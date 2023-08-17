Чек-лист — на что обратить внимание при выборе вендора ПО
Эксперты ЛАНИТ дали топ-10 рекомендаций, которые помогут в выборе вендора программного обеспечения.
Функциональность продукта
№1
Расширяемость и масштабируемость
№3
Отчуждаемость и возможности кастомизации ПО
№5
Наличие сети профессиональных партнеров
Проверьте, обладает ли вендор развитой партнерской сетью. Это позволит снять с вас нагрузку по обслуживанию и поддержанию софта.
№6
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Наталия Рябцева
Чек-лист — на что обратить внимание при выборе вендора ПОНаталия Рябцева