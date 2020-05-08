Трудно представить себе рабочую неделю без общения в чатах. Не ответить на срочный вопрос, не подсказать нуждающемуся в помощи коллеге, не поделиться духоподъемным мемом про самоизоляцию — современные профессионалы не могут себе такого позволить.



В мессенджерах большинства редакторов Rusbase есть — страшно сказать — пять, а то и шесть рабочих чатов. Многие из них умолкают только глубоким вечером. Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с коллегами, нужен смартфон с надежной и емкой батареей.



В смартфоне HONOR 9A стоит аккумулятор емкостью 5000 мАч — больше, чем у многих современных флагманов. Вместе с энергоэффективным процессором Mediatek Helio P22 они обеспечивают продолжительную работу телефона от одного заряда. За два дня использования HONOR 9A для непрерывной переписки в мессенджерах (кажется, люди истосковались по общению) нам пришлось только один раз подключить его к сети.

