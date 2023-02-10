КиберЛАНИТ: как устроено комьюнити киберспортсменов в крупнейшей IT-компании России

Вступить в КиберЛАНИТ может любой желающий сотрудник, причем уровень скилла не важен: в сообществе состоят как высокоранговые игроки с высоким средним рейтингом (к примеру, в дисциплине Dota 2 есть игроки с рейтингом MMR от 9000 и выше — достаточно высокий показатель для любительского киберспорта), так и начинающие.



Более того, присоединиться к комьюнити могут и неиграющие сотрудники: специально для них проводят различные шоу-игры, квизы, также они могут слушать вебинары, на которых выступают звезды профессионального киберспорта — Роман Дворянкин, Валерий Любимченко и другие.



Большинство участников КиберЛАНИТ — разработчики, тестировщики и аналитики, за ними идут сотрудники бэк-офиса и складов, консультанты и другие специалисты. Средний возраст игроков — от 22 до 35 лет, но встречаются и более «взрослые». К примеру, в дисциплине «Мир танков» средний возраст игроков — 37-40 лет.



Общение участников проходит в Discord и Telegram, там же публикуют новости и анонсы предстоящих матчей и чемпионатов. Большую роль играют корпоративные рассылки: новые сотрудники начинают свое знакомство с корпоративной культурой и всевозможными активностями именно с анонсов в почте.



Члены КиберЛАНИТ участвуют во внутренних и внешних чемпионатах и турнирах в пяти дисциплинах — Dota, «Мир танков», Counter Strike: Global Offensive, Hearthstone и PUBG. Чтобы представлять компанию на внешних соревнованиях, требуется пройти предварительный отбор: для этого нужно самостоятельно объединиться в команды и принять участие в отборочном чемпионате. По его итогам в каждой дисциплине отбираются сильнейшие игроки и команды, которые далее соревнуются с командами-представительницами других компаний уже на внешних мероприятиях.