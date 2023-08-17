Чек-лист — на что обратить внимание при выборе вендора ПО

Проанализируйте, насколько активно вендор следит за новыми технологиями и трендами в отрасли, есть ли у компании-разработчика план не только развития функционала решения, но и его «технической начинки»: будет ли меняться интерфейс, появится ли релиз, направленный на ускорение работы, есть ли в планах создание мобильной версии.