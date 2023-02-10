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От формирования первых команд до победы на чемпионатах:
как создать киберспортивное комьюнити

Для запуска корпоративного киберкомьюнити недостаточно сказать сотрудникам: «Пожалуйста, играйте, но не в рабочее время». Это полноценный проект со своими особенностями, и их важно знать, чтобы создать действительно процветающее сообщество с активными вовлеченными участниками.

Разбираемся в этих особенностях вместе с #КиберЛАНИТ. Команда поделилась советами на основе личного опыта.

02
Обязательно ли хорошо разбираться в играх, чтобы запустить киберспортивное комьюнити?
Запустить киберспортивное комьюнити — интересная идея, но вдруг ее не поддержат внутри компании. Как понять, что запуск будет перспективным?
01
04
Это довольно масштабный проект. Сколько ресурсов понадобится на его реализацию и развитие?
03
С чего начать создание киберспортивного комьюнити?
05
Что делать, чтобы сотрудники более активно вовлекались в жизнь комьюнити?
06
Какие форматы предложить сотрудникам, далеким от видеоигр?
07
Как сформировать сильную команду киберспортсменов для победы во внешних турнирах?
02
Обязательно ли хорошо разбираться в играх, чтобы запустить киберспортивное комьюнити?
01
04
Это довольно масштабный проект. Сколько ресурсов понадобится на его реализацию и развитие?
03
С чего начать создание киберспортивного комьюнити?
05
Что делать, чтобы сотрудники более активно вовлекались в жизнь комьюнити?
06
Какие форматы предложить сотрудникам, далеким от видеоигр?
07
Как сформировать сильную команду киберспортсменов для победы во внешних турнирах?
Запустить киберспортивное комьюнити — интересная идея, но вдруг ее не поддержат внутри компании. Как понять, что запуск будет перспективным?
Компьютерные игры непременно должны быть в ДНК как самой компании, так и сотрудников. Вспомните, чем вы увлекались в студенческие годы, как проводили нагрузочное тестирование первых серверов (здесь многие вспомнят запуск Quake и мини-турниры на старых ПК) и какие игровые жанры вас увлекают больше всего.

Если теплые воспоминания о компьютерных шедеврах есть у вас и ваших сотрудников, предложите им сыграть вместе. Устройте небольшой турнир ― дисциплины пусть выберут сами сотрудники ― и посмотрите на отклик.

Любая гипотеза нуждается в проверке, и киберспорт не исключение. Если вы видите, что в активностях готово участвовать больше трех-четырех команд на дисциплину ― это уже успех киберспортивной инициативы.
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Ответ:
Запустить киберспортивное комьюнити — интересная идея, но вдруг ее не поддержат внутри компании. Как понять, что запуск будет перспективным?
Вопрос:
№1
Сотрудникам приятно, когда в компании есть человек, не просто организующий чемпионаты и турниры, но и разделяющий их интерес, готовый выслушать и понять. Как быть на одной волне с киберспортсменами? Универсального рецепта нет. Можно подписаться на «Игроманию», смотреть многочасовые стримы на Twitch или следить за всеми участниками The International ― крупнейшего киберспортивного турнира по Dota 2.

Но лучше всего начать погружение в мир геймеров с одиночных игр ― серии The Elder Scrolls, The Witcher или Fallout, Settlers или Age of Empires, Call of Duty или Far Cry ― и настоящих киберспортивных. Приступать к последним рекомендуем основательно подготовившись ― без этого будет достаточно сложно. В качестве первой пилотной игры стоит присмотреться к Dota 2 или CS:GO ― не зря их считают главными киберспортивными дисциплинами в мире.

Конечно, для запуска киберспортивного комьюнити «быть в теме» не обязательно: сегодня на рынке существует много компаний, реализующих подобные проекты «под ключ»: «Лига Чемпионов Бизнеса», ESforce, Electronic Mushroom и другие. Но помните, что внутренние коммуникации ― это душа компании. И по-особенному душевными проекты в этом направлении становятся, когда сотрудники вкладывают в них собственный ресурс и энергию, чтобы создать настоящее и дружное сообщество.






Ответ:
Обязательно ли хорошо разбираться в играх, чтобы запустить киберспортивное комьюнити?
Вопрос:
№2
Ответ:
С чего начать создание киберспортивного комьюнити?
Вопрос:
№3
  • Проведите внутреннее исследование аудитории киберспорта

В ЛАНИТ киберспорт начался с опросов на корпоративном портале. Предложите сотрудникам самостоятельно выбрать ключевые дисциплины, подобрать для себя подходящий формат участия, определить количество чемпионатов и время их проведения ― вопросы могут касаться любого аспекта киберспортивного направления. Меньше говорить, больше слушать ― залог успеха киберспортивного комьюнити.

  • Запланируйте проведение пилотного чемпионата

В любом проекте по повышению лояльности сотрудников важно тестировать гипотезы и проводить пилотные испытания. Киберспорт ― не исключение. Предложите сотрудникам выбрать дисциплину для первого турнира, начните заявочную кампанию. Посмотрите на явку, спрос, пожелания потенциальных киберспортсменов.

ЛАНИТ начинал с основ: мы изучили, что вообще популярно сегодня в киберспорте ― дисциплины, форматы участия, игровые режимы. Организовали внутренний отборочный турнир, выбрав в качестве стартовых дисциплин Dota 2, CS:GO, FIFA и «Мир танков». Чем популярнее дисциплина, тем больше вероятность, что среди сотрудников найдутся активные игроки, готовые принять участие.

  • Определитесь с пулом дисциплин

Пилотный чемпионат покажет, какие дисциплины пользуются популярностью, а какие не нашли отклика в сердцах ваших сотрудников. К примеру, по такому принципу в ЛАНИТ временно отказались от дисциплины Starcraft II ― среди сотрудников нашелся только один активный игрок.

Сегодня мы видим, что популярность дисциплины растет ― появился запрос на возобновление турниров по этой игре. Возможно, в ближайшее время Starcraft II снова станет регулярной дисциплиной на наших чемпионатах.

  • При необходимости привлеките специализированную компанию или найдите опытного судью среди собственных сотрудников

В зависимости от масштабов компании снижается или, наоборот, возрастает объем ресурсов, необходимых для проведения киберспортивных мероприятий. Чем меньше сотрудников, тем меньше ресурсов вам потребуется на старте. Но даже в условиях большой корпорации можно провести чемпионат самостоятельно.

Вам потребуются:

  • судья ― это может быть опытный инициативный игрок;
  • кастер ― ведущий трансляции, который следит и переключает камеру от игрока к игроку в режиме реального времени ― тоже может быть вашим сотрудником, знакомым с игровым процессом конкретной дисциплины;
  • комьюнити-менеджер ― человек, который организует, направит, поможет и подскажет в случае необходимости;
  • ассистент для выполнения рутинных задач: закупки и отправки призов, формирования турнирных таблиц и так далее..

Контрагент решит все ваши задачи «под ключ», но будьте готовы выделить дополнительные ресурсы. Обратите внимание, что стоимость проведения киберспортивных мероприятий варьируется в зависимости от популярности дисциплины, ее сложности и количества участников.

  • Для неиграющих сотрудников организуйте трансляцию матчей на YouTube или Twitch

Чтобы приобщить неиграющих сотрудников к киберспорту, потребуется хороший комментатор. У ЛАНИТ есть собственный Twitch-канал для киберспортивных трансляций. Некоторые компании рекомендуют воспользоваться услугами популярных стримеров ― за счет трансляции на канале популярного блогера вы обеспечите солидный охват своему мероприятию.

Комментатора можно выбрать из числа сотрудников ― идеально подойдет любой харизматичный спикер, знакомый с игровым процессом. Если пользуетесь услугами контрагентов, попросите предложить вам несколько вариантов.

Помните: трансляцию будут смотреть сотрудники, которые, возможно, ни разу не играли в компьютерные игры. Задача ведущего ― увлечь их трансляцией и суметь ненавязчиво и аккуратно разъяснить правила.

  • Не забывайте информировать и располагать к киберспорту

Полезные подборки на корпоративном портале, интересные посты в социальных сетях ― покажите, что вы расположены к играм в нерабочее время, а сам мир киберспорта многогранен и перспективен.

Аккаунты ЛАНИТ в социальных сетях регулярно пополняются полезными материалами о киберспорте. Посты, статьи, короткие видео и многое другое ― идеальный инструмент вовлечения. Чтобы погружение в тему было максимально ненавязчивым, добавьте киберспортивную тему в стандартную подборку рекомендаций на выходные.

































Все зависит от вашего желания и возможностей. Одни компании предпочитают небольшие внутренние чемпионаты, которые помогают разнообразить корпоративную жизнь, другие ― выбирают крупные ивенты с партнерами по бизнесу. И в том, и в другом случае можно вырастить киберспортивное комьюнити внутри организации. Главное ― не забывайте про мотивацию и призы.

В ЛАНИТ киберспортивный проект курирует Центр развития HR-бренда и SMM, входящий в Департамент по работе с персоналом. Большую часть задач ведет специально выделенный менеджер ― активный игрок и киберспортивный энтузиаст. Благодаря его глубокой вовлеченности мероприятия всегда получаются качественными и душевными, ведь в их организацию вложен личный интерес.

Конечно, помимо киберспорта команда реализует и другие задачи по работе с сотрудниками и корпоративными коммуникациями, но киберспорт этому совершенно не мешает. Даже наоборот ― увлечение подобным проектом позволяет придерживаться концепции work-life blending, когда работа и хобби перемежаются друг с другом.

Тема расходов в корпоративном киберспорте достаточно специфична ― единой сметы не существует. Все зависит исключительно от потребностей команды проекта, степени личного погружения в тему, а также от объемов комьюнити и количества мероприятий.

У команды всегда есть два пути: можно делать все самостоятельно, инхаус и достаточно дешево. Второй путь ― привлечь профессионалов за дополнительный бюджет. Среди расходов в этом случае появятся такие пункты, как работа внешней команды, организация мероприятия, аренда площадки (киберспортивные клубы стоят недешево) и многое другое.










Ответ:
Это довольно масштабный проект. Сколько ресурсов понадобится на его реализацию и развитие?
Вопрос:
№4
Что делать, чтобы сотрудники более активно вовлекались в жизнь комьюнити?
Вопрос:
№5
Мотивировать их. За достижения в копилке компании обязательно нужно награждать киберспортсменов, чтобы они понимали свою значимость и высокую оценку своего успеха. Наградить можно хорошей периферией, аксессуарами, кастомными статуэтками, корпоративным мерчем и так далее..

Мотивация ― то, что помогает сообществу оставаться активным и продолжать развиваться. Но не забывайте и про информирование. Если в компании идет постоянный наем новых сотрудников, нужно внедрить информацию о киберспортивном сообществе в процесс онбординга (это может быть чат-бот или буклет), а также регулярно приглашать сотрудников на киберспортивные мероприятия, чтобы подогревать их интерес.

Киберспортивному комьюнити потребуется площадка для общения. Мы рекомендуем остановиться на Discord — мессенджере для геймеров. Он удобный, на его базе проходят профессиональные турниры, и в нем сидят все без исключения играющие молодые сотрудники.

Освоить функционал будет непросто, здесь помогут гайды и боты для автоматизации процессов (можно автоматизировать даже прием заявок на чемпионаты). Собственный сервер создать может любой пользователь, большинство необходимых вам функций бесплатны. Попробуйте кинуть клич по компании ― наверняка найдется сотрудник, готовый помочь создать уютный «домик» для киберспортсменов.

Не все сразу присоединятся к серверу ― это нормально. Любое комьюнити требует постоянного «прогрева», стимулирования интереса. Заманивайте яркими заголовками писем в корпоративной почте, приятными призами и бонусами. К киберспортивному сообществу стоит присоединиться не только ради побед и достижений, это прекрасный инструмент тимбилдинга, способ общения, возможность найти новых друзей среди своих коллег. Используйте эти бенефиты для расширения сообщества и привлечения новых игроков.










Ответ:
Какие форматы предложить сотрудникам, далеким от видеоигр?
Вопрос:
№6
На такой случай существуют игры с достаточно низким порогом входа. К примеру, в Minecraft человек может сыграть без особой подготовки. Если говорить о киберспортивных дисциплинах, это могут быть стратегии в реальном времени ― Age of Empires, Settlers.

Если же не вовлекать сотрудников в игровые активности, можно проводить тематические квизы, образовательные вебинары от звезд стриминга и киберспорта, а также мини-чемпионаты по знакомым всем «Змейке» и «Танчикам».

В ЛАНИТ есть несколько сотрудников, которые регулярно участвуют в киберспортивных квизах ― отвечают на вопросы об истории киберспорта, звездах индустрии, произведениях геймдева, однако они ни разу не участвовали в чемпионатах и турнирах.






Ответ:
Как сформировать сильную команду киберспортсменов для победы во внешних турнирах?
Вопрос:
№7
Начать стоит с поиска хорошего и замотивированного капитана. Как правило, выявление лидеров в киберспортивном комьюнити происходит органически. Вы вряд ли столкнетесь с ситуацией, когда никто из заявившихся на чемпионат участников не возьмет на себя инициативу.

Если это все-таки случилось, подключите материальные и нематериальные инструменты мотивации. Предложите индивидуальные призы для тех, кто готов взять на себя ответственность за команду.

Если и это не помогло, предложите сыграть шоу-матч и понаблюдайте за командой (можно последить за коммуникацией игроков в Discord): кто берет на себя инициативу, кто организует всех вокруг себя и координирует действия ― на этого игрока пусть и упадет ваш выбор.

Капитан ― это душа и основа успеха команды. Капитан должен иметь неплохой скилл игры (можно ориентироваться на игровой рейтинг или общий игровой опыт, то есть количество сыгранных матчей или часов, проведенных в игре) и возможность самостоятельно выбирать игроков для своей команды. Затем у команды будет одна задача ― играть, играть и еще раз играть до тех пор, пока синергия игроков не достигнет своего максимума.

Когда команда собрана, имеет смысл подумать о профессиональных тренировках со специалистом ― их достаточно просто найти в интернете или через киберспортивных контрагентов. Также вы можете обратиться к стримерам или медийным игрокам с YouTube или Twitch ― обычно они предоставляют подобные услуги.

Выбирать тренера стоит, исходя из бюджета, стандартная тренировка может стоить от 5 до 10 тысяч рублей, но встречаются и дорогостоящие предложения ― все зависит от уровня тренера. Разумеется, это дополнительные ресурсы, но результат совершенно точно вас порадует.

В 2022 году тренировки стали регулярной активностью для КиберЛАНИТ. Сильнейшие команды проходят обязательный буткемп из четырех-пяти тренировок за одну-две недели до начала внешнего турнира ― этого объема вполне достаточно, как показывают результаты.

В рамках чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» команда ЛАНИТ Cactus Team в дисциплине «Мир танков» заняла первое место в Серебряной лиге чемпионата. За спиной у команды пять комплексных тренировок и рекомендации от опытного тренера Артема Кузнецова (IIomudop_MSK). Учтите, что если капитан запросит больше тренировок, чем вы предложите, лучше прислушаться. В целом это достаточно универсальный и полезный совет ― больше слушать членов киберспортивного комьюнити.
















Ответ:
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Узнайте, как как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании России
©RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская

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Наталия Рябцева
От формирования первых команд до победы на чемпионатах