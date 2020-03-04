В этих часах летают военные пилоты
Подлинная история «Авиатора»
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Освоение воздушного пространства с самых первых полетов братьев Райт связано с точным расчетом — расстояний, скоростей и времени. Сегодня, когда военные летчики имеют дело со сверхзвуковыми скоростями, а время исчисляется в долях секунд, уверенности им придает точный и прочный хронометр на запястье. Rusbase выяснил, какие часовые бренды предпочитают прославленные летчики во всем мире.
В первой половине дня 8 февраля небо над городом Тихорецком в Краснодарском крае разрезал мощный гул истребителей. Тысячи лиц собравшихся на площади, где праздновали юбилей Гвардейского истребительного полка, обратились вверх. «Летят!» — крикнул кто-то в толпе.
В первой половине дня 8 февраля небо над городом Тихорецком в Краснодарском крае разрезал мощный гул истребителей. Тысячи лиц собравшихся на площади, где праздновали юбилей Гвардейского истребительного полка, обратились вверх. «Летят!» — крикнул кто-то в толпе.
Это были они — пилотажная группа «Стрижи», которая уже почти 30 лет выступает на крупнейших авиашоу мира, гордость российской военной авиации.
То, что делают эти асы в небе, кажется, противоречит законам физики. Однако в каждом умопомрачительном элементе — строгий расчет, точность и мастерство. За всей легкостью и безупречной синхронностью — регулярные тренировки на авиабазе в подмосковной Кубинке. То, что видят зрители каждого авиашоу «Стрижей» — как вершина айсберга, красивая, но покоящаяся на мощной основе.
Для пилота важна каждая деталь экипировки. И одна из них – это наручный хронометр. На запястье одного из пилотов «Стрижей» в это утро блестит циферблат AVIATOR Vintage Douglas Dakota — автоматических швейцарских часов, названных в честь легендарного военного самолета. Боевой транспортник Douglas Dakota совершил первый полет в 1941 году и активно применялся во время Второй мировой войны. Его грозные и лаконичные очертания вдохновили создателей этого хронометра.
Для пилота важна каждая деталь экипировки. И одна из них – это наручный хронометр. На запястье одного из пилотов «Стрижей» в это утро блестит циферблат AVIATOR Vintage Douglas Dakota — автоматических швейцарских часов, названных в честь легендарного военного самолета. Боевой транспортник Douglas Dakota совершил первый полет в 1941 году и активно применялся во время Второй мировой войны. Его грозные и лаконичные очертания вдохновили создателей этого хронометра.
Выбор пилота не случаен. Корпус AVIATOR Douglas Dakota выполнен из сатинированной нержавеющей стали. Сходства с обликом самолета Douglas добавляет и массивный безель, подчеркивающий брутальность и винтажный стиль. Не забыты функциональность и строгая эргономичность. Рифленая конусообразная заводная головка сделана так, что ее можно ухватить даже в перчатках. А ушки крепления ремешка позволяют корпусу часов прочно и удобно сидеть на запястье. Ничего лишнего.
Магазин AllTime, крупнейший магазин часов и ювелирных украшений в России, сегодня представляет AVIATOR — часы, которые носят военные пилоты во всем мире. Асы из российских «Стрижей», аэробатическая команда Zeus из Греции, эскадрон Skyhawk сингапурских ВВС, эскадрон Alpha Zet из Португалии — все они тестируют часы швейцарского бренда.
Магазин AllTime, крупнейший магазин часов и ювелирных украшений в России, сегодня представляет AVIATOR — часы, которые носят военные пилоты во всем мире. Асы из российских «Стрижей», аэробатическая команда Zeus из Греции, эскадрон Skyhawk сингапурских ВВС, эскадрон Alpha Zet из Португалии — все они тестируют часы швейцарского бренда.
Будь это классические Douglas DC-3 или динамичные и современные Mig-29 лимитированной серии, хронометры AVIATOR обязательно проходят испытание небом.
А поскольку военные летчики предъявляют особые требования качеству и надежности механизмов, часы AVIATOR разработаны и изготовлены с учетом высочайших критериев.
А поскольку военные летчики предъявляют особые требования качеству и надежности механизмов, часы AVIATOR разработаны и изготовлены с учетом высочайших критериев.
Выбор пилота не случаен. Корпус AVIATOR Douglas Dakota выполнен из сатинированной нержавеющей стали. Сходства с обликом самолета Douglas добавляет и массивный безель, подчеркивающий брутальность и винтажный стиль. Не забыты функциональность и строгая эргономичность. Рифленая конусообразная заводная головка сделана так, что ее можно ухватить даже в перчатках. А ушки крепления ремешка позволяют корпусу часов прочно и удобно сидеть на запястье. Ничего лишнего.
Магазин AllTime, крупнейший магазин часов и ювелирных украшений в России, сегодня представляет AVIATOR — часы, которые носят военные пилоты во всем мире. Асы из российских «Стрижей», аэробатическая команда Zeus из Греции, эскадрон Skyhawk сингапурских ВВС, эскадрон Alpha Zet из Португалии — все они тестируют часы швейцарского бренда.
Магазин AllTime, крупнейший магазин часов и ювелирных украшений в России, сегодня представляет AVIATOR — часы, которые носят военные пилоты во всем мире. Асы из российских «Стрижей», аэробатическая команда Zeus из Греции, эскадрон Skyhawk сингапурских ВВС, эскадрон Alpha Zet из Португалии — все они тестируют часы швейцарского бренда.
Будь это классические Douglas DC-3 или динамичные и современные Mig-29 лимитированной серии, хронометры AVIATOR обязательно проходят испытание небом.
А поскольку военные летчики предъявляют особые требования качеству и надежности механизмов, часы AVIATOR разработаны и изготовлены с учетом высочайших критериев.
А поскольку военные летчики предъявляют особые требования качеству и надежности механизмов, часы AVIATOR разработаны и изготовлены с учетом высочайших критериев.
«В последнее время стали очень популярными часы винтажного стиля, в особенности милитаристского направления. Поэтому авиаторские часы пользуются спросом. Бренд AVIATOR выбрал для своей коллекции среднее ценовое позиционирование и целенаправленно работает с учётом своей аудитории. Работа в этом сегменте рынка подразумевает большое разнообразие модельного ряда, быстрое реагирование на запросы и потребности клиентов и задействование в маркетинговой стратегии названий и образов, популярных у целевой аудитории. По-моему, AVIATOR хорошо справляется с такой работой».
Алексей Кутковой
Часовой эксперт и консультант Alltime.ru
Среди всех часовых брендов с производством в Швейцарии AVIATOR занимает уникальную позицию. Часы этой марки имеют сапфировое антибликовое стекло, а коллекция 2017 года оснащена двойным антибликовым покрытием, что не предлагает ни один швейцарский производитель в данном ценовом диапазоне.
Линейки механических и кварцевых часов лимитированы. Некоторые модели ограничены тиражом всего в 200 экземпляров, что делает их коллекционными.
Отдельного внимания заслуживают ротор механизма для автоматического завода и фронтальные кнопки запуска хронографа. Эти технические решения настолько же функциональны, насколько и эстетичны.
Линейки механических и кварцевых часов лимитированы. Некоторые модели ограничены тиражом всего в 200 экземпляров, что делает их коллекционными.
Отдельного внимания заслуживают ротор механизма для автоматического завода и фронтальные кнопки запуска хронографа. Эти технические решения настолько же функциональны, насколько и эстетичны.
Среди всех часовых брендов с производством в Швейцарии AVIATOR занимает уникальную позицию. Часы этой марки имеют сапфировое антибликовое стекло, а коллекция 2017 года оснащена двойным антибликовым покрытием, что не предлагает ни один швейцарский производитель в данном ценовом диапазоне.
Линейки механических и кварцевых часов лимитированы. Некоторые модели ограничены тиражом всего в 200 экземпляров, что делает их коллекционными.
Отдельного внимания заслуживают ротор механизма для автоматического завода и фронтальные кнопки запуска хронографа. Эти технические решения настолько же функциональны, насколько и эстетичны.
Линейки механических и кварцевых часов лимитированы. Некоторые модели ограничены тиражом всего в 200 экземпляров, что делает их коллекционными.
Отдельного внимания заслуживают ротор механизма для автоматического завода и фронтальные кнопки запуска хронографа. Эти технические решения настолько же функциональны, насколько и эстетичны.
«Часовые бренды, стремящиеся создать уникальный образ своих часов, разрабатывают специальный дизайн не только корпуса и циферблата — то есть деталей, которые в наибольшей степени определяют, как часы выглядят, — но и нередко других элементов, в основном нацеленных на восприятие клиентом часов. К этой категории относятся задняя крышка, на которой может быть, например, рельефный медальон с изображением истребителя МиГ-29 для моделей серии AVIATOR MIG-29 GMT».
Алексей Кутковой
часовой эксперт, автор журнала Revolution и консультант Alltime
Часы, которым доверяют покорители неба во всем мире, не могут быть компромиссом. Поэтому хронометры Aviator сочетает в себе качество, надежность и безупречный дизайн.
Наиль Байназаров