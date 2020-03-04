В этих часах летают военные пилоты

Освоение воздушного пространства с самых первых полетов братьев Райт связано с точным расчетом — расстояний, скоростей и времени. Сегодня, когда военные летчики имеют дело со сверхзвуковыми скоростями, а время исчисляется в долях секунд, уверенности им придает точный и прочный хронометр на запястье. Rusbase выяснил, какие часовые бренды предпочитают прославленные летчики во всем мире.



В первой половине дня 8 февраля небо над городом Тихорецком в Краснодарском крае разрезал мощный гул истребителей. Тысячи лиц собравшихся на площади, где праздновали юбилей Гвардейского истребительного полка, обратились вверх. «Летят!» — крикнул кто-то в толпе.

