Гибкое расписание и ничего лишнего: зачем переводиться на дистанционное обучение в 11 классе

Камилла из Уфы не захотела жертвовать бюджетным местом в университете, поэтому пошла необычным путем — перешла на дистанционное обучение. Она рассказала мне, зачем перешла в такую школу, как справляется с ответственностью, отдыхает, чем жертвует и что ей нравится в такой школе.

11 класс — тяжелое время для выпускников. Им приходится совмещать несколько занятий сразу: школу, подготовку к экзаменам, хобби. Но часто такой образ жизни ведет к перегоранию или провалах на экзаменах.

Сменила несколько очных школ — и дошла до дистанционной

Я много раз меняла школы. Сначала училась в обычной, но вскоре перешла в социально-юридическую, чтобы более глубоко изучать социальные науки. К сожалению, новая школа оказалась слишком сильной: сложно было учиться по всем предметам. Материал давали хорошо, но я понимала, что мне не нужны ни химия, ни биология: я хотела поступить на международные отношения в МГИМО. Школа забирала много сил, и на подготовку к ЕГЭ просто не оставалось времени.

Отношения с учителями влияли на эмоциональное состояние. В 11 классе на тебя постоянно давят учителя — так происходило и со мной.

О дистанционном обучении я узнала от одногруппницы на курсах Молодежной школы международной дипломатии. Руководительница курсов — директор экстернат-класса в этой школе. Я взвесила все «за» и «против» — и перевелась.

«Родителям не понравилось мое решение»

Во-первых, стоит обучение в таком классе столько же, сколько год в среднестатистическом российском вузе. Во-вторых, родители не понимали, за что они платят такие деньги. «Все учатся и у тебя получится», — сказала мне мама.

Но решение принял папа после беседы с директором школы, которая объяснила ему, в чем заключается такая форма обучения. Ему важно было услышать мнение взрослого человека, который объяснил бы все о дистанционном обучении с экономической и юридической точки зрения. В июле меня перевели.

Фото: личный архив героини материала

Гибкое расписание и ничего лишнего — как проходит обучение в дистанционной школе

Сейчас мой день выглядит так:

7:30 — подъем. До обеда я не сплю, как могли бы подумать многие.

Занятия с репетиторами — по два часа, в день бывает два или три занятия.

Остальная часть дня — домашняя работа, подготовка к ЕГЭ, дополнительные материалы (книги, обучающие фильмы)

У меня две сессии — в середине и в конце учебного года. Первая проходила дистанционно: мне на электронную почту прислали задания по основным предметам, ответы надо было отправить на почту школы. Вторая будет в очной форме: я должна приехать в школу и написать контрольные по истории, обществознанию, английскому языку и русскому языку в формате ЕГЭ. По результатам этой проверки мне выставят оценки.

Подготовка к ЕГЭ у меня проходит как и у всех выпускников: я занимаюсь с репетиторами и самостоятельно решаю варианты. Я не трачу время на сидение в школе, поэтому могу заниматься с личным преподавателем часто. У меня есть репетиторы по английскому, по подготовке ЕГЭ и для экзамена в вузе. Русским языком я занимаюсь на курсах один раз в неделю, математикой — раз в три недели с преподавателем, историей — два раза в неделю.

Фото: личный архив героини материала

Мне нравится, что у репетиторов к каждому ученику особенный подход: не надо пытаться успеть пройти программу, как это делают в школе. Они объясняют до тех пор, пока не станет понятно. Еще я могу равномерно распределить силы и время на подготовку и на отдых.

Правда, много чего приходится делать самостоятельно: читаю учебники, решаю варианты, учу правила. Поэтому подумайте, подойдет ли тебе такой способ обучения, если ты недостаточно организованный и ответственный.

Как я отдыхаю

Домашнее образование дало мне возможность отдыхать — это очень важно при подготовке к экзаменам. Если бы я осталась в школе, половину дня тратила бы на нее и домашнее задание по предметам, а вторую половину — на подготовку к ЕГЭ.

Я стараюсь уделять время спорту, потому что он отвлекает от вечных переживаний и напряжения. Многие выпускники жертвуют прогулками с друзьями и физической активностью в пользу подготовки. Этого категорически не стоит делать, потому что отсутствие отдыха плохо влияет на умственную работу.

Я несколько раз переводилась из одной школы в другую, поэтому не была привязана ни к учителям, ни к одноклассникам. У меня нет лучших друзей из старой школы, с которыми хотелось бы видеться каждый день, хотя я до сих пор общаюсь с бывшими одноклассницами. А еще я не вижу смысла в внеучебной активности, которая многим очень важна.

Поэтому, если в школе у тебя есть лучшие друзья, ты принимаешь участие в жизни школы и тебе это нравится, стоит несколько раз обдумать решение о переходе на домашнее обучение.

Фото: личный архив героини материала

Что мне не нравится в дистанционном обучении

Ответственность — это иногда минус. Я понимаю, что у меня не будет оправдания, если я наберу низкие баллы на экзамене. Поэтому каждый раз, когда мне хочется поленится, я напоминаю себе, как это может отразиться на будущем.

Часто мне не хватает азарта и конкуренции. Я люблю быть первой, а на дистанционном обучении не с кем соревноваться.

Еще если не взять себя в руки и забыть о дисциплине, можно легко расслабиться: нет давления и дисциплины со стороны учителей.

Поучившись полгода дистанционно, я поняла, что этот вариант не для всех — но мне он подходит.