия контракта и возможности для пилотирования
№10
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©RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская

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Наталия Рябцева
Чек-лист — на что обратить внимание при выборе вендора ПО