С приходом пандемии наши возможности организовывать масштабные корпоративные мероприятия сильно ограничились. Тогда казалось, что в онлайне не так много способов провести удачный тимбилдинг или вместе заняться чем-то объединяющим. Киберспорт же позволил решить эту задачу и сплотить распределенные по всей России команды.



Создать сообщество из сотрудников, разных по сути и направлениям деятельности, — настоящий челлендж, особенно с учетом того, что подразделения и ресурсные центры ЛАНИТ находятся в разных городах и регионах. Но нам хочется общаться, делиться опытом, экспертизой, эмоциями, налаживать и укреплять кросс-коммуникации, и киберспорт позволяет это делать.



К тому же мы IT-компания, что сближает нас с самой идеей компьютерных игр и индустрией гейминга: видеоигры — в нашей ДНК. Какой же IT-специалист в прошлом не залипал в CS:Source или не гонял в Quake? А если и не гонял, то что мешает это сделать в осознанном возрасте? Мы это увлечение всячески поддерживаем и поощряем.



Немаловажный фактор — победы. В киберспорте сегодня — и IT, и финсектор, и ритейл, и даже промышленность. Это широкое и необъятное поле для новых контактов, партнерства, коммуникации и, разумеется, конкуренции. Поэтому мы всегда с радостью участвуем в корпоративных чемпионатах. Наша цель — побеждать и достигать новых высот из года в год.



Отдельно отмечу, что даже самые интенсивные тренировки не должны отвлекать сотрудников от рабочих задач. Но здесь важно не переусердствовать и не забыть, для чего мы вошли в этот процесс.



Бывает, что игроки «выгорают» по отношению к своей дисциплине ― это нормально: чемпионаты занимают определенное время, а у игроков помимо работы есть семьи, личная жизнь. Так что мы не забываем про это и с пониманием относимся, когда сотрудник, к примеру, решает взять тайм-аут и на время забросить Dota 2. Но, по опыту, все возвращаются: этот адреналин и эмоции не сравнятся ни с чем, поэтому через какое-то время люди начинают скучать и возвращаются в игру.



