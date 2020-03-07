«Как мне попасть на бюджет? Я же не вундеркинд!» — и другие страхи выпускников

Я уверена, что с любым страхом можно справиться! Расскажу, какие способы помогают мне прямо сейчас.

В 11 классе на выпускников выливается максимум давления. Но чем больше волнуешься, тем сложнее решать текущие задачи, без которых не сдать ЕГЭ и не поступить в вуз.

Вдруг я выберу не ту специальность или университет?

Выбор специальности — самый ответственный момент в преддверии окончания школы. Многие выпускники заранее определяются с будущей профессией и идут к своей цели. Но так везет не всем.

Если ты ещё не определился со специальностью, можешь пройти профориентационные тесты. Они помогут найти свои сильные стороны и интересы. Также подумай, какие предметы тебе нравятся больше, и по каким ты лучше успеваешь. Спроси у родителей или учителей, что они могут тебе посоветовать.

После всего этого составь список возможных профессий и выберу ту, которая тебе больше по душе. Чтобы точно быть уверенным в своем выборе, ты можешь попрактиковаться в выбранной специальности, например, устроившись волонтером.

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Чем вообще занимаются в вузе?

Когда целых 11 лет находишься в одном коллективе, в обстановке, где все кажется родным и знакомым, страх перед неизвестностью — нормальная реакция. Чтобы чувствовать себя уверенно на новом месте, ты можешь спросить своих родителей, друзей и знакомых о студенческой жизни.

Можно расспросить ребят, которые уже учатся в твоем будущем вузе, как проходят пары, экзамены, зачеты, на что стоит обратить особое внимание. В соцсетях есть статьи и блоги студентов.

Чем больше ты знаешь, тем меньше будешь бояться.

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Как выжить в новом коллективе и не обрести врагов?

Находить общий язык с людьми очень важно. Но даже если ты не очень коммуникабелен и тебе сложно заводить друзей, это не значит, что тебе вовсе не стоит этим заниматься. Твои однокурсники — люди, с которыми тебе придется учиться долго, поэтому стоит найти с ними общий язык.

Есть разные психологические способы наладить контакт между людьми. Например, ты можешь попросишь незнакомого человека помочь тебе в чем-то или выполнить простую просьбу: дать запасную ручку, подсказать домашнее задание. У человека появится ощущение, что в нем нуждаются, и он будет настроен к тебе лучше. Желание быть нужным, причастным к коллективу заложено в нас генетически — пользуйся.

Что, если я завалю ЕГЭ?

От результатов экзаменов зависит твой шанс поступить на бюджет, поэтому к подготовке следует отнестись ответственно. Ты можешь готовиться сам или с помощью репетиторов, однако только от систематичности зависит твой успех.

Выделяй каждый день время на подготовку: решай тесты, учи теорию, пиши сочинения. Составь четкий план действий, которому ты будешь следовать. А страх только помешает тебе в достижении цели.

Как мне пройти на бюджет? Я же не вундеркинд!

Это, вероятно, самый большой страх выпускников. Конечно, каждый из нас мечтает поступить в университет своей мечты на бюджетное отделение. Но, к сожалению, не у каждого это получится.

Надо иметь запасной план в случае неудачи. Поговори с родителями насчёт платного обучения или возможности учится на заочном отделении. Есть практика целевого обучения: ты можешь подробнее узнать о ней и поступить в вуз по такой схеме.

Подавай документы на несколько специальностей в разные университеты — так ты увеличишь шансы попасть на бюджетное отделение. Еще ты можешь участвовать в олимпиадах и конкурсах, чтобы пополнить портфолио, получить значок ГТО или стать волонтером — это дает дополнительные баллы при поступлении.

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А что если у меня будут плохие оценки?

Любой даже самый умный и успешный человек совершает ошибки, поэтому тебе не стоит уделять им особое внимание.

Помни, что не всегда оценки соответствуют твоим знаниям: иногда ты просто волнуешься, болеешь. Просто не забывай сдавать все задания в срок и не готовься в ночь перед экзаменом. Все же лучше выспаться перед зачетом, чтобы не уснуть за партой. А если все же провалишься, постарайся понять, что послужило причиной неудачи, и постарайся в следующий раз этого не допускать.

Получается, придется целый день учиться?!

Конечно, учеба занимает много времени, но это не значит, что кроме нее ты ничем не сможешь заниматься. Расставляй приоритеты: если твоя цель — учиться на отлично, выделяй время на учебу, если можешь отказать себе во встрече с друзьями — сделай это.

Планируй свой день заранее, например, заведи ежедневник и записывай все дела. Не делай задания в последний день перед сдачей, отводи время на сон и отдых. Только правильно распланировав свое время и расставляя приоритеты, ты сможешь успевать все. Учиться можно бесконечно, но это не самая главная вещь в жизни — помни об этом.

Оплачивать счета, принимать решения... Ну уж нет!

Конечно, после поступления в университет твоя жизнь изменится: появится больше ответственности, особенно если ты поступаешь в другой город. Но все эти трудности сделают тебя только сильнее.

Пойми, для чего ты все это делаешь, большие задачи старайся по возможности выполнять постепенно, не бойся просить помощи, не затягивай с принятиями решений. Не ищи себе оправдания: теперь только ты ответственен за свои поступки. Верь в себя — и у тебя все получится!

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А вдруг я стану плохим специалистом?

Если у тебя есть знания и черты характера, которые необходимы для представителей твоей профессии, у тебя вряд ли получится стать плохим специалистом. Прислушивайся к мнению авторитетных людей, не забывай уделять время практике, пообщайся или посмотри интервью с людьми твоей профессии, учись на их опыте. Поначалу тебе может казаться, что у тебя ничего не получается из-за отсутствия навыков, но пройдет немного времени, и ты начнешь получать удовольствие от своей работы.

Поступление в университет — новый этап твоей жизни, поэтому не стоит его бояться. Верь в себя, никогда не останавливайся, превращай свои мечты в реальность. Никто не сделает тебя счастливым, если ты не сделаешь это сам, и чем раньше, тем лучше.