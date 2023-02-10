От формирования первых команд до победы на чемпионатах:

Начать стоит с поиска хорошего и замотивированного капитана. Как правило, выявление лидеров в киберспортивном комьюнити происходит органически. Вы вряд ли столкнетесь с ситуацией, когда никто из заявившихся на чемпионат участников не возьмет на себя инициативу.



Если это все-таки случилось, подключите материальные и нематериальные инструменты мотивации. Предложите индивидуальные призы для тех, кто готов взять на себя ответственность за команду.



Если и это не помогло, предложите сыграть шоу-матч и понаблюдайте за командой (можно последить за коммуникацией игроков в Discord): кто берет на себя инициативу, кто организует всех вокруг себя и координирует действия ― на этого игрока пусть и упадет ваш выбор.



Капитан ― это душа и основа успеха команды. Капитан должен иметь неплохой скилл игры (можно ориентироваться на игровой рейтинг или общий игровой опыт, то есть количество сыгранных матчей или часов, проведенных в игре) и возможность самостоятельно выбирать игроков для своей команды. Затем у команды будет одна задача ― играть, играть и еще раз играть до тех пор, пока синергия игроков не достигнет своего максимума.



Когда команда собрана, имеет смысл подумать о профессиональных тренировках со специалистом ― их достаточно просто найти в интернете или через киберспортивных контрагентов. Также вы можете обратиться к стримерам или медийным игрокам с YouTube или Twitch ― обычно они предоставляют подобные услуги.



Выбирать тренера стоит, исходя из бюджета, стандартная тренировка может стоить от 5 до 10 тысяч рублей, но встречаются и дорогостоящие предложения ― все зависит от уровня тренера. Разумеется, это дополнительные ресурсы, но результат совершенно точно вас порадует.



В 2022 году тренировки стали регулярной активностью для КиберЛАНИТ. Сильнейшие команды проходят обязательный буткемп из четырех-пяти тренировок за одну-две недели до начала внешнего турнира ― этого объема вполне достаточно, как показывают результаты.



В рамках чемпионата «Лига Чемпионов Бизнеса» команда ЛАНИТ Cactus Team в дисциплине «Мир танков» заняла первое место в Серебряной лиге чемпионата. За спиной у команды пять комплексных тренировок и рекомендации от опытного тренера Артема Кузнецова (IIomudop_MSK). Учтите, что если капитан запросит больше тренировок, чем вы предложите, лучше прислушаться. В целом это достаточно универсальный и полезный совет ― больше слушать членов киберспортивного комьюнити.



