;Название вуза;Возможности для дистанционного обучения;

1;Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;Центр дистанционного обучения. На сайте можно найти информацию о программах, позволяющих получать образование в любом месте, где есть интернет.; Сайт link=http://fdisto.misis.ru/ 2;Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России;Отделение дистанционного обучения довузовской подготовки, где можно удаленно подготовиться к ЕГЭ и дополнительному вступительному испытанию по английскому языку;Сайт link=https://mgimo.ru/study/faculty/fdp/distant-fdp/ 3;Московский физико-технический институт;Центр Дополнительного Профессионального Образования. Для корпоративных клиентов есть возможность прохождения некоторых программ в дистанционном формате.;Сайт link=https://mipt.ru/cdpo/contacts.php 4;Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;Ряд дистанционных образовательных проектов по математике и физике для школьных учителей и школьников старших классов.;Сайт link=https://mephi.ru/schoolkids/training_section/ 5;Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;Активно использует свои площадки «Университет без границ» (distant.msu.ru) и платформу «Открытого образования» (openedu.ru). Полностью дистанционных программ нет. Прорабатывается онлайн-магистратура по одному из направлений подготовки.; Сайт link=https://distant.msu.ru/ 6;Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;Дистанционные программы повышения квалификации (от 18 до 120 часов), и профессиональной переподготовки (250 и 502 часа). Осуществляются с помощью веб-сервера LMS Moodle.;Сайт link=https://sziu.ranepa.ru/fdpo/distantsionnoe-obuchenie 7;Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;Онлайн-курсы длиной 4-12 недель, реализуемые на платформах https://www.edx.org/ и https://openedu.ru/. Тематика: информационные технологии, приборостроение и робототехника, оптические системы и технологии, биотехнологии, технологический менеджмент и инновации.;Сайт link=https://de.ifmo.ru/?node=courses 8;Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;В 2019 году открыли прием на первую англоязычную магистратуру полностью в онлайн-формате «Master of Data Science», размещенную на Coursera. Она рассчитана на подготовку специалистов по трем направлениям: Data Scientist, Machine Learning Engineer, Researcher in Data Science. Длительность обучения — 2 года, полная стоимость — 1 155 000 руб. Для студентов из России и стран СНГ предусмотрены скидки до 50%. НИУ ВШЭ реализует программы дистанционного образования на таких платформах, как Coursera (102 курса) и «Национальная платформа открытого образования» (74-курса).;Сайт link=https://elearning.hse.ru/ 9;Национальный исследовательский Томский;Институт дистанционного образования и интернет-лицей для школьников.;Сайт link=https://il.tpu.ru/ 10;Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;Более 30 программ дополнительного обучения, реализуемых в очно-заочной и заочной формах. Например: арбитражное управление при банкротстве​​​, бухгалтерский учет, банковское дело, государственное и муниципальное управление​, финансовый менеджмент, малое предпринимательство, цифровой куратор, стартап-проекты в малом бизнесе и другие.;Сайт link=http://www.fa.ru/dibo/Pages/oz.aspx 11;Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина;С элементами дистанционного проходит обучение всех студентов, но степень реализации разная: где-то это исключительно электронная библиотека, а где-то и отдельные образовательные порталы.; Сайт link=http://cdo.gubkin.ru/ 12;Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана;Центр дистанционного обучения http://wwwcdl.bmstu.ru/. Также на платформе МГТУ‑онлайн хранится около 30 курсов: теория вероятностей и математическая статистика, экономика предприятия, матанализ, русский язык как иностранный и так далее.;Сайт link=https://online.bmstu.ru/ 13;Российский университет дружбы народов;Несколько десятков онлайн-курсов, как профпереподготовка, так и повышение квалификации. Среди программ: Россия в глобальной политике, продвижение в интернете, основы информатики, русский язык с нуля, общая гематология и прочие.;Сайт link=https://www.dpo.rudn.ru/learning/ 14;Национальный исследовательский университет «МЭИ»;Программы бакалавриата и магистратуры по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.;Сайт link=http://iddo.mpei.ru/ 15;Санкт-Петербургский государственный университет;81 дополнительная образовательная программа с использованием дистанционных образовательных технологий, из них 65 — дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 16 — дополнительные общеобразовательные программы. Стоимость рассчитывается индивидуально. Дистанционные образовательные технологии используются в программах СПбГУ всех форм обучения.;Сайт link=https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy 16;Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова;Реализуется пул программ с применением дистанционных образовательных технологий в рамках как дополнительного образования, так и высшего.; Сайт link=https://www.rea.ru/ru/pages/additionaleducation.aspx 17;Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;Предлагает онлайн-курсы на различных платформах — openedu.ru, «Лекториум», Coursera. Можно подтянуть или получить знания в инженерном деле, обществознании, математической логике и так далее.; Сайт link=https://www.spbstu.ru/education/students/higher-education-remotely/ 18;СПбГЭУ;Дистанционные курсы подготовки к ЕГЭ и олимпиадам на базе Института довузовской подготовки.; Сайт link=https://unecon.ru/info/distancionnye-kursy-podgotovki-k-ege-i-olimpiadam 19;Казанский федеральный университет;Около десятка курсов, реализуемых с применением онлайн-технологий. Среди них политология, конфликтология, психология, право. Более полную информацию по теме можно найти портале электронного обучения КФУ.; Сайт link=https://kpfu.ru/open 20;Курский государственный медицинский университет;Предлагает дистанционные курсы для фармацевтических работников.; Сайт link=https://kurskmed.com/department/continuing_medical_education/section/PKPP/page/pharm