Челендж:
как целый день работать со смартфона
как целый день работать со смартфона
Для продуктивной работы дома не нужен даже ноутбук
#Партнерский проект
Команда Rusbase ушла на удаленку еще до официального объявления «нерабочих дней». Мы знали, что при правильной организации труда и выборе инструментов работать из дома можно так же продуктивно и задорно. Но мы не стали на этом останавливаться.
Многие современные телефоны умнее и производительней компьютеров и лэптопов, которые еще каких-нибудь 10-15 лет назад стояли на рабочих столах и лежали в портфелях профессионалов. Мы решили проверить, получится ли у нас (хотя бы на один день) отправить ноутбук на заслуженный отдых и выполнять все рабочие задачи, отвечать коллегам и не пропускать дедлайны, используя только смартфон.
Многие современные телефоны умнее и производительней компьютеров и лэптопов, которые еще каких-нибудь 10-15 лет назад стояли на рабочих столах и лежали в портфелях профессионалов. Мы решили проверить, получится ли у нас (хотя бы на один день) отправить ноутбук на заслуженный отдых и выполнять все рабочие задачи, отвечать коллегам и не пропускать дедлайны, используя только смартфон.
Общение в мессенджерах
Трудно представить себе рабочую неделю без общения в чатах. Не ответить на срочный вопрос, не подсказать нуждающемуся в помощи коллеге, не поделиться духоподъемным мемом про самоизоляцию — современные профессионалы не могут себе такого позволить.
В мессенджерах большинства редакторов Rusbase есть — страшно сказать — пять, а то и шесть рабочих чатов. Многие из них умолкают только глубоким вечером. Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с коллегами, нужен смартфон с надежной и емкой батареей.
В смартфоне HONOR 9A стоит аккумулятор емкостью 5000 мАч — больше, чем у многих современных флагманов. Вместе с энергоэффективным процессором Mediatek Helio P22 они обеспечивают продолжительную работу телефона от одного заряда. За два дня использования HONOR 9A для непрерывной переписки в мессенджерах (кажется, люди истосковались по общению) нам пришлось только один раз подключить его к сети.
В мессенджерах большинства редакторов Rusbase есть — страшно сказать — пять, а то и шесть рабочих чатов. Многие из них умолкают только глубоким вечером. Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с коллегами, нужен смартфон с надежной и емкой батареей.
В смартфоне HONOR 9A стоит аккумулятор емкостью 5000 мАч — больше, чем у многих современных флагманов. Вместе с энергоэффективным процессором Mediatek Helio P22 они обеспечивают продолжительную работу телефона от одного заряда. За два дня использования HONOR 9A для непрерывной переписки в мессенджерах (кажется, люди истосковались по общению) нам пришлось только один раз подключить его к сети.
HONOR 9A
☞ Батарея 5000 мАч
☞ Безрамочный экран 6,3 дюйма
☞ 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22
☞ 3 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти (+ microSD до 512 ГБ)
☞ Тройной слот для двух SIM-карт и карты памяти
☞ Чип NFC для бесконтактной оплаты
10 990 рублей
☞ Безрамочный экран 6,3 дюйма
☞ 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22
☞ 3 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти (+ microSD до 512 ГБ)
☞ Тройной слот для двух SIM-карт и карты памяти
☞ Чип NFC для бесконтактной оплаты
10 990 рублей
Работа в нескольких приложениях
Вспомните, сколько вкладок открыто у вас в браузере в разгар рабочего дня. Наверняка счет идет на десятки. Работая со смартфона, мы, конечно, тоже не могли ограничиться текстовым редактором и поисковиком. Несколько мессенджеров, рабочая почта, Zoom, Word, заметки с идеями и важными записями, браузер для ресерча (обычно охота за информацией начинается в «Яндексе», но завести может в самые дебри интернета), ежедневник — наш спутник на этот челлендж должен был шустро работать даже с 15 открытыми вкладками и девятью подвешенными в фоне приложениями. А для этого телефону нужен мощный процессор.
Внутри смартфона HONOR 9С стоит восьмиядерный чипсет HiSilicon Kirin 710A, который зарекомендовал себя как производительный процессор, экономно расходующий батарею. Используя телефон для ежедневных задач, мы быстро переключались между приложениями и не видели, чтобы особо требовательная программа или тяжелая веб-страница заставили HONOR 9С задуматься.
К слову, все нужные для работы программы мы перенесли на смартфон за пару минут с помощью приложения PhoneClone, а все недостающее нашли в AppGallery. В этом магазине приложений есть большая часть популярных программ (сервисы «Яндекса», мессенджеры и соцсети, банковские клиенты, приложение «Кошелек» для бесконтактной оплаты и многое другое). Все остальное легко найти в AppGo (этот агрегатор доступен в AppGallery).
Хранение файлов
Что точно не способствует продуктивной работе и соблюдению дедлайнов, так это нехватка свободного места в памяти устройства. Когда каждая пришедшая на почту тяжелая презентация, PDF-документ или видеофайл заставляют судорожно удалять лишние фото и приложения, руки опускаются даже у самых отчаянных трудоголиков. Не помогает и то, что у доброй половины смартфонов сегодня нет слота для карты памяти, а значит, в распоряжении пользователя есть только ограниченное количество гигабайт.
Зная это, мы уже было начали искать наиболее выгодные и вместительные облачные хранилища — но смартфоны HONOR нас приятно удивили. В моделях 9A, 9C и 9S установлены накопители на 64 и 32 ГБ, которые можно расширить еще на 512 ГБ с помощью microSD-карты. С таким запасом можно было не бояться, что память закончится в неподходящий момент.
Зная это, мы уже было начали искать наиболее выгодные и вместительные облачные хранилища — но смартфоны HONOR нас приятно удивили. В моделях 9A, 9C и 9S установлены накопители на 64 и 32 ГБ, которые можно расширить еще на 512 ГБ с помощью microSD-карты. С таким запасом можно было не бояться, что память закончится в неподходящий момент.
HONOR 9C
☞ Безрамочный экран 6,39 дюйма
☞ Камера 48 МП + широкоугольный модуль 8 МП
☞ Батарея 4000 мАч
☞ 8-ядерный процессор Kirin 710A
☞ Чип NFC для бесконтактной оплаты
12 990 рублей
☞ Камера 48 МП + широкоугольный модуль 8 МП
☞ Батарея 4000 мАч
☞ 8-ядерный процессор Kirin 710A
☞ Чип NFC для бесконтактной оплаты
12 990 рублей
Работа с видео
Rusbase — это не только статьи про бизнес и технологии, интервью и колонки предпринимателей, но и видеосюжеты, которые мы делаем для сайта и соцсетей. А для того, чтобы замечать пересветы и ляпы в видео, предлагать правки и варианты монтажа, пользуясь только смартфоном, нужен девайс с большим и четким экраном с хорошей цветопередачей.
Еще не так давно безрамочные дисплеи хорошего качества стояли только в дорогих флагманах. Теперь, когда панели без рамок стали новым стандартом качества, эта инновация приходит во все ценовые сегменты.
Еще не так давно безрамочные дисплеи хорошего качества стояли только в дорогих флагманах. Теперь, когда панели без рамок стали новым стандартом качества, эта инновация приходит во все ценовые сегменты.
Смартфон HONOR 9C оснащен экраном с диагональю в 6,39 дюйма, который занимает 90% фронтальной поверхности корпуса. Вырез для селфи-камеры находится в левом верхнем углу. А технология расширения динамического диапазона повышает качество картинки при просмотре мультимедийного контента.
Отдельной строкой отметим, что большой экран — спасение, когда, работая со смартфона, вам приходится целый день набирать текст на экранной клавиатуре. И в этом плане модели 9A и 9S не сильно отстают от старшего брата. Они получили яркие дисплеи размером 6,3 и 5,45 дюйма соответственно.
Отдельной строкой отметим, что большой экран — спасение, когда, работая со смартфона, вам приходится целый день набирать текст на экранной клавиатуре. И в этом плане модели 9A и 9S не сильно отстают от старшего брата. Они получили яркие дисплеи размером 6,3 и 5,45 дюйма соответственно.
Работа с аудио
Как ни странно, работа над текстами довольно часто подразумевает взаимодействие с разного рода аудиоисточниками. Будь то диктофонная запись интервью, голосовое сообщение с комментарием эксперта, аудиолекция или запись подкаста — журналистам и редакторам всегда нужен простой и удобный девайс для воспроизведения звука.
В ходе нашего челленджа эту задачу мы доверили смартфону HONOR 9S. И вот почему. Телефон оснащен специальным «умным» усилителем Smart PA, который повышает громкость, обеспечивает высокое качество звука вне зависимости от окружающей обстановки, оптимизирует энергопотребление и продлевает срок службы встроенного динамика. А поскольку в смартфоне есть интерфейс USB On-The-Go, к нему можно подключить флешку, диктофон или любое другое USB-устройство и проигрывать аудио напрямую с него.
В ходе нашего челленджа эту задачу мы доверили смартфону HONOR 9S. И вот почему. Телефон оснащен специальным «умным» усилителем Smart PA, который повышает громкость, обеспечивает высокое качество звука вне зависимости от окружающей обстановки, оптимизирует энергопотребление и продлевает срок службы встроенного динамика. А поскольку в смартфоне есть интерфейс USB On-The-Go, к нему можно подключить флешку, диктофон или любое другое USB-устройство и проигрывать аудио напрямую с него.
HONOR 9S
☞ Экран 5,45 дюйма
☞ 2 ГБ оперативной, 32 ГБ встроенной памяти (+ microSD до 512 ГБ)
☞ Тройной слот для двух SIM-карт и карты памяти
☞ 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22
☞ Батарея 3020 мАч
6 990 рублей
☞ 2 ГБ оперативной, 32 ГБ встроенной памяти (+ microSD до 512 ГБ)
☞ Тройной слот для двух SIM-карт и карты памяти
☞ 8-ядерный процессор MediaTek Helio P22
☞ Батарея 3020 мАч
6 990 рублей
Фото и видеосъемка
Использование смартфонов для профессиональной съемки фото и видео — давно не новость. Благодаря развитию технологий и умным алгоритмам постобработки, сенсоры в современных телефонах позволяют делать качественные снимки и записывать видео высокого разрешения. Стоит ли говорить, что в условиях самоизоляции создание фото и видеоконтента с помощью смартфона становится новой нормой.
И положиться в этом деле можно далеко не только на флагманы. Модуль камеры смартфона HONOR 9C состоит из трех сенсоров. Основной сенсор имеет разрешение 48 МП и диафрагму f/1.8, которая пропускает на крупную по телефонным меркам, полудюймовую матрицу достаточно света, чтобы получать яркие и четкие снимки даже при низкой освещенности. Широкоугольный сенсор с углом обзора 120° позволяет создавать выдающиеся снимки пейзажей, интерьеров и групповые портреты. А специальный двухмегапиксельный сенсор глубины сцены помогает с определением и размытием фона на портретных снимках.
И положиться в этом деле можно далеко не только на флагманы. Модуль камеры смартфона HONOR 9C состоит из трех сенсоров. Основной сенсор имеет разрешение 48 МП и диафрагму f/1.8, которая пропускает на крупную по телефонным меркам, полудюймовую матрицу достаточно света, чтобы получать яркие и четкие снимки даже при низкой освещенности. Широкоугольный сенсор с углом обзора 120° позволяет создавать выдающиеся снимки пейзажей, интерьеров и групповые портреты. А специальный двухмегапиксельный сенсор глубины сцены помогает с определением и размытием фона на портретных снимках.
Забота о зрении
Наконец, мы подошли к одной из важных составляющих рабочего графика, о которой, к сожалению, многие не вспоминают. Продолжительное использование LED и LCD-дисплеев, излучающих свет ультрафиолетового спектра, может приводить к усталости глаз. Зная, что на протяжении дня нам предстоит непрерывно смотреть в светящийся экран смартфона, мы стали немного бояться за сохранность наших глаз.
Но, как оказалось, переживали мы зря. Смартфоны HONOR 9A, 9C и 9S оснащены режимом защиты зрения, сертифицированным независимой немецкой аудиторской компанией TüV Rheinland. Режим снижает долю синего цвета в спектре подсветки экрана, что значительно уменьшает нагрузку на зрение. Впрочем, о гимнастике для глаз мы тоже не забывали.
Вывод
Композитор Иоганн Себастьян Бах как-то сказал, что играть на музыкальных инструментах очень легко: нужно лишь в нужное время нажимать на нужные клавиши. Наш эксперимент доказал нам, что в первую очередь продуктивность работы дома зависит от желания и умения работать продуктивно. А современные и надежные девайсы, такие как смартфоны HONOR, в этом только помогают. К слову, текст перед вами — один из результатов нашего челленджа.
Жалеть приходится об одном: в условиях добровольного карантина отличный внешний вид смартфонов, попавших в наше распоряжение, смог порадовать только нас одних.
Жалеть приходится об одном: в условиях добровольного карантина отличный внешний вид смартфонов, попавших в наше распоряжение, смог порадовать только нас одних.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
© Rusbase, 2020
Автор: Тимур Батыров | Дизайн: Екатерина Бороздина
Фото: пресс-служба HONOR
© Rusbase, 2020
Автор: Тимур Батыров | Дизайн: Екатерина Бороздина
Фото: пресс-служба HONOR
Екатерина Бороздина