Онлайн-школа против классической: как лучше учиться

В прошлом году 1 сентября более 100 тысяч российских школьников остались дома: они и их родители выбрали альтернативные формы обучения. Три года назад таких было всего 8,5 тысяч. Мы в онлайн-школе «Фоксфорд» видим здесь тренд, поэтому решили разобраться, в чем плюсы и минусы дистанционного образования по сравнению с очным в школе и узнали у своих учеников, как они справляются.

Очное образование: кому оно еще нужно?

Плюсы традиционной школы

Хотя дистанционное обучение обретает популярность, в привычную школу все еще ходят более 15 миллионов детей. У этого есть несколько разумных причин.

Привычный переход от дошкольного к среднему образованию

Ребенок выпускается из детсада, проходит подготовительные курсы и идет в первый класс в ближайшее к дому учебное заведение. Пусть это не самый простой период для семьи, но весь процесс прозрачный и понятный.

Меньше вовлеченности со стороны родителей

Маме и папе надо выбрать школу, оформить документы и иногда следить, что ребенок ходит на занятия и делает домашние задания. Периодически приходится расписываться в дневнике, спрашивать, почему вдруг появились низкие оценки, ходить на родительские собрания — и на этом всё. Ответственность за качество образования несут школа и государство.

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Минусы

Ребенок испытывает сильный стресс

Согласно исследованию Harris Insights & Analytics, 79% российских школьников переживают из-за успеваемости в школе. Это самый высокий показатель по сравнению с Америкой, Германией, Китаем и Японией (всего в исследовании участвовало 5 стран). Дети страдают из-за того, что в школе их постоянно сравнивают с другими учениками, переживают из-за неудач в процессе обучения, нервничают во время контрольных работ и экзаменов.

Снижается мотивация к получению знаний

Так как главный результат обучения в российской системе — высокая оценка, у детей происходит подмена понятий. Сами знания не имеют ценности, важен только способ получить нужный балл. Поэтому дети много времени тратят на неэффективные усилия: зубрят, списывают, отрабатывают форматы тестов вместо того, чтобы погружаться в интересные им предметы.

Не каждая школа может похвастаться звездным преподавательским составом

Иногда родителям приходится возить ребенка по два часа в день туда и обратно, чтобы он мог учиться у ярких и профессиональных педагогов, у которых достаточно сил и энергии на каждого ребенка. Но далеко не все семьи могут себе это позволить.

«Раньше я училась в физико-математическом лицее. Мне не нравился темп, в котором проходят темы в обычной школе. Слишком растянуто, я схватываю гораздо быстрее».

Яна Негина, 8 класс, ученица «Фоксфорда»

Сложно наверстать пропущенный материал

Если ребенок заболел, уехал на соревнования или пропустил школу по семейным обстоятельствам, ему приходится самостоятельно искать информацию в учебниках, разбирать сложные темы с родителями, просить конспекты у одноклассников.

«Бальные танцы — очень важная часть моей жизни. Я занимаюсь ими с 7 лет, и с каждым годом всё чаще езжу по соревнованиям. В начальной школе учителя не обращали внимания на пропуски, но в 5-6 классе давление стало невыносимым. Нормально репетировать и без проблем выезжать на турниры можно только в цифровой школе».

Никита Дьяконов, 8 класс

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Зачем учиться онлайн

Преимущества заочного образования

Экономия времени

Ребенку и родителям не надо тратить время на дорогу в школу, участвовать в обязательных факультативах и официальных классных часах. Надо только являться для прохождения промежуточной и государственной аттестации. Семья выбирает подходящий график обучения и вписывает в него семейные дела, кружки и спортивные секции.

Расходы только на образование

Дистанционной школе или репетитору не нужны деньги на новые стулья или пластиковые окна, они не будут ждать дорогих подарков к праздникам. Также не приходится ежегодно заказывать школьную форму или искать редкий учебник во всех книжных города.

Гибкое расписание и программа

Родители и ребенок сами решают, что будут изучать и в каком объеме. Более того, преподавателей тоже можно выбирать. Ситуаций, когда дети вынуждены отсиживать (или прогуливать) уроки посредственных учителей, не возникает. Конечно, для гармоничного развития нужно составить сбалансированный учебный план и придерживаться его — тут пригодится помощь профессиональных методистов.

В домашней школе «Фоксфорда», например, начиная с пятого класса, можно составить индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) — персональную программу вплоть до конца 11 класса. Помимо математического и гуманитарного профиля, можно выбрать естественно-научный, технологический, физико-математический и социально-гуманитарный.

Учебные материалы всегда под рукой

Любой дистанционный урок можно посмотреть в записи, при необходимости — несколько раз.

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Недостатки

От ребенка и родителей потребуется больше усилий и ответственности

Здесь нет звонков и строгих учителей, которые ждут в классе. Разработать режим дня и следить за его соблюдением, сбалансировать работу и отдых, добавить в расписание кружки и спорт — все это требует большого участия и внимания со стороны всех членов семьи.

«Конечно, для успешного обучения необходима мотивация. Нет внешнего давления, как в обычной школе, а значит, надо самому садиться за уроки. Поначалу это странно и трудно. Но постепенно перестраиваешься.

Чем больше свободы получаешь, тем выше взлетаешь. Когда я поняла, что в домашней онлайн-школе мне доступны любые знания — только успевай брать, — я начала больше к ним стремиться».

Мария Соколай, 10 класс

Надо придумать, как ребенок будет социализироваться

Общение со сверстниками в традиционной школе — важный элемент развития. Несмотря на его негативные аспекты (соперничество, агрессию, необходимость сравнивать себя с другими и подстраиваться под социальную группу), оно все же дает опыт тесного взаимодействия с другими людьми. Не говоря уже о том, что на базе ежедневного личного общения в классе можно завязать вполне здоровую дружбу.

При дистанционном обучении это придется компенсировать: учить ребенка знакомиться и заводить друзей во время занятий спортом и творчеством, организовывать совместные мероприятия с другими семьями, чтобы дети общались и сближались со сверстниками.

Выводы

Традиционная школа — простой и понятный вариант. Родителям не нужно разбираться в программе и принимать решения относительно учебного плана.

В то же время традиционная школа не может похвастаться гибкостью: сложно наверстывать пропущенный материал или совмещать учебу, например, с профессиональным спортом; нет возможности заменить слабого преподавателя или сфокусироваться на профильных предметах.

Онлайн-школы и дистанционные репетиторы экономят время и позволяют строить удобное расписание.

На дистанционном обучении ребенок получает больше свободы, но вместе с тем и больше ответственности: ему нет смысла списывать, зубрить или делать шпаргалки.

Если вы хотите перевести ребенка на дистанционное обучение, будьте готовы принимать активное участие в образовательном процессе: выбирать преподавателей, выстраивать расписание, следить за соблюдением режима, обеспечивать ребенку достаточно возможностей для социализации и физической активности.

Фото на обложке: Shutterstock / Fabio Principe