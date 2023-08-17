Повысить производительность и лояльность клиентов: какие возможности открывает российское корпоративное ПО

Другой продукт из портфеля Goodt — Insight. Это первая в России BI-платформа со встроенным Low-Code-функционалом, позволяющая разрабатывать не только классические BI-проекты, но и приложения, порталы, сайты, решения для ситуационных центров, медиапанели и другие форматы комплексной интерактивной аналитики.



Платформа спроектирована по принципу «дизайн без ограничений». Это полноценная фабрика разработки разных типов визуализаций данных. Все элементы можно кастомизировать. В конструктор встроена библиотека преднастроенных шаблонов для быстрой подготовки аналитики и большой набор инструментов: сейчас в нем более 70 виджетов и сервисов. Весной 2023 года Goodt открыла код виджетов и дала возможность разработчикам создавать и использовать собственные виджеты.



Обучение работе на платформе занимает до пяти рабочих дней. Быстрый вход обеспечивает возможность разрабатывать проекты без навыков программирования — достаточно знать CSS, SQL и уметь работать в любом графическом редакторе. Всем пользователям доступна структурированная база знаний о продукте — Wiki и обучающие видеоуроки — и экспертное сообщество Insight (площадка для обмена опытом и оперативной поддержки).



Выгрузку данных можно делать в привычных форматах, в том числе в Word, Excel, PDF. Проект можно интегрировать в любые внешние ресурсы — корпоративные порталы и приложения, сайты и лендинги.



В конце 2022 года Минцифры, РФРИТ и Координационный центр Правительства РФ организовали BI-битву российских решений. Платформа Insight победила в двух номинациях — «Самое кастомизируемое решение» и «Лучший инструмент для параметризации приложений».



