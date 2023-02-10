Корпоративный киберспорт

В компаниях, где работают над увеличением лояльности сотрудников, значительно ниже текучесть кадров, а производительность и прибыль — выше. Поддерживать вовлеченность персонала можно разными способами, даже нестандартными — например, поощрять увлечение сотрудников видеоиграми. Именно этим занимаются в одной из крупнейших IT-компаний в России ЛАНИТ.



ЛАНИТ развивает корпоративный киберспорт уже три года. В совместном проекте ЛАНИТ и RB.RU расскажем, с чего началась история КиберЛАНИТ, зачем компания создала комьюнити и какую пользу оно приносит, а также дадим инструкцию, как сформировать подобное сообщество у себя.

как прокачать HR-бренд и улучшить внутренние коммуникации в компании с помощью киберкомьюнити

КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании России

«Видеоигры — в нашей ДНК»: участники КиберЛАНИТ — о том, за что ценят комьюнити