От формирования первых команд до победы на чемпионатах:
как создать киберспортивное комьюнити
Для запуска корпоративного киберкомьюнити недостаточно сказать сотрудникам: «Пожалуйста, играйте, но не в рабочее время». Это полноценный проект со своими особенностями, и их важно знать, чтобы создать действительно процветающее сообщество с активными вовлеченными участниками.
Разбираемся в этих особенностях вместе с #КиберЛАНИТ. Команда поделилась советами на основе личного опыта.
Разбираемся в этих особенностях вместе с #КиберЛАНИТ. Команда поделилась советами на основе личного опыта.
Ответ:
Запустить киберспортивное комьюнити — интересная идея, но вдруг ее не поддержат внутри компании. Как понять, что запуск будет перспективным?
Вопрос:
№1
Ответ:
С чего начать создание киберспортивного комьюнити?
Вопрос:
№3
- Проведите внутреннее исследование аудитории киберспорта
В ЛАНИТ киберспорт начался с опросов на корпоративном портале. Предложите сотрудникам самостоятельно выбрать ключевые дисциплины, подобрать для себя подходящий формат участия, определить количество чемпионатов и время их проведения ― вопросы могут касаться любого аспекта киберспортивного направления. Меньше говорить, больше слушать ― залог успеха киберспортивного комьюнити.
- Запланируйте проведение пилотного чемпионата
В любом проекте по повышению лояльности сотрудников важно тестировать гипотезы и проводить пилотные испытания. Киберспорт ― не исключение. Предложите сотрудникам выбрать дисциплину для первого турнира, начните заявочную кампанию. Посмотрите на явку, спрос, пожелания потенциальных киберспортсменов.
ЛАНИТ начинал с основ: мы изучили, что вообще популярно сегодня в киберспорте ― дисциплины, форматы участия, игровые режимы. Организовали внутренний отборочный турнир, выбрав в качестве стартовых дисциплин Dota 2, CS:GO, FIFA и «Мир танков». Чем популярнее дисциплина, тем больше вероятность, что среди сотрудников найдутся активные игроки, готовые принять участие.
- Определитесь с пулом дисциплин
Пилотный чемпионат покажет, какие дисциплины пользуются популярностью, а какие не нашли отклика в сердцах ваших сотрудников. К примеру, по такому принципу в ЛАНИТ временно отказались от дисциплины Starcraft II ― среди сотрудников нашелся только один активный игрок.
Сегодня мы видим, что популярность дисциплины растет ― появился запрос на возобновление турниров по этой игре. Возможно, в ближайшее время Starcraft II снова станет регулярной дисциплиной на наших чемпионатах.
- При необходимости привлеките специализированную компанию или найдите опытного судью среди собственных сотрудников
В зависимости от масштабов компании снижается или, наоборот, возрастает объем ресурсов, необходимых для проведения киберспортивных мероприятий. Чем меньше сотрудников, тем меньше ресурсов вам потребуется на старте. Но даже в условиях большой корпорации можно провести чемпионат самостоятельно.
Вам потребуются:
- судья ― это может быть опытный инициативный игрок;
- кастер ― ведущий трансляции, который следит и переключает камеру от игрока к игроку в режиме реального времени ― тоже может быть вашим сотрудником, знакомым с игровым процессом конкретной дисциплины;
- комьюнити-менеджер ― человек, который организует, направит, поможет и подскажет в случае необходимости;
- ассистент для выполнения рутинных задач: закупки и отправки призов, формирования турнирных таблиц и так далее..
Контрагент решит все ваши задачи «под ключ», но будьте готовы выделить дополнительные ресурсы. Обратите внимание, что стоимость проведения киберспортивных мероприятий варьируется в зависимости от популярности дисциплины, ее сложности и количества участников.
- Для неиграющих сотрудников организуйте трансляцию матчей на YouTube или Twitch
Чтобы приобщить неиграющих сотрудников к киберспорту, потребуется хороший комментатор. У ЛАНИТ есть собственный Twitch-канал для киберспортивных трансляций. Некоторые компании рекомендуют воспользоваться услугами популярных стримеров ― за счет трансляции на канале популярного блогера вы обеспечите солидный охват своему мероприятию.
Комментатора можно выбрать из числа сотрудников ― идеально подойдет любой харизматичный спикер, знакомый с игровым процессом. Если пользуетесь услугами контрагентов, попросите предложить вам несколько вариантов.
Помните: трансляцию будут смотреть сотрудники, которые, возможно, ни разу не играли в компьютерные игры. Задача ведущего ― увлечь их трансляцией и суметь ненавязчиво и аккуратно разъяснить правила.
- Не забывайте информировать и располагать к киберспорту
Полезные подборки на корпоративном портале, интересные посты в социальных сетях ― покажите, что вы расположены к играм в нерабочее время, а сам мир киберспорта многогранен и перспективен.
Аккаунты ЛАНИТ в социальных сетях регулярно пополняются полезными материалами о киберспорте. Посты, статьи, короткие видео и многое другое ― идеальный инструмент вовлечения. Чтобы погружение в тему было максимально ненавязчивым, добавьте киберспортивную тему в стандартную подборку рекомендаций на выходные.
Что делать, чтобы сотрудники более активно вовлекались в жизнь комьюнити?
Вопрос:
№5
Ответ:
Какие форматы предложить сотрудникам, далеким от видеоигр?
Вопрос:
№6
На такой случай существуют игры с достаточно низким порогом входа. К примеру, в Minecraft человек может сыграть без особой подготовки. Если говорить о киберспортивных дисциплинах, это могут быть стратегии в реальном времени ― Age of Empires, Settlers.
Если же не вовлекать сотрудников в игровые активности, можно проводить тематические квизы, образовательные вебинары от звезд стриминга и киберспорта, а также мини-чемпионаты по знакомым всем «Змейке» и «Танчикам».
В ЛАНИТ есть несколько сотрудников, которые регулярно участвуют в киберспортивных квизах ― отвечают на вопросы об истории киберспорта, звездах индустрии, произведениях геймдева, однако они ни разу не участвовали в чемпионатах и турнирах.
Если же не вовлекать сотрудников в игровые активности, можно проводить тематические квизы, образовательные вебинары от звезд стриминга и киберспорта, а также мини-чемпионаты по знакомым всем «Змейке» и «Танчикам».
В ЛАНИТ есть несколько сотрудников, которые регулярно участвуют в киберспортивных квизах ― отвечают на вопросы об истории киберспорта, звездах индустрии, произведениях геймдева, однако они ни разу не участвовали в чемпионатах и турнирах.
Ответ:
©RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская
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Автор: Ирина Печёрская
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Наталия Рябцева
От формирования первых команд до победы на чемпионатахНаталия Рябцева