«Видеоигры — в нашей ДНК»: участники КиберЛАНИТ — о том, за что ценят комьюнити
В #КиберЛАНИТ сейчас 700 участников, и их количество растет год от года. Что сотрудники ЛАНИТ находят для себя в комьюнити и почему сама компания заинтересована в его развитии, рассказали члены сообщества и руководитель проекта.
Елизавета, руководитель киберспортивного проекта ЛАНИТ
О том, зачем компания создала КиберЛАНИТ
С приходом пандемии наши возможности организовывать масштабные корпоративные мероприятия сильно ограничились. Тогда казалось, что в онлайне не так много способов провести удачный тимбилдинг или вместе заняться чем-то объединяющим. Киберспорт же позволил решить эту задачу и сплотить распределенные по всей России команды.
Создать сообщество из сотрудников, разных по сути и направлениям деятельности, — настоящий челлендж, особенно с учетом того, что подразделения и ресурсные центры ЛАНИТ находятся в разных городах и регионах. Но нам хочется общаться, делиться опытом, экспертизой, эмоциями, налаживать и укреплять кросс-коммуникации, и киберспорт позволяет это делать.
К тому же мы IT-компания, что сближает нас с самой идеей компьютерных игр и индустрией гейминга: видеоигры — в нашей ДНК. Какой же IT-специалист в прошлом не залипал в CS:Source или не гонял в Quake? А если и не гонял, то что мешает это сделать в осознанном возрасте? Мы это увлечение всячески поддерживаем и поощряем.
Немаловажный фактор — победы. В киберспорте сегодня — и IT, и финсектор, и ритейл, и даже промышленность. Это широкое и необъятное поле для новых контактов, партнерства, коммуникации и, разумеется, конкуренции. Поэтому мы всегда с радостью участвуем в корпоративных чемпионатах. Наша цель — побеждать и достигать новых высот из года в год.
Отдельно отмечу, что даже самые интенсивные тренировки не должны отвлекать сотрудников от рабочих задач. Но здесь важно не переусердствовать и не забыть, для чего мы вошли в этот процесс.
Бывает, что игроки «выгорают» по отношению к своей дисциплине ― это нормально: чемпионаты занимают определенное время, а у игроков помимо работы есть семьи, личная жизнь. Так что мы не забываем про это и с пониманием относимся, когда сотрудник, к примеру, решает взять тайм-аут и на время забросить Dota 2. Но, по опыту, все возвращаются: этот адреналин и эмоции не сравнятся ни с чем, поэтому через какое-то время люди начинают скучать и возвращаются в игру.
Создать сообщество из сотрудников, разных по сути и направлениям деятельности, — настоящий челлендж, особенно с учетом того, что подразделения и ресурсные центры ЛАНИТ находятся в разных городах и регионах. Но нам хочется общаться, делиться опытом, экспертизой, эмоциями, налаживать и укреплять кросс-коммуникации, и киберспорт позволяет это делать.
К тому же мы IT-компания, что сближает нас с самой идеей компьютерных игр и индустрией гейминга: видеоигры — в нашей ДНК. Какой же IT-специалист в прошлом не залипал в CS:Source или не гонял в Quake? А если и не гонял, то что мешает это сделать в осознанном возрасте? Мы это увлечение всячески поддерживаем и поощряем.
Немаловажный фактор — победы. В киберспорте сегодня — и IT, и финсектор, и ритейл, и даже промышленность. Это широкое и необъятное поле для новых контактов, партнерства, коммуникации и, разумеется, конкуренции. Поэтому мы всегда с радостью участвуем в корпоративных чемпионатах. Наша цель — побеждать и достигать новых высот из года в год.
Отдельно отмечу, что даже самые интенсивные тренировки не должны отвлекать сотрудников от рабочих задач. Но здесь важно не переусердствовать и не забыть, для чего мы вошли в этот процесс.
Бывает, что игроки «выгорают» по отношению к своей дисциплине ― это нормально: чемпионаты занимают определенное время, а у игроков помимо работы есть семьи, личная жизнь. Так что мы не забываем про это и с пониманием относимся, когда сотрудник, к примеру, решает взять тайм-аут и на время забросить Dota 2. Но, по опыту, все возвращаются: этот адреналин и эмоции не сравнятся ни с чем, поэтому через какое-то время люди начинают скучать и возвращаются в игру.
О том, каких целей удалось достичь
С задачей побеждать мы успешно справляемся. Благодаря постоянным тренировкам, поддержке руководства и сильной внутренней мотивации результаты регулярно улучшаются. Если на старте мы радовались вторым-третьим местам, то сегодня с гордостью завоевываем кубки за первенство в отдельных дисциплинах. К примеру, вошли в топ игроков дисциплины Hearthstone в осеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса», а также стали лучшими в Серебряной лиге в дисциплине «Мир танков».
Мы видим и то, что коммуникация между сотрудниками становится теснее, новые составы — все более разнообразными: в рамках одной команды собираются коллеги из разных компаний и городов, что не может не радовать. К примеру, когда отправляем призы за участие, понимаем, насколько же география КиберЛАНИТ широка — Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск, Пенза, Минск и другие города. Это все наши сотрудники, зачастую работающие удаленно и редко получающие возможность пообщаться с коллегами вне своих рабочих задач.
Налаживаются кросс-коммуникации внутри группы компаний, растет лояльность и вовлеченность сотрудников. К примеру, мы зафиксировали рост индекса eNPS — индекс удовлетворенности персонала. Разумеется, на этот показатель влияет не только киберспорт, но мы уже не раз встречали в отзывах и обратной связи от сотрудников и соискателей упоминание киберспорта как преимущества работы в компании.
В рейтингах тоже растем: например, на «Хабр Карьере» заняли первое место среди IT-работодателей в 2022 году.
Стратегические цели находятся в самой активной фазе реализации. Уже сегодня видим, что нас стали идентифицировать как киберспортивную IT-компанию. Приходят за советом, консультацией. Приглашают на чемпионаты и турниры. Мы с радостью делимся опытом и всегда охотно участвуем в ивентах.
Мы видим и то, что коммуникация между сотрудниками становится теснее, новые составы — все более разнообразными: в рамках одной команды собираются коллеги из разных компаний и городов, что не может не радовать. К примеру, когда отправляем призы за участие, понимаем, насколько же география КиберЛАНИТ широка — Санкт-Петербург, Калининград, Новороссийск, Пенза, Минск и другие города. Это все наши сотрудники, зачастую работающие удаленно и редко получающие возможность пообщаться с коллегами вне своих рабочих задач.
Налаживаются кросс-коммуникации внутри группы компаний, растет лояльность и вовлеченность сотрудников. К примеру, мы зафиксировали рост индекса eNPS — индекс удовлетворенности персонала. Разумеется, на этот показатель влияет не только киберспорт, но мы уже не раз встречали в отзывах и обратной связи от сотрудников и соискателей упоминание киберспорта как преимущества работы в компании.
В рейтингах тоже растем: например, на «Хабр Карьере» заняли первое место среди IT-работодателей в 2022 году.
Стратегические цели находятся в самой активной фазе реализации. Уже сегодня видим, что нас стали идентифицировать как киберспортивную IT-компанию. Приходят за советом, консультацией. Приглашают на чемпионаты и турниры. Мы с радостью делимся опытом и всегда охотно участвуем в ивентах.
О том, как сообщество повлияло на взаимоотношения внутри компании
Растет лояльность сотрудников. Это видно и по опросам удовлетворенности, и по растущему количеству участников комьюнити, и по тому, что процент «выпавших» из сообщества и киберспортивных мероприятий достаточно низок. Кто пришел к нам однажды, остается в киберспорте надолго.
Еще интереснее обстоят дела с взаимоотношениями между коллегами. Многие говорят, что их стали больше узнавать в столовой, они стали больше общаться в перерывах ― киберспортсмены становятся настоящими звездами.
Усиливаются и кросс-коммуникации: сотрудники из разных компаний начинают общаться чаще, формируются дружеские связи, появляются новые полезные знакомства. К примеру, команда «Ланитный балдеж» внедрила практику неформальных корпоративов: игроки периодически встречаются вне работы, обсуждают прошедшие мероприятия, планируют участие в следующих ивентах. Это здорово, что КиберЛАНИТ мотивирует заводить новых друзей и больше общаться.
Еще интереснее обстоят дела с взаимоотношениями между коллегами. Многие говорят, что их стали больше узнавать в столовой, они стали больше общаться в перерывах ― киберспортсмены становятся настоящими звездами.
Усиливаются и кросс-коммуникации: сотрудники из разных компаний начинают общаться чаще, формируются дружеские связи, появляются новые полезные знакомства. К примеру, команда «Ланитный балдеж» внедрила практику неформальных корпоративов: игроки периодически встречаются вне работы, обсуждают прошедшие мероприятия, планируют участие в следующих ивентах. Это здорово, что КиберЛАНИТ мотивирует заводить новых друзей и больше общаться.
Александр,
инженер по тестированию
инженер по тестированию
Я играю с детства. Одно из ярких воспоминаний — как с родителями всю ночь провел за «Танчиками» на Dendy. Когда же был подростком, были очень популярны компьютерные клубы, и вот тогда уже пристрастился к соревновательным играм, таким как Counter Strike и Dota.
О КиберЛАНИТ узнал почти сразу, как устроился в компанию: пришло письмо с информацией о предстоящих турнирах ― но тогда постеснялся откликнуться. Однако потом увидел, как компания поддерживает и награждает ребят, играющих за ЛАНИТ, и меня это вдохновило. Так что позже все-таки присоединился к коллегам, которые искали игрока в команду.
Киберспорт помогает прокачать много навыков: например, общаясь с игроками со всего мира, я улучшил свой английский, Dota помогла развить аналитическое мышление ― а в IT без этого никуда ― и лидерские качества. Еще у меня появилось много друзей из ЛАНИТ, с которыми мы проводим время не только онлайн, играя в Dota 2, но и встречаемся в офлайне.
Мне приятно, что коллеги и руководители с интересом относятся к киберспорту, несмотря на существующие стереотипы. Особенно запомнилось, когда на встрече один из клиентов компании сначала поздравил нас с победой в одном из турниров, а затем уже перешел к рабочим вопросам.
О КиберЛАНИТ узнал почти сразу, как устроился в компанию: пришло письмо с информацией о предстоящих турнирах ― но тогда постеснялся откликнуться. Однако потом увидел, как компания поддерживает и награждает ребят, играющих за ЛАНИТ, и меня это вдохновило. Так что позже все-таки присоединился к коллегам, которые искали игрока в команду.
Киберспорт помогает прокачать много навыков: например, общаясь с игроками со всего мира, я улучшил свой английский, Dota помогла развить аналитическое мышление ― а в IT без этого никуда ― и лидерские качества. Еще у меня появилось много друзей из ЛАНИТ, с которыми мы проводим время не только онлайн, играя в Dota 2, но и встречаемся в офлайне.
Мне приятно, что коллеги и руководители с интересом относятся к киберспорту, несмотря на существующие стереотипы. Особенно запомнилось, когда на встрече один из клиентов компании сначала поздравил нас с победой в одном из турниров, а затем уже перешел к рабочим вопросам.
Виталий,
менеджер по продукции
В видеоигры я играю, наверное, лет с пяти ― начинал с легендарной GTA. В школе любил с одноклассниками ходить в игровые клубы ― тогда это были подвальные помещения с пятью-десятью компьютерами, так что иногда приходилось отстоять длинную очередь, чтобы поиграть.
В КиберЛАНИТ я пришел, чтобы прочувствовать атмосферу киберспортивных турниров. И этот спортивный азарт, адреналин меня затянули.
Помимо приятных эмоций сообщество принесло мне узнаваемость среди коллег из компаний, против которых мы играем, и своих коллег, так что общения с ними стало больше.
В КиберЛАНИТ я пришел, чтобы прочувствовать атмосферу киберспортивных турниров. И этот спортивный азарт, адреналин меня затянули.
Помимо приятных эмоций сообщество принесло мне узнаваемость среди коллег из компаний, против которых мы играем, и своих коллег, так что общения с ними стало больше.
Андрей,
инженер
инженер
Мое увлечение играми началось с «Танчиков» и Contra на Dendy, а моей первой компьютерной игрой стала Serious Sam: The Second Encounter. Дело было так. Мы с другом пришли в компьютерный клуб, который находился в подсобке школы. Я попросил его запустить стрелялку, и он включил Serious Sam. Поначалу я не мог использовать мышку и клавиатуру одновременно. Тогда друг предложил мне управлять клавиатурой, а сам взялся за мышку. И вот так весело мы начали «крошить» монстров, а c Serious Sam случилась моя любовь к компьютерным играм.
В ЛАНИТ много кто разделяет мое увлечение, и мы вместе с коллегами собирались играть еще до того, как появилось сообщество КиберЛАНИТ. А когда в компании объявили первый внутренний турнир, сразу решили участвовать.
Работе игры никак не мешают ― скорее наоборот: общаясь с коллегами вне работы, можно ближе их узнать, а это помогает лучше коммуницировать и взаимодействовать с ними по рабочим вопросам.
С появлением КиберЛАНИТ я начал общаться с большим количеством коллег как из моего подразделения, так и из других компаний группы ЛАНИТ. Мы даже проводим время вне работы и игр. Так что КиберЛАНИТ ― одна из самых крутых корпоративных активностей за все время моей работы в компании.
В ЛАНИТ много кто разделяет мое увлечение, и мы вместе с коллегами собирались играть еще до того, как появилось сообщество КиберЛАНИТ. А когда в компании объявили первый внутренний турнир, сразу решили участвовать.
Работе игры никак не мешают ― скорее наоборот: общаясь с коллегами вне работы, можно ближе их узнать, а это помогает лучше коммуницировать и взаимодействовать с ними по рабочим вопросам.
С появлением КиберЛАНИТ я начал общаться с большим количеством коллег как из моего подразделения, так и из других компаний группы ЛАНИТ. Мы даже проводим время вне работы и игр. Так что КиберЛАНИТ ― одна из самых крутых корпоративных активностей за все время моей работы в компании.
Владислав,
младший разработчик
В детстве у меня началась сильная аллергия на весеннее цветение, и из-за этого мне пришлось несколько месяцев сидеть в окружении стен без доступа к свежему воздуху. Единственным спасением стал подарок от родителей ― игровая приставка PS1. И с того момента я попробовал почти все виды и жанры игр, за исключением симуляторов вроде The Sims или Farming Simulator.
Игры дают не только много эмоций, но и тренируют умение быстро адаптироваться и принимать решения в трудных моментах, а также учат быть более сконцентрированным и внимательным к деталям.
Если говорить конкретно о КиберЛАНИТ, то сообщество расширило круг моего общения и помогло завести знакомства вне своего подразделения в компании. Еще участие в различных мероприятиях привносит краски в повседневную жизнь и разнообразие в рабочую рутину.
Игры дают не только много эмоций, но и тренируют умение быстро адаптироваться и принимать решения в трудных моментах, а также учат быть более сконцентрированным и внимательным к деталям.
Если говорить конкретно о КиберЛАНИТ, то сообщество расширило круг моего общения и помогло завести знакомства вне своего подразделения в компании. Еще участие в различных мероприятиях привносит краски в повседневную жизнь и разнообразие в рабочую рутину.
©RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская
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Автор: Ирина Печёрская
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Наталия Рябцева
«Видеоигры — в нашей ДНК»Наталия Рябцева