КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании России
Cообщество КиберЛАНИТ (#КиберЛАНИТ) создавалось в группе компаний ЛАНИТ для того, чтобы поддерживать связь между сотрудниками, которые ушли на удаленку во время пандемии. Сегодня же перед участниками комьюнити стоят амбициозные цели — занимать первые места в крупных корпоративных кибертурнирах, и игроки ЛАНИТ уже делают уверенные шаги в этом направлении. Рассказываем, как появился и что собой представляет КиберЛАНИТ.
Как появился КиберЛАНИТ
Как появился КиберЛАНИТ
Идея создать КиберЛАНИТ — корпоративное сообщество киберспортсменов — принадлежит президенту группы ЛАНИТ Филиппу Генсу: в разгар пандемии, когда компания перешла на удаленный режим работы, у руководства возникла потребность на расстоянии поддерживать командный дух сотрудников, и компьютерные игры подходили для этой задачи лучше всего.
Почему игры? Киберспорт и IT неразрывно связаны друг с другом — нередко разработчики приходят в профессию именно с написания кода для игр. Поэтому у главы группы компаний появилось предположение, что многие IT-специалисты как увлеченные игроки были бы не против играть вместе и даже участвовать в кибертурнирах.
Почему игры? Киберспорт и IT неразрывно связаны друг с другом — нередко разработчики приходят в профессию именно с написания кода для игр. Поэтому у главы группы компаний появилось предположение, что многие IT-специалисты как увлеченные игроки были бы не против играть вместе и даже участвовать в кибертурнирах.
Гипотеза подтвердилась: на предложение сойтись в дружеском дерби со сборной банка «Уралсиб» — первом турнире КиберЛАНИТ — откликнулись больше 170 человек. Спустя пару лет комьюнити выросло в несколько раз: сегодня в нем состоит 700 киберспортсменов, которые не только играют, но и активно развивают сообщество.
Участников КиберЛАНИТ привлекает возможность весело проводить время с коллегами со всей России — команда ЛАНИТ распределена более чем по 20 городам — а также получать полезные призы, вроде киберспортивной периферии, аксессуаров и другой техники. ЛАНИТ же благодаря поддержке киберспорта в компании смогла объединить команды сотрудников из разных точек страны, усилить и «омолодить» свой HR-бренд.
Как устроен КиберЛАНИТ
Как устроен КиберЛАНИТ
Вступить в КиберЛАНИТ может любой желающий сотрудник, причем уровень скилла не важен: в сообществе состоят как высокоранговые игроки с высоким средним рейтингом (к примеру, в дисциплине Dota 2 есть игроки с рейтингом MMR от 9000 и выше — достаточно высокий показатель для любительского киберспорта), так и начинающие.
Более того, присоединиться к комьюнити могут и неиграющие сотрудники: специально для них проводят различные шоу-игры, квизы, также они могут слушать вебинары, на которых выступают звезды профессионального киберспорта — Роман Дворянкин, Валерий Любимченко и другие.
Большинство участников КиберЛАНИТ — разработчики, тестировщики и аналитики, за ними идут сотрудники бэк-офиса и складов, консультанты и другие специалисты. Средний возраст игроков — от 22 до 35 лет, но встречаются и более «взрослые». К примеру, в дисциплине «Мир танков» средний возраст игроков — 37-40 лет.
Общение участников проходит в Discord и Telegram, там же публикуют новости и анонсы предстоящих матчей и чемпионатов. Большую роль играют корпоративные рассылки: новые сотрудники начинают свое знакомство с корпоративной культурой и всевозможными активностями именно с анонсов в почте.
Члены КиберЛАНИТ участвуют во внутренних и внешних чемпионатах и турнирах в пяти дисциплинах — Dota, «Мир танков», Counter Strike: Global Offensive, Hearthstone и PUBG. Чтобы представлять компанию на внешних соревнованиях, требуется пройти предварительный отбор: для этого нужно самостоятельно объединиться в команды и принять участие в отборочном чемпионате. По его итогам в каждой дисциплине отбираются сильнейшие игроки и команды, которые далее соревнуются с командами-представительницами других компаний уже на внешних мероприятиях.
Более того, присоединиться к комьюнити могут и неиграющие сотрудники: специально для них проводят различные шоу-игры, квизы, также они могут слушать вебинары, на которых выступают звезды профессионального киберспорта — Роман Дворянкин, Валерий Любимченко и другие.
Большинство участников КиберЛАНИТ — разработчики, тестировщики и аналитики, за ними идут сотрудники бэк-офиса и складов, консультанты и другие специалисты. Средний возраст игроков — от 22 до 35 лет, но встречаются и более «взрослые». К примеру, в дисциплине «Мир танков» средний возраст игроков — 37-40 лет.
Общение участников проходит в Discord и Telegram, там же публикуют новости и анонсы предстоящих матчей и чемпионатов. Большую роль играют корпоративные рассылки: новые сотрудники начинают свое знакомство с корпоративной культурой и всевозможными активностями именно с анонсов в почте.
Члены КиберЛАНИТ участвуют во внутренних и внешних чемпионатах и турнирах в пяти дисциплинах — Dota, «Мир танков», Counter Strike: Global Offensive, Hearthstone и PUBG. Чтобы представлять компанию на внешних соревнованиях, требуется пройти предварительный отбор: для этого нужно самостоятельно объединиться в команды и принять участие в отборочном чемпионате. По его итогам в каждой дисциплине отбираются сильнейшие игроки и команды, которые далее соревнуются с командами-представительницами других компаний уже на внешних мероприятиях.
Непосредственно перед игрой команды, прошедшие отбор, попадают в своеобразный онлайн-буткемп, где им предстоит серия тренировок с профессиональным тренером. Тренировки длятся три-четыре часа: сначала члены сборной играют своего рода шоу-матчи для тренера, затем он разбирает ошибки и дает рекомендации, а после присоединяется к команде в качестве игрока и, заменяя одного члена команды, показывает, как лучше отыграть на конкретной карте или на определенном персонаже.
Внутренние соревнования ЛАНИТ проходят по-разному: по типу внешних с отборочными турами, групповыми этапами и плей-офф — или как нестандартные мероприятия. Например, недавний чемпионат по PUBG проходил в гибридном формате, причем для онлайн-участников и участников, использовавших готовый киберспортивный сетап на площадке Winstrike Arena в Москве, были предусмотрены разные активности. Следить за происходящим и болеть за игроков можно было, подключившись к трансляции на Twitch и YouTube.
За участие во внутренних и внешних чемпионатах игроки получают призы и баллы, которые заносятся в специальную рейтинговую систему, а в конце каждого года после их подсчета команда киберспортивного проекта определяет наиболее активную компанию группы — ей, как и другим лидерам рейтинга, вручают почетный кубок. В прошлом году награждение и подведение итогов проходило в формате прямой трансляции с профессиональным ведущим-стримером, интервью награждаемых и активным чатом для зрителей.
Внутренние соревнования ЛАНИТ проходят по-разному: по типу внешних с отборочными турами, групповыми этапами и плей-офф — или как нестандартные мероприятия. Например, недавний чемпионат по PUBG проходил в гибридном формате, причем для онлайн-участников и участников, использовавших готовый киберспортивный сетап на площадке Winstrike Arena в Москве, были предусмотрены разные активности. Следить за происходящим и болеть за игроков можно было, подключившись к трансляции на Twitch и YouTube.
За участие во внутренних и внешних чемпионатах игроки получают призы и баллы, которые заносятся в специальную рейтинговую систему, а в конце каждого года после их подсчета команда киберспортивного проекта определяет наиболее активную компанию группы — ей, как и другим лидерам рейтинга, вручают почетный кубок. В прошлом году награждение и подведение итогов проходило в формате прямой трансляции с профессиональным ведущим-стримером, интервью награждаемых и активным чатом для зрителей.
Чего достигли участники комьюнити
Чего достигли участники комьюнити
В июле 2022 года команда КиберЛАНИТ получила «золото» в чемпионате GPBgame по Dota 2 от «Газпромбанка», обыграв команды «Газпром нефти», «Лаборатории Касперского», ВТБ, «Тинькофф Банка» и других крупных российских компаний. Осенью члены сборной заняли третье место в чемпионате «Лига Чемпионов Бизнеса» в дисциплине Hearthstone и первое место в «Мире танков».
В этом году участники комьюнити нацелены занять первое место во всех дисциплинах «Лиги Чемпионов Бизнеса», а также хотят попробовать новые дисциплины — Apex Legends и Call of Duty: Warzone.
В ЛАНИТ отмечают, что вовлеченность сотрудников в киберспорт растет, а их результаты заметно укрепляют статус компании на рынке корпоративного киберспорта: «Создание и развитие киберспортивного комьюнити ― масштабный проект, требующий вложения ресурсов, знаний, энергии и, конечно, желания. Для того, чтобы он был успешным, его куратору нужно стать настоящим комьюнити-менеджером, другом, партнером, заряжать сотрудников энергией и вдохновлять на участие в чемпионатах и турнирах.
В этом году участники комьюнити нацелены занять первое место во всех дисциплинах «Лиги Чемпионов Бизнеса», а также хотят попробовать новые дисциплины — Apex Legends и Call of Duty: Warzone.
В ЛАНИТ отмечают, что вовлеченность сотрудников в киберспорт растет, а их результаты заметно укрепляют статус компании на рынке корпоративного киберспорта: «Создание и развитие киберспортивного комьюнити ― масштабный проект, требующий вложения ресурсов, знаний, энергии и, конечно, желания. Для того, чтобы он был успешным, его куратору нужно стать настоящим комьюнити-менеджером, другом, партнером, заряжать сотрудников энергией и вдохновлять на участие в чемпионатах и турнирах.
На примере КиберЛАНИТ мы увидели, как у участников сообщества повысилась лояльность бренду компании. Проект также подсветил сотрудников, которые готовы активно поддерживать корпоративные инициативы и добиваться поставленных целей. Это не просто радует, но и драйвит на то, чтобы продолжать реализацию проекта».
Так что в планах компании — и дальше повышать интерес к КиберЛАНИТ, добавлять в сетку активностей новые мероприятия, к примеру, киберквизы, онлайн-курсы по развитию киберспортивных навыков и многое другое.
©RB.RU, 2023
Автор: Ирина Печёрская
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Автор: Ирина Печёрская
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Наталия Рябцева
КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании РоссииНаталия Рябцева