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Репетитор или онлайн-школа: как подготовиться к ЕГЭ

YOUNG
Дарья Храмова
Дарья Храмова

Автор молодежной редакции

Анна Меликян

Чтобы сдать ЕГЭ, школьных занятий недостаточно. Все мои одноклассники и я тоже готовимся к экзамену либо у репетиторов, либо в онлайн-школах. К преподавателю я хожу на занятия по литературе, а в онлайн-школе прохожу курсы по английскому. 

Расскажу, как искала репетитора и чем занятия онлайн отличаются от личных встреч.

Репетитор или онлайн-школа: как подготовиться к ЕГЭ

Как выбрать репетитора

В 10 классе я начала готовиться к экзамену по литературе. Нас не готовили к ЕГЭ в школе и никто из моих знакомых не собирался сдавать этот предмет, поэтому посоветовать хорошего специалиста было некому. Так что я начала искать преподавателя в интернете. 

На сайте по поиску специалистов их было около 10, но для моего маленького города Саранска это нормально. Я искала репетитора поближе к дому, и чтобы цена была невысокой. К счастью, с первой попытки я нашла подходящего человека.

Мне было важно, чтобы преподаватель был молодым, но опытным. С такими комфортнее, чем с взрослыми учителями, потому что у нас нет огромной разницы в возрасте. Приятно, когда можно обсудить мемы про ЕГЭ и проблемы в школе. 

Еще одно преимущество занятий с репетитором – он может поделиться рассказами об университете, своей специальности. Я хочу стать журналистом, а моя преподавательница работает корреспонденткой. Она рассказывает мне об учебе, плюсах, минусах, показывает свои статьи. Хороший репетитор – пример для подражания.

А еще это обычно успешный человек. Он образован и трудолюбив, а еще понимает, что подготовка к ЕГЭ – это тоже своего рода бизнес. Репетиторы конкурируют друг с другом, а результатом их труда является балл выпускника.

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Зачем репетиторы готовят к ЕГЭ

Мне стало интересно, зачем самим репетиторам готовить детей именно к ЕГЭ, и я спросила свою преподавательницу. По ее словам, они «всегда на коне». Выпускникам часто не хватает школьных знаний, поэтому подготовка к экзаменам для них актуальна. 

У многих выпускников уже есть четко поставленная цель, а если и нет, то с ними все же легче заниматься, чем с маленькими детьми.

Подростки более самостоятельные, с ними можно серьезно говорить о прогрессе в подготовке или его отсутствии. 

К тому же люди готовы платить за хорошее образование. Цена за урок бывает разной: неопытные студенты берут 200 рублей за час, а преподаватели вузов – больше 1000 рублей в зависимости от региона. Моя учительница проводит в среднем три урока в день, ее зарплата составляет 55-60 000 рублей в месяц, если занятия не отменяют. 

Где репетитору и ученику искать друг друга

Существует несколько сайтов по подбору специалистов. Но размещение своей кандидатуры для репетитора стоит денег: около 2000 рублей за ученика. Поэтому репетиторы уходят в социальные сети, чаще всего во «ВКонтакте». Там многие начинают свои курсы, а некоторые даже открывают онлайн-школы с большим набором предметов.

Выбирая рекламу в социальных сетях важно думать о визуале. Для этого часто нанимают специалистов по SMM, поэтому занятия у репетиторов с интересным дизайном профиля в инстаграме или группы в VK стоят дорого.

Но обращать внимание при поиске учителя все равно надо на образование и умение общаться с подростками. Никакой дизайн не поможет сдать ЕГЭ на 100 баллов.

Какой плюс в онлайн-школах

Онлайн-школы удобны тем, что занятия проходят в форме вебинаров, домашнее задание ты отправляешь на сайт или в специальную группу во «ВКонтакте». Это очень экономит время. 

Большинство онлайн-школ проводят бесплатные вебинары и выкладывают материал в социальные сети. Когда я выбирала онлайн-школу, посмотрела несколько открытых вебинаров. Обычно на таких уроках материал дается сжато, а занятие идет не полтора-два часа, а 40 минут, 10 из которых преподаватель рекламирует школу. Но даже получаса хватает, чтобы понять, подходит ли тебе такой формат занятий.

Онлайн-школы зарабатывают не только постоянными уроками. Они проводят специальные курсы, которые длятся одну-две недели. Это могут быть те же занятия, но более интенсивные или посвященные одной теме. Это тоже способ прорекламировать себя.

Мне удобно заниматься в онлайн-школе. Это дешевле занятий с репетитором, не нужно ездить на другой конец города. Единственный минус – отсутствие неформального личного общения. Нет индивидуальной отработки пробелов.

Я думаю, онлайн-школы подойдут тем, кто хочет структурировать свои знания, а не получить их.

Фото на обложке: Shutterstock / alsysun

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