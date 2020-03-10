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Дистанционное образование:
где его получить и что это даёт
где его получить и что это даёт
10 марта 2020
Дистанционное образование — это обучение, реализуемое с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии учеников и педагогов. Проще говоря — обучение на расстоянии. Не выходя из дома сегодня можно не только научиться вышивать крестиком или овладеть иностранным языком, но и освоить школьную программу и даже получить высшее образование.
Вы узнаете:
— Что такое дистанционное образование
— Сколько стоит дистанционное образование в России
— Как получить дистанционное образование: формы и возможности
— Что предлагают топ-20 лучших вузов
— Плюсы дистанционного образования
— Минусы дистанционного образования
— Проблемы рынка дистанционного образования в России
— Перспективы рынка: что изменят технологии в образовании
— Сколько стоит дистанционное образование в России
— Как получить дистанционное образование: формы и возможности
— Что предлагают топ-20 лучших вузов
— Плюсы дистанционного образования
— Минусы дистанционного образования
— Проблемы рынка дистанционного образования в России
— Перспективы рынка: что изменят технологии в образовании
Что такое дистанционное образование
«Век живи — век учись». В XXI веке старая пословица актуальна как никогда. По сути, это тот самый lifelong learning — обучение длиною в жизнь, о котором говорят все эксперты и бизнесмены от образования. Вот уж где спрос встретился с предложением. Люди хотят учиться, бизнес готов дать им эту возможность. Почти любой запрос на обучение встретит в поисковике десятки релевантных предложений. И все чаще — дистанционных.
«У дистанционного образования есть очевидные преимущества. Оно более доступно в финансовом плане, стирает географические границы, дает возможность освоить новые профессии людям, которые по тем или иным причинам не обладают большой свободой передвижения — например, матерям в декрете, людям с ограниченными возможностями здоровья и всем, кто совмещает учебу с работой»
Дмитрий Крутов
основатель и генеральный директор онлайн-университета Skillbox
«Обращение к цифровым технологиям в организации обучения и самообучения — это тренд. Он укладывается в общий вектор развития системы образования. Сегодня на всех ее уровнях идут эксперименты по индивидуализации обучения. Школы начинают внедрять раннее профилирование учеников, а получение специальности выходит за границы вуза. Согласно нашему исследованию, будущим студентам действительно важно понимать практическую пользу от предметных знаний, им бывает нужна помощь в выборе будущей профессии. Они предпочитают индивидуальный подход в обучении. Онлайн-технологии предоставляют такие возможности»
Екатерина Латыпова
руководитель направления «Учитель» образовательной онлайн-платформы «Учи.ру»
Неужели скоро мы все будем учится удаленно? Или ради чего-то все же придется ездить «в универ»?
Сколько стоит дистанционное образование
в России
в России
По данным исследовательской компании NeoAnalytics, в 2018 году объем российского рынка дистанционного образования составлял 28,9 млрд рублей. «Сейчас темпы его роста — около 17-20% в год. Ожидается, что к 2021 году объем рынка достигнет 53,5 млрд рублей, — говорит Ольга Луцева-Эр, генеральный директор NeoAnalytics. — И если сегодня доля дистанционного обучения в России составляет 1,1%, то к 2021 году она вырастет до 2,6%. Отмечается высокая конкуренция. Около 60% обучающихся дистанционно представляет регионы и около 40% проживают в Московском регионе и Санкт-Петербурге».
По словам Ольги Луцевой-Эр, одной из основных тенденций развития рынка технологий дистанционного обучения является появление SaaS-решений. «При данной модели поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику онлайн-доступ к программному обеспечению».
Что касается стоимости, то, согласно NeoAnalytics, в 2018 году средняя цена одного курса в сфере профессионального обучения составила 5850 рублей, в сфере любительского обучения — 1360 рублей. Наиболее дорогими были курсы маркетинга — около 32 тысяч рублей. Курсы по программированию стоили 9000 рублей.
По словам Ольги Луцевой-Эр, одной из основных тенденций развития рынка технологий дистанционного обучения является появление SaaS-решений. «При данной модели поставщик разрабатывает веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя заказчику онлайн-доступ к программному обеспечению».
Что касается стоимости, то, согласно NeoAnalytics, в 2018 году средняя цена одного курса в сфере профессионального обучения составила 5850 рублей, в сфере любительского обучения — 1360 рублей. Наиболее дорогими были курсы маркетинга — около 32 тысяч рублей. Курсы по программированию стоили 9000 рублей.
«Стоимость дополнительного образования сегодня сильно различается в зависимости от платформы, которая проводит обучение, длительности программы, формата подачи видео (вебинары или предзаписанные видео) и уровня материалов. Например, в "Нетологии" по направлению "интернет-маркетинг" средний чек составляет 40 тысяч рублей, при этом в линейке представлены как программы за 15 тысяч рублей, так и курсы для более продвинутого изучения профессии стоимостью около 60 тысяч».
Марианна Снигирева
исполнительный директор онлайн-университета «Нетология»
Как получить дистанционное образование: формы и возможности
Есть три основных формы дистанционного обучения: высшее и корпоративное образование и отдельные профильные курсы.
Высшее образование
Десятки российских вузов сегодня дают возможность получить диплом о высшем образовании на удаленке. Как говорит Денис Максименко, руководитель проектного офиса учебного центра Softline, для высшего, среднего профессионального и общего образования формирование и функционирование электронной информационной образовательной среды является обязательным требованием ФГОС. «Применение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения входит в показатели аккредитации и эффективности для вузов. Они используются для поддержки традиционного учебного процесса, а также в заочном и надомном обучении. В регионах созданы и успешно работают региональные центры дистанционного обучения для общего образования, которые занимаются в частности разработкой курсов для детей с проблемами со здоровьем».
Существует много платформ для организации электронного и дистанционного обучения, в том числе свободно распространяемых, продолжает Максименко. Эксперт говорит, что современные платформы электронного и дистанционного обучения могут быть локальными (устанавливаются на сервер организации) и облачными (информация хранится на сервере провайдера). Все они позволяют назначить обучающимся учебные курсы или тестовые задания, проконтролировать процесс обучения (сколько времени обучающийся осваивал теорию содержание и выполнял практические задания, с каким результатом он выполнил тестовые задания), выкладывать или обмениваться учебными материалами.
«Своим заказчикам мы советуем дополнять e-learning-технологии системами прокторинга, которые позволяют анализировать вовлеченность обучающихся и контролировать соблюдение правил во время заочных тестирований, — говорит Денис Максименко. — Пока такие системы наиболее востребованы в организациях, развивающих электронное образование на федеральном уровне (например, «Национальная платформа открытого образования»)».
Существует много платформ для организации электронного и дистанционного обучения, в том числе свободно распространяемых, продолжает Максименко. Эксперт говорит, что современные платформы электронного и дистанционного обучения могут быть локальными (устанавливаются на сервер организации) и облачными (информация хранится на сервере провайдера). Все они позволяют назначить обучающимся учебные курсы или тестовые задания, проконтролировать процесс обучения (сколько времени обучающийся осваивал теорию содержание и выполнял практические задания, с каким результатом он выполнил тестовые задания), выкладывать или обмениваться учебными материалами.
«Своим заказчикам мы советуем дополнять e-learning-технологии системами прокторинга, которые позволяют анализировать вовлеченность обучающихся и контролировать соблюдение правил во время заочных тестирований, — говорит Денис Максименко. — Пока такие системы наиболее востребованы в организациях, развивающих электронное образование на федеральном уровне (например, «Национальная платформа открытого образования»)».
Что предлагают топ-20 лучших вузов
Что происходит с дистанционным образованием в университетах «первого эшелона»? Мы взяли топ-25 вузов из топ-100 лучших учебных заведений России по мнению Forbes и посмотрели, как обстоят дела с дистанционным образованием у лидеров.
*в подборку включены только те вузы, которые в каком-либо виде предлагают возможность дистанционного обучения.
*в подборку включены только те вузы, которые в каком-либо виде предлагают возможность дистанционного обучения.
;Название вуза;Возможности для дистанционного обучения;
1;Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;Центр дистанционного обучения. На сайте можно найти информацию о программах, позволяющих получать образование в любом месте, где есть интернет.; Сайт link=http://fdisto.misis.ru/ 2;Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России;Отделение дистанционного обучения довузовской подготовки, где можно удаленно подготовиться к ЕГЭ и дополнительному вступительному испытанию по английскому языку;Сайт link=https://mgimo.ru/study/faculty/fdp/distant-fdp/ 3;Московский физико-технический институт;Центр Дополнительного Профессионального Образования. Для корпоративных клиентов есть возможность прохождения некоторых программ в дистанционном формате.;Сайт link=https://mipt.ru/cdpo/contacts.php 4;Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;Ряд дистанционных образовательных проектов по математике и физике для школьных учителей и школьников старших классов.;Сайт link=https://mephi.ru/schoolkids/training_section/ 5;Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;Активно использует свои площадки «Университет без границ» (distant.msu.ru) и платформу «Открытого образования» (openedu.ru). Полностью дистанционных программ нет. Прорабатывается онлайн-магистратура по одному из направлений подготовки.; Сайт link=https://distant.msu.ru/ 6;Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;Дистанционные программы повышения квалификации (от 18 до 120 часов), и профессиональной переподготовки (250 и 502 часа). Осуществляются с помощью веб-сервера LMS Moodle.;Сайт link=https://sziu.ranepa.ru/fdpo/distantsionnoe-obuchenie 7;Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики;Онлайн-курсы длиной 4-12 недель, реализуемые на платформах https://www.edx.org/ и https://openedu.ru/. Тематика: информационные технологии, приборостроение и робототехника, оптические системы и технологии, биотехнологии, технологический менеджмент и инновации.;Сайт link=https://de.ifmo.ru/?node=courses 8;Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;В 2019 году открыли прием на первую англоязычную магистратуру полностью в онлайн-формате «Master of Data Science», размещенную на Coursera. Она рассчитана на подготовку специалистов по трем направлениям: Data Scientist, Machine Learning Engineer, Researcher in Data Science. Длительность обучения — 2 года, полная стоимость — 1 155 000 руб. Для студентов из России и стран СНГ предусмотрены скидки до 50%. НИУ ВШЭ реализует программы дистанционного образования на таких платформах, как Coursera (102 курса) и «Национальная платформа открытого образования» (74-курса).;Сайт link=https://elearning.hse.ru/ 9;Национальный исследовательский Томский;Институт дистанционного образования и интернет-лицей для школьников.;Сайт link=https://il.tpu.ru/ 10;Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;Более 30 программ дополнительного обучения, реализуемых в очно-заочной и заочной формах. Например: арбитражное управление при банкротстве, бухгалтерский учет, банковское дело, государственное и муниципальное управление, финансовый менеджмент, малое предпринимательство, цифровой куратор, стартап-проекты в малом бизнесе и другие.;Сайт link=http://www.fa.ru/dibo/Pages/oz.aspx 11;Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина;С элементами дистанционного проходит обучение всех студентов, но степень реализации разная: где-то это исключительно электронная библиотека, а где-то и отдельные образовательные порталы.; Сайт link=http://cdo.gubkin.ru/ 12;Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана;Центр дистанционного обучения http://wwwcdl.bmstu.ru/. Также на платформе МГТУ‑онлайн хранится около 30 курсов: теория вероятностей и математическая статистика, экономика предприятия, матанализ, русский язык как иностранный и так далее.;Сайт link=https://online.bmstu.ru/ 13;Российский университет дружбы народов;Несколько десятков онлайн-курсов, как профпереподготовка, так и повышение квалификации. Среди программ: Россия в глобальной политике, продвижение в интернете, основы информатики, русский язык с нуля, общая гематология и прочие.;Сайт link=https://www.dpo.rudn.ru/learning/ 14;Национальный исследовательский университет «МЭИ»;Программы бакалавриата и магистратуры по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.;Сайт link=http://iddo.mpei.ru/ 15;Санкт-Петербургский государственный университет;81 дополнительная образовательная программа с использованием дистанционных образовательных технологий, из них 65 — дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 16 — дополнительные общеобразовательные программы. Стоимость рассчитывается индивидуально. Дистанционные образовательные технологии используются в программах СПбГУ всех форм обучения.;Сайт link=https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy 16;Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова;Реализуется пул программ с применением дистанционных образовательных технологий в рамках как дополнительного образования, так и высшего.; Сайт link=https://www.rea.ru/ru/pages/additionaleducation.aspx 17;Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;Предлагает онлайн-курсы на различных платформах — openedu.ru, «Лекториум», Coursera. Можно подтянуть или получить знания в инженерном деле, обществознании, математической логике и так далее.; Сайт link=https://www.spbstu.ru/education/students/higher-education-remotely/ 18;СПбГЭУ;Дистанционные курсы подготовки к ЕГЭ и олимпиадам на базе Института довузовской подготовки.; Сайт link=https://unecon.ru/info/distancionnye-kursy-podgotovki-k-ege-i-olimpiadam 19;Казанский федеральный университет;Около десятка курсов, реализуемых с применением онлайн-технологий. Среди них политология, конфликтология, психология, право. Более полную информацию по теме можно найти портале электронного обучения КФУ.; Сайт link=https://kpfu.ru/open 20;Курский государственный медицинский университет;Предлагает дистанционные курсы для фармацевтических работников.; Сайт link=https://kurskmed.com/department/continuing_medical_education/section/PKPP/page/pharm
«Все попытки университетов перейти на дистанционное обучение, как правило, ограничиваются выпуском онлайн-учебников — при этом часто настоящие задачи вузов остаются в стороне. Важно помнить, что вуз не дает профессию — он дает академическое образование. А опыт человек получает за его пределами: на специальных курсах или во время стажировки. Так что естественно, что драйвером цифровизации в первую очередь является бизнес, у которого есть оперативная обратная связь от потребителя».
Дмитрий Крутов
основатель и генеральный директор онлайн-университета Skillbox
Как кадровики реагируют на дипломы о высшем онлайн-образовании?
Екатерина Дементьева
директор по персоналу «Новые Облачные Технологии»
«В век онлайн-обучения все чаще возникают споры о том, так ли необходим диплом из вуза, полученный "традиционным" способом, очно или заочно. Наверняка вам с детства говорили о важности заветных "корочек", однако сейчас их наличие далеко не всегда показатель профессионализма. У большинства разработчиков, с которыми наша компания взаимодействовала в 2019 году, все же есть "традиционные" дипломы о высшем образовании, но встречаются и исключения. В последнее время кандидаты предоставляют и дипломы онлайн-платформ, что является плюсом, ведь это говорит о том, что человек готов развиваться осознанно. Вообще в ИТ-сфере отсутствие диплома о высшем образовании — не повод для отказа, особенно при наличии острого ума, релевантного опыта, развитых soft skills и соответствии ценностям компании. Истории, как школьники спроектировали роботизированный протез, модель 3D-принтера, изобрели, например, костные импланты или выиграли международную олимпиаду по программированию, встречаются все чаще — то есть даже среди людей без высшего образования можно найти настоящие самородки.
Что касается представителей других специальностей, требования к ним выше, и наличие диплома, полученного при онлайн- или очном обучении, играет роль, особенно на моменте отбора кандидатов. Сталкиваются ли хорошие специалисты с дипломом онлайн-образования со сложностями в поисках работы? Да, если работодатель опирается только на факт наличия "стандартного" диплома. Сейчас с онлайн-платформами сотрудничают многие продвинутые вузы — как российские, так и международные — и я рада, что даже у людей из "глубинки" есть возможность получить образование МФТИ, МГТУ им. Баумана или, скажем, Йельского университета США. В любом случае решение о трудоустройстве каждого кандидата принимается индивидуально».
Что касается представителей других специальностей, требования к ним выше, и наличие диплома, полученного при онлайн- или очном обучении, играет роль, особенно на моменте отбора кандидатов. Сталкиваются ли хорошие специалисты с дипломом онлайн-образования со сложностями в поисках работы? Да, если работодатель опирается только на факт наличия "стандартного" диплома. Сейчас с онлайн-платформами сотрудничают многие продвинутые вузы — как российские, так и международные — и я рада, что даже у людей из "глубинки" есть возможность получить образование МФТИ, МГТУ им. Баумана или, скажем, Йельского университета США. В любом случае решение о трудоустройстве каждого кандидата принимается индивидуально».
Виктория Хайдарова
HR директор в Twino Россия
«Любой диплом или сертификат — неважно, полученный в классическом вузе или в онлайн-университете — всегда плюс. Это говорит о том, что человек находит возможности для личностного развития. На Западе работодатели давно рассматривают образование, полученное в онлайне, наравне с традиционным. В России большинство работодателей отличаются консервативной политикой: для них определяющим фактором является наличие классических дипломов о высшем образовании. Граждане в основном тоже пока рассматривают обучение в вузах в качестве гарантии последующего трудоустройства. Но это пережиток советского прошлого. Уже сегодня во многих компаниях на руководящие позиции приходят представители нового поколения, которые мыслят совершенно другими категориями. Для них определяющим фактором является наличие знаний и опыта, который определяет их профессиональную квалификацию. В конце концов, сомнения быстро снимаются в беседе с кандидатом.
Наличие формальных корочек об образовании должно всегда подкрепляться знаниями. Но многое зависит и от профессии кандидата. Если у него опыт в сфере IT, то мы в первую очередь обращаем внимание на его опыт. Крупнейшие компании, такие как Google, "Яндекс" или Сбербанк, принимают на работу программистов, не обращая внимание на наличие дипломов.
Чтобы стать отличным программистом, сегодня необходимо получить базовые знания и навыки еще во время учебы в школе. Сфера очень сложная и конкурентная. Если человек впервые начал осваивать программирование в университете, он неизбежно столкнется в работе с более молодыми и опытными коллегами, поэтому скорее всего будет находиться в позиции догоняющего.
Что касается, например, юристов, то в этой сфере многие компании пока предпочитают обращать внимание на наличие профильного образования. Профессия подразумевает длительное обучение, которое должно подкрепляться необходимой практикой. Онлайн-обучение здесь применимо для повышения квалификации и получения дополнительных узконаправленных компетенций».
Наличие формальных корочек об образовании должно всегда подкрепляться знаниями. Но многое зависит и от профессии кандидата. Если у него опыт в сфере IT, то мы в первую очередь обращаем внимание на его опыт. Крупнейшие компании, такие как Google, "Яндекс" или Сбербанк, принимают на работу программистов, не обращая внимание на наличие дипломов.
Чтобы стать отличным программистом, сегодня необходимо получить базовые знания и навыки еще во время учебы в школе. Сфера очень сложная и конкурентная. Если человек впервые начал осваивать программирование в университете, он неизбежно столкнется в работе с более молодыми и опытными коллегами, поэтому скорее всего будет находиться в позиции догоняющего.
Что касается, например, юристов, то в этой сфере многие компании пока предпочитают обращать внимание на наличие профильного образования. Профессия подразумевает длительное обучение, которое должно подкрепляться необходимой практикой. Онлайн-обучение здесь применимо для повышения квалификации и получения дополнительных узконаправленных компетенций».
Светлана Белодед
руководитель отдела по работе с персоналом QBF
«Сегодня дневное обучение в высших учебных заведениях — это не только возможность получить фундаментальные знания, но и своеобразная школа жизни. Студенты учатся критически воспринимать информацию, пробуют создавать команды для решения конкретных задач, мобилизуются в стрессовые моменты, например, на экзаменах. В alma mater молодые люди совершенствуют навыки коммуникации, которые важны при построении карьеры в любой сфере. Не стоит забывать об активностях, которые не относятся напрямую к образовательному процессу, но играют огромную роль в формировании личностных качеств начинающих специалистов. Я имею в виду клубы по интересам: КВН, интеллектуальные игры, выпуск газет, спортивные секции, сообщества и другое.
В онлайн-образовании нет всего перечисленного, поэтому выпускники, обучавшиеся дистанционно, часто менее подготовлены к работе, чем их коллеги, окончившие дневные отделения вузов.
Я с большой осторожностью отношусь к кандидатам с единственным высшим образованием, полученном в удалённом режиме. Я не отказываю таким новичкам в тестировании, но в большинстве случаев выясняется, что у них недостаточно развиты профессиональные и личностные компетенции. Часто они не проходили никакой практики и вообще не привыкли к жёсткому рабочему ритму в режиме пятидневки. Исключение составляют люди с ограниченными возможностями. Дистанционное образование открывает перед ними путь в карьеру, и, если они воспользовались шансом получить знания, скорее всего, это мотивированные личности, которые смогут активно развиваться.
Иначе я рассматриваю ситуацию, когда человек получает в онлайн-режиме второе высшее образование. Специалисты, которые получили удалённо дополнительное, необходимое для конкретной позиции образование, вполне могут рассчитывать на вакансии у требовательных к кандидатам работодателей».
В онлайн-образовании нет всего перечисленного, поэтому выпускники, обучавшиеся дистанционно, часто менее подготовлены к работе, чем их коллеги, окончившие дневные отделения вузов.
Я с большой осторожностью отношусь к кандидатам с единственным высшим образованием, полученном в удалённом режиме. Я не отказываю таким новичкам в тестировании, но в большинстве случаев выясняется, что у них недостаточно развиты профессиональные и личностные компетенции. Часто они не проходили никакой практики и вообще не привыкли к жёсткому рабочему ритму в режиме пятидневки. Исключение составляют люди с ограниченными возможностями. Дистанционное образование открывает перед ними путь в карьеру, и, если они воспользовались шансом получить знания, скорее всего, это мотивированные личности, которые смогут активно развиваться.
Иначе я рассматриваю ситуацию, когда человек получает в онлайн-режиме второе высшее образование. Специалисты, которые получили удалённо дополнительное, необходимое для конкретной позиции образование, вполне могут рассчитывать на вакансии у требовательных к кандидатам работодателей».
Ксения Савицкая
ведущий HR-специалист IT-холдинга TalentTech
«Эксперты рынка прогнозируют, что в перспективе исчезнут дипломы в привычном для нас понимании. Не будет резюме, к которым все привыкли. У каждого из нас будет цифровой набор навыков и портфолио, которое покажет, какие конкретно у человека есть подтвержденные компетенции.
Первыми свой след оставят именно цифровые навыки. HR-специалист, оценивая соискателя, сможет понять, закрывают ли навыки кандидата конкретные задачи компании.
Сейчас есть примерно 10 ведущих университетов в России, дипломы которых действительно имеют вес, вне зависимости от специализации человека — финансы, маркетинг, программирование или что-то другое, — потому что в этих вузах очень высокий проходной балл, а значит, их студенты точно умеют оперативно мыслить. Но многие работодатели уже больше обращают внимание именно на портфолио и определенные навыки.
Также в будущем люди будут менять профессию вплоть до 10 раз за жизнь. На фриланс-платформах вроде FL.ru уже есть масса задач, на которых можно заявить о себе, выполнить услугу, таким образом попробовав себя в новой области. Это дает возможность переквалифицироваться много раз и расти профессионально. Во многом благодаря такому подходу стремительно растет рынок онлайн-образования: Россия, по данным GSV Advisors Global Market Insights, — уже сейчас драйвер восточноевропейского рынка со среднегодовым приростом в 17-25%.
Выигрывает сейчас смешанное обучение — базовые компетенции человек приобретает в офлайне, взаимодействуя с другими профессионалами в области. А некоторые знания можно получить в онлайне в удобное время короткими курсами».
Первыми свой след оставят именно цифровые навыки. HR-специалист, оценивая соискателя, сможет понять, закрывают ли навыки кандидата конкретные задачи компании.
Сейчас есть примерно 10 ведущих университетов в России, дипломы которых действительно имеют вес, вне зависимости от специализации человека — финансы, маркетинг, программирование или что-то другое, — потому что в этих вузах очень высокий проходной балл, а значит, их студенты точно умеют оперативно мыслить. Но многие работодатели уже больше обращают внимание именно на портфолио и определенные навыки.
Также в будущем люди будут менять профессию вплоть до 10 раз за жизнь. На фриланс-платформах вроде FL.ru уже есть масса задач, на которых можно заявить о себе, выполнить услугу, таким образом попробовав себя в новой области. Это дает возможность переквалифицироваться много раз и расти профессионально. Во многом благодаря такому подходу стремительно растет рынок онлайн-образования: Россия, по данным GSV Advisors Global Market Insights, — уже сейчас драйвер восточноевропейского рынка со среднегодовым приростом в 17-25%.
Выигрывает сейчас смешанное обучение — базовые компетенции человек приобретает в офлайне, взаимодействуя с другими профессионалами в области. А некоторые знания можно получить в онлайне в удобное время короткими курсами».
Корпоративное образование
По данным NeoAnalytics
Выход на работу больше не знаменует окончание учебы. Напротив, сейчас новая должность часто означает выход на новый этап обучения. Сотрудники компаний неустанно работают над повышением квалификации и трудятся над приобретением навыков, необходимых на новом рабочем месте. По данным HeadHunter, 67% российских работодателей имеют систему обучения сотрудников в компании. Из них 70% используют и онлайн-, и офлайн-форматы. В целом же российский рынок корпоративного онлайн-образования оценивается
в 7 млрд руб.
в 7 млрд руб.
«Рынок дистанционного образования растет за счет корпоративного сегмента потому, что крупный бизнес лучше понимает, чего не хватает выпускникам для эффективной работы. Корпорации создают дистанционные программы повышения квалификации, открывают совместные проекты с вузами России, обучают потенциальных сотрудников. Ввести обучающие программы среди работников проще, чем дать сотрудникам идти методом проб и ошибок, который может отразиться на репутации и прибыльности бизнеса. Открывая доступ к обучающим материалам широкой аудитории, бизнес работает над своим HR-брендом, создает пул возможных будущих сотрудников с развитыми полезными навыками, оздоравливает ситуацию на рынке труда».
Надежда Артемьева
директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»
«В ближайшие несколько лет рынок онлайн-образования вырастет, в том числе за счет корпоративного сектора. Цифровые навыки уже не привилегия IT-сотрудников. Они становятся "новым английским", то есть навыками, без которых сложно говорить об успешной карьере в компании, вне зависимости от должности или сферы занятости. Основные диджитал-навыки — это основы кибербезопасности, навыки работы с информацией, статистикой, аналитикой, использование современных средств коммуникации и таск-трекеров, а также решений для автоматизации рутинных задач.
Главный вызов для enterprise-компаний сейчас — решить задачу цифровой трансформации бизнеса через обучение и апгрейд своих сотрудников для успешной работы в цифровой среде. Технологии быстро меняются, цифровые сервисы обрастают новыми функциями, появляется что-то новое, поэтому одно из важнейших условий в том, чтобы процесс образования не останавливался и не прерывался».
Главный вызов для enterprise-компаний сейчас — решить задачу цифровой трансформации бизнеса через обучение и апгрейд своих сотрудников для успешной работы в цифровой среде. Технологии быстро меняются, цифровые сервисы обрастают новыми функциями, появляется что-то новое, поэтому одно из важнейших условий в том, чтобы процесс образования не останавливался и не прерывался».
Евгений Барулин
генеральный директор IT-холдинга TalentTech
Курсы
Мечта — получить образование единожды и расслабиться. Реальность — постоянная прокачка навыков, чтобы быть востребованным на рынке труда. На помощь совершенствующим приходят многочисленные образовательные курсы. Все чаще дистанционные. МООК ворвались на образовательную сцену в 2012 году, и с тех пор их количество только растет. В 2020 году количество онлайн-курсов достигло 13 тыс. с аудиторией в 100 млн пользователей. Больше всего курсов собрано на площадках Coursera, edX, FutureLearn, SWAYAM, XuetangX, Udacity, Kadenze и других. Самые популярные российские платформы — Open Education, «Универсариум», «Лекториум».
«Чтобы быть востребованным, нужно учиться всю жизнь. Помогают в этом различные навыковые курсы. Сейчас на рынке представлено множество программ по любому направлению — от курсов по продвижению в Instagram до UX-дизайна и аналитики. Например, в "Нетологии" есть пять направлений и около 80 курсов: интернет-маркетинг, дизайн, программирование, бизнес и управление, а также Data Science и аналитика».
Марианна Снигирева
исполнительный директор онлайн-университета «Нетология»
Источник: Habr
Удаленно можно не только прокачать отдельные умения, но и обучиться новой профессии. Так, в 2019 году «Яндекс» запустил образовательную инициативу, среди пунктов которой — обещание выпустить 100 тысяч ИТ-специалистов до 2022 года. Частью инициативы стал «Практикум» — онлайн-платформа, где можно с нуля обучиться востребованной цифровой профессии.
«Мы даем такие знания, чтобы после выпуска вы сразу могли пойти работать, — говорит Игорь Иванов, контент-продюсер в «Яндекс.Практикум». — До запуска курсов мы проанализировали 300 тысяч вакансий с hh.ru и выяснили, что сегодня нужно работодателям. Кроме того, мы постоянно мониторим эти требования. Если увидим, что появляется какая-то новая технология или навык, нужный для успешного прохождения собеседования, — мы включим его в программу. Это работает и в обратную сторону, когда навык устаревает».
Сейчас в «Практикуме» можно выучиться на аналитика данных, веб-разработчика, инженера по тестированию, специалиста по data science и python-разработчика. «Самый короткий курс "Инженер по тестированию" длится 4 месяца, самый долгий "Веб-разработчик" — 10 месяцев. Практика — самое главное в обучении, поэтому с первого дня студенты учатся работать руками. Мы даём знания небольшими частями, которые нужно сразу применить, написав собственный код в онлайн-тренажёре. Чтобы студенту не было скучно, мы делаем увлекательный контент и увеличиваем сложность, а чтобы процесс не казался бесконечно безнадёжным, делим обучение на спринты».
«Мы даем такие знания, чтобы после выпуска вы сразу могли пойти работать, — говорит Игорь Иванов, контент-продюсер в «Яндекс.Практикум». — До запуска курсов мы проанализировали 300 тысяч вакансий с hh.ru и выяснили, что сегодня нужно работодателям. Кроме того, мы постоянно мониторим эти требования. Если увидим, что появляется какая-то новая технология или навык, нужный для успешного прохождения собеседования, — мы включим его в программу. Это работает и в обратную сторону, когда навык устаревает».
Сейчас в «Практикуме» можно выучиться на аналитика данных, веб-разработчика, инженера по тестированию, специалиста по data science и python-разработчика. «Самый короткий курс "Инженер по тестированию" длится 4 месяца, самый долгий "Веб-разработчик" — 10 месяцев. Практика — самое главное в обучении, поэтому с первого дня студенты учатся работать руками. Мы даём знания небольшими частями, которые нужно сразу применить, написав собственный код в онлайн-тренажёре. Чтобы студенту не было скучно, мы делаем увлекательный контент и увеличиваем сложность, а чтобы процесс не казался бесконечно безнадёжным, делим обучение на спринты».
Плюсы дистанционного образования
Для учащегося
«Обучение с помощью вебинаров или предзаписанных видео позволяет в хорошем качестве в любой момент получить концентрированную информацию большему количеству людей. Онлайн-курс можно проходить из любой точки мира, но при этом слушать экспертов-практиков из ведущих компаний на рынке. Стоимость производства такого контента единоразовая, поэтому и стоимость курса ниже, чем при очном обучение».
Марианна Снигирева
исполнительный директор онлайн-университета «Нетология»
«С позиций учащегося — это комфорт, гибкость графика и способа обучения, — говорит Белозерова Юлия, заместитель председателя координационного совета Межрегиональной общественной организации «Лига преподавателей высшей школы». —Сокращается срок набора группы, нет потери времени и денег на дорогу, очереди из отвечающих согруппников. Меньше нервозности, не нужно общаться с неприятными людьми. А ещё в любой момент обучение можно поставить на паузу, есть простор для самостоятельности и творчества».
Константин Тютюнов, директор департамента управленческих программ обучения Русской Школы Управления, выделяет небольшую стоимость и возможность обучаться в своём темпе. «Дистанционные курсы можно проходить вечером после работы, в выходные дни или в обеденный перерыв. Обычно они гораздо дешевле очных. Материалы можно читать в комфортном темпе, а при просмотре видео устанавливать нужную скорость показа. Есть возможность пересматривать отдельные моменты».
Константин Тютюнов, директор департамента управленческих программ обучения Русской Школы Управления, выделяет небольшую стоимость и возможность обучаться в своём темпе. «Дистанционные курсы можно проходить вечером после работы, в выходные дни или в обеденный перерыв. Обычно они гораздо дешевле очных. Материалы можно читать в комфортном темпе, а при просмотре видео устанавливать нужную скорость показа. Есть возможность пересматривать отдельные моменты».
Для организации
«Минимизация издержек (аренда, заработная плата), большой охват рынка (возможность выхода за рамки города, региона, страны), неограниченное число обучающихся, многократное использование контента (записи вебинаров, видеолекций), широкий пул инструментов, которыми можно заинтересовать слушателя (видео, аудио, дополнительные материалы, электронные книги, виртуальная и дополненная реальность). Можно эффективно использовать время ожидания набора группы и практически выстраивать индивидуальную программу».
Юлия Белозерова
заместитель председателя координационного совета «Лиги преподавателей высшей школы»
«У онлайн-формата большой потенциал масштабирования. Цифровой контент можно использовать неограниченное количество раз и без потери качества. Создав однажды отличный учебный курс, можно его тиражировать тысячи раз с минимальными дополнительными затратами. А если курс доступен в интернете, то в один момент можно подключить учеников из любой точки мира. В «виртуальной аудитории» поместятся тысячи учеников. Сделать такое географическое и пространственное масштабирование в офлайне непросто и очень дорого.».
Константин Тютюнов
директор департамента управленческих программ обучения Русской Школы Управления
Минусы дистанционного образования
Для учащегося
«Контент не всегда качественный. Часто нет возможности оперативно пообщаться с преподавателем или куратором. Ученикам не хватает живого общения, эмоционального контакта.
Иногда проблемой становится привязка заданий к компьютерной технике или слабые пользовательские навыки учащегося. Также онлайн-мероприятия могут быть неудобны для живущих в другом часовом поясе. Поэтому дистанционное образование больше подходит не для бакалавриата, а для магистратуры и дополнительного образования».
Иногда проблемой становится привязка заданий к компьютерной технике или слабые пользовательские навыки учащегося. Также онлайн-мероприятия могут быть неудобны для живущих в другом часовом поясе. Поэтому дистанционное образование больше подходит не для бакалавриата, а для магистратуры и дополнительного образования».
Юлия Белозерова
заместитель председателя координационного совета «Лиги преподавателей высшей школы»
«У онлайн-форматов есть ряд минусов. Во-первых, их создатели часто дают завышенные обещания: вы получите работу в топовых компаниях, освоите профессию с зарплатой свыше 100 тысяч рублей и так далее. Этим обещаниям не суждено сбыться: выпускники онлайн-курсов, несмотря на практические работы и проверку домашних заданий, ничего не умеют делать руками.
Также у многих курсов очень непродуманный и несистемный контент. Они приглашают специалистов из известных компаний, которые не могут дать системных знаний. В онлайне очень низкий показатель прохождения курсов до конца. Даже у топовых курсов до защиты дипломных работ доходит 15-25% учеников, а что-то приличное делают 5-7%. И, скорее всего, это люди, которые уже работали в этой сфере и пришли просто для систематизации знаний. Известные онлайн-университеты берут за курс от 35 до 70 тысяч рублей, но ценности на такую сумму не дают. И чаще всего недовольному ученику деньги не вернут».
Также у многих курсов очень непродуманный и несистемный контент. Они приглашают специалистов из известных компаний, которые не могут дать системных знаний. В онлайне очень низкий показатель прохождения курсов до конца. Даже у топовых курсов до защиты дипломных работ доходит 15-25% учеников, а что-то приличное делают 5-7%. И, скорее всего, это люди, которые уже работали в этой сфере и пришли просто для систематизации знаний. Известные онлайн-университеты берут за курс от 35 до 70 тысяч рублей, но ценности на такую сумму не дают. И чаще всего недовольному ученику деньги не вернут».
Александр Альхов
основатель сервиса по выбору курсов дополнительного образования courseburg.ru
Марианна Снигирева, исполнительный директор онлайн-университета «Нетология», говорит о том, что при обучении на онлайн-курсах уровень мотивации человека может снижаться, так как нет возможности взаимодействовать с группой и экспертом в живую, а вокруг много отвлекающих факторов. «Поэтому, если вы решили выбрать онлайн-курс, заранее поймите, какую цель в обучении вы ставите, и идите к ней».
Игорь Иванов, контент продюсер в «Яндекс.Практикум», добавляет, что самое сложное в дистанционном образовании — это дойти до конца. По статистике, только 10-13% студентов доходят до конца открытых курсов. У всех остальных не получается справиться с неравномерно нарастающей сложностью или неудобным образовательным дизайном. Со всем этим мы стараемся бороться в "Практикуме"».
Игорь Иванов, контент продюсер в «Яндекс.Практикум», добавляет, что самое сложное в дистанционном образовании — это дойти до конца. По статистике, только 10-13% студентов доходят до конца открытых курсов. У всех остальных не получается справиться с неравномерно нарастающей сложностью или неудобным образовательным дизайном. Со всем этим мы стараемся бороться в "Практикуме"».
Для организации
«Организации придется серьезно проработать методологию и материалы. Озаботиться идентификацией личности на контрольных работах и экзаменах. Вложиться в создание контента, системы электронного обучения, техническую поддержку пользователей. И учитывая, что это очень конкурентный рынок, придется регулярно обновлять контент».
Юлия Белозерова
заместитель председателя координационного совета «Лиги преподавателей высшей школы»
Проблемы рынка дистанционного образования в России
Надежда Артемьева
директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»
Дистанционное образование в России развивается неравномерно. Чем выше степень урбанизации региона, чем лучше развита инфраструктура связи, чем больше в регионе рабочих мест, тем выше и спрос, и предложение по удаленному обучению.
При этом наибольшую пользу программы дистанционного обучения могли бы принести именно там, где на сотни километров нет ни одного вуза, где нет возможности устроиться на стажировку и перенять опыт у лидеров рынка, где плохо развита транспортная инфраструктура. Но, к сожалению, в таких регионах зачастую есть и отставание по доступу к интернету. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе совсем недавно были территории, не обеспеченные наземными каналами связи. На спутниковом подключении обеспечить адекватную скорость передачи данных для дистанционного обучения почти невозможно.
Поэтому мы активно развиваем сеть стандарта LTE, даже в условиях Заполярья. Для эффективного развития удаленного образования нужно обеспечить равное покрытие по всей стране — а это большие инвестиции в развитие сети. Здесь свои усилия должны консолидировать крупный бизнес и государство.
При этом наибольшую пользу программы дистанционного обучения могли бы принести именно там, где на сотни километров нет ни одного вуза, где нет возможности устроиться на стажировку и перенять опыт у лидеров рынка, где плохо развита транспортная инфраструктура. Но, к сожалению, в таких регионах зачастую есть и отставание по доступу к интернету. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе совсем недавно были территории, не обеспеченные наземными каналами связи. На спутниковом подключении обеспечить адекватную скорость передачи данных для дистанционного обучения почти невозможно.
Поэтому мы активно развиваем сеть стандарта LTE, даже в условиях Заполярья. Для эффективного развития удаленного образования нужно обеспечить равное покрытие по всей стране — а это большие инвестиции в развитие сети. Здесь свои усилия должны консолидировать крупный бизнес и государство.
Александр Альхов
основатель сервиса по выбору курсов дополнительного образования courseburg.ru
В этой сфере гигантское количество шарлатанов. Часто доходит до смешного: человек купил курс в одной школе, скопировал сайт, не убрал название компании в раздатке и уже начинает сам проводить занятия. Самое ужасное то, что онлайн-школы спекулируют мечтами и надеждами людей. Вряд ли те, кто обжегся на таком горе-обучении, пойдут еще раз пробовать свои силы в новой для себя отрасли. Да, хорошие онлайн-школы есть, но их единицы. Чтобы понять, шарлатан перед тобой или курс реально хорош, нужно уже быть специалистом в теме.
Перспективы рынка: что изменят технологии в образовании
Дмитрий Крутов
основатель и генеральный директор онлайн-университета Skillbox
Делить образование на онлайн и офлайн в корне неверно. Вход в новую специальность всегда происходит офлайн: чтобы погрузиться, вы должны общаться с рынком. Вузы обеспечивают эту коммуникацию, помогают развитию soft skills — навыков, роль которых в постоянно меняющемся мире очень высока. Поэтому на Западе стандартом стал смешанный формат — blended education. При такой модели ученик самостоятельно осваивает теорию с помощью онлайн-платформ, а затем учится практическому применению этих знаний с преподавателем.
Почему именно такой формат? Современные технологии, в частности, искусственный интеллект и работа с данными, делают обучение эффективнее. Программы собирают сведения о том, как студент взаимодействует с материалом, в каком темпе, на каких этапах замедляется или вовсе прекращает обучение — и на основе этой информации формируют для него индивидуальный образовательный трек. Автоматизация избавляет преподавателя от многих рутинных задач: например, проверки домашних заданий — а более погружающий опыт обеспечивают видео, анимации, игровые элементы, виртуальная или дополненная реальность.
Поэтому будущее — за союзом университетов и более гибких EdTech-платформ: платформы будут поставлять качественный контент и искать более эффективные методы взаимодействия со студентом, а вузы станут связующим звеном между представителями академического сообщества, практикующими экспертами с рынка и самими учениками. И, разумеется, разделение на онлайн и офлайн исчезнет — будет единый рынок образования.
Почему именно такой формат? Современные технологии, в частности, искусственный интеллект и работа с данными, делают обучение эффективнее. Программы собирают сведения о том, как студент взаимодействует с материалом, в каком темпе, на каких этапах замедляется или вовсе прекращает обучение — и на основе этой информации формируют для него индивидуальный образовательный трек. Автоматизация избавляет преподавателя от многих рутинных задач: например, проверки домашних заданий — а более погружающий опыт обеспечивают видео, анимации, игровые элементы, виртуальная или дополненная реальность.
Поэтому будущее — за союзом университетов и более гибких EdTech-платформ: платформы будут поставлять качественный контент и искать более эффективные методы взаимодействия со студентом, а вузы станут связующим звеном между представителями академического сообщества, практикующими экспертами с рынка и самими учениками. И, разумеется, разделение на онлайн и офлайн исчезнет — будет единый рынок образования.
Евгений Барулин
генеральный директор IT-холдинга TalentTech
В ближайшие 3-5 лет связь между образованием и карьерой укрепится в разы, ведь мы активно движемся к новому стандарту CV — цифровому резюме на основе верифицированных и подтверждённых навыков. Первыми свой след оставят именно цифровые навыки и компетенции.
Нужно буквально несколько лет, чтобы ИИ научился понимать, какие способы обучения и достижения результата подходят человеку, просто наблюдая за ним. В перспективе нейросети позволят анализировать цифровой след и подсказывать, какой образовательный трек будет оптимальным и повысит ценность специалиста.
Мы сейчас работаем над образовательной платформой, способной определить, каких знаний не хватает человеку, чтобы потом фокусно предлагать нужные модули для прокачки цифровых скиллов. Впоследствии она сможет непрерывно стримить контент для поддержания знаний тысяч сотрудников любой компании на актуальном для работодателя и рынка уровне. На этой платформе будет представлен персональный контент для точечного развития компетенций человека по индивидуальной программе. Подобные решения на западном рынке уже экономят много времени на обучение, что ценно для работодателя и сотрудника.
Нужно буквально несколько лет, чтобы ИИ научился понимать, какие способы обучения и достижения результата подходят человеку, просто наблюдая за ним. В перспективе нейросети позволят анализировать цифровой след и подсказывать, какой образовательный трек будет оптимальным и повысит ценность специалиста.
Мы сейчас работаем над образовательной платформой, способной определить, каких знаний не хватает человеку, чтобы потом фокусно предлагать нужные модули для прокачки цифровых скиллов. Впоследствии она сможет непрерывно стримить контент для поддержания знаний тысяч сотрудников любой компании на актуальном для работодателя и рынка уровне. На этой платформе будет представлен персональный контент для точечного развития компетенций человека по индивидуальной программе. Подобные решения на западном рынке уже экономят много времени на обучение, что ценно для работодателя и сотрудника.
Денис Максименко
руководитель проектного офиса учебного центра Softline
Электронное образование обязательно продолжит развиваться. Будет расти популярность федеральных и региональных открытых ресурсов (РЭШ, МЭШ, «Национальная платформа открытого образования», Портал образовательных и методических видеоматериалов итак далее) и ресурсов, созданных ведущими вузами (федеральные, исследовательские и опорные университеты). В вузах активнее пойдёт реализация сетевых программ с использованием электронного обучения. Будут развиваться адаптивные электронные курсы, в том числе на основе искусственного интеллекта. Простые (текстографические и мультимедиа) дистанционные курсы начнут уступать место более современным.
Впрочем, полный уход от очного обучения вряд ли возможен. В ближайшем будущем, скорее всего, будет преобладать смешанная модель обучения. И тренд пока сохранится не только в самых консервативных и респектабельных вузах (вузы Лиги плюща (США), краснокирпичные университеты (Англия), вузы из топ-50 и т.д.).
Наиболее перспективный тренд — это повышение квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для педагогов общего, среднего профессионального и преподавателей высшего образования, а также для специалистов других сфер экономики.
Впрочем, полный уход от очного обучения вряд ли возможен. В ближайшем будущем, скорее всего, будет преобладать смешанная модель обучения. И тренд пока сохранится не только в самых консервативных и респектабельных вузах (вузы Лиги плюща (США), краснокирпичные университеты (Англия), вузы из топ-50 и т.д.).
Наиболее перспективный тренд — это повышение квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения для педагогов общего, среднего профессионального и преподавателей высшего образования, а также для специалистов других сфер экономики.
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