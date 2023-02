«Видеоигры — в нашей ДНК»

Мое увлечение играми началось с «Танчиков» и Contra на Dendy, а моей первой компьютерной игрой стала Serious Sam: The Second Encounter. Дело было так. Мы с другом пришли в компьютерный клуб, который находился в подсобке школы. Я попросил его запустить стрелялку, и он включил Serious Sam. Поначалу я не мог использовать мышку и клавиатуру одновременно. Тогда друг предложил мне управлять клавиатурой, а сам взялся за мышку. И вот так весело мы начали «крошить» монстров, а c Serious Sam случилась моя любовь к компьютерным играм.



В ЛАНИТ много кто разделяет мое увлечение, и мы вместе с коллегами собирались играть еще до того, как появилось сообщество КиберЛАНИТ. А когда в компании объявили первый внутренний турнир, сразу решили участвовать.



Работе игры никак не мешают ― скорее наоборот: общаясь с коллегами вне работы, можно ближе их узнать, а это помогает лучше коммуницировать и взаимодействовать с ними по рабочим вопросам.



С появлением КиберЛАНИТ я начал общаться с большим количеством коллег как из моего подразделения, так и из других компаний группы ЛАНИТ. Мы даже проводим время вне работы и игр. Так что КиберЛАНИТ ― одна из самых крутых корпоративных активностей за все время моей работы в компании.