От формирования первых команд до победы на чемпионатах:

Сотрудникам приятно, когда в компании есть человек, не просто организующий чемпионаты и турниры, но и разделяющий их интерес, готовый выслушать и понять. Как быть на одной волне с киберспортсменами? Универсального рецепта нет. Можно подписаться на «Игроманию», смотреть многочасовые стримы на Twitch или следить за всеми участниками The International ― крупнейшего киберспортивного турнира по Dota 2.



Но лучше всего начать погружение в мир геймеров с одиночных игр ― серии The Elder Scrolls, The Witcher или Fallout, Settlers или Age of Empires, Call of Duty или Far Cry ― и настоящих киберспортивных. Приступать к последним рекомендуем основательно подготовившись ― без этого будет достаточно сложно. В качестве первой пилотной игры стоит присмотреться к Dota 2 или CS:GO ― не зря их считают главными киберспортивными дисциплинами в мире.



Конечно, для запуска киберспортивного комьюнити «быть в теме» не обязательно: сегодня на рынке существует много компаний, реализующих подобные проекты «под ключ»: «Лига Чемпионов Бизнеса», ESforce, Electronic Mushroom и другие. Но помните, что внутренние коммуникации ― это душа компании. И по-особенному душевными проекты в этом направлении становятся, когда сотрудники вкладывают в них собственный ресурс и энергию, чтобы создать настоящее и дружное сообщество.